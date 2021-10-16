Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках
Стали известны имена и фамилии 108 человек, по которым Совет национальной безопасности и обороны исправлял ошибки в санкционных списках.
Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
Приводим полный список:
- Есин Егор, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации
- Чантурия Иракли, 1983 г.р., гражданин Грузии
- Лысенко Сергей, 1954 г.р., гражданин Украины
- Лобжанидзе Георгий, 1971 г.р., гражданин Украины
- Ашумов Глеб Эльбрусович, 1982 г.р., гражданин Украины
- Артемов Александр, 1968 г.р., гражданин Украины
- Гвинцадзе Александр, 1974 г.р., гражданин Украины
- Хмелидзе Георгий, 1960 г.р., гражданин Украины
- Абдулаев Эльшад Расул оглы, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Абдулаев Тофиг Рамиль оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Агаев Дашкин Гусейнали оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Агаев Руслан Паша, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Агамалиев Афган Магарри Оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Азимзаде Вугар Гадим оглы, 1979 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Бабаев Багтияр Гитаяд оглы, 1978 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Бадиров Камиль Вахид оглы, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Байрамов Ясаддин Наджаф оглы, 1972 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Гахраманов Аслан Ядыгар Оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Гурбанзаде Асим Назим, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Гусейнов Этибар Али оглы, 1971 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Гусейнов Фуад Вилаят оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Джаббаров Бахруз Валиядин, 1987 г.р, гражданин Республики Азербайджан
- Джафарли Шаиг Ганбари оглы, 1993 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Зейналов Намиг Самсадин оглы, 1973 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Зейналов Расим Гаджихалилович, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Ибишов Камран, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Ибишов Канан, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Махмудов Эльчин, 1967 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Мехтиев Пейман Вивади оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Мустафаев Джаваншир Бахтияр оглы, 1987 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы, 1988 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Нагдалиев Заур, 1977 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Рустамов Эльмин, 1991 г.р., гражданин Республики Азербайджан
35 Сулейманов Эльвин Ельгара оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Халилов Ниджат Надыр оглы, 1975 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Хасаноглы Нафар Дамир оглы, 1989 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Шукурлу Дамир оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Юсифов Сархан Сахиб оглы, 1983 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Юсифов Хагверди Адил оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан
- Акобджанян Самвел Грачьяевич, 1982 г.р., гражданин Республики Армения
- Алексанян Мехак Ваняевич, 1970 г.р., гражданин Республики Армения
- Аракелян Арутион Дереникович, 1963 г.р., гражданин Республики Армения
- Барсегян Арам Самвелович, 1983 г.р., гражданин Республики Армения
- Манукян Гарник, 1986 г.р., гражданин Республики Армения
- Манукян Левон Самсонович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения
- Манукян Самвел Зограбович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения
- Мартиросян Андроник Грантович, 1965 г.р., гражданин Республики Армения
- Саргсян Арташес Аветикович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения
- Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения
- Хачатрян Радик Палайкович, 1969 г.р., гражданин Республики Армения
- Абакаров Абдулмуталим Гамзатович, 1973 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Абакаров Шамиль Алиевич, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Абулкасов Гаджи Шамильевич, 1997 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Абулкасов Шамиль Алиевич, 1966 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Гаджиев Ризван Салигугуллайович, 1985 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Гулиев Адалат, 1987 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Дадаев Джамалутдин Магомедалиевич, 1980 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Дадаев Нурутдин Магомедалиевич, 1977 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Маликов Каирбек, 1975 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Гамзатов Шамиль Алиевич, 1982 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан
- Аскеров Руслан али-оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Грузия
- Бегиа Пата Александрович, 1974 г.р., гражданин Республики Грузия
- Габелия Алика Георгиевич, 1988 г.р., гражданин Республики Грузия
- Герасин Торнике, 1984 г.р., гражданин Республики Грузия
- Дадахава Малхаз Виледович, 1975 г.р., гражданин Грузии
- Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Грузия
- Кахиани Паата, 1971 г.р., гражданин Республики Грузия
- Квирквелия Заза Семенович, 1974 г.р., гражданин Грузии
- Кобалия Темур, 1982 г.р., гражданин Республики Грузия
- Автаев Умхан Дардаилович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации
- Амагов Асламбек, 1971 г.р., гражданин Российской Федерации
- Вутсаев Алви, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
- Газиев Али, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
- Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации
- Гайрабеков Лема Куйриевич, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
- Гакаев Шархан Вахаевич, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
- Галиев Равиль, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
- Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации
- Довтаев Алихан Исаевич, 2000 г.р., гражданин Российской Федерации
- Жабраилов Саид-Магомед Чингисханович, 1977 г.р., гражданин Российской Федерации
- Зайнутдинов Шамиль Камалутдинович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
- Идрисов Муслим Алимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
- Исаев Ваха Абдулбакиевич, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
- Исаев Имран Абдулбакиевич, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
- Ислангириев Апти Магомедович, 1970 г.р., гражданин Российской Федерации
- Каимов Арби, 1972 г.р., гражданин Российской Федерации
- Магaмадов Ризван, 1978 г.р., гражданин Российской Федерации
- Межиев Ризван, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации
- Мирзоев Садиг Ясир оглы, 1990 г.р., гражданин Российской Федерации
- Мусаев Хизир, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
- Муситов Асламбек Селимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации
- Саитов Зелимхан Алтийович, 1986 г.р., гражданин Российской Федерации
- Сайнароев Салман, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
- Тадаев Апти, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
- Хаптукаев Муса Сайд-Ахмедович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
- Хатуев Ваха, 1995 г.р., гражданин Российской Федерации
- Шаипов Магомед Увайсович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации
- Шатов Муслим Идрисович, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации
- Шахгириев Ибрагим, 1991 г.р., гражданин Российской Федерации
- Юсупов Умар Умаевич, 1973 г.р., гражданин Российской Федерации
- Ясагов Адлан Умарович, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации
- Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации
- Расуев Магомед Ахмутович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации
- Эскарбиев Адан Зубайраевич, 1974 г.р., гражданин Австрии
- Талибов Вахид Сейфодин оглы, 1977 г.р., без гражданства
Как подчеркивает у себя в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в составе СНБО 23 руководителя государства, каждый из них берет на себя личную ответственность и ставит подпись, проверяя достоверность принятого решения..
"Решение СНБО вводится в действие указом президента Владимира Зеленского, который располагает своей вертикалью власти для подготовки решений. И вот оказалось, что все руководство страны - включая президента, глав СБУ, МВД, генпрокурора, начальника службы внешней разведки, не изучили вообще вопрос, который им передали на подпись, и подмахнули не глядя какую-то справку о введении санкций против 558 человек 4 июня 2021 года", - отмечает он, подчеркивая, что 108 из этих людей "за четыре месяца смогли найти контакты с членами СНБО и добиться признания ошибочности введения санкций и вычеркивания из списка", - пишет он.
"20% ошибок в указе президента обнаружилось сразу после того, как произошла замена министра МВД - вместо Авакова назначен Монастырский. Эта история показывает, насколько безответственно вообще прорабатываются решения президента и насколько легко на них затем повлиять. Получается, что сам Зеленский не относится к санкциям серьезно, и принимает решения в расчете, что все всегда можно переделать. "Лес рубят - щепки летят", хорошо, что список был не расстрельный", - резюмирует Бутусов.
