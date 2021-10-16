УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 971 40

Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко

Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко

В Україні серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 наразі 7-10% становлять діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, цей показник відповідає тому, що було навесні.

"Зараз у нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося в процентному відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що у нас - діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме у вік від 0 до 18 років в Україні не зареєстровано", - заявив міністр.

Читайте також: Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Він наголосив на необхідності вакцинувати проти коронавірусу не менше 70% дорослого населення України.

"Оскільки в реанімації сьогодні переважно літні люди, люди старше 60 років. Якщо ми подивимося картину летальності, то бачимо, що 80% летальних випадків - серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми спрямовуємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме літніх людей, 60+, але водночас вакцинуємо всіх - від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах "Укрпошти" для того, щоб наблизити послугу, адже люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи", - сказав глава МОЗ.

Читайте також: Контролювати дотримання карантину в Україні будуть 900 мобільних бригад, - Ляшко

Автор: 

діти (5259) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А шо это Ляшко с пенсиями протупил? Как это он с п..дуцким ещё не придумали неуколотым пенсии не платить?
показати весь коментар
16.10.2021 20:30 Відповісти
+7
Не-не. Разные мы победили. Последние два года умирают от одной.
показати весь коментар
16.10.2021 20:36 Відповісти
+7
Это можно было бы утверждать при 100% тестировании детей, а так - 7-10%, это когда родители детей заметили что те чем-то болеют и сделали им тест на COVID. Сколько детей болели бессимтомно и сколько, обменявшись вирусами в школе или детсаду, притащили их домой и наградили ими всю семью...?
показати весь коментар
16.10.2021 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо это Ляшко с пенсиями протупил? Как это он с п..дуцким ещё не придумали неуколотым пенсии не платить?
показати весь коментар
16.10.2021 20:30 Відповісти
Зато антиваксеры такими идеями просто фонтанируют. Совпадение?
показати весь коментар
16.10.2021 21:52 Відповісти
опять патефон свой завел за вакцину.. ты уже сколько раз привился то???? анти или люди задающие вопросы на которые Ляшко Зеленский и все остальные врачи не в состочянии дать внятных ответов... вакцинация сегодня ...это-- мы из кучек многих зла- типа выбираем найменьшее зло... но для некоторых- оно может стать злом конечным в бытие нашем.. да Ковид штука коварная страшная..но не все так просто и однозначно... и не всем людям подзодит лозунг-- все на прививку... не всем...
показати весь коментар
16.10.2021 23:28 Відповісти
На днях несколько людей, которых я знаю, заболели ковидом. Все ли они привиты? Не знаю. Но тот, который тяжёлый под кислородом, был привит Пфайзером. Так что смысла злорадствовать нет. Хочется, чтобы вакцинация показала положительный эффект, но этот случай не где-то далеко в небольшой погрешности. Людей нужно не гонять как стадо, а убеждать вакцинироваться, постоянно наблюдая за процессом. Ну а с социальной дистанцией и гигиеной можно и построже.
показати весь коментар
17.10.2021 01:34 Відповісти
Ну, пфайзер заявлял эффективность от тяжелого течения при дельте в 98,5%. Так что единичные случаи вполне могут происходить. Но почему у Вас логика типа "одного копа насмерть застрелили, несмотря на бронежилет, значит толку от бронежилетов нет"? К тому же, копы не носят фальшивых бронежилетов (аналог лживых сертификатов о вакцинации).
показати весь коментар
17.10.2021 12:30 Відповісти
60+ такой возраст, что при нем чаще вообще умирают от разных болезней
показати весь коментар
16.10.2021 20:31 Відповісти
Не-не. Разные мы победили. Последние два года умирают от одной.
показати весь коментар
16.10.2021 20:36 Відповісти
Сатірічєскій юмор оценіл.
показати весь коментар
17.10.2021 03:21 Відповісти
Девка Харк сіськами своїми тут трусити, на окружній тебе вже зачекалися твої клієнт
показати весь коментар
16.10.2021 21:28 Відповісти
Це ж кацапія. Їх спутніком вакциновують.
показати весь коментар
16.10.2021 20:46 Відповісти
Дость топорний фотошоп. А ось оригінал:
показати весь коментар
16.10.2021 20:56 Відповісти
Почему вы не хотите привиться ?

