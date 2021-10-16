УКР
Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках

Стали відомі імена і прізвища 108 осіб, щодо яких Рада національної безпеки й оборони виправила помилки в санкційних списках.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Наводимо повний список:

  1. Єсін Єгор,1975 р.н, громадянин Російської Федерації
  2. Чантурія Іраклі,1983 р.н,громадянин Грузії
  3. Лисенко Сергій, 1954 р.н, громадянин України
  4. Лобжанідзе Георгій, 1971 р.н, громадянин України
  5. Ашумов Гліб Ельбрусович, 1982 р.н, громадянин України
  6. Артемов Олександр, 1968 р.н, громадянин України
  7. Гвінцадзе Олександр,1974 р.н, громадянин України
  8. Хмелідзе Георгій, 1960 р.н, громадянин України
  9. Абдулаєв Ельшад Рассул Огли, 1969р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  10. Абдулаєв Тофіг Раміль Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  11. Агаєв Дашкин Гусейналі Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  12. Агаєв Руслан Паша, 1969 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  13. Агамалієв Афган Магаррам Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  14. Азімзада Вугар Гадім Огли, 1979 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  15. Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли, 1978 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  16. Бадіров Каміль Вахід Огли, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  17. Байрамов Ясаддін Наджаф Огли, 1972 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  18. Гахраманов Аслан Ядигар Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  19. Гурбанзаде Асім Назім, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  20. Гусейнов Етібар Алі Огли, 1971 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  21. Гусейнов Фуад Вілаят Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  22. Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  23. Джаббаров Бахруз Валіядин, 1987р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  24. Джафарлі Шаіг Ганбар Огли, 1993 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  25. Зейналов Наміг Самсадін Огли, 1973р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  26. Зейналов Расім Гаджихалілович, 1980 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  27. Ібішов Камран, 1980 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  28. Ібішов Канан, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  29. Махмудов Ельчин, 1967р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  30. Мехтієв Пейман Віваді Огли, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  31. Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли, 1987 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  32. Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли, 1988 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  33. Нагдалієв Заур, 1977 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  34. Рустамов Ельмін, 1991 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  35. Сулейманов Ельвін Ельгар Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  1. Халілов Ніджат Надір Огли, 1975 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  2. Хасаногли Нафар Дамір Огли, 1989 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  3. Шукурлу Дамір Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  4. Юсіфов Сархан Сахіб Огли,1983 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
  5. Юсіфов Хагверді Аділ Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
  6. Акобджанян Самвел Грачьяєвич, 1982 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  7. Алексанян Мехак Ваняєвич, 1970 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  8. Аракелян Арутіон Деренікович, 1963 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  9. Барсегян Арам Самвелович, 1983 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  10. Манукян Гарнік, 1986 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  11. Манукян Левон Самсонович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  12. Манукян Самвел Зограбович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  13. Мартиросян Андронік Грантович, 1965 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  14. Саргсян Арташес Аветікович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  15. Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  16. Хачатрян Радік Палайкович, 1969 р.н, громадянин Республіки Вірменія
  17. Абакаров Абдулмуталім Гамзатович, 1973 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  18. Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  19. Абакаров Шаміль Алійович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  20. Абулкасов Гаджи Шамільович, 1997 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  21. Абулкасов Шаміль Алійович, 1966 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  22. Гаджієв Ризван Салігугуллайович, 1985 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  23. Гулієв Адалат, 1987 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  24. Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович, 1980 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  25. Дадаєв Нурутдін Магомедалійович, 1977 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  26. Маліков Каірбек, 1975 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  27. Гамзатов Шаміль Алійович, 1982 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  28. Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан
  29. Аскеров Руслан Алі-Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Грузія
  30. Бегіа Пата Олександрович, 1974 р.н, громадянин Республіки Грузія
  31. Габелія Аліка Георгійович, 1988 р.н, громадянин Республіки Грузія
  32. Герасін Торніке, 1984 р.н, громадянин Республіки Грузія
  33. Дадахава Малхаз Вілєдович, 1975 р.н, громадянин Грузії
  34. Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Грузія
  35. Кахіані Паата, 1971 р.н, громадянин Республіки Грузія
  36. Квірквелія Заза Семенович, 1974 р.н, громадянин Грузії
  37. Кобалія Темур, 1982 р.н, громадянин Республіки Грузія
  38. Автаєв Умхан Дардаілович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації
  39. Амагов Асламбек, 1971 р.н, громадянин Російської Федерації
  40. Вутсаєв Алві, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
  41. Газієв Алі, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
  42. Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації
  43. Гайрабеков Лема Куйрійович , 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
  44. Гакаєв Шархан Вахайович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
  45. Галієв Равіль, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
  46. Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
  47. Довтаєв Аліхан Ісайович, 2000 р.н, громадянин Російської Федерації
  48. Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович, 1977 р.н, громадянин Російської Федерації
  49. Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
  50. Ідрісов Муслім Алімович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
  51. Ісаєв Ваха Абдулбакійович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
  52. Ісаєв Імран Абдулбакійович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
  53. Іслангірієв Апті Магомедович , 1970 р.н, громадянин Російської Федерації
  54. Каімов Арбі, 1972 р.н, громадянин Російської Федерації
  55. Магaмадов Різван, 1978 р.н, громадянин Російської Федерації
  56. Межиєв Різван, 1975 р.н, громадянин Російської Федерації
  57. Мірзоєв Садиг Ясір Огли, 1990 р.н, громадянин Російської Федерації
  58. Мусаєв Хізір, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
  59. Мусітов Асламбек Селимович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
  60. Саітов Зелімхана Алтійович, 1986 р.н, громадянин Російської Федерації
  61. Сайнароєв Салман, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
  62. Тадаєв Апті, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
  63. Хаптукаєв Муса Сайд- Ахмедович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
  64. Хатуєв Ваха, 1995 р.н, громадянин Російської Федерації
  65. Шаіпов Магомед Увайсович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
  66. Шатов Муслім Ідрисович, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
  67. Шахгірієв Ібрагім, 1991 р.н, громадянин Російської Федерації
  68. Юсупов Умар Умаєвич, 1973 р.н, громадянин Російської Федерації
  69. Ясагов Адлан Умарович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
  70. Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації
  71. Расуєв Магомед Ахмутович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації
  72. Ескарбієв Адан Зубайраєвич, 1974 р.н, громадянин Австрії
  73. Талібов Вахід Сейфодін Огли, 1977 р.н, без громадянства

