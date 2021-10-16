Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко
В Украине среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время 7-10% составляют дети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, этот показатель соответствует тому, что был весной.
"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возраст от 0 до 18 лет, в Украине не зарегистрировано", - заявил министр.
Он отметил необходимость вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения Украины.
"Поскольку в реанимации сегодня - преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев - среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех - от 18 до 60. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививки в кабинетах "Укрпочты", люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения для того, чтобы приблизить услугу", - сказал глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ой, я столько плохого слышал о прививке …
А о вирусе я так понимаю слышали много хорошего ?
Лева,ты отстао от жизни, вакцину варим, сертификаты штампуем и ПЦР делаем!... Золотое дно!
Але, те ж саме стосується і дорослих.
90% вірусоносіїв про це навіть не здогадуються.
І ще одне, - вірусоносіями у однаковій мірі є як прищеплені, так і неприщеплені.
Вакцинація лише зменшує ризик важких наслідків. І все.
Беручи до уваги українську статистику госпіталізації (від міністра Ляшка), особисто я вирахував, що невакциновані хворі на Ковід потрапляють до лікарень у 4,5 (чотири з половиною) разів частіше, ніж вакциновані. Але, на мою думку, кожен має сам вирішувати, вакцинуватися йому, чи не вакцинуватися. Тому, що примус може дати зворотній ефект...
Оно тогда брехало...и сейчас брешет??