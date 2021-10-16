Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко

В Украине среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время 7-10% составляют дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, этот показатель соответствует тому, что был весной.

"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возраст от 0 до 18 лет, в Украине не зарегистрировано", - заявил министр.

Он отметил необходимость вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения Украины.

"Поскольку в реанимации сегодня - преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев - среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех - от 18 до 60. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививки в кабинетах "Укрпочты", люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения для того, чтобы приблизить услугу", - сказал глава Минздрава.

