15 765 71

108 человек включены в санкционный список СНБО по ошибке, - Данилов

108 человек включены в санкционный список СНБО по ошибке, - Данилов

В предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Ошибки были исправлены. 8 сотрудников МВД, которые готовили эти решения, по информации министра, понесли за это наказание", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий вопрос, который мы рассматривали в повестке дня (заседания СНБО 15 октября. - Ред.) - вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения, которое касается применения санкций в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО против главарей криминалитета будут неукоснительно выполняться, - Монастырский

Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства", - цитирует Данилов УП.

Он также сообщил, что СНБО поручил министру внутренних дел провести дополнительную проверку в отношении 9 лиц из упомянутого списка санкций.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел" - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан фальшивомонетчик из санкционного списка СНБО, - СБУ. ВИДЕО

"Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", - заявил Данилов.

Автор: 

вор в законе (315) Данилов Алексей (1066) криминалитет (608) СНБО (4462)
Топ комментарии
+27
Зе и "слуги" - одна сплошная ОШИБКА!
16.10.2021 00:00 Ответить
+22
Я так понимаю, что эти 108 человаек уже занесли кэш в ОПу нашего барыжного ЗЕдента
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
16.10.2021 00:07 Ответить
+20
Только заметили? У нас каждый день беспредел от зеленых властей. Верещучка так и сказала." Нам народ своим голосованием дал право на любой беспредел. К чертям собачим все законы и правила. Мы будем делать, что захотим".
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
16.10.2021 00:39 Ответить
Зе и "слуги" - одна сплошная ОШИБКА!
16.10.2021 00:00 Ответить
завтра Ваня Иванов увидит себя олигархом, а Беня Коломойский - нет

косяки косячили косяками...
16.10.2021 00:16 Ответить
А рыги Янукович и Порошенко - светлые страницы истории
16.10.2021 06:46 Ответить
Да там в основном нелоха -афшорника не хватает.Разве нет?
16.10.2021 08:48 Ответить
Поздравь почётного доктора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Одесской национальной юридической академии и почётного доктора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецкого национального технического университета Виктора Фёдоровича с 16-м октября

16.10.2021 08:58 Ответить
Сразу видно почитателя и ученика зека.Да же день рождение на память заставил учитель зедебилов на память выучить .Молодец -5.
16.10.2021 09:01 Ответить
Forbes: Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал

Источник:
16.10.2021 09:07 Ответить
Все здравомыслящие всегда это чувствовали , зеУблюдки с наглым МЕГААФЕРИСТОМ БАНДИТОМ БЕНЕЙ КАКЛАМОЕМ , ВСЕХ ВАС НЕДОРАЗВИТЫХ 🐏🐑73% купят , перепродадут русне и кинут
16.10.2021 17:20 Ответить
А ви самі як думаєте ? Вам верховний зебіл добро якесь зробив ? Хочу почути ЩО.
16.10.2021 08:56 Ответить
зеблевотина 🤮🐲🤡 нормальных людей оббрехивали ,сам буквально на всем бабло 💰 кассирует ! Это ж надо ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ ! ОБЪЯВИТЬ ЛЮБОГО УБИЙЦЕЙ (Антоненко, Кузьменко, Дугарь) ВОРОМ, контрабандистом , а потом ждать откупных 💰💰💰💰
16.10.2021 17:27 Ответить
Уже можно дико смеяться? А "величайшего" трепла накажут?
16.10.2021 00:01 Ответить
Я так понимаю, что эти 108 человаек уже занесли кэш в ОПу нашего барыжного ЗЕдента
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
16.10.2021 00:07 Ответить
монастырский исправляет рвенного авакова...
скоро число вертолетов окажется завышенным...как оказалось число подводных лодок...так, кто ж нам друг
16.10.2021 00:54 Ответить
у зеленой блевотины одна проблема как зебуинам пояснить что вова-квартальный не барыга и не дэржавный зраднык за ..вагрергейт.. и 41 млн ворованных денег из приватбанка может себе позволить любой фоп и что это зеленое ничтожество не марионетка калломойского --- и еще офуенная проблема зима на носу а угля и газа катастрофически мало и ПРОБЛЕМА в том что зеленый барыга может превратить нашу страну в венесуэлу . где полицейским в виде премии выдают туалетную бумагу
16.10.2021 08:00 Ответить
Одним словом ШАПИТО))
16.10.2021 00:07 Ответить
ХУЖЕ , таких МЕГАМАФИОЗИ НЕ БЫЛО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! КОШЕР-НОСТРА КАКЛАМОЯ , шефиров ,дерьмаков , Зеленского и их пристукнутых гоев превзошла по борзости ******
16.10.2021 17:36 Ответить
Одним больше - одним меньше...
Какая разница?
16.10.2021 00:08 Ответить
так не одним или двумя, а 108 !!!!!!!!!!

