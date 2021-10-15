Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Газ для населення упродовж зимового сезону коштуватиме 7,42 грн, і його вистачить для потреб всіх споживачів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Нафтогазу, національної компанії є достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 для потреб населення, робимо так, що ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він .

Вітренко наголосив, що ніяких проблем з газом для населення в найближчому опалювальному сезоні немає.

"Для населення питання безперебійного проходження цього опалювального сезону без підвищення цін вирішується урядом разом з національною компанією ("Нафтогаз України". - Ред.). І люди можуть бути впевнені, що в складних умовах вони будуть забезпечені газом", - запевнив Вітренко.

Читайте також: Вітренко: Ми розуміємо, як навіть у найгірших обставинах пройти опалювальний сезон

Ситуація з об'єктами соціальної інфраструктури, за його словами, є складнішою.

"Коли ціни на ринку почали підвищуватися дуже швидко, з'ясувалося, що більшість постачальників-недержавних компаній - вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують своїх зобов'язань", - пояснив Вітренко.

Він підкреслив, що в разі банкрутства компаній газом об'єкти соціальної інфраструктури забезпечує постачальник останньої надії - Нафтогаз.

Читайте також: Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як "Північний потік-2" вплине на ситуацію

За словами Вітренко, газ для об'єктів соціальної інфраструктури коштуватиме 16,8 з ПДВ і тарифом на транспортування.