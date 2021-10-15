УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини
26 533 77

Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Газ для населення упродовж зимового сезону коштуватиме 7,42 грн, і його вистачить для потреб всіх споживачів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Нафтогазу, національної компанії є достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 для потреб населення, робимо так, що ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він .

Вітренко наголосив, що ніяких проблем з газом для населення в найближчому опалювальному сезоні немає.

"Для населення питання безперебійного проходження цього опалювального сезону без підвищення цін вирішується урядом разом з національною компанією ("Нафтогаз України". - Ред.). І люди можуть бути впевнені, що в складних умовах вони будуть забезпечені газом", - запевнив Вітренко.

Читайте також: Вітренко: Ми розуміємо, як навіть у найгірших обставинах пройти опалювальний сезон

Ситуація з об'єктами соціальної інфраструктури, за його словами, є складнішою.

"Коли ціни на ринку почали підвищуватися дуже швидко, з'ясувалося, що більшість постачальників-недержавних компаній - вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують своїх зобов'язань", - пояснив Вітренко.

Він підкреслив, що в разі банкрутства компаній газом об'єкти соціальної інфраструктури забезпечує постачальник останньої надії - Нафтогаз.

Читайте також: Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як "Північний потік-2" вплине на ситуацію

За словами Вітренко, газ для об'єктів соціальної інфраструктури коштуватиме 16,8 з ПДВ і тарифом на транспортування.

газ (10593) Нафтогаз (4455) шоу Шустера (309) опалювальний сезон (1772) Вітренко Юрій (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) М.Жванецкий
показати весь коментар
15.10.2021 22:59 Відповісти
+11
Теплосеть то такое, а промышленность покупает по 30000 грн., за 1000 куб., и сколько будет стоить тот асфальт, сахар и хлеб
показати весь коментар
15.10.2021 23:02 Відповісти
+11
Зато закон про олигархов приняли, им теперь свои телеканалы на тещь придётся переоформить, и будут дальше ржать с дураков..
показати весь коментар
15.10.2021 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для населения не будет, а для теплосетей???
показати весь коментар
15.10.2021 22:56 Відповісти
Теплосеть то такое, а промышленность покупает по 30000 грн., за 1000 куб., и сколько будет стоить тот асфальт, сахар и хлеб
показати весь коментар
15.10.2021 23:02 Відповісти
у промышленности много хозяев (где и за сколько они будут покупать газ - это их проблема)
хлебная отрасль - датируется как социально важная... асфальт - по фиг! и так натырят на нем)))
а теплосети - монополисты по подаче тепла в многоквартирные дома и это моя проблема по какой цене им впарят газ и сколько я буду за это платить, не имея совсем никакой возможности отказаться от этой не выгодной и неподъемной услуги...
показати весь коментар
15.10.2021 23:08 Відповісти
Вася, ты дома электро камин поставишь, или дровяной котёл в доме, а за газ для промышленности заплатишь в магазине, и никуда не денешься. И совсем скоро. Производство азотных удобрений уже стало, сах. Завод берет 3 млн. Кубов в месяц, посчитай сколько будет стоить тот сахар, при газе в 1000$ за 1000 куб.
показати весь коментар
15.10.2021 23:12 Відповісти
а электрокамин это ж так дёшево! 1,68 за 1 квт... сильно согреетесь))))
мы говорим о газе для нужд населения в зимний период (но в эти нужды не входит центральное отопление, чтоб обеспечить которое теплосеть покупать газ по другой цене)
не надо про промышленность ! это отдельная тема - не тема этой статьи и ее обсуждения...
и повторю - сахар я могу покупать - могу не покупать или ограничить его покупку если мне не подходит цена ! а вот от центрального отопления я не могу откараскаться, хотя меня не устраивает ни качество ни цена !!!
мы говорим про разные вещи... и поэтому наша дискуссия бессмыслена !!!
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
Да я согласен, что население зиму переживет, а промышленность? Кто добавленную стоимость создавать будет, с каких херов деньги в бюджете появятся через пару месяцев?
показати весь коментар
15.10.2021 23:26 Відповісти
Если сейчас рекордный уровень инфляции, то что будет к концу зимы?
показати весь коментар
15.10.2021 23:28 Відповісти
Так и я про то, но правительство героичн дует щёки…
показати весь коментар
15.10.2021 23:33 Відповісти
кто об этом думает??? главное стырить и отобрать и поделить то что еще шевелится !!!
показати весь коментар
15.10.2021 23:32 Відповісти
Великая штука индивидуальное отопление. Я уже подтапливаю в дежурном режиме. Так гораздо экономнее, чем не топить совсем, а потом включать на полную.
показати весь коментар
15.10.2021 23:27 Відповісти
а я только облизываюсь - мечтаю... правда с этим жульем...все становиться проблематичным и растущие цены на электричество и газ только подстегивают понимание что дешевле фиг будет, но за то ты точно знаешь за что ты платишь и где сможешь сэкономить если шо...
показати весь коментар
15.10.2021 23:30 Відповісти
Дешевле. Ты просто держишь температурный режим по своей программе и не не оплачиваешь потери и заработок теплосетей.
показати весь коментар
15.10.2021 23:34 Відповісти
дешевле если все налажено-работает (бумажная волокита позади)... а если все начинать с ноля, с проектов-разрешений-переоборудования-узаконивания..... и т.д (сколько лет пройдет пока начнет окупаться))... тут одно разрешение на переоборудование добыть - пол скальпа слезет ))))
показати весь коментар
15.10.2021 23:39 Відповісти
Разрешение это да. Проект не самое дорогое, по крайней мере у меня так было.
показати весь коментар
16.10.2021 00:07 Відповісти
Да, я уже 4 года топлю дровами, газ только для еды и колонка газовая. Дрова в 3 раза дешевле чем газ
показати весь коментар
16.10.2021 00:04 Відповісти
Солнечные коллекторы и солнечные батареи снизят вам расход дров. А вот на работе я хочу поставить пеллетные обогреватели. После последних тарифов на электрику и газ для бизнеса это намного дешевле. Но это уже на следующий год.
показати весь коментар
16.10.2021 00:10 Відповісти
Дорого они стоят, к сожалению. Не обсчитывал окупаемость, но судя по всему цена составит более 15000 гривен за каждый проектный киловатт солнечного тепла, при условии, что хоть 5 часов в день зимой будет догревать, то это 5 гривен в сутки экономии...15000 будет окупаться неведомое количество лет. Таких панелей для догрева понадобится минимум 3, плюс комплектующие - это будет не полноценное отопление, а догрев за 50-60 тыс.

