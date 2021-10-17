РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4588 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 521 142

В реанимационных отделениях нет вакцинированных пациентов, - Ляшко

В реанимационных отделениях нет вакцинированных пациентов, - Ляшко

В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных против коронавируса, среди пациентов COVID-госпиталей непривитых - 97%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% - невакцинированные люди, в реанимации - все невакцинированные", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что даже если человек переболел и прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, можно прийти к семейному врачу и сделать прививку.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более 10 млн доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививку", - пояснил министр.

Также читайте: Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Номинация на статью года, почти премия Дарвина.
показать весь комментарий
17.10.2021 01:49 Ответить
+18
Ахахахахаха!!!!!!! Ну Ляшко и лоханулся!!! Это просто зашквар из зашкваров!! Интересно, скоко времени пройдёт прежде, чем уберут статью. И сколько её прочитает народу. Господи, мои глаза и правда развидели слова Ляшко о том, что В РЕАНИМАЦИЯХ - ВСЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ!!! ОН явно перекололся вакцинами
показать весь комментарий
17.10.2021 02:16 Ответить
+16
Жижа это ваш спутник, а про больных вакцинированных нормальной вакциной я пока не слыхал ни от чьего мужа или жены. Зато злостных антиваксеров хоронят вокруг с завидной регулярностью. Естественный отбор, природа прорежает ряды дураков…
показать весь комментарий
17.10.2021 06:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У супруги на работе такая же история. Сейчас ВСЕ вакцинацировались и живут нормально
показать весь комментарий
17.10.2021 09:33 Ответить
Уже болел и как видите не помер, перенес легче сезонного гриппа
показать весь комментарий
17.10.2021 09:12 Ответить
Ничего это поправимо вот блогер Горький Лук 2 раза ковидом болел от второго ковида помер!
показать весь комментарий
17.10.2021 09:25 Ответить
Есть методичка кацапского Минздрава по учёту умерших от ковида . нашей не смог найти но учитывая что кацапы её создали полностью по рекомендации воз не думаю что они различаются.так вот в ней считаются умершими от ковида ; после инсульта, инфаркта, туберкулёза,саркомы,гнойного аппендицита,а также считается что ковид является сопутствующей причиной при - ДТП и травмах черепа
показать весь комментарий
17.10.2021 10:30 Ответить
Где ты работаешь?
показать весь комментарий
17.10.2021 09:03 Ответить
Неважно где а важно на кого. У меня маленький машиностроительный бизнес кол-во сотрудников около 150 человек. Пишу около потому что точно не знаешь помрут эти 3 антиваксера или нет .
показать весь комментарий
17.10.2021 09:07 Ответить
Давай название фирмы я проверю сколько у тебя работает человек
показать весь комментарий
17.10.2021 09:46 Ответить
Насколько я знаю, все проверяющие для начала должны сами представиться. Ну там корочка. Направление на проверку.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:57 Ответить
Та то пи....л строчит и сказки сочиняет
показать весь комментарий
17.10.2021 10:06 Ответить
Обычно чел на которого работает 150 человек не имеет ни времени ни желания писать что-то на цензоре в комментариях, его время стоит дорого и он его не тратит на всякую хрень. Тут строчат только такие бездельники как я
показать весь комментарий
17.10.2021 11:47 Ответить
Из 4-х знакомых 3 непривитых лечатся дома, а один дважды Пфайзером привитый тяжёлый под кислородом, от него заразились остальные. Так что демагогия анти и про не катит. Факторов больше, чем провакси и антивакси. Должна быть наука и медицина, а не чистый бизнес и политика.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:51 Ответить
..ну врать ты так и не научился!! Откровенная дурость... Это факт И ты это очень ярко продемонстрировал!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 16:00 Ответить
Правильно, врать я не учился, поэтому не вру!
показать весь комментарий
20.10.2021 00:44 Ответить
..то что ты врёшь.... даже третьеклассник понимает. Детская ..наивная ложь с мыслями, что кто то поверит откровенному вранью? Вот только непонятно..зачем и с какой целью? Показать откровенную дремучесть ?
показать весь комментарий
20.10.2021 09:47 Ответить
Видимо такую трактовку интервью Ляшка можно расценивать, как российскую пропаганду?
""Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированы не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидних" госпиталях 97% - вакцинированные люди, в реанимации - все вакцинированные ", - рассказал Ляшко."
Источник:
Когда же сюда наберут грамотных, адекватных и ответственных?
показать весь комментарий
17.10.2021 08:19 Ответить
Ёшкин кошкин!А я вакцинировался. Модерной... Два раза... Ляшко, мне писта?
Это писатель-публицист так обосрался или все-таки Ляшко?
показать весь комментарий
17.10.2021 08:20 Ответить
Писатель, причём местный.
В первоисточнике всё верно.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:29 Ответить
Новенький, наверное. Или шпарят эти статьи в таком темпе, что и ошибки вычитывать некогда.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:32 Ответить
Здесь и старенькие такие.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:43 Ответить
Модерну вже заборонили в ряді країн, за серцем спостерігай
показать весь комментарий
17.10.2021 10:06 Ответить
... то хто ж там у ряді країн? Одна Японія... цо виявила браковану партію?.... Здається ,що антиваксерам за головою треба спостерігати...)))
показать весь комментарий
17.10.2021 16:15 Ответить
3 страны ЕС - Дания, Швеция и Финляндия.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:19 Ответить
Вакцину от коронавируса компании Moderna прекратили колоть молодым людям моложе 30 лет сразу в четырех европейских странах.

