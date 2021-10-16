РУС
Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко

Порядка 7-10% больных COVID-19 в Украине - это дети, - Ляшко

В Украине среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время 7-10% составляют дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, этот показатель соответствует тому, что был весной.

"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возраст от 0 до 18 лет, в Украине не зарегистрировано", - заявил министр.

Он отметил необходимость вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения Украины.

"Поскольку в реанимации сегодня - преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев - среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех - от 18 до 60. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививки в кабинетах "Укрпочты", люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения для того, чтобы приблизить услугу", - сказал глава Минздрава.

+11
А шо это Ляшко с пенсиями протупил? Как это он с п..дуцким ещё не придумали неуколотым пенсии не платить?
показать весь комментарий
16.10.2021 20:30 Ответить
+7
Не-не. Разные мы победили. Последние два года умирают от одной.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:36 Ответить
+7
Это можно было бы утверждать при 100% тестировании детей, а так - 7-10%, это когда родители детей заметили что те чем-то болеют и сделали им тест на COVID. Сколько детей болели бессимтомно и сколько, обменявшись вирусами в школе или детсаду, притащили их домой и наградили ими всю семью...?
показать весь комментарий
16.10.2021 20:37 Ответить
Зато антиваксеры такими идеями просто фонтанируют. Совпадение?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:52 Ответить
опять патефон свой завел за вакцину.. ты уже сколько раз привился то???? анти или люди задающие вопросы на которые Ляшко Зеленский и все остальные врачи не в состочянии дать внятных ответов... вакцинация сегодня ...это-- мы из кучек многих зла- типа выбираем найменьшее зло... но для некоторых- оно может стать злом конечным в бытие нашем.. да Ковид штука коварная страшная..но не все так просто и однозначно... и не всем людям подзодит лозунг-- все на прививку... не всем...
показать весь комментарий
16.10.2021 23:28 Ответить
На днях несколько людей, которых я знаю, заболели ковидом. Все ли они привиты? Не знаю. Но тот, который тяжёлый под кислородом, был привит Пфайзером. Так что смысла злорадствовать нет. Хочется, чтобы вакцинация показала положительный эффект, но этот случай не где-то далеко в небольшой погрешности. Людей нужно не гонять как стадо, а убеждать вакцинироваться, постоянно наблюдая за процессом. Ну а с социальной дистанцией и гигиеной можно и построже.
показать весь комментарий
17.10.2021 01:34 Ответить
Ну, пфайзер заявлял эффективность от тяжелого течения при дельте в 98,5%. Так что единичные случаи вполне могут происходить. Но почему у Вас логика типа "одного копа насмерть застрелили, несмотря на бронежилет, значит толку от бронежилетов нет"? К тому же, копы не носят фальшивых бронежилетов (аналог лживых сертификатов о вакцинации).
показать весь комментарий
17.10.2021 12:30 Ответить
60+ такой возраст, что при нем чаще вообще умирают от разных болезней
показать весь комментарий
16.10.2021 20:31 Ответить
Сатірічєскій юмор оценіл.
показать весь комментарий
17.10.2021 03:21 Ответить
Девка Харк сіськами своїми тут трусити, на окружній тебе вже зачекалися твої клієнт
показать весь комментарий
16.10.2021 21:28 Ответить
Це ж кацапія. Їх спутніком вакциновують.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:46 Ответить
Дость топорний фотошоп. А ось оригінал:
показать весь комментарий
16.10.2021 20:56 Ответить
Почему вы не хотите привиться ?

Ой, я столько плохого слышал о прививке …

А о вирусе я так понимаю слышали много хорошего ?
показать весь комментарий
16.10.2021 20:35 Ответить
Яша, все маски шете?
Лева,ты отстао от жизни, вакцину варим, сертификаты штампуем и ПЦР делаем!... Золотое дно!
показать весь комментарий
16.10.2021 20:43 Ответить
Цілковито згоден.
Але, те ж саме стосується і дорослих.
90% вірусоносіїв про це навіть не здогадуються.
І ще одне, - вірусоносіями у однаковій мірі є як прищеплені, так і неприщеплені.
Вакцинація лише зменшує ризик важких наслідків. І все.
Беручи до уваги українську статистику госпіталізації (від міністра Ляшка), особисто я вирахував, що невакциновані хворі на Ковід потрапляють до лікарень у 4,5 (чотири з половиною) разів частіше, ніж вакциновані. Але, на мою думку, кожен має сам вирішувати, вакцинуватися йому, чи не вакцинуватися. Тому, що примус може дати зворотній ефект...
показать весь комментарий
17.10.2021 03:33 Ответить
А что говорили весь 2020 г. Дети не болеют, а если и болеют то сами этого не замечают. Молодежь то же самое. Люди среднего возраста если и болеют то в легкой форме дома. А болеют только люди старше 60-65 или те у кого куча хронических заболеваний. Да и вообще ковид кончится к середине 2021 г или превратится в неопасное заболевание типа ОРЗ.. и т.д. и т.п. Ну и куда эти разъяснения " ученых и специалистов" делись спустя год. Вот поэтому и нет доверия к медицинской системе в принципе. Дания, Норвегия и Швеция прекратили карантинные меры потому что достигли определенных результатов в том числе и в результате вакцинации. Позже всего это начала Швеция ( они сначала хотели добиться иммунитета за счет переболевших, кстати по статистики даже при этом у них показатели были лучше чем скажем во Франции , Германии и т.д)) но начав вакцинацию только в 2021 году привили уже 66% ( Дания 75%) Когда задали вопрос почему у вас это получилось ответ был прост. Для того что бы это произошло нужно только одно условие , и это доверие населения к медицинской системе страны и к институтам власти в стране. Больше ничего не нужно. Ну вот. У нас же совершенно нет ( да и нет давно) доверия ни к мед. системе как таковой как и институтам власти в частности.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:08 Ответить
Ты не прав в общем то. Вакцинироваться не от Ковида без проблем готовы 99% населения у нас! Почти все, без вопросов подставят плечо под вакцину от кори, краснухи, столбняка и проч… но от ковида не очень то хотят… подумай, почему так)
показать весь комментарий
16.10.2021 21:22 Ответить
НЕДОВЕРИЕ !!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:57 Ответить
не было бы интернета и доступной информации, общения, уже бы много привилось... а так мозг включают
показать весь комментарий
17.10.2021 10:50 Ответить
А весной это же самое чучело втирало нам что дети не болеют...
Оно тогда брехало...и сейчас брешет??
показать весь комментарий
16.10.2021 21:10 Ответить
Таке враження що у ківіві у владних кабінетах 100% хворі на голову,навіть тестувати нема змісту.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:42 Ответить
Жабоглазый ******
показать весь комментарий
17.10.2021 09:01 Ответить
 
 