Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко

В Україні серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 наразі 7-10% становлять діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, цей показник відповідає тому, що було навесні.

"Зараз у нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося в процентному відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що у нас - діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме у вік від 0 до 18 років в Україні не зареєстровано", - заявив міністр.

Він наголосив на необхідності вакцинувати проти коронавірусу не менше 70% дорослого населення України.

"Оскільки в реанімації сьогодні переважно літні люди, люди старше 60 років. Якщо ми подивимося картину летальності, то бачимо, що 80% летальних випадків - серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми спрямовуємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме літніх людей, 60+, але водночас вакцинуємо всіх - від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах "Укрпошти" для того, щоб наблизити послугу, адже люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи", - сказав глава МОЗ.

