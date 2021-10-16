108 осіб включили до списку санкцій РНБО помилково, - Данілов
У попередніх рішеннях РНБО припущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "злодії в законі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Помилки були виправлені. 8 співробітників МВС, які готували ці рішення, за інформацією міністра, понесли за це покарання", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО 15 жовтня. - Ред.) - питання щодо інформації про стан виконання протокольного доручення, яке стосується застосування санкцій щодо контрабандистів і ворів у законі. Почали з питання криміналітету.
Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, були свідомі або несвідомі помилки щодо 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр поінформував, що 8 осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнено з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства", - цитує Данілов УП.
Він також повідомив, що РНБО доручила міністру внутрішніх справ провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого списку санкцій.
"Було прохання людей, які ставлять питання волонтерів, наших батальйонів, щодо 9 осіб, які були внесені в цей список. Їхнє бачення - що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції щодо цих осіб, які повинні пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ,"- сказав секретар РНБО.
Він також зазначив, що стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі "триває робота".
"Ми отримали звіт, де вони зараз перебувають. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогоднішній день жоден із них не перебуває на свободі. Частина з них покинула територію нашої країни, інша перебуває в СІЗО", - заявив Данілов.
косяки косячили косяками...
Источник:
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
скоро число вертолетов окажется завышенным...как оказалось число подводных лодок...так, кто ж нам друг
Какая разница?
карл, 108 человек записать в воры в законе !
интересно, сколько из них уже застрелились от позора ?
хоть кто-то из воров реально остался ?
А лайков мне дебилы наставили, которые это не поняли.
К Вам это не относится, у Вас правильная реакция.
Хорошего дня Вам.
Прозрели.
Треть в списке была --покойники, треть -108 -ошибка, еще треть сидит в других странах--у нас уже до этого сидело пять из списка, ---для кого этот балаган?
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
В другой стране бы уже и министр за такое в отставке был. Как минимум.
Это называется понижены в должности.
Які ж ви... У відставку мають піти УСІ, а не лише слідчі МВС.
Але в рішенні РНБО були помилки відносно 108 осіб, та стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список, ще треба провести додаткову перевірку.
Тобто, з 557 осіб списку 117 туди внесені помилково, або сумнівно.
Ось вам приклад ефективності і компетентності дій влади. Похибка становить 21%.
Ошибки были исправлены. Отвечаю. Век воли не видать
Коли замість закону, суду починають приймати рішення РНБО чи комбєди, або сталинські трійки, ось це й виходить...
Оооо, прав мой "старший муж", когда говорит о том, что это страшные дегенераты, Фирюзе, страшные.
Цапів-відбувайл призначили.
Ну, хто компенсацію за спаплюжену репутацію цим 108 особам заплатить?
І, взагалі, хто в РНБО, особисто поніс покарання?
"********** за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил"
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.