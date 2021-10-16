Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках

Стали відомі імена і прізвища 108 осіб, щодо яких Рада національної безпеки й оборони виправила помилки в санкційних списках.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Наводимо повний список:

Єсін Єгор,1975 р.н, громадянин Російської Федерації Чантурія Іраклі,1983 р.н,громадянин Грузії Лисенко Сергій, 1954 р.н, громадянин України Лобжанідзе Георгій, 1971 р.н, громадянин України Ашумов Гліб Ельбрусович, 1982 р.н, громадянин України Артемов Олександр, 1968 р.н, громадянин України Гвінцадзе Олександр,1974 р.н, громадянин України Хмелідзе Георгій, 1960 р.н, громадянин України Абдулаєв Ельшад Рассул Огли, 1969р.н, громадянин Республіки Азербайджан Абдулаєв Тофіг Раміль Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Агаєв Дашкин Гусейналі Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Агаєв Руслан Паша, 1969 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Агамалієв Афган Магаррам Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Азімзада Вугар Гадім Огли, 1979 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли, 1978 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Бадіров Каміль Вахід Огли, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Байрамов Ясаддін Наджаф Огли, 1972 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Гахраманов Аслан Ядигар Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Гурбанзаде Асім Назім, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан Гусейнов Етібар Алі Огли, 1971 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Гусейнов Фуад Вілаят Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Джаббаров Бахруз Валіядин, 1987р.н, громадянин Республіки Азербайджан Джафарлі Шаіг Ганбар Огли, 1993 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Зейналов Наміг Самсадін Огли, 1973р.н, громадянин Республіки Азербайджан Зейналов Расім Гаджихалілович, 1980 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Ібішов Камран, 1980 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Ібішов Канан, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Махмудов Ельчин, 1967р.н, громадянин Республіки Азербайджан Мехтієв Пейман Віваді Огли, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли, 1987 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли, 1988 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Нагдалієв Заур, 1977 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Рустамов Ельмін, 1991 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Сулейманов Ельвін Ельгар Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки

