108 человек включены в санкционный список СНБО по ошибке, - Данилов
В предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Ошибки были исправлены. 8 сотрудников МВД, которые готовили эти решения, по информации министра, понесли за это наказание", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий вопрос, который мы рассматривали в повестке дня (заседания СНБО 15 октября. - Ред.) - вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения, которое касается применения санкций в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета.
Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства", - цитирует Данилов УП.
Он также сообщил, что СНБО поручил министру внутренних дел провести дополнительную проверку в отношении 9 лиц из упомянутого списка санкций.
"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел" - сказал секретарь СНБО.
Он также отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".
"Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", - заявил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
косяки косячили косяками...
Источник:
Теперь понятно, по какому поводу бубочка срочно созвал свой ручной СНБО))) Других же проблем в стране нет(((
скоро число вертолетов окажется завышенным...как оказалось число подводных лодок...так, кто ж нам друг
Какая разница?
карл, 108 человек записать в воры в законе !
интересно, сколько из них уже застрелились от позора ?
хоть кто-то из воров реально остался ?
А лайков мне дебилы наставили, которые это не поняли.
К Вам это не относится, у Вас правильная реакция.
Хорошего дня Вам.
Прозрели.
Треть в списке была --покойники, треть -108 -ошибка, еще треть сидит в других странах--у нас уже до этого сидело пять из списка, ---для кого этот балаган?
Перевод ее спича на доступный язык сделала сама, максимально сохранив форму его подачи и содержание.
В другой стране бы уже и министр за такое в отставке был. Как минимум.
Это называется понижены в должности.
Які ж ви... У відставку мають піти УСІ, а не лише слідчі МВС.
Але в рішенні РНБО були помилки відносно 108 осіб, та стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список, ще треба провести додаткову перевірку.
Тобто, з 557 осіб списку 117 туди внесені помилково, або сумнівно.
Ось вам приклад ефективності і компетентності дій влади. Похибка становить 21%.
Ошибки были исправлены. Отвечаю. Век воли не видать
Коли замість закону, суду починають приймати рішення РНБО чи комбєди, або сталинські трійки, ось це й виходить...
Оооо, прав мой "старший муж", когда говорит о том, что это страшные дегенераты, Фирюзе, страшные.
Цапів-відбувайл призначили.
Ну, хто компенсацію за спаплюжену репутацію цим 108 особам заплатить?
І, взагалі, хто в РНБО, особисто поніс покарання?
"********** за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил"
Кроме того, что такое "наложение санкций" на вора, контрабандиста, террориста? - Бессмыслица! Для чего? - Для пиара Зеленскому. Рейтинг -его бог.