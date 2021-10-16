РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости
41 820 152

Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках

Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках

Стали известны имена и фамилии 108 человек, по которым Совет национальной безопасности и обороны исправлял ошибки в санкционных списках.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Приводим полный список:

  1. Есин Егор, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации
  2. Чантурия Иракли, 1983 г.р., гражданин Грузии
  3. Лысенко Сергей, 1954 г.р., гражданин Украины
  4. Лобжанидзе Георгий, 1971 г.р., гражданин Украины
  5. Ашумов Глеб Эльбрусович, 1982 г.р., гражданин Украины
  6. Артемов Александр, 1968 г.р., гражданин Украины
  7. Гвинцадзе Александр, 1974 г.р., гражданин Украины
  8. Хмелидзе Георгий, 1960 г.р., гражданин Украины
  9. Абдулаев Эльшад Расул оглы, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  10. Абдулаев Тофиг Рамиль оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  11. Агаев Дашкин Гусейнали оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  12. Агаев Руслан Паша, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  13. Агамалиев Афган Магарри Оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  14. Азимзаде Вугар Гадим оглы, 1979 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  15. Бабаев Багтияр Гитаяд оглы, 1978 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  16. Бадиров Камиль Вахид оглы, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  17. Байрамов Ясаддин Наджаф оглы, 1972 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  18. Гахраманов Аслан Ядыгар Оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  19. Гурбанзаде Асим Назим, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  20. Гусейнов Этибар Али оглы, 1971 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  21. Гусейнов Фуад Вилаят оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  22. Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  23. Джаббаров Бахруз Валиядин, 1987 г.р, гражданин Республики Азербайджан
  24. Джафарли Шаиг Ганбари оглы, 1993 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  25. Зейналов Намиг Самсадин оглы, 1973 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  26. Зейналов Расим Гаджихалилович, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  27. Ибишов Камран, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  28. Ибишов Канан, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  29. Махмудов Эльчин, 1967 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  30. Мехтиев Пейман Вивади оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  31. Мустафаев Джаваншир Бахтияр оглы, 1987 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  32. Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы, 1988 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  33. Нагдалиев Заур, 1977 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  34. Рустамов Эльмин, 1991 г.р., гражданин Республики Азербайджан

35 Сулейманов Эльвин Ельгара оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан

