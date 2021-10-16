Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко
В Україні серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 наразі 7-10% становлять діти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, цей показник відповідає тому, що було навесні.
"Зараз у нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося в процентному відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що у нас - діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме у вік від 0 до 18 років в Україні не зареєстровано", - заявив міністр.
Він наголосив на необхідності вакцинувати проти коронавірусу не менше 70% дорослого населення України.
"Оскільки в реанімації сьогодні переважно літні люди, люди старше 60 років. Якщо ми подивимося картину летальності, то бачимо, що 80% летальних випадків - серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми спрямовуємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме літніх людей, 60+, але водночас вакцинуємо всіх - від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах "Укрпошти" для того, щоб наблизити послугу, адже люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи", - сказав глава МОЗ.
Ой, я столько плохого слышал о прививке …
А о вирусе я так понимаю слышали много хорошего ?
Лева,ты отстао от жизни, вакцину варим, сертификаты штампуем и ПЦР делаем!... Золотое дно!
Але, те ж саме стосується і дорослих.
90% вірусоносіїв про це навіть не здогадуються.
І ще одне, - вірусоносіями у однаковій мірі є як прищеплені, так і неприщеплені.
Вакцинація лише зменшує ризик важких наслідків. І все.
Беручи до уваги українську статистику госпіталізації (від міністра Ляшка), особисто я вирахував, що невакциновані хворі на Ковід потрапляють до лікарень у 4,5 (чотири з половиною) разів частіше, ніж вакциновані. Але, на мою думку, кожен має сам вирішувати, вакцинуватися йому, чи не вакцинуватися. Тому, що примус може дати зворотній ефект...
Оно тогда брехало...и сейчас брешет??