карл, 108 человек записать в воры в законе !
интересно, сколько из них уже застрелились от позора ?
16.10.2021 00:20 Ответить
"Лес рубят - щепки летят" - классика жанра.
16.10.2021 00:21 Ответить
так весь "лес" в щепки и порубали

хоть кто-то из воров реально остался ?
16.10.2021 00:33 Ответить
Не разговаривайте с шавкой гнидой подоляка ! Сразу в спа
16.10.2021 17:37 Ответить
Желательно что бы такие как ты попробовали быть щепкой.
16.10.2021 08:50 Ответить
Я это написал с сарказмом.
А лайков мне дебилы наставили, которые это не поняли.
К Вам это не относится, у Вас правильная реакция.
Хорошего дня Вам.
16.10.2021 08:53 Ответить
Кстати, вчера там было 3 или 4 лайка.
Прозрели.
16.10.2021 08:57 Ответить
Опять набрехал!
Треть в списке была --покойники, треть -108 -ошибка, еще треть сидит в других странах--у нас уже до этого сидело пять из списка, ---для кого этот балаган?
16.10.2021 00:10 Ответить
Какие-то мусора, составлявшие списки, хотели под шумок депортировать на рашку людей которые защищали Украину? А может это договорённости Ермака с Козаком, или Гундосика с ******, и только общественный резонанс остановил это?
16.10.2021 00:11 Ответить
Та понятно что только СУД должен судить обвиняемых в тех или иных преступлениях, а не СНБО Зеленского, это ни в какие рамки не входит --беспредел.
16.10.2021 00:18 Ответить
Только заметили? У нас каждый день беспредел от зеленых властей. Верещучка так и сказала." Нам народ своим голосованием дал право на любой беспредел. К чертям собачим все законы и правила. Мы будем делать, что захотим".
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
16.10.2021 00:39 Ответить
Чтоб они повыздыхали 👺🤡👹😈👃🏻🎹🎪🐸🐲!
16.10.2021 17:39 Ответить
Тобто в нас вже немає "злодіїв в законі"?
16.10.2021 00:34 Ответить
Какой-то детский сад, а не страна.
В другой стране бы уже и министр за такое в отставке был. Как минимум.
16.10.2021 01:06 Ответить
СТРАНА ДУРАКОВ ,КОТОУЮ ПОЛЬЗУЮТ , ГРАБЯТ , НАСМЕХАЮТСЯ, УНИЖАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО - ХИТРОСДЕЛАННЫЕ МРАЗИ , имеющие минимум 3-4 гражданства !
16.10.2021 17:43 Ответить
А я ще здивувався - ніби "вчора" промайнула інфа про те що в Україні вже 103 "злодія" (в 2014 було лише 3 "пєнсіонєра на дожитії") - а тут їх за тиждень відразу більше (108)... До відома громадян доводжу що статус "злодія в законі" можна отримати тільки в ********** з повим погодженням і затвердженням в ФСБ. Тому "злодій в законі" це ідейний паразит і ворог України якого потрібно відразу вбивати.
16.10.2021 01:20 Ответить
"...Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства..."

Это называется понижены в должности.