  1. Халилов Ниджат Надыр оглы, 1975 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  2. Хасаноглы Нафар Дамир оглы, 1989 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  3. Шукурлу Дамир оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  4. Юсифов Сархан Сахиб оглы, 1983 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  5. Юсифов Хагверди Адил оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
  6. Акобджанян Самвел Грачьяевич, 1982 г.р., гражданин Республики Армения
  7. Алексанян Мехак Ваняевич, 1970 г.р., гражданин Республики Армения
  8. Аракелян Арутион Дереникович, 1963 г.р., гражданин Республики Армения
  9. Барсегян Арам Самвелович, 1983 г.р., гражданин Республики Армения
  10. Манукян Гарник, 1986 г.р., гражданин Республики Армения
  11. ​​Манукян Левон Самсонович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения
  12. Манукян Самвел Зограбович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения
  13. Мартиросян Андроник Грантович, 1965 г.р., гражданин Республики Армения
  14. Саргсян Арташес Аветикович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения
  15. Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения
  16. Хачатрян Радик Палайкович, 1969 г.р., гражданин Республики Армения
  17. Абакаров Абдулмуталим Гамзатович, 1973 г.р., гражданин Республики Дагестан
  18. Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 г.р., гражданин Республики Дагестан
  19. Абакаров Шамиль Алиевич, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан
  20. Абулкасов Гаджи Шамильевич, 1997 г.р., гражданин Республики Дагестан
  21. Абулкасов Шамиль Алиевич, 1966 г.р., гражданин Республики Дагестан
  22. Гаджиев Ризван Салигугуллайович, 1985 г.р., гражданин Республики Дагестан
  23. Гулиев Адалат, 1987 г.р., гражданин Республики Дагестан
  24. Дадаев Джамалутдин Магомедалиевич, 1980 г.р., гражданин Республики Дагестан
  25. Дадаев Нурутдин Магомедалиевич, 1977 г.р., гражданин Республики Дагестан
  26. Маликов Каирбек, 1975 г.р., гражданин Республики Дагестан
  27. Гамзатов Шамиль Алиевич, 1982 г.р., гражданин Республики Дагестан
  28. Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан
  29. Аскеров Руслан али-оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Грузия
  30. Бегиа Пата Александрович, 1974 г.р., гражданин Республики Грузия
  31. Габелия Алика Георгиевич, 1988 г.р., гражданин Республики Грузия
  32. Герасин Торнике, 1984 г.р., гражданин Республики Грузия
  33. Дадахава Малхаз Виледович, 1975 г.р., гражданин Грузии
  34. Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Грузия
  35. Кахиани Паата, 1971 г.р., гражданин Республики Грузия
  36. Квирквелия Заза Семенович, 1974 г.р., гражданин Грузии
  37. Кобалия Темур, 1982 г.р., гражданин Республики Грузия
  38. Автаев Умхан Дардаилович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации
  39. Амагов Асламбек, 1971 г.р., гражданин Российской Федерации
  40. Вутсаев Алви, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
  41. Газиев Али, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
  42. Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации
  43. Гайрабеков Лема Куйриевич, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
  44. Гакаев Шархан Вахаевич, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
  45. Галиев Равиль, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
  46. Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
  47. Довтаев Алихан Исаевич, 2000 г.р., гражданин Российской Федерации
  48. Жабраилов Саид-Магомед Чингисханович, 1977 г.р., гражданин Российской Федерации
  49. Зайнутдинов Шамиль Камалутдинович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
  50. Идрисов Муслим Алимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
  51. Исаев Ваха Абдулбакиевич, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
  52. Исаев Имран Абдулбакиевич, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
  53. Ислангириев Апти Магомедович, 1970 г.р., гражданин Российской Федерации
  54. Каимов Арби, 1972 г.р., гражданин Российской Федерации
  55. Магaмадов Ризван, 1978 г.р., гражданин Российской Федерации
  56. Межиев Ризван, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации
  57. Мирзоев Садиг Ясир оглы, 1990 г.р., гражданин Российской Федерации
  58. Мусаев Хизир, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
  59. Муситов Асламбек Селимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
  60. Саитов Зелимхан Алтийович, 1986 г.р., гражданин Российской Федерации
  61. Сайнароев Салман, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
  62. Тадаев Апти, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
  63. Хаптукаев Муса Сайд-Ахмедович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
  64. Хатуев Ваха, 1995 г.р., гражданин Российской Федерации
  65. Шаипов Магомед Увайсович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
  66. Шатов Муслим Идрисович, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
  67. Шахгириев Ибрагим, 1991 г.р., гражданин Российской Федерации
  68. Юсупов Умар Умаевич, 1973 г.р., гражданин Российской Федерации
  69. Ясагов Адлан Умарович, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
  70. Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации
  71. Расуев Магомед Ахмутович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации
  72. Эскарбиев Адан Зубайраевич, 1974 г.р., гражданин Австрии
  73. Талибов Вахид Сейфодин оглы, 1977 г.р., без гражданства

Как подчеркивает у себя в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в составе СНБО 23 руководителя государства, каждый из них берет на себя личную ответственность и ставит подпись, проверяя достоверность принятого решения..

"Решение СНБО вводится в действие указом президента Владимира Зеленского, который располагает своей вертикалью власти для подготовки решений. И вот оказалось, что все руководство страны - включая президента, глав СБУ, МВД, генпрокурора, начальника службы внешней разведки, не изучили вообще вопрос, который им передали на подпись, и подмахнули не глядя какую-то справку о введении санкций против 558 человек 4 июня 2021 года", - отмечает он, подчеркивая, что 108 из этих людей "за четыре месяца смогли найти контакты с членами СНБО и добиться признания ошибочности введения санкций и вычеркивания из списка", - пишет он.

"20% ошибок в указе президента обнаружилось сразу после того, как произошла замена министра МВД - вместо Авакова назначен Монастырский. Эта история показывает, насколько безответственно вообще прорабатываются решения президента и насколько легко на них затем повлиять. Получается, что сам Зеленский не относится к санкциям серьезно, и принимает решения в расчете, что все всегда можно переделать. "Лес рубят - щепки летят", хорошо, что список был не расстрельный", - резюмирует Бутусов.

