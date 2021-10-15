РУС
Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн, и его хватит для нужд всех потребителей.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"У "Нафтогаза", национальной компании есть достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - сказал он.

Витренко подчеркнул, что никаких проблем с газом для населения в ближайшем отопительном сезоне нет.

"Для населения вопрос бесперебойного прохождения этого отопительного сезона без повышения цен решается правительством вместе с национальной компанией ( "Нафтогаз Украины". - Ред.). И люди могут быть уверены, что в сложных условиях они будут обеспечены газом", - заверил Витренко.

Также читайте: Витренко: Мы понимаем, как даже в самых худших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Ситуация с объектами социальной инфраструктуры, по его словам, является более сложной.

"Когда цены на рынке начали повышаться очень быстро выяснилось, что большинство поставщиков-негосударственных компаний - они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства", - пояснил Витренко.

Он подчеркнул, что в случае банкротства компаний газом объекты социальной инфраструктуры обеспечивает поставщик последней надежды - "Нафтогаз".

Также читайте: Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию

По словам Витренко, газ для объектов социальной инфраструктуры будет стоить 16,8 с ПДВ и тарифом на транспортировку.

+14
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) М.Жванецкий
показать весь комментарий
15.10.2021 22:59 Ответить
+11
Теплосеть то такое, а промышленность покупает по 30000 грн., за 1000 куб., и сколько будет стоить тот асфальт, сахар и хлеб
показать весь комментарий
15.10.2021 23:02 Ответить
+11
Зато закон про олигархов приняли, им теперь свои телеканалы на тещь придётся переоформить, и будут дальше ржать с дураков..
показать весь комментарий
15.10.2021 23:06 Ответить
для населения не будет, а для теплосетей???
показать весь комментарий
15.10.2021 22:56 Ответить
Теплосеть то такое, а промышленность покупает по 30000 грн., за 1000 куб., и сколько будет стоить тот асфальт, сахар и хлеб
показать весь комментарий
15.10.2021 23:02 Ответить
у промышленности много хозяев (где и за сколько они будут покупать газ - это их проблема)
хлебная отрасль - датируется как социально важная... асфальт - по фиг! и так натырят на нем)))
а теплосети - монополисты по подаче тепла в многоквартирные дома и это моя проблема по какой цене им впарят газ и сколько я буду за это платить, не имея совсем никакой возможности отказаться от этой не выгодной и неподъемной услуги...
показать весь комментарий
15.10.2021 23:08 Ответить
Вася, ты дома электро камин поставишь, или дровяной котёл в доме, а за газ для промышленности заплатишь в магазине, и никуда не денешься. И совсем скоро. Производство азотных удобрений уже стало, сах. Завод берет 3 млн. Кубов в месяц, посчитай сколько будет стоить тот сахар, при газе в 1000$ за 1000 куб.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:12 Ответить
а электрокамин это ж так дёшево! 1,68 за 1 квт... сильно согреетесь))))
мы говорим о газе для нужд населения в зимний период (но в эти нужды не входит центральное отопление, чтоб обеспечить которое теплосеть покупать газ по другой цене)
не надо про промышленность ! это отдельная тема - не тема этой статьи и ее обсуждения...
и повторю - сахар я могу покупать - могу не покупать или ограничить его покупку если мне не подходит цена ! а вот от центрального отопления я не могу откараскаться, хотя меня не устраивает ни качество ни цена !!!
мы говорим про разные вещи... и поэтому наша дискуссия бессмыслена !!!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:22 Ответить
Да я согласен, что население зиму переживет, а промышленность? Кто добавленную стоимость создавать будет, с каких херов деньги в бюджете появятся через пару месяцев?
показать весь комментарий
15.10.2021 23:26 Ответить
Если сейчас рекордный уровень инфляции, то что будет к концу зимы?
показать весь комментарий
15.10.2021 23:28 Ответить
Так и я про то, но правительство героичн дует щёки…
показать весь комментарий
15.10.2021 23:33 Ответить
кто об этом думает??? главное стырить и отобрать и поделить то что еще шевелится !!!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:32 Ответить
Великая штука индивидуальное отопление. Я уже подтапливаю в дежурном режиме. Так гораздо экономнее, чем не топить совсем, а потом включать на полную.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:27 Ответить
а я только облизываюсь - мечтаю... правда с этим жульем...все становиться проблематичным и растущие цены на электричество и газ только подстегивают понимание что дешевле фиг будет, но за то ты точно знаешь за что ты платишь и где сможешь сэкономить если шо...
показать весь комментарий
15.10.2021 23:30 Ответить
Дешевле. Ты просто держишь температурный режим по своей программе и не не оплачиваешь потери и заработок теплосетей.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:34 Ответить
дешевле если все налажено-работает (бумажная волокита позади)... а если все начинать с ноля, с проектов-разрешений-переоборудования-узаконивания..... и т.д (сколько лет пройдет пока начнет окупаться))... тут одно разрешение на переоборудование добыть - пол скальпа слезет ))))
показать весь комментарий
15.10.2021 23:39 Ответить
Разрешение это да. Проект не самое дорогое, по крайней мере у меня так было.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:07 Ответить
Да, я уже 4 года топлю дровами, газ только для еды и колонка газовая. Дрова в 3 раза дешевле чем газ
показать весь комментарий
16.10.2021 00:04 Ответить
Солнечные коллекторы и солнечные батареи снизят вам расход дров. А вот на работе я хочу поставить пеллетные обогреватели. После последних тарифов на электрику и газ для бизнеса это намного дешевле. Но это уже на следующий год.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:10 Ответить
Дорого они стоят, к сожалению. Не обсчитывал окупаемость, но судя по всему цена составит более 15000 гривен за каждый проектный киловатт солнечного тепла, при условии, что хоть 5 часов в день зимой будет догревать, то это 5 гривен в сутки экономии...15000 будет окупаться неведомое количество лет. Таких панелей для догрева понадобится минимум 3, плюс комплектующие - это будет не полноценное отопление, а догрев за 50-60 тыс.