Надо считать точнее, но, боюсь что примерный порядок цифр будет не сильно отличаться после расчетов
показати весь коментар
16.10.2021 00:23 Відповісти
A u nas v Qazaqstane gaz 32 tenge/kub. 2 grivni pochti rovno. I ne nado drova rubit, potomuchto u nas svoi gaz i nikto ubytki ot tranzita za schet naroda ne vospolnyaet.
показати весь коментар
16.10.2021 08:55 Відповісти
))) Серьезно?))) А деньги из госбюджета это не ваши деньги?) Это не деньги налогоплательщиков?) Ну то такое... На зоне вообще все бесплатное... Правда иногда могут некоторых из вас из автоматов пострелять на улицах ваших городов... Но то такое, можно и потерпеть за дешевую баланду)
показати весь коментар
16.10.2021 15:08 Відповісти
Net ne, moi. My zhe ne v SSSR zhivem gde vse obshee. Moi dengi konkretno idut na bolnitsy i dorogi, na chisty gorod i horosho obuchenih policeiskih, pozharmih i vrachei. Da i bespredela v Qazaqstane raz v 20 menshe chem v Ukraine gde vse OPG vlast i dengi delyat i kazdy den kogo to strelyaut.
Mozhno sravnit dva novosnih saita - nash Tengrinews i cenzor. U nas pro pamyatniki i sport, u vas kto-to ukral, kogo to ubili. I kto bolshe pohozh na zonu s balandoi?
показати весь коментар
16.10.2021 15:44 Відповісти
Ну да))) Попробовали бы у вас говорить не о спорте с памятниками))) Одни уже попробовали потребовать свою зарплату... Что они там добывали? "Дешевый" газ? Или "дешевую" нефть?) https://www.youtube.com/watch?v=9bKtK_gWg7Q
показати весь коментар
16.10.2021 16:11 Відповісти
Конечно, у вас ОПГ при власти другие ОПГ не допустит
показати весь коментар
20.10.2021 10:05 Відповісти
Яка різниця скільки цукор буде коштувати?
Головне що не Порошенко.
А там мудрому наріду видніше.
показати весь коментар
16.10.2021 13:40 Відповісти
Уже нет.

Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
показати весь коментар
15.10.2021 23:19 Відповісти
На шоу Шустера у нього запитують, а чому ж не нарощують газодобування в Україні і воно падає...? " А у нас спеціаліста такого не було...?"ЩОооо? 30 років спеціаліста такого не було , а зараз мол з'явився, а ви ж там якого хррр сиділи і сидите зараз...? Не там сидять?!!!ДБР, СБУ, ГПУ, патріоти,- де ВИ???
показати весь коментар
16.10.2021 12:14 Відповісти
Крепкие хозяйственники, тридцать лет крали…
показати весь коментар
16.10.2021 16:07 Відповісти
Они уже меморандумы с городами заключали. Теперь настала очередь алгоритмов. Только ни тем, ни другим садики и школы не обогреешь.
показати весь коментар
15.10.2021 23:17 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 19:29 Відповісти
ну фсё ! теперь я спокоен !!! звиздець отопительному сезону...
показати весь коментар
16.10.2021 19:53 Відповісти
Після запуску північного потоку,почнуться справжні проблеми,для України.
показати весь коментар
15.10.2021 22:58 Відповісти
В украине проблема не северный поток. В маленьклй Чехии нет трубы, но они нормально живут.
показати весь коментар
15.10.2021 23:41 Відповісти
Саме зараз це проблема.
показати весь коментар
15.10.2021 23:53 Відповісти
Проблема в Украіні одна - це мафія при владі , яка думає тільки про свою кишеню , а на громадян їм начхати 😡
показати весь коментар
16.10.2021 19:14 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) М.Жванецкий
показати весь коментар
15.10.2021 22:59 Відповісти
А слабо Витренко обьяснить почему за 9 месяцев этого года добыча упала еще на 5%
показати весь коментар
15.10.2021 23:00 Відповісти
То все фигня, они сейчас солнечных панелей наставят и ветрогенераторов, и наступит счастье ЗЕэнергетики…
показати весь коментар
15.10.2021 23:04 Відповісти
Газ для населения будет стоить по 8гр + 2гр доставка, Фирташам всё компенсирют из бюджета (народными деньгами), а в конечном итоге за весь этот банкет зелёных клоунов и олигархов заплатит это самое население.
показати весь коментар
15.10.2021 23:03 Відповісти
Зато закон про олигархов приняли, им теперь свои телеканалы на тещь придётся переоформить, и будут дальше ржать с дураков..
показати весь коментар
15.10.2021 23:06 Відповісти
Там хитрая схема, мелкие компании банкротятся так как у них нет дешевого газа а их клиентов задирает Нафтогаз как поставщик последней мать его надежды, но газ там по 16,8 не считая доставки.
показати весь коментар
15.10.2021 23:04 Відповісти
И сможешь поменять тариф на годовой только где-то через 21 день. Поэтому минимум два месяца будут платить эту цену
показати весь коментар
15.10.2021 23:23 Відповісти
мама сказала "будет тёпло"
показати весь коментар
15.10.2021 23:10 Відповісти
Витренко понесло...
показати весь коментар
15.10.2021 23:13 Відповісти
!!!!!!!! Во дают!!!!!
показати весь коментар
15.10.2021 23:14 Відповісти
с газом проблем не будет, будут с отоплением
показати весь коментар
15.10.2021 23:15 Відповісти
Данилов в прямом эфире открыл военную тайну!!!
Падло!
показати весь коментар
15.10.2021 23:16 Відповісти
какие с газом могут быть проблемы, он как был газообразный так и будет
показати весь коментар
15.10.2021 23:17 Відповісти
Витренко имел ввиду не подорожание для своей любимой мамули психо-прогрессивной комунистке
показати весь коментар
15.10.2021 23:17 Відповісти
...если цена не поднимется
показати весь коментар
15.10.2021 23:17 Відповісти
А в моей платёжке за прошлый месяц написано:
Газ = 8.70 грн. за М3

