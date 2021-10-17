У реанімаційних відділеннях немає вакцинованих пацієнтів, - Ляшко

У реанімаційних відділеннях по всій Україні немає хворих, вакцинованих проти коронавірусу, серед пацієнтів COVID-госпіталів нещеплених - 97%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Вакцинуватися набагато простіше, ніж перенести хворобу. Вакциновані не потрапляють у реанімацію. Сьогодні можна зайти в будь-яку лікарню - вам скаже будь-який медичний працівник, реально в реанімації і в ковідніх госпіталях 97% - невакциновані люди, в реанімації - всі невакциновані", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що навіть якщо людина перехворіла і пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, можна прийти до сімейного лікаря і зробити щеплення.

"Сьогодні обмежень доступу до вакцини не існує. У нас у країні - понад 10 млн доз. Можливо, немає в певному населеному пункті в фельдшера, але можна підійти до цього фельдшера, до сімейного лікаря, записатися - і приїде мобільна бригада і зробить щеплення", - пояснив міністр.

