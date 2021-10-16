Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках
Стали відомі імена і прізвища 108 осіб, щодо яких Рада національної безпеки й оборони виправила помилки в санкційних списках.
Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".
Наводимо повний список:
- Єсін Єгор,1975 р.н, громадянин Російської Федерації
- Чантурія Іраклі,1983 р.н,громадянин Грузії
- Лисенко Сергій, 1954 р.н, громадянин України
- Лобжанідзе Георгій, 1971 р.н, громадянин України
- Ашумов Гліб Ельбрусович, 1982 р.н, громадянин України
- Артемов Олександр, 1968 р.н, громадянин України
- Гвінцадзе Олександр,1974 р.н, громадянин України
- Хмелідзе Георгій, 1960 р.н, громадянин України
- Абдулаєв Ельшад Рассул Огли, 1969р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Абдулаєв Тофіг Раміль Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Агаєв Дашкин Гусейналі Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Агаєв Руслан Паша, 1969 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Агамалієв Афган Магаррам Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Азімзада Вугар Гадім Огли, 1979 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли, 1978 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Бадіров Каміль Вахід Огли, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Байрамов Ясаддін Наджаф Огли, 1972 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Гахраманов Аслан Ядигар Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Гурбанзаде Асім Назім, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Гусейнов Етібар Алі Огли, 1971 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Гусейнов Фуад Вілаят Огли, 1986 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Джаббаров Бахруз Валіядин, 1987р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Джафарлі Шаіг Ганбар Огли, 1993 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Зейналов Наміг Самсадін Огли, 1973р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Зейналов Расім Гаджихалілович, 1980 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Ібішов Камран, 1980 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Ібішов Канан, 1990 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Махмудов Ельчин, 1967р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Мехтієв Пейман Віваді Огли, 1994р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли, 1987 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли, 1988 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Нагдалієв Заур, 1977 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Рустамов Ельмін, 1991 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Сулейманов Ельвін Ельгар Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Халілов Ніджат Надір Огли, 1975 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Хасаногли Нафар Дамір Огли, 1989 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Шукурлу Дамір Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Юсіфов Сархан Сахіб Огли,1983 р.н, громадянин Республіки Азербайджан
- Юсіфов Хагверді Аділ Огли, 1994 р.н, громадянин Азербайджанської Республіки
- Акобджанян Самвел Грачьяєвич, 1982 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Алексанян Мехак Ваняєвич, 1970 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Аракелян Арутіон Деренікович, 1963 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Барсегян Арам Самвелович, 1983 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Манукян Гарнік, 1986 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Манукян Левон Самсонович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Манукян Самвел Зограбович, 1964 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Мартиросян Андронік Грантович, 1965 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Саргсян Арташес Аветікович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Саркисян Карапет Мамиконович, 1975 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Хачатрян Радік Палайкович, 1969 р.н, громадянин Республіки Вірменія
- Абакаров Абдулмуталім Гамзатович, 1973 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Абакаров Гамзат Магомедович, 1992 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Абакаров Шаміль Алійович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Абулкасов Гаджи Шамільович, 1997 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Абулкасов Шаміль Алійович, 1966 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Гаджієв Ризван Салігугуллайович, 1985 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Гулієв Адалат, 1987 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович, 1980 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Дадаєв Нурутдін Магомедалійович, 1977 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Маліков Каірбек, 1975 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Гамзатов Шаміль Алійович, 1982 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Сулейманов Магомед Магомедзакирович, 1979 р.н, громадянин Республіки Дагестан