Надо считать точнее, но, боюсь что примерный порядок цифр будет не сильно отличаться после расчетов
показать весь комментарий
16.10.2021 00:23 Ответить
A u nas v Qazaqstane gaz 32 tenge/kub. 2 grivni pochti rovno. I ne nado drova rubit, potomuchto u nas svoi gaz i nikto ubytki ot tranzita za schet naroda ne vospolnyaet.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:55 Ответить
))) Серьезно?))) А деньги из госбюджета это не ваши деньги?) Это не деньги налогоплательщиков?) Ну то такое... На зоне вообще все бесплатное... Правда иногда могут некоторых из вас из автоматов пострелять на улицах ваших городов... Но то такое, можно и потерпеть за дешевую баланду)
показать весь комментарий
16.10.2021 15:08 Ответить
Net ne, moi. My zhe ne v SSSR zhivem gde vse obshee. Moi dengi konkretno idut na bolnitsy i dorogi, na chisty gorod i horosho obuchenih policeiskih, pozharmih i vrachei. Da i bespredela v Qazaqstane raz v 20 menshe chem v Ukraine gde vse OPG vlast i dengi delyat i kazdy den kogo to strelyaut.
Mozhno sravnit dva novosnih saita - nash Tengrinews i cenzor. U nas pro pamyatniki i sport, u vas kto-to ukral, kogo to ubili. I kto bolshe pohozh na zonu s balandoi?
показать весь комментарий
16.10.2021 15:44 Ответить
Ну да))) Попробовали бы у вас говорить не о спорте с памятниками))) Одни уже попробовали потребовать свою зарплату... Что они там добывали? "Дешевый" газ? Или "дешевую" нефть?) https://www.youtube.com/watch?v=9bKtK_gWg7Q
показать весь комментарий
16.10.2021 16:11 Ответить
Конечно, у вас ОПГ при власти другие ОПГ не допустит
показать весь комментарий
20.10.2021 10:05 Ответить
Яка різниця скільки цукор буде коштувати?
Головне що не Порошенко.
А там мудрому наріду видніше.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:40 Ответить
Уже нет.

Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
показать весь комментарий
15.10.2021 23:19 Ответить
На шоу Шустера у нього запитують, а чому ж не нарощують газодобування в Україні і воно падає...? " А у нас спеціаліста такого не було...?"ЩОооо? 30 років спеціаліста такого не було , а зараз мол з'явився, а ви ж там якого хррр сиділи і сидите зараз...? Не там сидять?!!!ДБР, СБУ, ГПУ, патріоти,- де ВИ???
показать весь комментарий
16.10.2021 12:14 Ответить
Крепкие хозяйственники, тридцать лет крали…
показать весь комментарий
16.10.2021 16:07 Ответить
Они уже меморандумы с городами заключали. Теперь настала очередь алгоритмов. Только ни тем, ни другим садики и школы не обогреешь.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:17 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 19:29 Ответить
ну фсё ! теперь я спокоен !!! звиздець отопительному сезону...
показать весь комментарий
16.10.2021 19:53 Ответить
Після запуску північного потоку,почнуться справжні проблеми,для України.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:58 Ответить
В украине проблема не северный поток. В маленьклй Чехии нет трубы, но они нормально живут.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:41 Ответить
Саме зараз це проблема.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:53 Ответить
Проблема в Украіні одна - це мафія при владі , яка думає тільки про свою кишеню , а на громадян їм начхати 😡
показать весь комментарий
16.10.2021 19:14 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) М.Жванецкий
показать весь комментарий
15.10.2021 22:59 Ответить
А слабо Витренко обьяснить почему за 9 месяцев этого года добыча упала еще на 5%
показать весь комментарий
15.10.2021 23:00 Ответить
То все фигня, они сейчас солнечных панелей наставят и ветрогенераторов, и наступит счастье ЗЕэнергетики…
показать весь комментарий
15.10.2021 23:04 Ответить
Газ для населения будет стоить по 8гр + 2гр доставка, Фирташам всё компенсирют из бюджета (народными деньгами), а в конечном итоге за весь этот банкет зелёных клоунов и олигархов заплатит это самое население.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:03 Ответить
Зато закон про олигархов приняли, им теперь свои телеканалы на тещь придётся переоформить, и будут дальше ржать с дураков..
показать весь комментарий
15.10.2021 23:06 Ответить
Там хитрая схема, мелкие компании банкротятся так как у них нет дешевого газа а их клиентов задирает Нафтогаз как поставщик последней мать его надежды, но газ там по 16,8 не считая доставки.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:04 Ответить
И сможешь поменять тариф на годовой только где-то через 21 день. Поэтому минимум два месяца будут платить эту цену
показать весь комментарий
15.10.2021 23:23 Ответить
мама сказала "будет тёпло"
показать весь комментарий
15.10.2021 23:10 Ответить
Витренко понесло...
показать весь комментарий
15.10.2021 23:13 Ответить
!!!!!!!! Во дают!!!!!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:14 Ответить
с газом проблем не будет, будут с отоплением
показать весь комментарий
15.10.2021 23:15 Ответить
Данилов в прямом эфире открыл военную тайну!!!
Падло!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:16 Ответить
какие с газом могут быть проблемы, он как был газообразный так и будет
показать весь комментарий
15.10.2021 23:17 Ответить
Витренко имел ввиду не подорожание для своей любимой мамули психо-прогрессивной комунистке
показать весь комментарий
15.10.2021 23:17 Ответить
...если цена не поднимется
показать весь комментарий
15.10.2021 23:17 Ответить
А в моей платёжке за прошлый месяц написано:
Газ = 8.70 грн. за М3

Дост = 0.372 грн. за М3

------------------------------------------

Итого = 9.072 грн. за М3

То есть, зима ещё не началась, а ты уже СОВРАЛ!
показать весь комментарий
15.10.2021 23:22 Ответить
Хорошая у вас доставка. Нам бы такую, а не 2 грн.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:25 Ответить
Сину, тут нарід просив, передайте своїй мамі, шо вона - падлюка.

показать весь комментарий
15.10.2021 23:51 Ответить
Прям, хоть к ране прикладывай ну)
показать весь комментарий
16.10.2021 01:01 Ответить
Ага.
Вот прямо так же, как и угя - вчера сказали, что достаточно, а уже сегодня оказывается, что шаром покати.
показать весь комментарий
16.10.2021 02:26 Ответить
Заткнись, Иуда! Живу на 5-ом,а по распрелению, как на одиннадцатый переехала, а у нас 5-ти этажа!
показать весь комментарий
16.10.2021 03:26 Ответить
Що ж ти говнюк, брешеш?!
Підприємствам вже продають газ по 38-42 грн. за куб!
показать весь комментарий
16.10.2021 06:15 Ответить
У нас самая умная страна в мире!
показать весь комментарий
16.10.2021 08:06 Ответить
Витренко врет. Вот его другое заявление:

Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, - Витренко


Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина
показать весь комментарий
16.10.2021 09:56 Ответить
Конец епохи отопления . !! .
.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:56 Ответить
Почему этот человек еще не в больнице? У него ж диагноз по глазам читается...
показать весь комментарий
16.10.2021 10:32 Ответить
Похож на Допу младшего 😆тот тоже коксом увлекается !
показать весь комментарий
16.10.2021 12:33 Ответить
Надо искать свой газ и задействовать другие источники. А рашисты пусть сосут
показать весь комментарий
16.10.2021 10:48 Ответить
СПАСАЙТЕСЬ ВСЕ КТО КАК МОЖЕТ! Витренко уверил, что газ есть. Только не уточнил на сколько дней того газа хватит
показать весь комментарий
16.10.2021 10:52 Ответить
Газа государственной "Укргаздобычи" уже не хватает для нужд населения, - Витренко Источник: https://biz.censor.net/n3294053
показать весь комментарий
16.10.2021 11:09 Ответить
Зуб даєш?
показать весь комментарий
16.10.2021 11:32 Ответить
Хватит? А Для промышленности??? Какую цену на газ производитель заложит в цену товара??? 😡. За газ платит конечный покупатель, по чем вы продаете газ этому покупателю? По чем будет еда, по чем будут продукты? Не надо рассчитывать, что все украинцы зрители вашего грёбаного квартала....
показать весь комментарий
16.10.2021 11:57 Ответить
Не подобаються мені усі ці переможні реляції. В решті-решт ми можемо тільки відтягнути вкрай негативні наслідки на певний час. Не може бути ціна на газ у імпортно-зележній країні у рази менша за світову.