Автор: 

санкции (11765) СНБО (4462) Бутусов Юрий (4409)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Цікаво, є громадяни ерефії, а є громадяни Дагестану, ця трускавецька освіта все таки лайно.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:26 Ответить
+31
3. Лисенко Сергій 1954 р.н, громадянин України
Сергей Иваныч, он же Лера Сумской, вкурсе что его на гос уровне лишили воровского статуса?)
показать весь комментарий
16.10.2021 17:33 Ответить
+30
Одна из самых серьёзных институций в стране такая КОСЯЧНАЯ! Ну как так можно? Кто из мирового сообщества сможет к нам нормально относиться при таких "правителях"?
показать весь комментарий
16.10.2021 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знак вопроса дает еще варианты. Например поделились бизнесом, что скорее всего.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:02 Ответить
Який відвертий шантаж!
показать весь комментарий
16.10.2021 18:39 Ответить
Це перелік нацменшин котрі потребують захисту в Україні?
показать весь комментарий
16.10.2021 18:44 Ответить
если СНБО допускает 108 ошибок,тогда это "ошибочное "СНБО,
показать весь комментарий
16.10.2021 18:52 Ответить
Пипец))) Про людей из этого списка есть даже статьи в Википедии, что они воры в законе, а тут пытаются втереть что Аваков ошибся)))
показать весь комментарий
16.10.2021 18:53 Ответить
Поки всі скидувались для фронту проти московитів, часто віддавали практично все цінне ці, що при владі і у структурах які повинні розслідувати злочини зебеніних КОСИЛИ І СТРИГЛИ бабло з українців і країни!

https://www.youtube.com/watch?v=1Xk45YqW6wA Ящик имени Пандоры: рога и копыта Зеленского
І це тільки частина, багато ще випливе в майбутньому!!!
А скільки ще вірують в простого парня из народа! Як то кжуть без лоха и жизнь...

показать весь комментарий
16.10.2021 18:57 Ответить
Курва! Не потрібно довго і шукати...

№ 1 - злодій в законі, "https://antikor.com.ua/articles/426670-pravu_ruku_rosijsjkogo_zlodija_v_zakoni_shishkana_vipustili_z_odesjkogo_sizo Шишкан ".....
показать весь комментарий
16.10.2021 19:02 Ответить
відкупився, я не здивуюсь, якщо ще "проведуть пару перевірок" того списку і виявлять ще "помилки" і виключать купу злочинців.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:58 Ответить
Для цього списки і складались....
показать весь комментарий
17.10.2021 10:16 Ответить
Оновлена фракція "Слуг народу". Зеленський призов на службу, "понімаєш лі".
показать весь комментарий
16.10.2021 19:14 Ответить
Ни одного Иванова

показать весь комментарий
16.10.2021 19:17 Ответить
Ошибиться на 108 человек. Профессионализм.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:23 Ответить
ніяких помилок, відкупилися.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:58 Ответить
Для того чоб составить какой-либо вменяемый перечень, нужны четкие критерии того, кто(что) там должен находиться. Где критерии, идиоты зеленые? Справки на зоне собирали? Тогда и результат другим быть не мог по определению. Вас, рнбо-шные засранцы, надо уволить, а не исполнителей, потому что какая постановка задачи - такой и результат.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:45 Ответить
Тому що послідовний