16.10.2021 06:47 Ответить
Уявіть собі, що зєлєбобіки зайнялись хірургією...
16.10.2021 06:58 Ответить
Заплатили, и вывели из чёрных списков.
16.10.2021 07:01 Ответить
108 из 120-маааленькая ашшшибачка!!!
16.10.2021 08:02 Ответить
Вор в законе-это не олигарх.Тут и убить могут.
16.10.2021 08:34 Ответить
Отак і 108 олігархів лівих внесете...
Які ж ви... У відставку мають піти УСІ, а не лише слідчі МВС.
16.10.2021 08:54 Ответить
Нєлох офшорний - сама по собі помила природи. А всі інші з цього і витікають...
16.10.2021 09:16 Ответить
Це з жахливо!!!! Як про це взагалі спокійно можливо говорити? 108 чоловік!!! были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, Источник: .
16.10.2021 09:16 Ответить
На брифінгу після засідання РНБО 14 трявня 2021 р. секретар Радбезу уточнив, що з списку "ворів у законі" - 542 це іноземні громадяни та 15 громадян України.
Але в рішенні РНБО були помилки відносно 108 осіб, та стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список, ще треба провести додаткову перевірку.
Тобто, з 557 осіб списку 117 туди внесені помилково, або сумнівно.
Ось вам приклад ефективності і компетентності дій влади. Похибка становить 21%.
16.10.2021 09:31 Ответить
Они теперь просто ВОРЫ, или" воры при законе".
16.10.2021 09:39 Ответить
Смотря , кто сколько отстегнул 💵💰
16.10.2021 17:46 Ответить
В предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Ошибки были исправлены. Отвечаю. Век воли не видать

16.10.2021 09:39 Ответить
люди не розуміють що окремо є дві назви -злодії в законі і кримінальні авторитети-перших не багато,других багато по містах,в деяких містах їх не один,деякі навіть не сиділи,ну а мусора під той шумок і волонтерів туди запхали
16.10.2021 09:40 Ответить
хоч сам злодій в законі апріорі кримінальний авторитет
16.10.2021 09:42 Ответить
Клоуни від кварталу95🤣та мені якось накакати на ваш так званий рнбо де виконуються всі хатєлки ЗеЛупи.
16.10.2021 09:54 Ответить
108 занесли остальных ждём ))))
16.10.2021 09:55 Ответить
Брату Ермака уже занесли и порешали?
16.10.2021 10:43 Ответить
Дела идут, контора пишет...
16.10.2021 11:06 Ответить
Обосрались. Снова. Как мы все видим, единственное, что "Слуги народа" во главе с ЗЕ! умеют делать хорошо - это обсыраться и грабить
16.10.2021 11:16 Ответить
Ашипка...
Коли замість закону, суду починають приймати рішення РНБО чи комбєди, або сталинські трійки, ось це й виходить...
16.10.2021 11:30 Ответить
Величайший дурачок политикума Украины перетянул на себя этот лавр макака зеленоресусного.
Оооо, прав мой "старший муж", когда говорит о том, что это страшные дегенераты, Фирюзе, страшные.
16.10.2021 11:43 Ответить
А можно список этих несправедливо обвинённых людей))
16.10.2021 12:21 Ответить
"У попередніх рішеннях РНБО припущені помилки щодо 108 осіб, визначених як "злодії в законі"".
Цапів-відбувайл призначили.

Ну, хто компенсацію за спаплюжену репутацію цим 108 особам заплатить?

І, взагалі, хто в РНБО, особисто поніс покарання?
16.10.2021 12:36 Ответить
Зрозуміло, як вони будуть олігархів визначати
16.10.2021 12:39 Ответить
А члены Опы-это не ворьё в законе? (вопрос чисто риторический)
16.10.2021 12:41 Ответить
Зедебіли досягнули нового дна!

"********** за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил"
16.10.2021 13:02 Ответить
Оплатили абонемент?
16.10.2021 16:57 Ответить
16.10.2021 20:15 Ответить
Это наглядно говорит о том, что было ясно всем, кроме безграмотных членов зелёной команды: Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, придав СНБО и присвоив себе карательные функции.
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.
16.10.2021 20:32 Ответить
 
 