Як наголошує у себе у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, в складі РНБО 23 керівники держави, кожен із них бере на себе особисту відповідальність і ставить підпис, перевіряючи достовірність прийнятого рішення.

"Рішення РНБО вводиться в дію указом президента Володимира Зеленського, який володіє своєю вертикаллю влади для підготовки рішень. І ось виявилося, що все керівництво країни, включно з президентом, головами СБУ, МВС, генпрокурором, начальником служби зовнішньої розвідки, які не вивчили взагалі питання, яке їм передали на підпис, і підмахнули, не дивлячись, якусь довідку про запровадження санкцій проти 558 людей 4 червня 2021 року", - зазначає він, наголошуючи, що 108 із цих людей "за чотири місяці змогли знайти контакти з членами РНБО і домогтися визнання помилковості запровадження санкцій і вилучення зі списку", - пише він.

"20% помилок в указі президента виявилися відразу після того, як відбулася заміна міністра МВС - замість Авакова призначено Монастирського. Ця історія показує, наскільки безвідповідально взагалі опрацьовуються рішення президента і наскільки легко на них потім вплинути. Виходить, що сам Зеленський не ставиться до санкцій серйозно і ухвалює рішення в розрахунку, що все завжди можна переробити. "Ліс рубають - тріски летять". Добре, що список не був розстрільний", - резюмує Бутусов.

санкції (12573) РНБО (2326) Бутусов Юрій (3641)
+36
Цікаво, є громадяни ерефії, а є громадяни Дагестану, ця трускавецька освіта все таки лайно.
16.10.2021 17:26 Відповісти
+31
3. Лисенко Сергій 1954 р.н, громадянин України
Сергей Иваныч, он же Лера Сумской, вкурсе что его на гос уровне лишили воровского статуса?)
16.10.2021 17:33 Відповісти
+30
Одна из самых серьёзных институций в стране такая КОСЯЧНАЯ! Ну как так можно? Кто из мирового сообщества сможет к нам нормально относиться при таких "правителях"?
16.10.2021 17:23 Відповісти
Знак вопроса дает еще варианты. Например поделились бизнесом, что скорее всего.
17.10.2021 18:02 Відповісти
Який відвертий шантаж!
16.10.2021 18:39 Відповісти
Це перелік нацменшин котрі потребують захисту в Україні?
16.10.2021 18:44 Відповісти
если СНБО допускает 108 ошибок,тогда это "ошибочное "СНБО,
16.10.2021 18:52 Відповісти
Пипец))) Про людей из этого списка есть даже статьи в Википедии, что они воры в законе, а тут пытаются втереть что Аваков ошибся)))
16.10.2021 18:53 Відповісти
Поки всі скидувались для фронту проти московитів, часто віддавали практично все цінне ці, що при владі і у структурах які повинні розслідувати злочини зебеніних КОСИЛИ І СТРИГЛИ бабло з українців і країни!