Халілов Ніджат Надір Огли, 1975 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Хасаногли Нафар Дамір Огли, 1989 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Шукурлу Дамір Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Юсіфов Сархан Сахіб Огли,1983 р.н, громадянин Республіки Азербайджан Юсіфов Хагверді Аділ Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки Акобджанян Самвел Грачьяєвич, 1982 р.н, громадянин Республіки Вірменія Алексанян Мехак Ваняєвич, 1970 р.н, громадянин Республіки Вірменія Аракелян Арутіон Деренікович, 1963 р.н, громадянин Республіки Вірменія Барсегян Арам Самвелович, 1983 р.н, громадянин Республіки Вірменія Манукян Гарнік, 1986 р.н, громадянин Республіки Вірменія Манукян Левон Самсонович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія Манукян Самвел Зограбович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія Мартиросян Андронік Грантович, 1965 р.н, громадянин Республіки Вірменія Саргсян Арташес Аветікович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія Хачатрян Радік Палайкович, 1969 р.н, громадянин Республіки Вірменія Абакаров Абдулмуталім Гамзатович, 1973 р.н, громадянин Республіки Дагестан Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 р.н, громадянин Республіки Дагестан Абакаров Шаміль Алійович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан Абулкасов Гаджи Шамільович, 1997 р.н, громадянин Республіки Дагестан Абулкасов Шаміль Алійович, 1966 р.н, громадянин Республіки Дагестан Гаджієв Ризван Салігугуллайович, 1985 р.н, громадянин Республіки Дагестан Гулієв Адалат, 1987 р.н, громадянин Республіки Дагестан Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович, 1980 р.н, громадянин Республіки Дагестан Дадаєв Нурутдін Магомедалійович, 1977 р.н, громадянин Республіки Дагестан Маліков Каірбек, 1975 р.н, громадянин Республіки Дагестан Гамзатов Шаміль Алійович, 1982 р.н, громадянин Республіки Дагестан Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан Аскеров Руслан Алі-Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Грузія Бегіа Пата Олександрович, 1974 р.н, громадянин Республіки Грузія Габелія Аліка Георгійович, 1988 р.н, громадянин Республіки Грузія Герасін Торніке, 1984 р.н, громадянин Республіки Грузія Дадахава Малхаз Вілєдович, 1975 р.н, громадянин Грузії Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Грузія Кахіані Паата, 1971 р.н, громадянин Республіки Грузія Квірквелія Заза Семенович, 1974 р.н, громадянин Грузії Кобалія Темур, 1982 р.н, громадянин Республіки Грузія Автаєв Умхан Дардаілович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації Амагов Асламбек, 1971 р.н, громадянин Російської Федерації Вутсаєв Алві, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації Газієв Алі, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації Гайрабеков Лема Куйрійович , 1988 р.н, громадянин Російської Федерації Гакаєв Шархан Вахайович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації Галієв Равіль, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації Довтаєв Аліхан Ісайович, 2000 р.н, громадянин Російської Федерації Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович, 1977 р.н, громадянин Російської Федерації Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації Ідрісов Муслім Алімович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації Ісаєв Ваха Абдулбакійович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації Ісаєв Імран Абдулбакійович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації Іслангірієв Апті Магомедович , 1970 р.н, громадянин Російської Федерації Каімов Арбі, 1972 р.н, громадянин Російської Федерації Магaмадов Різван, 1978 р.н, громадянин Російської Федерації Межиєв Різван, 1975 р.н, громадянин Російської Федерації Мірзоєв Садиг Ясір Огли, 1990 р.н, громадянин Російської Федерації Мусаєв Хізір, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації Мусітов Асламбек Селимович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації Саітов Зелімхана Алтійович, 1986 р.н, громадянин Російської Федерації Сайнароєв Салман, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації Тадаєв Апті, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації Хаптукаєв Муса Сайд- Ахмедович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації Хатуєв Ваха, 1995 р.н, громадянин Російської Федерації Шаіпов Магомед Увайсович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації Шатов Муслім Ідрисович, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації Шахгірієв Ібрагім, 1991 р.н, громадянин Російської Федерації Юсупов Умар Умаєвич, 1973 р.н, громадянин Російської Федерації Ясагов Адлан Умарович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації Расуєв Магомед Ахмутович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації Ескарбієв Адан Зубайраєвич, 1974 р.н, громадянин Австрії Талібов Вахід Сейфодін Огли, 1977 р.н, без громадянства

Як наголошує у себе у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, в складі РНБО 23 керівники держави, кожен із них бере на себе особисту відповідальність і ставить підпис, перевіряючи достовірність прийнятого рішення.

"Рішення РНБО вводиться в дію указом президента Володимира Зеленського, який володіє своєю вертикаллю влади для підготовки рішень. І ось виявилося, що все керівництво країни, включно з президентом, головами СБУ, МВС, генпрокурором, начальником служби зовнішньої розвідки, які не вивчили взагалі питання, яке їм передали на підпис, і підмахнули, не дивлячись, якусь довідку про запровадження санкцій проти 558 людей 4 червня 2021 року", - зазначає він, наголошуючи, що 108 із цих людей "за чотири місяці змогли знайти контакти з членами РНБО і домогтися визнання помилковості запровадження санкцій і вилучення зі списку", - пише він.

"20% помилок в указі президента виявилися відразу після того, як відбулася заміна міністра МВС - замість Авакова призначено Монастирського. Ця історія показує, наскільки безвідповідально взагалі опрацьовуються рішення президента і наскільки легко на них потім вплинути. Виходить, що сам Зеленський не ставиться до санкцій серйозно і ухвалює рішення в розрахунку, що все завжди можна переробити. "Ліс рубають - тріски летять". Добре, що список не був розстрільний", - резюмує Бутусов.