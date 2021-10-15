Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме
Газ для населення упродовж зимового сезону коштуватиме 7,42 грн, і його вистачить для потреб всіх споживачів.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Нафтогазу, національної компанії є достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 для потреб населення, робимо так, що ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він .
Вітренко наголосив, що ніяких проблем з газом для населення в найближчому опалювальному сезоні немає.
"Для населення питання безперебійного проходження цього опалювального сезону без підвищення цін вирішується урядом разом з національною компанією ("Нафтогаз України". - Ред.). І люди можуть бути впевнені, що в складних умовах вони будуть забезпечені газом", - запевнив Вітренко.
Ситуація з об'єктами соціальної інфраструктури, за його словами, є складнішою.
"Коли ціни на ринку почали підвищуватися дуже швидко, з'ясувалося, що більшість постачальників-недержавних компаній - вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують своїх зобов'язань", - пояснив Вітренко.
Він підкреслив, що в разі банкрутства компаній газом об'єкти соціальної інфраструктури забезпечує постачальник останньої надії - Нафтогаз.
За словами Вітренко, газ для об'єктів соціальної інфраструктури коштуватиме 16,8 з ПДВ і тарифом на транспортування.
хлебная отрасль - датируется как социально важная... асфальт - по фиг! и так натырят на нем)))
а теплосети - монополисты по подаче тепла в многоквартирные дома и это моя проблема по какой цене им впарят газ и сколько я буду за это платить, не имея совсем никакой возможности отказаться от этой не выгодной и неподъемной услуги...
мы говорим о газе для нужд населения в зимний период (но в эти нужды не входит центральное отопление, чтоб обеспечить которое теплосеть покупать газ по другой цене)
не надо про промышленность ! это отдельная тема - не тема этой статьи и ее обсуждения...
и повторю - сахар я могу покупать - могу не покупать или ограничить его покупку если мне не подходит цена ! а вот от центрального отопления я не могу откараскаться, хотя меня не устраивает ни качество ни цена !!!
мы говорим про разные вещи... и поэтому наша дискуссия бессмыслена !!!
Надо считать точнее, но, боюсь что примерный порядок цифр будет не сильно отличаться после расчетов
Mozhno sravnit dva novosnih saita - nash Tengrinews i cenzor. U nas pro pamyatniki i sport, u vas kto-to ukral, kogo to ubili. I kto bolshe pohozh na zonu s balandoi?
Головне що не Порошенко.
А там мудрому наріду видніше.
Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) М.Жванецкий
Падло!
Газ = 8.70 грн. за М3
Дост = 0.372 грн. за М3
------------------------------------------
Итого = 9.072 грн. за М3
То есть, зима ещё не началась, а ты уже СОВРАЛ!
Вот прямо так же, как и угя - вчера сказали, что достаточно, а уже сегодня оказывается, что шаром покати.
Підприємствам вже продають газ по 38-42 грн. за куб!
Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, - Витренко
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина
.
Усе почалося із намагань Зеленського "розкуркулити" Нафтогаз на ті 2 млрд. дол., які були заначкою для закупівлі влітку газу. Зеленський і К із-за цих 2 млрд. дол. Нафтогаза ПРОТИЗАКОННО змістили Коболєва, поставили Вітренка, який ці гроші передав Зелі на Велике крадівництво, і як наслідок достатньої кількості газу в газосховища за низькою ціною не закачали. І тепер, Україна іще і експортує газ в Європу, бо ті приватні структури, що закачали його влітку по 200 дол. (у кількості 2,9 млрд. куб. м), зараз перепродують по 1200.
Крім того Зеленський простив облгазам борг у 100 млрд. грн, які ті були винні Нафтогазу.
От так перетворили успішний НАФТОГАЗ у напівбанкрута. Ну, і на нас це ще відіб"ється. Надія тільки на теплу зиму
Що чмошники з нафтогазу не можуть відсканувати та викласти в відкритий доступ? Якого хрена в них зарплати по 100-500 тис. грн.?
А саме риже чмо хапнуло просто-так 100+ млн грн. За який хрен? За те що найняло адвокатів за наше же бабло? Причому гроші їм ЗАПЛАТИЛИ (наші) незалежно від вердикту суду.
"Успішні" Ага. Фіганути ціну в 7 раз, а з нею вирсоли товари та послуги. І тепер ці чмирі нам втриють, що добувати газ та продавати нам же та за кордон всяким помийкам з офшорів то нормально. А як дочурки злочеського отримали ліцензію?
Жаль нема в нас китайців. Ті б мінімум 1000 газовиків-аферистів розстріляли. Ще 10000 би да вно сіли з конфіскацією.
Дісно , нас врятує тільки тепла зима )
Вот такое вот покращення настало, раньше такого НИКОГДА НЕ БЫЛО! экономят на всём в ущерб потербителю за егденьги.
Якщо КОЖЕН рік видобуток власного газу падає, то чому не вигнали к собічій матері ВЕСЬ штат чабанів нафтогазу? ВСІХ. На якогоь дідька ці уроди отримують космічні зарплати, більші за емірати і при цьому нічого не роблять. І це ще без премій.
Якого хрена наш газ добувають всякі ублюдки типу злочевського та офшорні помийки?
Може державі пора їм сказати "їхайте на юги"?