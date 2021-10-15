Вітренко: Путін бреше про зношеність газотранспортної системи України
Президент Росії Володимир Путін дозволяє собі відверту брехню в публічних заявах про стан газотранспортної системи України.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше Путін заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери. Однак збільшувати транзит через Україну, за його словами, "небезпечно", оскільки нібито "зношеність труби там становить 80%". Путін також стверджує, що Газпром вже збільшив поставки газу в Європу на 10%.
"У минулому році було заброньовано для транзиту через Україну 65 млрд газу, в цьому році - 40. Таким чином, в півтора раза менше. Якщо ми подивимося на добові обсяги транзиту газу, то побачимо, що вони впали практично в два рази. Якщо на початку року було 180 млн на добу, зараз менше 100. Це чергова порція брехні, яка свідчить про те, що Путін нервує, тому що він розуміє, що той шантаж, який він влаштував по всій Європі, він не проходить", - заявив Вітренко.
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України", Путіну не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже побудований.
"Якраз через нашу позицію, тому що ми доводимо: Путін використовує газ як зброю, його "Північний потік-2"не відповідає європейському законодавству. І поки нам вдається цю ситуацію зупиняти", - додав Вітренко.
Він ще раз підкреслив, що Путін використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" не відповідає європейським стандартам.
якщо віриш йому -ти поранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
Данилов перешёл на язык, которого он не понимает....
Это феноменально!
"Я по-русски не понимаю" (с)
Тебя там любят.
в 2015 году была техническая инвентаризация.
путин***** постійно бреше. Взагалі у кацапів брехати то національна риса.
Так вроде именно это и предусмотрено контрактом от 19 года. Какие претензии тогда?