https://www.youtube.com/watch?v=1Xk45YqW6wA Ящик имени Пандоры: рога и копыта Зеленского
І це тільки частина, багато ще випливе в майбутньому!!!
А скільки ще вірують в простого парня из народа! Як то кжуть без лоха и жизнь...

16.10.2021 18:57 Відповісти
Курва! Не потрібно довго і шукати...

№ 1 - злодій в законі, "https://antikor.com.ua/articles/426670-pravu_ruku_rosijsjkogo_zlodija_v_zakoni_shishkana_vipustili_z_odesjkogo_sizo Шишкан ".....
16.10.2021 19:02 Відповісти
відкупився, я не здивуюсь, якщо ще "проведуть пару перевірок" того списку і виявлять ще "помилки" і виключать купу злочинців.
17.10.2021 08:58 Відповісти
Для цього списки і складались....
17.10.2021 10:16 Відповісти
Оновлена фракція "Слуг народу". Зеленський призов на службу, "понімаєш лі".
16.10.2021 19:14 Відповісти
Ни одного Иванова

16.10.2021 19:17 Відповісти
Ошибиться на 108 человек. Профессионализм.
16.10.2021 19:23 Відповісти
ніяких помилок, відкупилися.
17.10.2021 08:58 Відповісти
Для того чоб составить какой-либо вменяемый перечень, нужны четкие критерии того, кто(что) там должен находиться. Где критерии, идиоты зеленые? Справки на зоне собирали? Тогда и результат другим быть не мог по определению. Вас, рнбо-шные засранцы, надо уволить, а не исполнителей, потому что какая постановка задачи - такой и результат.
16.10.2021 19:45 Відповісти
Тому що послідовний