Дост = 0.372 грн. за М3

------------------------------------------

Итого = 9.072 грн. за М3

То есть, зима ещё не началась, а ты уже СОВРАЛ!
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
Хорошая у вас доставка. Нам бы такую, а не 2 грн.
показати весь коментар
15.10.2021 23:25 Відповісти
Сину, тут нарід просив, передайте своїй мамі, шо вона - падлюка.

показати весь коментар
15.10.2021 23:51 Відповісти
Прям, хоть к ране прикладывай ну)
показати весь коментар
16.10.2021 01:01 Відповісти
Ага.
Вот прямо так же, как и угя - вчера сказали, что достаточно, а уже сегодня оказывается, что шаром покати.
показати весь коментар
16.10.2021 02:26 Відповісти
Заткнись, Иуда! Живу на 5-ом,а по распрелению, как на одиннадцатый переехала, а у нас 5-ти этажа!
показати весь коментар
16.10.2021 03:26 Відповісти
Що ж ти говнюк, брешеш?!
Підприємствам вже продають газ по 38-42 грн. за куб!
показати весь коментар
16.10.2021 06:15 Відповісти
У нас самая умная страна в мире!
показати весь коментар
16.10.2021 08:06 Відповісти
Витренко врет. Вот его другое заявление:

Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, - Витренко


Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина
показати весь коментар
16.10.2021 09:56 Відповісти
Конец епохи отопления . !! .
.
показати весь коментар
16.10.2021 09:56 Відповісти
Почему этот человек еще не в больнице? У него ж диагноз по глазам читается...
показати весь коментар
16.10.2021 10:32 Відповісти
Похож на Допу младшего 😆тот тоже коксом увлекается !
показати весь коментар
16.10.2021 12:33 Відповісти
Надо искать свой газ и задействовать другие источники. А рашисты пусть сосут
показати весь коментар
16.10.2021 10:48 Відповісти
СПАСАЙТЕСЬ ВСЕ КТО КАК МОЖЕТ! Витренко уверил, что газ есть. Только не уточнил на сколько дней того газа хватит
показати весь коментар
16.10.2021 10:52 Відповісти
Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, - Витренко Источник: https://biz.censor.net/n3294053
показати весь коментар
16.10.2021 11:09 Відповісти
Зуб даєш?
показати весь коментар
16.10.2021 11:32 Відповісти
Хватит? А Для промышленности??? Какую цену на газ производитель заложит в цену товара??? 😡. За газ платит конечный покупатель, по чем вы продаете газ этому покупателю? По чем будет еда, по чем будут продукты? Не надо рассчитывать, что все украинцы зрители вашего грёбаного квартала....
показати весь коментар
16.10.2021 11:57 Відповісти
Не подобаються мені усі ці переможні реляції. В решті-решт ми можемо тільки відтягнути вкрай негативні наслідки на певний час. Не може бути ціна на газ у імпортно-зележній країні у рази менша за світову.

Усе почалося із намагань Зеленського "розкуркулити" Нафтогаз на ті 2 млрд. дол., які були заначкою для закупівлі влітку газу. Зеленський і К із-за цих 2 млрд. дол. Нафтогаза ПРОТИЗАКОННО змістили Коболєва, поставили Вітренка, який ці гроші передав Зелі на Велике крадівництво, і як наслідок достатньої кількості газу в газосховища за низькою ціною не закачали. І тепер, Україна іще і експортує газ в Європу, бо ті приватні структури, що закачали його влітку по 200 дол. (у кількості 2,9 млрд. куб. м), зараз перепродують по 1200.

