Ілларіонов про "газове" питання: Бачимо новий етап тиску Кремля на Україну

Ілларіонов про

Росія почала новий етап тиску на Україну, використовуючи "газове" питання.

Таку думку висловив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (США) Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ілларіонов зазначив, що обсяги газу, який закачують газотранспортною системою із території України, щорічно скорочуються.

"Будь-хто може зазирнути і перевірити. Конкретні цифри знає і не тільки керівник "Нафтогазу", а й будь-хто, хто дивиться на цю статистику", - каже Ілларінов.

Він стверджує, що українській владі зараз слід звернути увагу на нову хвилю тиску Кремля, яку той почав  останніми тижнями.

"Цього не було, скажімо, 1,5 або 2 місяці тому. Чомусь зараз ця хвиля виявляється - через публікації, газовий тиск, а також візит пані Нуланд до Москви. Та іншими каналами. Іншими словами, ми бачимо новий етап тиску на Україну. І потрібно просто на це звертати увагу. Чого точно не можна робити, так це закривати на це очі", - сказав Ілларіонов.

Читайте також: Вітренко: Путін бреше про зношеність газотранспортної системи України

Раніше Путін заявив, що з українських сховищ нібито відкачують газ, призначений для європейських компаній.

+5
Хроника одного президента 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
16.10.2021 17:01 Відповісти
+4
Не , ну я тащусь с Пуйла ! "Мьі бьі увеличили транзит , но боимся , что изношенная украинская труба просто лопнет". Во-первьіх , ГТС - украинская , а труба - немецкая , "Тиссен-Крупп" , и работать ей еще не одно десятилетие. Во-вторьіх , давление в трубе поддерживается на одном уровне , ~ 60 ати и не зависит от обьемов прокачки . В - третьих , система может прокачивать в три раза большие обьемьі .
Уровень двоечника из ПТУ , я о Пу говорю...
16.10.2021 16:31 Відповісти
+3
На#єр мені потрібні думки цапового ларіосіка???
16.10.2021 16:20 Відповісти
А что там наблюдательный совет в Нафтогазе из соросят делал ?
16.10.2021 15:55 Відповісти
Смотрите на договора. Штрафуйте за несоответствия. Если косяки по договорам - берите за шкуру договористов. Там кобель сегодня терся высказываниями - видно чует,что за него возьмутся.
16.10.2021 16:06 Відповісти
Это наша традиционная ежегодная забава : наступает зима, а в Украине энергетический "апокалипсис". Действительный или мнимый - неважно, главное целой куче персонажей выкакать своё никому не нужное мнение и нагнать очередных страхов. Да и беженцы из Рашки так и норовят у нас тут устроится и рассказывать нам свои ну очень "любопытные" рассказы. А если по делу, начнём замерзать зимой, власть получит такой подсрачник, который ну явно заставит шевелиться и переходить к реальным реформам в энергосекторе, но делать это будет уже другая команда. Так что смотрите хоть здесь не обосритесь
16.10.2021 16:29 Відповісти
Зима завжди з"являється зненацька !!!)))
16.10.2021 16:34 Відповісти
16.10.2021 16:20 Відповісти
Смотрим контракт на газ, Украина -- РФия Первый год 65 млн кубов газа а потом по 40 .. .Власть в Украине заявляла что это Победа.??? Так а что не понятно что 40 это критически мало и для Украины вместе с Европой???. Ну так понятно что РФия резервировала газ для Северного потока 2. Где тут Победа.??? Теперь вроде РФия выполняет Контракт. Только в Европе Кризис цены на Газ Растут это и Украины касается!!! . Ну как вам Победа??? Ну и что теперь??? А вообще Выход есть -- заключить Украине прямые поставки газа из РФии --- больше Европе достанется . Но власть в Украине на это не пойдет -- на виртуальном бумажном Реверсе нормально кое кто Достаток Подумает.
16.10.2021 16:24 Відповісти
Вот тебе 🖕кацап,а не прямые контракты Украины с твоим свинарником. Каждый день вы-дахтинуы пишите это как под копирку. Значит из кремля задача поставлена.
показати весь коментар
16.10.2021 16:51 Відповісти
Труба на Окрестина.
16.10.2021 23:50 Відповісти
16.10.2021 16:31 Відповісти