- Аскеров Руслан Алі-Огли, 1981 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Бегіа Пата Олександрович, 1974 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Габелія Аліка Георгійович, 1988 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Герасін Торніке, 1984 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Дадахава Малхаз Вілєдович, 1975 р.н, громадянин Грузії
- Дашдаміров Єлчу, 1986 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Кахіані Паата, 1971 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Квірквелія Заза Семенович, 1974 р.н, громадянин Грузії
- Кобалія Темур, 1982 р.н, громадянин Республіки Грузія
- Автаєв Умхан Дардаілович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації
- Амагов Асламбек, 1971 р.н, громадянин Російської Федерації
- Вутсаєв Алві, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
- Газієв Алі, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
- Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації
- Гайрабеков Лема Куйрійович , 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
- Гакаєв Шархан Вахайович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
- Галієв Равіль, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
- Джамбулатов Рустам Адамович, 1988 р.н, громадянин Російської Федерації
- Довтаєв Аліхан Ісайович, 2000 р.н, громадянин Російської Федерації
- Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович, 1977 р.н, громадянин Російської Федерації
- Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
- Ідрісов Муслім Алімович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
- Ісаєв Ваха Абдулбакійович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
- Ісаєв Імран Абдулбакійович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
- Іслангірієв Апті Магомедович , 1970 р.н, громадянин Російської Федерації
- Каімов Арбі, 1972 р.н, громадянин Російської Федерації
- Магaмадов Різван, 1978 р.н, громадянин Російської Федерації
- Межиєв Різван, 1975 р.н, громадянин Російської Федерації
- Мірзоєв Садиг Ясір Огли, 1990 р.н, громадянин Російської Федерації
- Мусаєв Хізір, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
- Мусітов Асламбек Селимович, 1976 р.н, громадянин Російської Федерації
- Саітов Зелімхана Алтійович, 1986 р.н, громадянин Російської Федерації
- Сайнароєв Салман, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
- Тадаєв Апті, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
- Хаптукаєв Муса Сайд- Ахмедович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
- Хатуєв Ваха, 1995 р.н, громадянин Російської Федерації
- Шаіпов Магомед Увайсович, 1983 р.н, громадянин Російської Федерації
- Шатов Муслім Ідрисович, 1984 р.н, громадянин Російської Федерації
- Шахгірієв Ібрагім, 1991 р.н, громадянин Російської Федерації
- Юсупов Умар Умаєвич, 1973 р.н, громадянин Російської Федерації
- Ясагов Адлан Умарович, 1982 р.н, громадянин Російської Федерації
- Газієв Нажмудін, 1980 р.н, громадянин Російської Федерації
- Расуєв Магомед Ахмутович, 1969 р.н, громадянин Російської Федерації
- Ескарбієв Адан Зубайраєвич, 1974 р.н, громадянин Австрії
- Талібов Вахід Сейфодін Огли, 1977 р.н, без громадянства
Як наголошує у себе у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, в складі РНБО 23 керівники держави, кожен із них бере на себе особисту відповідальність і ставить підпис, перевіряючи достовірність прийнятого рішення.
"Рішення РНБО вводиться в дію указом президента Володимира Зеленського, який володіє своєю вертикаллю влади для підготовки рішень. І ось виявилося, що все керівництво країни, включно з президентом, головами СБУ, МВС, генпрокурором, начальником служби зовнішньої розвідки, які не вивчили взагалі питання, яке їм передали на підпис, і підмахнули, не дивлячись, якусь довідку про запровадження санкцій проти 558 людей 4 червня 2021 року", - зазначає він, наголошуючи, що 108 із цих людей "за чотири місяці змогли знайти контакти з членами РНБО і домогтися визнання помилковості запровадження санкцій і вилучення зі списку", - пише він.
"20% помилок в указі президента виявилися відразу після того, як відбулася заміна міністра МВС - замість Авакова призначено Монастирського. Ця історія показує, наскільки безвідповідально взагалі опрацьовуються рішення президента і наскільки легко на них потім вплинути. Виходить, що сам Зеленський не ставиться до санкцій серйозно і ухвалює рішення в розрахунку, що все завжди можна переробити. "Ліс рубають - тріски летять". Добре, що список не був розстрільний", - резюмує Бутусов.
