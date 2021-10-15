108 человек включены в санкционный список СНБО по ошибке, - Данилов

В предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Ошибки были исправлены. 8 сотрудников МВД, которые готовили эти решения, по информации министра, понесли за это наказание", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий вопрос, который мы рассматривали в повестке дня (заседания СНБО 15 октября. - Ред.) - вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения, которое касается применения санкций в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета.

Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства", - цитирует Данилов УП.

Он также сообщил, что СНБО поручил министру внутренних дел провести дополнительную проверку в отношении 9 лиц из упомянутого списка санкций.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел" - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".

"Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", - заявил Данилов.