Прочитай Мой Коментарий. Труба может не лопнет а вот морда лопнет получать за транзит лишнего газа чем по контракту ведь в контракте за прокачку больше газа чем по контракту расценки -- большие можеш поинтересоваться контрактом. Так Вот контракт это Такая?!? Победа. Так что не труба так морда или кошелек лопнет.
16.10.2021 16:38 Відповісти
Что мешает Газпрому гарантировать прокачку 80-100 млрд.куб. в год и взамен попросить оставить базовьій тариф ? Нафтогаз может и согласиться , инициатива тут за Газпромом.
16.10.2021 18:13 Відповісти
Чергове вимерзання українців розпочинаєься !!))
16.10.2021 16:31 Відповісти
Он идиот, Россия по договору оплачивает транзит 40 млрд газа в год, при этом она не обязана этот обьем прокачивать. Да и вообще никто не говорит сколько уже было прокачано за 9 месяцев, говорят только что в начале года было 180 млн в день а сейчас около 90.
16.10.2021 16:39 Відповісти
Да не прокачивайте ничего. Идите уже со своим газом нах,пидота кацапская. Лучше из Норвегии,чем от вас-ублюдков.
16.10.2021 16:53 Відповісти
Смешно, Норвегия добывает около 100 млрд в год при потребности ЕС около 500. И если кроме оскорблений больше сказать нечего то заткни хайло.
16.10.2021 17:10 Відповісти
Пошел вон дерьмо.
16.10.2021 23:48 Відповісти
Поставлена задача о передаче содержания лугандонодаунецких люмпенпролетариев с баланса ГазПрома ( 5 млрд долляров в год ) на баланс Государства Украина через принуждение к прямому контракту ,через газоизмерительные станции на неподконтрольной территории .
Они за воду не плятят , а за газ и подавно платить не будут.
16.10.2021 17:07 Відповісти
16.10.2021 17:07 Відповісти
Зачем так врать, в апреле 2019 было 8,8 млрд в хранилищах.
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-nazval-obemy-gaza-hranilishchah-1554466348.html
16.10.2021 17:14 Відповісти
ну дык тогда северного потока 2 не было, все культурно качали газ и дружно давали бабла кацапам на достройку обходных путей и модернизацию армии, ожидая (манны небесной? возвращения адекватности? рили?) хз чего. как там говорится если есть ружье оно рано или поздно выстрелит.
16.10.2021 17:21 Відповісти
Энергетический апокалипсис в европе и раше. Это у них нет объемов ПХГ для создания резерва на случай холодов. Пусть строят АЭС или отрывают берлоги.
16.10.2021 17:22 Відповісти
В ЕС да а в раше газа полно.
16.10.2021 17:38 Відповісти
Газа то полно,а товаров производимых с помощью газа сколько?Повышая цену на газ,москали закладывают цену газа в цену продукта.Таким образом товары сделанные с помощью газа станут дороже.И когда Рашка придёт купить в ЕС за товаром,будут платить больше,благодаря тому,що сами наступили себе на яйца играя на газовом рынке.Где тут логика не понятно.Поднять цены на газ,щоб потом покупать товары дороже.Ну ЕС переживёт скачёк цен на товары.А Рашка переживёт?Или откажется от дорогих и качественных товаров.Вон самолёты падают без деталей.А с дорогим газом,детали ещё дороже будут для Аэрофлота.С такими тактическими победами Пуйла,москали скоро вообще летать перестанут
16.10.2021 17:57 Відповісти
Только 30% жилья в раше газифицировано.
16.10.2021 18:05 Відповісти
71,4% по данным 2021
16.10.2021 18:14 Відповісти
ета наверно в мацкве
16.10.2021 18:25 Відповісти
"Колишній радник", "старший науковий співробітник"... Ще одне звання забули назвати - капітан очевидність.
16.10.2021 18:04 Відповісти
верно сказал. Илларионов - умница.
16.10.2021 20:45 Відповісти
Шануймося українці!
Пуцін переживає що "..Труба лопнєт"...
А мені подумалось слідуюче:На дні Чорного моря лежать
мегатонни сірководню.І трубу поклали зверху!!!!!!!!!!!!!!
Цеж не дай Бог,порветься стик,зварений криворукими кацапскими
спецами (сам або поможуть)!!!!!!!!!! БОМБА!!!!!!!!!!!!
Екологи АААААААУУУУУУУУУУУУ.Тут пісєц підкрадається!
16.10.2021 21:20 Відповісти
шредерезация в действии.
16.10.2021 22:56 Відповісти
17.10.2021 03:31 Відповісти
С какого хрена ЦЕНЗОР рекламирует Ларионова - кацапского пропагандона?
17.10.2021 12:53 Відповісти
 
 