Сначала стало известно, что такие меры предосторожности приняли в Швеции. Затем вакцинацию молодежи этим препаратом приостановили в Дании и Финляндии. Позже к ним присоединилась Исландия.
Глотни
показать весь комментарий
17.10.2021 22:09 Ответить
.. может ты глотнёшь..тупорылое!!??? Разницу...ПРИОСТАНОВИЛИ!! одной категории населения... и ЗАБОРОНИЛИ!!! о чём ты ..тупорылое выше написал ...осознаешь!!!?? Спостерігай ..тупориле за своїм мозком... Він у тебе банально відсутній...бо писати навчилося..а розуміти так і не навчилося!!!))))
показать весь комментарий
19.10.2021 23:22 Ответить
https://www.bfm.ru/news/483138 из RU..информацию черпаешь... тупорылое??!!)))))))))
показать весь комментарий
19.10.2021 23:24 Ответить
Могут, но не привезут. У клоунов все в будущем времени, а потом все благополучно забывают. Благо у Зе-стада память гуппи.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:56 Ответить
" вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидних" госпиталях 97% - вакцинированные люди, в реанимации - все вакцинированные ", - рассказал Ляшко. Источник:
показать весь комментарий
17.10.2021 08:56 Ответить
Некоторые умирают при вакцинации,как при прививках.Интернет полон душераздирающих подробностей.Я не верю.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:30 Ответить
Если читать все, что пишут сумашедшие в сети, то и самому можно заразиться кретинизмом. Самому соображать и определяться надо, используя статистику и логику. Вот статистика по нашей городской больнице и городу (60 тыс. чел. вместе с селами громады) за вчерашний день. Больницу я вижу из окна квартиры.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:22 Ответить
Вчера в Одессе какой-то антивакцер, который заболел на С-19, когда ему сказали, что если хочешь жить, надо ложиться на больничную койку, выпрыгнул с 9 этажа. Вот это начитался доморощенных гуру!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 10:27 Ответить
А с чего решили что он не вакцинирован был? 71г. Заболел ковидом после вакцинации и поехала крыша
показать весь комментарий
17.10.2021 10:42 Ответить
Оговорка по Фрейду)
показать весь комментарий
17.10.2021 10:04 Ответить
Конечно нет, они умирают первыми
показать весь комментарий
17.10.2021 10:47 Ответить
ЗАСТЕГНИ ПУГОВИЦУ НА РУБАШКЕ И НАДЕНЬ ХОТЬ БАБОЧКУ. ТЫ ЧИНОВНИК И НЕ БРАТ МНЕ......В 2013-2014 БЫЛ ТАКОЙ ПО КИЕВУ, ПОПОВ ЗВАЛИ
показать весь комментарий
17.10.2021 11:26 Ответить
Израиль: меньше тысячи новых зараженных

По сообщениям в израильских СМИ, за минувшие сутки в Израиле было выявлено 733 новых зараженных коронавирусом

Проведено 46 тысяч тестов. Уровень позитивных тестов составляет 1.6% - примерно столько же, сколько на прошлой неделе.

Коэффициент заражения несколько увеличился - с 0.7 до 0.77.

В больницах находятся 386 тяжелобольных коронавирусом (76% из них - не привиты). 166 из них подсоединены к аппаратам ИВЛ, 42 - к аппаратам ЭКМО.

От коронавируса с начала эпидемии в Израиле умерли 7983 человека, из них 1500 - во время четвертой волны.
https://mignews.com/news/health/izrail-menshe-tysyachi-novyh-zarazhennyh.html
показать весь комментарий
17.10.2021 11:58 Ответить
Цікаво, таким пані та панам як ось цей Ляшко хтось ще має віру?
показать весь комментарий
17.10.2021 12:00 Ответить
кому бы советовал обязательно привиться - это диабетикам. Практика показывает, что сочетание: возраст + диабет + ковид = 90% вероятности летального исхода.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:56 Ответить
який двбйоб назначив ляшка міністром?
показать весь комментарий
17.10.2021 13:17 Ответить
..ну ооткуда..Вы... брехливые сказочники вылазите? Ну врал бы уже не так тупо и откровенно!!))))
показать весь комментарий
17.10.2021 16:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 