Ілларіонов про "газове" питання: Бачимо новий етап тиску Кремля на Україну

Росія почала новий етап тиску на Україну, використовуючи "газове" питання.

Таку думку висловив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (США) Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ілларіонов зазначив, що обсяги газу, який закачують газотранспортною системою із території України, щорічно скорочуються.

"Будь-хто може зазирнути і перевірити. Конкретні цифри знає і не тільки керівник "Нафтогазу", а й будь-хто, хто дивиться на цю статистику", - каже Ілларінов.

Він стверджує, що українській владі зараз слід звернути увагу на нову хвилю тиску Кремля, яку той почав останніми тижнями.

"Цього не було, скажімо, 1,5 або 2 місяці тому. Чомусь зараз ця хвиля виявляється - через публікації, газовий тиск, а також візит пані Нуланд до Москви. Та іншими каналами. Іншими словами, ми бачимо новий етап тиску на Україну. І потрібно просто на це звертати увагу. Чого точно не можна робити, так це закривати на це очі", - сказав Ілларіонов.

Раніше Путін заявив, що з українських сховищ нібито відкачують газ, призначений для європейських компаній.