Ой, я столько плохого слышал о прививке …

А о вирусе я так понимаю слышали много хорошего ?
показати весь коментар
16.10.2021 20:35 Відповісти
Яша, все маски шете?
Лева,ты отстао от жизни, вакцину варим, сертификаты штампуем и ПЦР делаем!... Золотое дно!
показати весь коментар
16.10.2021 20:43 Відповісти
Это можно было бы утверждать при 100% тестировании детей, а так - 7-10%, это когда родители детей заметили что те чем-то болеют и сделали им тест на COVID. Сколько детей болели бессимтомно и сколько, обменявшись вирусами в школе или детсаду, притащили их домой и наградили ими всю семью...?
показати весь коментар
16.10.2021 20:37 Відповісти
Цілковито згоден.
Але, те ж саме стосується і дорослих.
90% вірусоносіїв про це навіть не здогадуються.
І ще одне, - вірусоносіями у однаковій мірі є як прищеплені, так і неприщеплені.
Вакцинація лише зменшує ризик важких наслідків. І все.
Беручи до уваги українську статистику госпіталізації (від міністра Ляшка), особисто я вирахував, що невакциновані хворі на Ковід потрапляють до лікарень у 4,5 (чотири з половиною) разів частіше, ніж вакциновані. Але, на мою думку, кожен має сам вирішувати, вакцинуватися йому, чи не вакцинуватися. Тому, що примус може дати зворотній ефект...
показати весь коментар
17.10.2021 03:33 Відповісти
А что говорили весь 2020 г. Дети не болеют, а если и болеют то сами этого не замечают. Молодежь то же самое. Люди среднего возраста если и болеют то в легкой форме дома. А болеют только люди старше 60-65 или те у кого куча хронических заболеваний. Да и вообще ковид кончится к середине 2021 г или превратится в неопасное заболевание типа ОРЗ.. и т.д. и т.п. Ну и куда эти разъяснения " ученых и специалистов" делись спустя год. Вот поэтому и нет доверия к медицинской системе в принципе. Дания, Норвегия и Швеция прекратили карантинные меры потому что достигли определенных результатов в том числе и в результате вакцинации. Позже всего это начала Швеция ( они сначала хотели добиться иммунитета за счет переболевших, кстати по статистики даже при этом у них показатели были лучше чем скажем во Франции , Германии и т.д)) но начав вакцинацию только в 2021 году привили уже 66% ( Дания 75%) Когда задали вопрос почему у вас это получилось ответ был прост. Для того что бы это произошло нужно только одно условие , и это доверие населения к медицинской системе страны и к институтам власти в стране. Больше ничего не нужно. Ну вот. У нас же совершенно нет ( да и нет давно) доверия ни к мед. системе как таковой как и институтам власти в частности.
показати весь коментар
16.10.2021 21:08 Відповісти
Ты не прав в общем то. Вакцинироваться не от Ковида без проблем готовы 99% населения у нас! Почти все, без вопросов подставят плечо под вакцину от кори, краснухи, столбняка и проч… но от ковида не очень то хотят… подумай, почему так)
показати весь коментар
16.10.2021 21:22 Відповісти
НЕДОВЕРИЕ !!!!
показати весь коментар
16.10.2021 21:57 Відповісти
не было бы интернета и доступной информации, общения, уже бы много привилось... а так мозг включают
показати весь коментар
17.10.2021 10:50 Відповісти
А весной это же самое чучело втирало нам что дети не болеют...
Оно тогда брехало...и сейчас брешет??
показати весь коментар
16.10.2021 21:10 Відповісти
Таке враження що у ківіві у владних кабінетах 100% хворі на голову,навіть тестувати нема змісту.
показати весь коментар
16.10.2021 21:42 Відповісти
Жабоглазый ******
показати весь коментар
17.10.2021 09:01 Відповісти
 
 