В реанимационных отделениях нет вакцинированных пациентов, - Ляшко

В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных против коронавируса, среди пациентов COVID-госпиталей непривитых - 97%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% - невакцинированные люди, в реанимации - все невакцинированные", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что даже если человек переболел и прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, можно прийти к семейному врачу и сделать прививку.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более 10 млн доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививку", - пояснил министр.

Также читайте: Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко