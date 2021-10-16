УКР
108 осіб включили до списку санкцій РНБО помилково, - Данілов

У попередніх рішеннях РНБО припущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "злодії в законі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Помилки були виправлені. 8 співробітників МВС, які готували ці рішення, за інформацією міністра, понесли за це покарання", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО 15 жовтня. - Ред.) - питання щодо інформації про стан виконання протокольного доручення, яке стосується застосування санкцій щодо контрабандистів і ворів у законі. Почали з питання криміналітету.

Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, були свідомі або несвідомі помилки щодо 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр поінформував, що 8 осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнено з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства", - цитує Данілов УП.

Він також повідомив, що РНБО доручила міністру внутрішніх справ провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого списку санкцій.

"Було прохання людей, які ставлять питання волонтерів, наших батальйонів, щодо 9 осіб, які були внесені в цей список. Їхнє бачення - що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції щодо цих осіб, які повинні пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ,"- сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі "триває робота".

"Ми отримали звіт, де вони зараз перебувають. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогоднішній день жоден із них не перебуває на свободі. Частина з них покинула територію нашої країни, інша перебуває в СІЗО", - заявив Данілов.

+27
Зе и "слуги" - одна сплошная ОШИБКА!
показати весь коментар
16.10.2021 00:00 Відповісти
+22
Я так понимаю, что эти 108 человаек уже занесли кэш в ОПу нашего барыжного ЗЕдента
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
показати весь коментар
16.10.2021 00:07 Відповісти
+20
Только заметили? У нас каждый день беспредел от зеленых властей. Верещучка так и сказала." Нам народ своим голосованием дал право на любой беспредел. К чертям собачим все законы и правила. Мы будем делать, что захотим".
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
показати весь коментар
16.10.2021 00:39 Відповісти
Зе и "слуги" - одна сплошная ОШИБКА!
показати весь коментар
16.10.2021 00:00 Відповісти
завтра Ваня Иванов увидит себя олигархом, а Беня Коломойский - нет

косяки косячили косяками...
показати весь коментар
16.10.2021 00:16 Відповісти
А рыги Янукович и Порошенко - светлые страницы истории
показати весь коментар
16.10.2021 06:46 Відповісти
Да там в основном нелоха -афшорника не хватает.Разве нет?
показати весь коментар
16.10.2021 08:48 Відповісти
Поздравь почётного доктора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Одесской национальной юридической академии и почётного доктора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецкого национального технического университета Виктора Фёдоровича с 16-м октября

показати весь коментар
16.10.2021 08:58 Відповісти
Сразу видно почитателя и ученика зека.Да же день рождение на память заставил учитель зедебилов на память выучить .Молодец -5.
показати весь коментар
16.10.2021 09:01 Відповісти
Forbes: Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал

Источник:
показати весь коментар
16.10.2021 09:07 Відповісти
Все здравомыслящие всегда это чувствовали , зеУблюдки с наглым МЕГААФЕРИСТОМ БАНДИТОМ БЕНЕЙ КАКЛАМОЕМ , ВСЕХ ВАС НЕДОРАЗВИТЫХ 🐏🐑73% купят , перепродадут русне и кинут
показати весь коментар
16.10.2021 17:20 Відповісти
А ви самі як думаєте ? Вам верховний зебіл добро якесь зробив ? Хочу почути ЩО.
показати весь коментар
16.10.2021 08:56 Відповісти
зеблевотина 🤮🐲🤡 нормальных людей оббрехивали ,сам буквально на всем бабло 💰 кассирует ! Это ж надо ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ ! ОБЪЯВИТЬ ЛЮБОГО УБИЙЦЕЙ (Антоненко, Кузьменко, Дугарь) ВОРОМ, контрабандистом , а потом ждать откупных 💰💰💰💰
показати весь коментар
16.10.2021 17:27 Відповісти
Уже можно дико смеяться? А "величайшего" трепла накажут?
показати весь коментар
16.10.2021 00:01 Відповісти
Я так понимаю, что эти 108 человаек уже занесли кэш в ОПу нашего барыжного ЗЕдента
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
показати весь коментар
16.10.2021 00:07 Відповісти
монастырский исправляет рвенного авакова...
скоро число вертолетов окажется завышенным...как оказалось число подводных лодок...так, кто ж нам друг
показати весь коментар
16.10.2021 00:54 Відповісти
у зеленой блевотины одна проблема как зебуинам пояснить что вова-квартальный не барыга и не дэржавный зраднык за ..вагрергейт.. и 41 млн ворованных денег из приватбанка может себе позволить любой фоп и что это зеленое ничтожество не марионетка калломойского --- и еще офуенная проблема зима на носу а угля и газа катастрофически мало и ПРОБЛЕМА в том что зеленый барыга может превратить нашу страну в венесуэлу . где полицейским в виде премии выдают туалетную бумагу
показати весь коментар
16.10.2021 08:00 Відповісти
Одним словом ШАПИТО))
показати весь коментар
16.10.2021 00:07 Відповісти
ХУЖЕ , таких МЕГАМАФИОЗИ НЕ БЫЛО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! КОШЕР-НОСТРА КАКЛАМОЯ , шефиров ,дерьмаков , Зеленского и их пристукнутых гоев превзошла по борзости ******
показати весь коментар
16.10.2021 17:36 Відповісти
Одним больше - одним меньше...
Какая разница?
показати весь коментар
16.10.2021 00:08 Відповісти
так не одним или двумя, а 108 !!!!!!!!!!

