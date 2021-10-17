В реанимационных отделениях нет вакцинированных пациентов, - Ляшко
В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных против коронавируса, среди пациентов COVID-госпиталей непривитых - 97%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
"Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% - невакцинированные люди, в реанимации - все невакцинированные", - рассказал Ляшко.
Он отметил, что даже если человек переболел и прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, можно прийти к семейному врачу и сделать прививку.
"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более 10 млн доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививку", - пояснил министр.
Источник:
Когда же сюда наберут грамотных, адекватных и ответственных?
Это писатель-публицист так обосрался или все-таки Ляшко?
В первоисточнике всё верно.
