4 877 29

Вітренко: Путін бреше про зношеність газотранспортної системи України

Вітренко: Путін бреше про зношеність газотранспортної системи України

Президент Росії Володимир Путін дозволяє собі відверту брехню в публічних заявах про стан газотранспортної системи України.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Путін заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Однак збільшувати транзит через Україну, за його словами, "небезпечно", оскільки нібито "зношеність труби там становить 80%". Путін також стверджує, що Газпром вже збільшив поставки газу в Європу на 10%.

"У минулому році було заброньовано для транзиту через Україну 65 млрд газу, в цьому році - 40. Таким чином, в півтора раза менше. Якщо ми подивимося на добові обсяги транзиту газу, то побачимо, що вони впали практично в два рази. Якщо на початку року було 180 млн на добу, зараз менше 100. Це чергова порція брехні, яка свідчить про те, що Путін нервує, тому що він розуміє, що той шантаж, який він влаштував по всій Європі, він не проходить", - заявив Вітренко.

Читайте також: Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України", Путіну не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже побудований.

"Якраз через нашу позицію, тому що ми доводимо: Путін використовує газ як зброю, його "Північний потік-2"не відповідає європейському законодавству. І поки нам вдається цю ситуацію зупиняти", - додав Вітренко.

Читайте також: Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Він ще раз підкреслив, що Путін використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" не відповідає європейським стандартам.

Топ коментарі
+7
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш йому -ти поранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий

15.10.2021 23:31 Відповісти
+4
***** бреше? - Яка несподіванка.....

16.10.2021 00:00 Відповісти
+3
***** сбрехало??? Та не может быть....

16.10.2021 00:14 Відповісти
***** вообще по жизни врёт. А тут он угрожает - "не будете запускать СП-2 - взорву трубу на территори Украины, и всё-равно запустите". Взорвёт, а потом скажет - "ну вот, я же говорил?!"

15.10.2021 23:30 Відповісти
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш йому -ти поранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий

15.10.2021 23:31 Відповісти
Я не понял...
Данилов перешёл на язык, которого он не понимает....
Это феноменально!

15.10.2021 23:32 Відповісти
Заговорил!
"Я по-русски не понимаю" (с)


15.10.2021 23:44 Відповісти
Все жалобы на СФ.
Тебя там любят.

15.10.2021 23:45 Відповісти
Витренко, ты ж не ****? Скажи честно - на сколько % изношена ГТС?

15.10.2021 23:39 Відповісти
На 85 процентов.
в 2015 году была техническая инвентаризация.

15.10.2021 23:46 Відповісти
А где можно с результатами этой проверки ознакомится?

16.10.2021 00:15 Відповісти
Трепло, в прошлом году по контракту было 65 млрд а в этом только 40 млрд. А рост на 10% за счет того что полгода Газпром заказывал дополнительные обьемы транзита.

15.10.2021 23:45 Відповісти
путину в принципе и врать не надо про изношенность, достаточно сказать про экономическую нецелесообразность прокачки и все. Изношенная труба или нет, какая разница?

15.10.2021 23:48 Відповісти
Ну как бы так не получиццо. Ибо добро на строительство СП2 Европушка получила от Штатов тоже не за просто так. Условия определенные были в отношении Украины. Посему хочет кремлевкий карлуша или нет, но ему приходится с этим считаться. Вот потому и начал трындеть про изношенность украинской ГТС. Если бы на столько ГТС была изношена, то довольно часто были бы сообщения об различного рода авариях на ней и приостановке транзита. Как часто в СМИ проскакивали такие новости?

16.10.2021 00:19 Відповісти
путин ***** постійно бреше. Взагалі у кацапів брехати то національна риса.

15.10.2021 23:58 Відповісти
***** бреше? - Яка несподіванка.....

16.10.2021 00:00 Відповісти
Про дырявую ГТС еще Куля "Заяц" нудил, мол все дырявое такое, что коэффициент потерь газа в конечных пунктах потребителях составляет прям до 60% (не помню точно если че) Так кто бубуйню несет?

16.10.2021 00:03 Відповісти
Складається враження що в Україні більш нема проблем крім газу.Поріжте до біса ту трубу, накриється ПП хай відрами носять до європи.Шукайте альтернативні джерела,для того вас туди і найняли.Без кацапні тільки краще буде.

16.10.2021 00:08 Відповісти
***** сбрехало??? Та не может быть....

16.10.2021 00:14 Відповісти
А если серьезно, то Украине необходимо было слезать с этой трубы еще в 2014. Но, поскольку лебедь раком щуку, то воз и ныне там.

16.10.2021 00:17 Відповісти
Та не. Слезать или не слезать это отдельный вопрос. Но вот готовиться к такому варианту событий нужно было с 2010-го года, когда кацапы начали строить СП1. Т.е. рассмотреть варианты перепрофилирования ГТС на другой режим работы.

16.10.2021 00:21 Відповісти
Под "слезать" я имел в виду поступления в бюджет. А саму ГТС , наверное, можно приспособить для каких-то целей.

16.10.2021 00:29 Відповісти
Все в етом мире врут. Х***ло врет о Украине. Власти Украины врут о украинском народе. ***** врет о изношенной трубе а украинские власти врут о изношенности *евроблях*.

16.10.2021 00:21 Відповісти

16.10.2021 00:24 Відповісти
***** всю жизнь врёт и особо цинично в последние 7 лет относительно присутствия войск рабсии на Донбассе!

16.10.2021 00:33 Відповісти
Мавзолейные бараны для того и существуют чтобы сказки делать былью....,пора б уже и привывкнуть... преодолевать пространство и просторы Вселенной...(песТня такая в дохлом совке была)

16.10.2021 01:03 Відповісти
ніколи пукін не брехав і ось знову!

16.10.2021 03:20 Відповісти
Генерал Мороз, как в 41 году может чудес наделать... мьсе Виртенко, давайте перезимуем, а потом делать кое чего получше из чего то есть

16.10.2021 07:03 Відповісти
Наша зализниця теж у відмінному стані. Подивіться на неї і зрозумієте стан нашої ГТС. Без міжнародної інспекції словам укрочинуш вірити не можна. Але запіздались ми. Цей брухт вже Європі не потрібний. З олігархів треба гроши качати а не з труби.

16.10.2021 10:12 Відповісти
"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд газа, в этом году - 40 Источник:

Так вроде именно это и предусмотрено контрактом от 19 года. Какие претензии тогда?

16.10.2021 11:34 Відповісти
 
 