Собаки бойцовской породы насмерть загрызли 81-летнюю хозяйку в Харькове, - Нацполиция

Собаки бойцовской породы насмерть загрызли 81-летнюю хозяйку в Харькове, - Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней жительницы Харькова, чье тело было найдено вечером в субботу, 16 октября.

"Оператору 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки... Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, погибшая и ее дочь держали в доме 5 собак бойцовской породы.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий. ВИДЕО+ФОТО

+36
Именно тем самым, о котором Вы подумали. Одна такая псина - еще тудой-сюдой, но если их 5....в один нехороший момент просто сработает стайный инстинкт, как в этом случае.
16.10.2021 23:04 Ответить
+29
Каким местом люди думают когда решаются завести собаку бойцовской породы
16.10.2021 23:01 Ответить
+21
16.10.2021 23:26 Ответить
он корейцi малацци вони ранiше псю злопають чим вона iх
17.10.2021 06:08 Ответить
Природа сделала естественный отбор.
17.10.2021 07:05 Ответить
Якби і доцю!
Дурисвітки!
17.10.2021 07:23 Ответить
Ото вже отії сердобольні бабці, особливо у "мікрашах". Підгодовують собак-безхатьків, ховають їх від спецбригад,що відловлюють псин,захищають,піднімаючи неймовірний крик,коли отих тварин шугають жителі мікрорайонів. А от коли отії тварі накидуються на дітей доводячи їх до істерики, а інколи і до тяжких травм,,то втікають і самі,бо якийсь розгніваний чолов"яга може відвішати люлєй і їм самим. А потім,коли хай затихає -знову виповзають на сонечко і все починається із початку...
17.10.2021 07:25 Ответить
Премия Дарвина!
17.10.2021 07:52 Ответить
Премия Дарвина предполагает избавление генофонда от своих генов. Для бабки в 81 год (+ дочь) максимум запоздалая номинация...
17.10.2021 15:16 Ответить
Не поделилась едой

17.10.2021 07:54 Ответить
Акела промахнулась. Собачки выбрали нового вожака стаи.
17.10.2021 08:16 Ответить
Несколько лет назад еду я как-то на велосипеде и проезжаю мимо пацана лет 10-ти с овчаркой, Вдруг слышу сзади очень тихо: - Фас!
Мгновенно вскакиваю с велика и вижу как на меня летит большой оскаленный овчар. Отгородился великом, а когда овчар был совсем рядом быстро приподнял велик и что есть силы рубанул звездочкой (где педали) его по загривку. Собака заскулив убежала. Пацан дрыснул за ней. Пообещал ему его вместе со псом застрелить. Хотя, если честно, у меня и ружья нет.
Эту историю я рассказал к тому, что у нас всяких идиотов полно, что среди взрослых, что среди их детей.
17.10.2021 08:23 Ответить
Скоріш за все, тримала-розводила собак на продаж. Є і такий вид бізнесу. Тепер уявіть, коли вона їх виводила на прогулянку.
У нас є відповідні ветеринарні служби, і поліція мала про це знати. А як попередити таку біду невідомо. Хоча б можно було законодавчо обмежити кількість і масть собак у багатоквартирних будинках і власних, все що у більше - у вольєри і реєстрація як бізнес.
17.10.2021 09:08 Ответить
и дочка дура - оставить мать с пятью собаками... понимала ж что это нелегко и может быть опасно... собак скорее всего усыпят , а дочь надо судить...
17.10.2021 09:17 Ответить
Не верю, что бабуле в 81 год нужны были эти собаки. Вопрос в квартире. Наследнице надоело ждать . Решила ускорить, надеясь на гены собак. И не ошиблась. Собаки - орудие убийства
17.10.2021 09:50 Ответить
та ну...эк вы сюжет закрутили...))))
17.10.2021 10:47 Ответить
Точно. Та же мысль. И специально не звонила 2 дня мамуле, чтобы уж наверняка.
17.10.2021 12:24 Ответить
В Украине нужно немецкое законодательство по собакам, тем более бойцовым.Сколько нужно смертей ,чтобы 25% в Раде зашевелились?Я бы поддержал..Старушка не смогла быть главарем стаи и они её свергли.
17.10.2021 09:34 Ответить
С каких это пор мастиф стал бойцовской собакой?
17.10.2021 10:48 Ответить
Да нет, это комнатная декоративная собачка
17.10.2021 12:54 Ответить
Прекрасно.
17.10.2021 13:16 Ответить
Взагальному,це проблема всієї України,беруть,невиховують,неподобається,то-що,потім кусаються,викидають,.Потрібно ввести обов'язковий вет. паспорт та обов'язкове страхування,хоч якось посилить відповідальність.
17.10.2021 13:32 Ответить
Попередити таку біду дуже просто- законодавчо заборонити утримання собак бойцівських порід!!!
Цей випадок не перший і не останній!
Ну тут хоча б самі тримали,а коли страждають зовсім невинні перехожі?!
17.10.2021 14:44 Ответить
17.10.2021 16:18 Ответить