16.10.2021 19:55 Відповісти
значить Данілов має піти у відставку, але...
17.10.2021 08:59 Відповісти
Гвінцадзе Олександр - вор, смотрящиий за північчю Одеської області, неодноразово судимий, зараз відбуває покарання на зоні, ні дня ніде і ніколи не робив, знаю його особисто, хтось непагано постриг братву, за виключення з списку, далі навіть не перевіряв призвіща, хоч і допускаю, що деякі могли помилково туди попасти.
16.10.2021 19:56 Відповісти
може "помилково", а може навмисно, щоб потім продавати можливість виключення.
17.10.2021 09:00 Відповісти
Вся бандота з закавказьких республік і росіі перебралась сюди, тут вони відчувають себе як вдома ,адже такого бардака ніде немає.
16.10.2021 20:00 Відповісти
Это наглядно говорит о том, что было ясно всем, кроме безграмотных членов зелёной команды: Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, придав СНБО и присвоив себе карательные функции.
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.
16.10.2021 20:35 Відповісти
а шмарклявим подобається, як кловун бореться з корупцією
17.10.2021 09:01 Відповісти
Последний в списке порадовал,Оглы с неба свалился,вообще бродяга без гражданства.
16.10.2021 20:39 Відповісти
исправились и хорошо.
16.10.2021 20:47 Відповісти
А вообще-то теперь не мешало бы публично извиниться перед этими кристально честными людьми,это какой был несмываемый позор на все кишлаки и аулы.
16.10.2021 20:49 Відповісти
Ожидаемо, 99 процентов - зверушки.
16.10.2021 21:22 Відповісти
16.10.2021 21:58 Відповісти
108 фіґурантів склалися по 1 лимону фунтів.
Скільки це у підсумку підняла Банкова?
16.10.2021 22:55 Відповісти
не зрозуміло, які помилки: внесли у список, а потім з'ясувалося, що не "вори", чи помилки у даних, щоб вивести їх не з-під санкцій?
16.10.2021 23:26 Відповісти
Бо, наприклад, № 4 - Лобжанідзе Георгій - це "вор" "Куцу", але у нього має бути дата народження 09.09.1972, а у цього 1971.
https://www.google.com/amp/s/myrotvorets.center/amp/1410608
16.10.2021 23:37 Відповісти
Мля. Одні українські прізвища
17.10.2021 00:13 Відповісти
щирі українці
17.10.2021 00:21 Відповісти
Що витворяють?
17.10.2021 01:18 Відповісти
Логічне пояснення одне: треба було виключити зі списку кілька прізвищ тих, з ким "домовилися". Але, щоб не привертати увагу з ким саме, ліквідували увесь список.
17.10.2021 06:35 Відповісти
ні, саме цих і виключили, а списочок там більший
17.10.2021 09:02 Відповісти
Я что-то пропустил? Дагестан отделился от рашки, что в списке есть "граждане Республики Дагестан"?
17.10.2021 08:04 Відповісти
Непогане бабло Данілов со товаріщі підняли.
Цікаво, скільки коштує виправлення "помилки"?
17.10.2021 09:26 Відповісти
Данілов тут ні до чого. Його самого тут нагнули. Усе йде від Найвеличнішого і його зброєносця Шефіра.
17.10.2021 10:40 Відповісти
Нічого подібного. Якраз секретар і повинен був перевірити інформацію усіх відомств, а також обгрунтування на кожного. Якщо він цього не зробив, то підставив Президента. А якщо його нагнули - то грош йому ціна, такий як і інші слуги. Для того, щоб виключити, теж повинні бути обгрунтування і узродження з усіма відомствами
21.10.2021 18:36 Відповісти
Нащо було город городити з тими "злодіями в законі", якщо можна було просто оголосити всім отим "кара-огли і Аветікам" статус небажаних осіб і просто витурити з Украіни, нічого ім не поснюючи ? В злодійському середовищі не так вже й багато "злодіів в законі", цей статус не так прсто отримати і втримати. Всі базари в Украіні наводнили азербайданці і вірмени, збились в бандитські шайки , займаються перекупом і торгівлею, а влада робить вигляд, що нічго не бачить.
17.10.2021 10:20 Відповісти
Коррупция, коррупция... От верху до низу. Люмпены всё схавают.
17.10.2021 11:37 Відповісти
Всё проще. Эта черножопая погань будет верными церберами ЗЕлуп. И мочить она нас будет без малейшего сожаления. За это и куплено банабаками и чурками это право.
17.10.2021 12:21 Відповісти
От скажіть,воно того було варте? 😀
Жили собі зірки Кварталу і горя не знали.
Тихо заробляли мільйони, мали квартири в Лондоні та прихильність глядачів.
Так ні,захотілося у президенти!
Ще трохи,і не дай Боже з'ясується,що Квартал-це лише прикриття організованої злочинної групи чи як?
А може найліпше з'ясується і все скінчиться дуже швидко )
17.10.2021 12:24 Відповісти
@Did_Mitya



Ідеальна схема: крадій приходить, приносить бабло, просить щоб його занесли до списку санкцій. Після випускаєш дебіла, який говорить "товариш Сталін, сталася жахлива помилка" і скасовуєш санкції. Крадій подає на державу в суд і законно отримує дуже пристойну суму. І так 108 разів
17.10.2021 13:16 Відповісти
Кто не скинул им лям на "карточку" в Омане те остались.. а остальные просто хорошие пацаны..
17.10.2021 13:46 Відповісти
А мене вразило як легко, з помпою підписуються документи, які можуть повністю змінити життя багатьох людей. Мабудь для цього збіговиська зовсім випадкових людей все ще продовжується вистава Квартала.
17.10.2021 15:05 Відповісти
Это список воров? Или тех кто уже не вор? Там же реально уголовники есть..
17.10.2021 16:17 Відповісти
це правильні пацани. Друзі карних злочинців із ВРУ і ОПи, таких як Коля-катлєта
17.10.2021 17:22 Відповісти
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...

Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.



Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола. Ей озвучен выговор.

Справедливость и порядок восторжествовали!
17.10.2021 17:13 Відповісти
диктатура клоунів
17.10.2021 17:19 Відповісти
Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями. Судя по всему, заявление Данилова (секретарь СНБО - Ред.) о том, что в санкционном списке по более чем сотне людей нашли ошибки, а 9 могут оттуда исключить связано именно с этим. Показывают, что предложения по исключению из списка это не просто развод, а конкретное дело. Предложение поступило по нескольким людям из списка. Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги.
17.10.2021 17:22 Відповісти