карл, 108 человек записать в воры в законе !
интересно, сколько из них уже застрелились от позора ?
показати весь коментар
16.10.2021 00:20 Відповісти
"Лес рубят - щепки летят" - классика жанра.
показати весь коментар
16.10.2021 00:21 Відповісти
так весь "лес" в щепки и порубали

хоть кто-то из воров реально остался ?
показати весь коментар
16.10.2021 00:33 Відповісти
Не разговаривайте с шавкой гнидой подоляка ! Сразу в спа
показати весь коментар
16.10.2021 17:37 Відповісти
Желательно что бы такие как ты попробовали быть щепкой.
показати весь коментар
16.10.2021 08:50 Відповісти
Я это написал с сарказмом.
А лайков мне дебилы наставили, которые это не поняли.
К Вам это не относится, у Вас правильная реакция.
Хорошего дня Вам.
показати весь коментар
16.10.2021 08:53 Відповісти
Кстати, вчера там было 3 или 4 лайка.
Прозрели.
показати весь коментар
16.10.2021 08:57 Відповісти
Опять набрехал!
Треть в списке была --покойники, треть -108 -ошибка, еще треть сидит в других странах--у нас уже до этого сидело пять из списка, ---для кого этот балаган?
показати весь коментар
16.10.2021 00:10 Відповісти
Какие-то мусора, составлявшие списки, хотели под шумок депортировать на рашку людей которые защищали Украину? А может это договорённости Ермака с Козаком, или Гундосика с ******, и только общественный резонанс остановил это?
показати весь коментар
16.10.2021 00:11 Відповісти
Та понятно что только СУД должен судить обвиняемых в тех или иных преступлениях, а не СНБО Зеленского, это ни в какие рамки не входит --беспредел.
показати весь коментар
16.10.2021 00:18 Відповісти
Только заметили? У нас каждый день беспредел от зеленых властей. Верещучка так и сказала." Нам народ своим голосованием дал право на любой беспредел. К чертям собачим все законы и правила. Мы будем делать, что захотим".
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
показати весь коментар
16.10.2021 00:39 Відповісти
Чтоб они повыздыхали 👺🤡👹😈👃🏻🎹🎪🐸🐲!
показати весь коментар
16.10.2021 17:39 Відповісти
Тобто в нас вже немає "злодіїв в законі"?
показати весь коментар
16.10.2021 00:34 Відповісти
Какой-то детский сад, а не страна.
В другой стране бы уже и министр за такое в отставке был. Как минимум.
показати весь коментар
16.10.2021 01:06 Відповісти
СТРАНА ДУРАКОВ ,КОТОУЮ ПОЛЬЗУЮТ , ГРАБЯТ , НАСМЕХАЮТСЯ, УНИЖАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО - ХИТРОСДЕЛАННЫЕ МРАЗИ , имеющие минимум 3-4 гражданства !
показати весь коментар
16.10.2021 17:43 Відповісти
А я ще здивувався - ніби "вчора" промайнула інфа про те що в Україні вже 103 "злодія" (в 2014 було лише 3 "пєнсіонєра на дожитії") - а тут їх за тиждень відразу більше (108)... До відома громадян доводжу що статус "злодія в законі" можна отримати тільки в ********** з повим погодженням і затвердженням в ФСБ. Тому "злодій в законі" це ідейний паразит і ворог України якого потрібно відразу вбивати.
показати весь коментар
16.10.2021 01:20 Відповісти
"...Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства..."

Это называется понижены в должности.