Усе почалося із намагань Зеленського "розкуркулити" Нафтогаз на ті 2 млрд. дол., які були заначкою для закупівлі влітку газу. Зеленський і К із-за цих 2 млрд. дол. Нафтогаза ПРОТИЗАКОННО змістили Коболєва, поставили Вітренка, який ці гроші передав Зелі на Велике крадівництво, і як наслідок достатньої кількості газу в газосховища за низькою ціною не закачали. І тепер, Україна іще і експортує газ в Європу, бо ті приватні структури, що закачали його влітку по 200 дол. (у кількості 2,9 млрд. куб. м), зараз перепродують по 1200.

Крім того Зеленський простив облгазам борг у 100 млрд. грн, які ті були винні Нафтогазу.

От так перетворили успішний НАФТОГАЗ у напівбанкрута. Ну, і на нас це ще відіб"ється. Надія тільки на теплу зиму
показать весь комментарий
16.10.2021 12:02 Ответить
Який блін успішний? Іди проспись. Успішний. Скільки коштує видобути газ? риже чмо сказало? НІ. ХТОСЬ бачив витратну частину з видобутку газу? НІ.
Що чмошники з нафтогазу не можуть відсканувати та викласти в відкритий доступ? Якого хрена в них зарплати по 100-500 тис. грн.?
А саме риже чмо хапнуло просто-так 100+ млн грн. За який хрен? За те що найняло адвокатів за наше же бабло? Причому гроші їм ЗАПЛАТИЛИ (наші) незалежно від вердикту суду.
"Успішні" Ага. Фіганути ціну в 7 раз, а з нею вирсоли товари та послуги. І тепер ці чмирі нам втриють, що добувати газ та продавати нам же та за кордон всяким помийкам з офшорів то нормально. А як дочурки злочеського отримали ліцензію?
Жаль нема в нас китайців. Ті б мінімум 1000 газовиків-аферистів розстріляли. Ще 10000 би да вно сіли з конфіскацією.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:18 Ответить
Необільшовичок? У чужі кишені заглядаєш? Було уже розстрілювали. Ти уже план поставив (1000), ну як 30-ті. Розстріляти, звісно, можна, тільки ж такі як ти на цьому не зупиняться. Дійде до того, що будеш кізяками буржуйки топити 😎
показать весь комментарий
17.10.2021 11:54 Ответить
Вітренко , як тільки отримав посаду , відразу геть позеленів і бреше , не гірше від них!

Дісно , нас врятує тільки тепла зима )
показать весь комментарий
16.10.2021 12:36 Ответить
Дійсно )
показать весь комментарий
16.10.2021 12:36 Ответить
ну побачимо. тебе Юра, ніхто за язика не тягнув..
показать весь комментарий
16.10.2021 12:54 Ответить
Нічого,може до хотьпоржемхуженибудет щось дійде!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:56 Ответить
Брехати- не кайлом махати. Поживемо-побачимо...
показать весь комментарий
16.10.2021 14:13 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:42 Ответить
конечно не будет.... горячая вода 2 дня есть - 5 дней нет, а когда есть - стекает 5 минут (без преувеличения) под большим напором и только тогда начинает нагреваться потехоньку. Закрываешь кран через 5 минут возвращаешься, октрываешь кран - опять жди 5 минут... и всё это время крутит счетчик за холодную воду а платишь как за горячую, ещё и за полотенцесушитель, который также теперь золодный. УСЛУГИ просто моё почтение, и хрен ты что докажешь.
Вот такое вот покращення настало, раньше такого НИКОГДА НЕ БЫЛО! экономят на всём в ущерб потербителю за егденьги.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:02 Ответить
.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:44 Ответить
А ніхто не хоче прояснти з зек-команди ЯК комуняцький випердиш став головою нафтогазу?
Якщо КОЖЕН рік видобуток власного газу падає, то чому не вигнали к собічій матері ВЕСЬ штат чабанів нафтогазу? ВСІХ. На якогоь дідька ці уроди отримують космічні зарплати, більші за емірати і при цьому нічого не роблять. І це ще без премій.
Якого хрена наш газ добувають всякі ублюдки типу злочевського та офшорні помийки?
Може державі пора їм сказати "їхайте на юги"?
показать весь комментарий
17.10.2021 10:12 Ответить
 
 