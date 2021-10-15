Вітренко: Путін бреше про зношеність газотранспортної системи України

Президент Росії Володимир Путін дозволяє собі відверту брехню в публічних заявах про стан газотранспортної системи України.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Путін заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Однак збільшувати транзит через Україну, за його словами, "небезпечно", оскільки нібито "зношеність труби там становить 80%". Путін також стверджує, що Газпром вже збільшив поставки газу в Європу на 10%.

"У минулому році було заброньовано для транзиту через Україну 65 млрд газу, в цьому році - 40. Таким чином, в півтора раза менше. Якщо ми подивимося на добові обсяги транзиту газу, то побачимо, що вони впали практично в два рази. Якщо на початку року було 180 млн на добу, зараз менше 100. Це чергова порція брехні, яка свідчить про те, що Путін нервує, тому що він розуміє, що той шантаж, який він влаштував по всій Європі, він не проходить", - заявив Вітренко.

Читайте також: Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України", Путіну не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже побудований.

"Якраз через нашу позицію, тому що ми доводимо: Путін використовує газ як зброю, його "Північний потік-2"не відповідає європейському законодавству. І поки нам вдається цю ситуацію зупиняти", - додав Вітренко.

Читайте також: Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Він ще раз підкреслив, що Путін використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" не відповідає європейським стандартам.