Крім того Зеленський простив облгазам борг у 100 млрд. грн, які ті були винні Нафтогазу.

От так перетворили успішний НАФТОГАЗ у напівбанкрута. Ну, і на нас це ще відіб"ється. Надія тільки на теплу зиму
показати весь коментар
16.10.2021 12:02 Відповісти
Який блін успішний? Іди проспись. Успішний. Скільки коштує видобути газ? риже чмо сказало? НІ. ХТОСЬ бачив витратну частину з видобутку газу? НІ.
Що чмошники з нафтогазу не можуть відсканувати та викласти в відкритий доступ? Якого хрена в них зарплати по 100-500 тис. грн.?
А саме риже чмо хапнуло просто-так 100+ млн грн. За який хрен? За те що найняло адвокатів за наше же бабло? Причому гроші їм ЗАПЛАТИЛИ (наші) незалежно від вердикту суду.
"Успішні" Ага. Фіганути ціну в 7 раз, а з нею вирсоли товари та послуги. І тепер ці чмирі нам втриють, що добувати газ та продавати нам же та за кордон всяким помийкам з офшорів то нормально. А як дочурки злочеського отримали ліцензію?
Жаль нема в нас китайців. Ті б мінімум 1000 газовиків-аферистів розстріляли. Ще 10000 би да вно сіли з конфіскацією.
показати весь коментар
17.10.2021 10:18 Відповісти
Необільшовичок? У чужі кишені заглядаєш? Було уже розстрілювали. Ти уже план поставив (1000), ну як 30-ті. Розстріляти, звісно, можна, тільки ж такі як ти на цьому не зупиняться. Дійде до того, що будеш кізяками буржуйки топити 😎
показати весь коментар
17.10.2021 11:54 Відповісти
Вітренко , як тільки отримав посаду , відразу геть позеленів і бреше , не гірше від них!

Дісно , нас врятує тільки тепла зима )
показати весь коментар
16.10.2021 12:36 Відповісти
Дійсно )
показати весь коментар
16.10.2021 12:36 Відповісти
ну побачимо. тебе Юра, ніхто за язика не тягнув..
показати весь коментар
16.10.2021 12:54 Відповісти
Нічого,може до хотьпоржемхуженибудет щось дійде!
показати весь коментар
16.10.2021 13:56 Відповісти
Брехати- не кайлом махати. Поживемо-побачимо...
показати весь коментар
16.10.2021 14:13 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 21:42 Відповісти
конечно не будет.... горячая вода 2 дня есть - 5 дней нет, а когда есть - стекает 5 минут (без преувеличения) под большим напором и только тогда начинает нагреваться потехоньку. Закрываешь кран через 5 минут возвращаешься, октрываешь кран - опять жди 5 минут... и всё это время крутит счетчик за холодную воду а платишь как за горячую, ещё и за полотенцесушитель, который также теперь золодный. УСЛУГИ просто моё почтение, и хрен ты что докажешь.
Вот такое вот покращення настало, раньше такого НИКОГДА НЕ БЫЛО! экономят на всём в ущерб потербителю за егденьги.
показати весь коментар
16.10.2021 22:02 Відповісти
.
показати весь коментар
16.10.2021 23:44 Відповісти
А ніхто не хоче прояснти з зек-команди ЯК комуняцький випердиш став головою нафтогазу?
Якщо КОЖЕН рік видобуток власного газу падає, то чому не вигнали к собічій матері ВЕСЬ штат чабанів нафтогазу? ВСІХ. На якогоь дідька ці уроди отримують космічні зарплати, більші за емірати і при цьому нічого не роблять. І це ще без премій.
Якого хрена наш газ добувають всякі ублюдки типу злочевського та офшорні помийки?
Може державі пора їм сказати "їхайте на юги"?
показати весь коментар
17.10.2021 10:12 Відповісти
 
 