показати весь коментар
16.10.2021 06:47 Відповісти
Уявіть собі, що зєлєбобіки зайнялись хірургією...
показати весь коментар
16.10.2021 06:58 Відповісти
Заплатили, и вывели из чёрных списков.
показати весь коментар
16.10.2021 07:01 Відповісти
108 из 120-маааленькая ашшшибачка!!!
показати весь коментар
16.10.2021 08:02 Відповісти
Вор в законе-это не олигарх.Тут и убить могут.
показати весь коментар
16.10.2021 08:34 Відповісти
Отак і 108 олігархів лівих внесете...
Які ж ви... У відставку мають піти УСІ, а не лише слідчі МВС.
показати весь коментар
16.10.2021 08:54 Відповісти
Нєлох офшорний - сама по собі помила природи. А всі інші з цього і витікають...
показати весь коментар
16.10.2021 09:16 Відповісти
Це з жахливо!!!! Як про це взагалі спокійно можливо говорити? 108 чоловік!!! были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, Источник: .
показати весь коментар
16.10.2021 09:16 Відповісти
На брифінгу після засідання РНБО 14 трявня 2021 р. секретар Радбезу уточнив, що з списку "ворів у законі" - 542 це іноземні громадяни та 15 громадян України.
Але в рішенні РНБО були помилки відносно 108 осіб, та стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список, ще треба провести додаткову перевірку.
Тобто, з 557 осіб списку 117 туди внесені помилково, або сумнівно.
Ось вам приклад ефективності і компетентності дій влади. Похибка становить 21%.
показати весь коментар
16.10.2021 09:31 Відповісти
Они теперь просто ВОРЫ, или" воры при законе".
показати весь коментар
16.10.2021 09:39 Відповісти
Смотря , кто сколько отстегнул 💵💰
показати весь коментар
16.10.2021 17:46 Відповісти
В предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Ошибки были исправлены. Отвечаю. Век воли не видать

показати весь коментар
16.10.2021 09:39 Відповісти
люди не розуміють що окремо є дві назви -злодії в законі і кримінальні авторитети-перших не багато,других багато по містах,в деяких містах їх не один,деякі навіть не сиділи,ну а мусора під той шумок і волонтерів туди запхали
показати весь коментар
16.10.2021 09:40 Відповісти
хоч сам злодій в законі апріорі кримінальний авторитет
показати весь коментар
16.10.2021 09:42 Відповісти
Клоуни від кварталу95🤣та мені якось накакати на ваш так званий рнбо де виконуються всі хатєлки ЗеЛупи.
показати весь коментар
16.10.2021 09:54 Відповісти
108 занесли остальных ждём ))))
показати весь коментар
16.10.2021 09:55 Відповісти
Брату Ермака уже занесли и порешали?
показати весь коментар
16.10.2021 10:43 Відповісти
Дела идут, контора пишет...
показати весь коментар
16.10.2021 11:06 Відповісти
Обосрались. Снова. Как мы все видим, единственное, что "Слуги народа" во главе с ЗЕ! умеют делать хорошо - это обсыраться и грабить
показати весь коментар
16.10.2021 11:16 Відповісти
Ашипка...
Коли замість закону, суду починають приймати рішення РНБО чи комбєди, або сталинські трійки, ось це й виходить...
показати весь коментар
16.10.2021 11:30 Відповісти
Величайший дурачок политикума Украины перетянул на себя этот лавр макака зеленоресусного.
Оооо, прав мой "старший муж", когда говорит о том, что это страшные дегенераты, Фирюзе, страшные.
показати весь коментар
16.10.2021 11:43 Відповісти
А можно список этих несправедливо обвинённых людей))
показати весь коментар
16.10.2021 12:21 Відповісти
"У попередніх рішеннях РНБО припущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "злодії в законі"".
Цапів-відбувайл призначили.

Ну, хто компенсацію за спаплюжену репутацію цим 108 особам заплатить?

І, взагалі, хто в РНБО, особисто поніс покарання?
показати весь коментар
16.10.2021 12:36 Відповісти
Зрозуміло, як вони будуть олігархів визначати
показати весь коментар
16.10.2021 12:39 Відповісти
А члены Опы-это не ворьё в законе? (вопрос чисто риторический)
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
Зедебіли досягнули нового дна!

"********** за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил"
показати весь коментар
16.10.2021 13:02 Відповісти
Оплатили абонемент?
показати весь коментар
16.10.2021 16:57 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 20:15 Відповісти
Это наглядно говорит о том, что было ясно всем, кроме безграмотных членов зелёной команды: Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, придав СНБО и присвоив себе карательные функции.
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.
показати весь коментар
16.10.2021 20:32 Відповісти
 
 