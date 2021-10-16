Собаки бойцовской породы насмерть загрызли 81-летнюю хозяйку в Харькове, - Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней жительницы Харькова, чье тело было найдено вечером в субботу, 16 октября.

"Оператору 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки... Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, погибшая и ее дочь держали в доме 5 собак бойцовской породы.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

