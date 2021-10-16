Фамилии 108 людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках

Стали известны имена и фамилии 108 человек, по которым Совет национальной безопасности и обороны исправлял ошибки в санкционных списках.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Приводим полный список:

Есин Егор, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации Чантурия Иракли, 1983 г.р., гражданин Грузии Лысенко Сергей, 1954 г.р., гражданин Украины Лобжанидзе Георгий, 1971 г.р., гражданин Украины Ашумов Глеб Эльбрусович, 1982 г.р., гражданин Украины Артемов Александр, 1968 г.р., гражданин Украины Гвинцадзе Александр, 1974 г.р., гражданин Украины Хмелидзе Георгий, 1960 г.р., гражданин Украины Абдулаев Эльшад Расул оглы, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан Абдулаев Тофиг Рамиль оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан Агаев Дашкин Гусейнали оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан Агаев Руслан Паша, 1969 г.р., гражданин Республики Азербайджан Агамалиев Афган Магарри Оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан Азимзаде Вугар Гадим оглы, 1979 г.р., гражданин Республики Азербайджан Бабаев Багтияр Гитаяд оглы, 1978 г.р., гражданин Республики Азербайджан Бадиров Камиль Вахид оглы, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан Байрамов Ясаддин Наджаф оглы, 1972 г.р., гражданин Республики Азербайджан Гахраманов Аслан Ядыгар Оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан Гурбанзаде Асим Назим, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан Гусейнов Этибар Али оглы, 1971 г.р., гражданин Республики Азербайджан Гусейнов Фуад Вилаят оглы, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Азербайджан Джаббаров Бахруз Валиядин, 1987 г.р, гражданин Республики Азербайджан Джафарли Шаиг Ганбари оглы, 1993 г.р., гражданин Республики Азербайджан Зейналов Намиг Самсадин оглы, 1973 г.р., гражданин Республики Азербайджан Зейналов Расим Гаджихалилович, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан Ибишов Камран, 1980 г.р., гражданин Республики Азербайджан Ибишов Канан, 1990 г.р., гражданин Республики Азербайджан Махмудов Эльчин, 1967 г.р., гражданин Республики Азербайджан Мехтиев Пейман Вивади оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан Мустафаев Джаваншир Бахтияр оглы, 1987 г.р., гражданин Республики Азербайджан Мухтаров Маммад Гулу Фикрат Оглы, 1988 г.р., гражданин Республики Азербайджан Нагдалиев Заур, 1977 г.р., гражданин Республики Азербайджан Рустамов Эльмин, 1991 г.р., гражданин Республики Азербайджан

35 Сулейманов Эльвин Ельгара оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан

Халилов Ниджат Надыр оглы, 1975 г.р., гражданин Республики Азербайджан Хасаноглы Нафар Дамир оглы, 1989 г.р., гражданин Республики Азербайджан Шукурлу Дамир оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Азербайджан Юсифов Сархан Сахиб оглы, 1983 г.р., гражданин Республики Азербайджан Юсифов Хагверди Адил оглы, 1994 г.р., гражданин Республики Азербайджан Акобджанян Самвел Грачьяевич, 1982 г.р., гражданин Республики Армения Алексанян Мехак Ваняевич, 1970 г.р., гражданин Республики Армения Аракелян Арутион Дереникович, 1963 г.р., гражданин Республики Армения Барсегян Арам Самвелович, 1983 г.р., гражданин Республики Армения Манукян Гарник, 1986 г.р., гражданин Республики Армения ​​Манукян Левон Самсонович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения Манукян Самвел Зограбович, 1964 г.р., гражданин Республики Армения Мартиросян Андроник Грантович, 1965 г.р., гражданин Республики Армения Саргсян Арташес Аветикович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 г.р., гражданин Республики Армения Хачатрян Радик Палайкович, 1969 г.р., гражданин Республики Армения Абакаров Абдулмуталим Гамзатович, 1973 г.р., гражданин Республики Дагестан Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 г.р., гражданин Республики Дагестан Абакаров Шамиль Алиевич, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан Абулкасов Гаджи Шамильевич, 1997 г.р., гражданин Республики Дагестан Абулкасов Шамиль Алиевич, 1966 г.р., гражданин Республики Дагестан Гаджиев Ризван Салигугуллайович, 1985 г.р., гражданин Республики Дагестан Гулиев Адалат, 1987 г.р., гражданин Республики Дагестан Дадаев Джамалутдин Магомедалиевич, 1980 г.р., гражданин Республики Дагестан Дадаев Нурутдин Магомедалиевич, 1977 г.р., гражданин Республики Дагестан Маликов Каирбек, 1975 г.р., гражданин Республики Дагестан Гамзатов Шамиль Алиевич, 1982 г.р., гражданин Республики Дагестан Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 г.р., гражданин Республики Дагестан Аскеров Руслан али-оглы, 1981 г.р., гражданин Республики Грузия Бегиа Пата Александрович, 1974 г.р., гражданин Республики Грузия Габелия Алика Георгиевич, 1988 г.р., гражданин Республики Грузия Герасин Торнике, 1984 г.р., гражданин Республики Грузия Дадахава Малхаз Виледович, 1975 г.р., гражданин Грузии Дашдамиров Елчу, 1986 г.р., гражданин Республики Грузия Кахиани Паата, 1971 г.р., гражданин Республики Грузия Квирквелия Заза Семенович, 1974 г.р., гражданин Грузии Кобалия Темур, 1982 г.р., гражданин Республики Грузия Автаев Умхан Дардаилович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации Амагов Асламбек, 1971 г.р., гражданин Российской Федерации Вутсаев Алви, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации Газиев Али, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации Гайрабеков Лема Куйриевич, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации Гакаев Шархан Вахаевич, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации Галиев Равиль, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 г.р., гражданин Российской Федерации Довтаев Алихан Исаевич, 2000 г.р., гражданин Российской Федерации Жабраилов Саид-Магомед Чингисханович, 1977 г.р., гражданин Российской Федерации Зайнутдинов Шамиль Камалутдинович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации Идрисов Муслим Алимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации Исаев Ваха Абдулбакиевич, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации Исаев Имран Абдулбакиевич, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации Ислангириев Апти Магомедович, 1970 г.р., гражданин Российской Федерации Каимов Арби, 1972 г.р., гражданин Российской Федерации Магaмадов Ризван, 1978 г.р., гражданин Российской Федерации Межиев Ризван, 1975 г.р., гражданин Российской Федерации Мирзоев Садиг Ясир оглы, 1990 г.р., гражданин Российской Федерации Мусаев Хизир, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации Муситов Асламбек Селимович, 1976 г.р., гражданин Российской Федерации Саитов Зелимхан Алтийович, 1986 г.р., гражданин Российской Федерации Сайнароев Салман, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации Тадаев Апти, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации Хаптукаев Муса Сайд-Ахмедович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации Хатуев Ваха, 1995 г.р., гражданин Российской Федерации Шаипов Магомед Увайсович, 1983 г.р., гражданин Российской Федерации Шатов Муслим Идрисович, 1984 г.р., гражданин Российской Федерации Шахгириев Ибрагим, 1991 г.р., гражданин Российской Федерации Юсупов Умар Умаевич, 1973 г.р., гражданин Российской Федерации Ясагов Адлан Умарович, 1982 г.р., гражданин Российской Федерации Газиев Нажмудин, 1980 г.р., гражданин Российской Федерации Расуев Магомед Ахмутович, 1969 г.р., гражданин Российской Федерации Эскарбиев Адан Зубайраевич, 1974 г.р., гражданин Австрии Талибов Вахид Сейфодин оглы, 1977 г.р., без гражданства

Как подчеркивает у себя в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в составе СНБО 23 руководителя государства, каждый из них берет на себя личную ответственность и ставит подпись, проверяя достоверность принятого решения..

"Решение СНБО вводится в действие указом президента Владимира Зеленского, который располагает своей вертикалью власти для подготовки решений. И вот оказалось, что все руководство страны - включая президента, глав СБУ, МВД, генпрокурора, начальника службы внешней разведки, не изучили вообще вопрос, который им передали на подпись, и подмахнули не глядя какую-то справку о введении санкций против 558 человек 4 июня 2021 года", - отмечает он, подчеркивая, что 108 из этих людей "за четыре месяца смогли найти контакты с членами СНБО и добиться признания ошибочности введения санкций и вычеркивания из списка", - пишет он.

"20% ошибок в указе президента обнаружилось сразу после того, как произошла замена министра МВД - вместо Авакова назначен Монастырский. Эта история показывает, насколько безответственно вообще прорабатываются решения президента и насколько легко на них затем повлиять. Получается, что сам Зеленский не относится к санкциям серьезно, и принимает решения в расчете, что все всегда можно переделать. "Лес рубят - щепки летят", хорошо, что список был не расстрельный", - резюмирует Бутусов.