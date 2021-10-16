108 осіб включили до списку санкцій РНБО помилково, - Данілов

У попередніх рішеннях РНБО припущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "злодії в законі".

"Помилки були виправлені. 8 співробітників МВС, які готували ці рішення, за інформацією міністра, понесли за це покарання", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО 15 жовтня. - Ред.) - питання щодо інформації про стан виконання протокольного доручення, яке стосується застосування санкцій щодо контрабандистів і ворів у законі. Почали з питання криміналітету.

Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, були свідомі або несвідомі помилки щодо 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр поінформував, що 8 осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнено з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства", - цитує Данілов УП.

Він також повідомив, що РНБО доручила міністру внутрішніх справ провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого списку санкцій.

"Було прохання людей, які ставлять питання волонтерів, наших батальйонів, щодо 9 осіб, які були внесені в цей список. Їхнє бачення - що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції щодо цих осіб, які повинні пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ,"- сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі "триває робота".

"Ми отримали звіт, де вони зараз перебувають. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогоднішній день жоден із них не перебуває на свободі. Частина з них покинула територію нашої країни, інша перебуває в СІЗО", - заявив Данілов.