Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн, и его хватит для нужд всех потребителей.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"У "Нафтогаза", национальной компании есть достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - сказал он.

Витренко подчеркнул, что никаких проблем с газом для населения в ближайшем отопительном сезоне нет.

"Для населения вопрос бесперебойного прохождения этого отопительного сезона без повышения цен решается правительством вместе с национальной компанией ( "Нафтогаз Украины". - Ред.). И люди могут быть уверены, что в сложных условиях они будут обеспечены газом", - заверил Витренко.

Ситуация с объектами социальной инфраструктуры, по его словам, является более сложной.

"Когда цены на рынке начали повышаться очень быстро выяснилось, что большинство поставщиков-негосударственных компаний - они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства", - пояснил Витренко.

Он подчеркнул, что в случае банкротства компаний газом объекты социальной инфраструктуры обеспечивает поставщик последней надежды - "Нафтогаз".

По словам Витренко, газ для объектов социальной инфраструктуры будет стоить 16,8 с ПДВ и тарифом на транспортировку.