показать весь комментарий
16.10.2021 19:55 Ответить
значить Данілов має піти у відставку, але...
показать весь комментарий
17.10.2021 08:59 Ответить
Гвінцадзе Олександр - вор, смотрящиий за північчю Одеської області, неодноразово судимий, зараз відбуває покарання на зоні, ні дня ніде і ніколи не робив, знаю його особисто, хтось непагано постриг братву, за виключення з списку, далі навіть не перевіряв призвіща, хоч і допускаю, що деякі могли помилково туди попасти.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:56 Ответить
може "помилково", а може навмисно, щоб потім продавати можливість виключення.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:00 Ответить
Вся бандота з закавказьких республік і росіі перебралась сюди, тут вони відчувають себе як вдома ,адже такого бардака ніде немає.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:00 Ответить
Это наглядно говорит о том, что было ясно всем, кроме безграмотных членов зелёной команды: Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, придав СНБО и присвоив себе карательные функции.
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:35 Ответить
а шмарклявим подобається, як кловун бореться з корупцією
показать весь комментарий
17.10.2021 09:01 Ответить
Последний в списке порадовал,Оглы с неба свалился,вообще бродяга без гражданства.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:39 Ответить
исправились и хорошо.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:47 Ответить
А вообще-то теперь не мешало бы публично извиниться перед этими кристально честными людьми,это какой был несмываемый позор на все кишлаки и аулы.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:49 Ответить
Ожидаемо, 99 процентов - зверушки.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:22 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:58 Ответить
108 фіґурантів склалися по 1 лимону фунтів.
Скільки це у підсумку підняла Банкова?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:55 Ответить
не зрозуміло, які помилки: внесли у список, а потім з'ясувалося, що не "вори", чи помилки у даних, щоб вивести їх не з-під санкцій?
показать весь комментарий
16.10.2021 23:26 Ответить
Бо, наприклад, № 4 - Лобжанідзе Георгій - це "вор" "Куцу", але у нього має бути дата народження 09.09.1972, а у цього 1971.
https://www.google.com/amp/s/myrotvorets.center/amp/1410608
показать весь комментарий
16.10.2021 23:37 Ответить
Мля. Одні українські прізвища
показать весь комментарий
17.10.2021 00:13 Ответить
щирі українці
показать весь комментарий
17.10.2021 00:21 Ответить
Що витворяють?
показать весь комментарий
17.10.2021 01:18 Ответить
Логічне пояснення одне: треба було виключити зі списку кілька прізвищ тих, з ким "домовилися". Але, щоб не привертати увагу з ким саме, ліквідували увесь список.
показать весь комментарий
17.10.2021 06:35 Ответить
ні, саме цих і виключили, а списочок там більший
показать весь комментарий
17.10.2021 09:02 Ответить
Я что-то пропустил? Дагестан отделился от рашки, что в списке есть "граждане Республики Дагестан"?
показать весь комментарий
17.10.2021 08:04 Ответить
Непогане бабло Данілов со товаріщі підняли.
Цікаво, скільки коштує виправлення "помилки"?
показать весь комментарий
17.10.2021 09:26 Ответить
Данілов тут ні до чого. Його самого тут нагнули. Усе йде від Найвеличнішого і його зброєносця Шефіра.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:40 Ответить
Нічого подібного. Якраз секретар і повинен був перевірити інформацію усіх відомств, а також обгрунтування на кожного. Якщо він цього не зробив, то підставив Президента. А якщо його нагнули - то грош йому ціна, такий як і інші слуги. Для того, щоб виключити, теж повинні бути обгрунтування і узродження з усіма відомствами
показать весь комментарий
21.10.2021 18:36 Ответить
Нащо було город городити з тими "злодіями в законі", якщо можна було просто оголосити всім отим "кара-огли і Аветікам" статус небажаних осіб і просто витурити з Украіни, нічого ім не поснюючи ? В злодійському середовищі не так вже й багато "злодіів в законі", цей статус не так прсто отримати і втримати. Всі базари в Украіні наводнили азербайданці і вірмени, збились в бандитські шайки , займаються перекупом і торгівлею, а влада робить вигляд, що нічго не бачить.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:20 Ответить
Коррупция, коррупция... От верху до низу. Люмпены всё схавают.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:37 Ответить
Всё проще. Эта черножопая погань будет верными церберами ЗЕлуп. И мочить она нас будет без малейшего сожаления. За это и куплено банабаками и чурками это право.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:21 Ответить
От скажіть,воно того було варте? 😀
Жили собі зірки Кварталу і горя не знали.
Тихо заробляли мільйони, мали квартири в Лондоні та прихильність глядачів.
Так ні,захотілося у президенти!
Ще трохи,і не дай Боже з'ясується,що Квартал-це лише прикриття організованої злочинної групи чи як?
А може найліпше з'ясується і все скінчиться дуже швидко )
показать весь комментарий
17.10.2021 12:24 Ответить
@Did_Mitya



Ідеальна схема: крадій приходить, приносить бабло, просить щоб його занесли до списку санкцій. Після випускаєш дебіла, який говорить "товариш Сталін, сталася жахлива помилка" і скасовуєш санкції. Крадій подає на державу в суд і законно отримує дуже пристойну суму. І так 108 разів
показать весь комментарий
17.10.2021 13:16 Ответить
Кто не скинул им лям на "карточку" в Омане те остались.. а остальные просто хорошие пацаны..
показать весь комментарий
17.10.2021 13:46 Ответить
А мене вразило як легко, з помпою підписуються документи, які можуть повністю змінити життя багатьох людей. Мабудь для цього збіговиська зовсім випадкових людей все ще продовжується вистава Квартала.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:05 Ответить
Это список воров? Или тех кто уже не вор? Там же реально уголовники есть..
показать весь комментарий
17.10.2021 16:17 Ответить
це правильні пацани. Друзі карних злочинців із ВРУ і ОПи, таких як Коля-катлєта
показать весь комментарий
17.10.2021 17:22 Ответить
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...

Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.



Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола. Ей озвучен выговор.

Справедливость и порядок восторжествовали!
показать весь комментарий
17.10.2021 17:13 Ответить
диктатура клоунів
показать весь комментарий
17.10.2021 17:19 Ответить
Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями. Судя по всему, заявление Данилова (секретарь СНБО - Ред.) о том, что в санкционном списке по более чем сотне людей нашли ошибки, а 9 могут оттуда исключить связано именно с этим. Показывают, что предложения по исключению из списка это не просто развод, а конкретное дело. Предложение поступило по нескольким людям из списка. Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 