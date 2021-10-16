Ілларіонов про "газове" питання: Бачимо новий етап тиску Кремля на Україну
Росія почала новий етап тиску на Україну, використовуючи "газове" питання.
Таку думку висловив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (США) Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ілларіонов зазначив, що обсяги газу, який закачують газотранспортною системою із території України, щорічно скорочуються.
"Будь-хто може зазирнути і перевірити. Конкретні цифри знає і не тільки керівник "Нафтогазу", а й будь-хто, хто дивиться на цю статистику", - каже Ілларінов.
Він стверджує, що українській владі зараз слід звернути увагу на нову хвилю тиску Кремля, яку той почав останніми тижнями.
"Цього не було, скажімо, 1,5 або 2 місяці тому. Чомусь зараз ця хвиля виявляється - через публікації, газовий тиск, а також візит пані Нуланд до Москви. Та іншими каналами. Іншими словами, ми бачимо новий етап тиску на Україну. І потрібно просто на це звертати увагу. Чого точно не можна робити, так це закривати на це очі", - сказав Ілларіонов.
Раніше Путін заявив, що з українських сховищ нібито відкачують газ, призначений для європейських компаній.
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
Уровень двоечника из ПТУ , я о Пу говорю...
Они за воду не плятят , а за газ и подавно платить не будут.
Пуцін переживає що "..Труба лопнєт"...
А мені подумалось слідуюче:На дні Чорного моря лежать
мегатонни сірководню.І трубу поклали зверху!!!!!!!!!!!!!!
Цеж не дай Бог,порветься стик,зварений криворукими кацапскими
спецами (сам або поможуть)!!!!!!!!!! БОМБА!!!!!!!!!!!!
Екологи АААААААУУУУУУУУУУУУ.Тут пісєц підкрадається!
