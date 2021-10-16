Собаки бойцовской породы насмерть загрызли 81-летнюю хозяйку в Харькове, - Нацполиция
Полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней жительницы Харькова, чье тело было найдено вечером в субботу, 16 октября.
"Оператору 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки... Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
По информации правоохранителей, погибшая и ее дочь держали в доме 5 собак бойцовской породы.
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Дурисвітки!
Мгновенно вскакиваю с велика и вижу как на меня летит большой оскаленный овчар. Отгородился великом, а когда овчар был совсем рядом быстро приподнял велик и что есть силы рубанул звездочкой (где педали) его по загривку. Собака заскулив убежала. Пацан дрыснул за ней. Пообещал ему его вместе со псом застрелить. Хотя, если честно, у меня и ружья нет.
Эту историю я рассказал к тому, что у нас всяких идиотов полно, что среди взрослых, что среди их детей.
У нас є відповідні ветеринарні служби, і поліція мала про це знати. А як попередити таку біду невідомо. Хоча б можно було законодавчо обмежити кількість і масть собак у багатоквартирних будинках і власних, все що у більше - у вольєри і реєстрація як бізнес.
Цей випадок не перший і не останній!
Ну тут хоча б самі тримали,а коли страждають зовсім невинні перехожі?!