10 521 142

У реанімаційних відділеннях немає вакцинованих пацієнтів, - Ляшко

У реанімаційних відділеннях немає вакцинованих пацієнтів, - Ляшко

У реанімаційних відділеннях по всій Україні немає хворих, вакцинованих проти коронавірусу, серед пацієнтів COVID-госпіталів нещеплених - 97%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Вакцинуватися набагато простіше, ніж перенести хворобу. Вакциновані не потрапляють у реанімацію. Сьогодні можна зайти в будь-яку лікарню - вам скаже будь-який медичний працівник, реально в реанімації і в ковідніх госпіталях 97% - невакциновані люди, в реанімації - всі невакциновані", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що навіть якщо людина перехворіла і пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, можна прийти до сімейного лікаря і зробити щеплення.

"Сьогодні обмежень доступу до вакцини не існує. У нас у країні - понад 10 млн доз. Можливо, немає в певному населеному пункті в фельдшера, але можна підійти до цього фельдшера, до сімейного лікаря, записатися - і приїде мобільна бригада і зробить щеплення", - пояснив міністр.

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+19
Номинация на статью года, почти премия Дарвина.
17.10.2021 01:49 Відповісти
17.10.2021 01:49 Відповісти
+18
Ахахахахаха!!!!!!! Ну Ляшко и лоханулся!!! Это просто зашквар из зашкваров!! Интересно, скоко времени пройдёт прежде, чем уберут статью. И сколько её прочитает народу. Господи, мои глаза и правда развидели слова Ляшко о том, что В РЕАНИМАЦИЯХ - ВСЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ!!! ОН явно перекололся вакцинами
17.10.2021 02:16 Відповісти
17.10.2021 02:16 Відповісти
+16
Жижа это ваш спутник, а про больных вакцинированных нормальной вакциной я пока не слыхал ни от чьего мужа или жены. Зато злостных антиваксеров хоронят вокруг с завидной регулярностью. Естественный отбор, природа прорежает ряды дураков…
17.10.2021 06:04 Відповісти
17.10.2021 06:04 Відповісти
У супруги на работе такая же история. Сейчас ВСЕ вакцинацировались и живут нормально
17.10.2021 09:33 Відповісти
17.10.2021 09:33 Відповісти
Уже болел и как видите не помер, перенес легче сезонного гриппа
17.10.2021 09:12 Відповісти
17.10.2021 09:12 Відповісти
Ничего это поправимо вот блогер Горький Лук 2 раза ковидом болел от второго ковида помер!
17.10.2021 09:25 Відповісти
17.10.2021 09:25 Відповісти
Есть методичка кацапского Минздрава по учёту умерших от ковида . нашей не смог найти но учитывая что кацапы её создали полностью по рекомендации воз не думаю что они различаются.так вот в ней считаются умершими от ковида ; после инсульта, инфаркта, туберкулёза,саркомы,гнойного аппендицита,а также считается что ковид является сопутствующей причиной при - ДТП и травмах черепа
17.10.2021 10:30 Відповісти
17.10.2021 10:30 Відповісти
Где ты работаешь?
17.10.2021 09:03 Відповісти
17.10.2021 09:03 Відповісти
Неважно где а важно на кого. У меня маленький машиностроительный бизнес кол-во сотрудников около 150 человек. Пишу около потому что точно не знаешь помрут эти 3 антиваксера или нет .
17.10.2021 09:07 Відповісти
17.10.2021 09:07 Відповісти
Давай название фирмы я проверю сколько у тебя работает человек
17.10.2021 09:46 Відповісти
17.10.2021 09:46 Відповісти
Насколько я знаю, все проверяющие для начала должны сами представиться. Ну там корочка. Направление на проверку.
17.10.2021 09:57 Відповісти
17.10.2021 09:57 Відповісти
Та то пи....л строчит и сказки сочиняет
17.10.2021 10:06 Відповісти
17.10.2021 10:06 Відповісти
Обычно чел на которого работает 150 человек не имеет ни времени ни желания писать что-то на цензоре в комментариях, его время стоит дорого и он его не тратит на всякую хрень. Тут строчат только такие бездельники как я
17.10.2021 11:47 Відповісти
17.10.2021 11:47 Відповісти
Из 4-х знакомых 3 непривитых лечатся дома, а один дважды Пфайзером привитый тяжёлый под кислородом, от него заразились остальные. Так что демагогия анти и про не катит. Факторов больше, чем провакси и антивакси. Должна быть наука и медицина, а не чистый бизнес и политика.
17.10.2021 13:51 Відповісти
17.10.2021 13:51 Відповісти
..ну врать ты так и не научился!! Откровенная дурость... Это факт И ты это очень ярко продемонстрировал!!!
17.10.2021 16:00 Відповісти
17.10.2021 16:00 Відповісти
Правильно, врать я не учился, поэтому не вру!
20.10.2021 00:44 Відповісти
20.10.2021 00:44 Відповісти
..то что ты врёшь.... даже третьеклассник понимает. Детская ..наивная ложь с мыслями, что кто то поверит откровенному вранью? Вот только непонятно..зачем и с какой целью? Показать откровенную дремучесть ?
20.10.2021 09:47 Відповісти
20.10.2021 09:47 Відповісти
Видимо такую трактовку интервью Ляшка можно расценивать, как российскую пропаганду?
""Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированы не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидних" госпиталях 97% - вакцинированные люди, в реанимации - все вакцинированные ", - рассказал Ляшко."
Источник:
Когда же сюда наберут грамотных, адекватных и ответственных?
17.10.2021 08:19 Відповісти
17.10.2021 08:19 Відповісти
Ёшкин кошкин!А я вакцинировался. Модерной... Два раза... Ляшко, мне писта?
Это писатель-публицист так обосрался или все-таки Ляшко?
17.10.2021 08:20 Відповісти
17.10.2021 08:20 Відповісти
Писатель, причём местный.
В первоисточнике всё верно.
17.10.2021 08:29 Відповісти
17.10.2021 08:29 Відповісти
Новенький, наверное. Или шпарят эти статьи в таком темпе, что и ошибки вычитывать некогда.
17.10.2021 08:32 Відповісти
17.10.2021 08:32 Відповісти
Здесь и старенькие такие.
17.10.2021 08:43 Відповісти
17.10.2021 08:43 Відповісти
Модерну вже заборонили в ряді країн, за серцем спостерігай
17.10.2021 10:06 Відповісти
17.10.2021 10:06 Відповісти
... то хто ж там у ряді країн? Одна Японія... цо виявила браковану партію?.... Здається ,що антиваксерам за головою треба спостерігати...)))
17.10.2021 16:15 Відповісти
17.10.2021 16:15 Відповісти
3 страны ЕС - Дания, Швеция и Финляндия.
17.10.2021 19:19 Відповісти
17.10.2021 19:19 Відповісти
Вакцину от коронавируса компании Moderna прекратили колоть молодым людям моложе 30 лет сразу в четырех европейских странах.

Сначала стало известно, что такие меры предосторожности приняли в Швеции. Затем вакцинацию молодежи этим препаратом приостановили в Дании и Финляндии. Позже к ним присоединилась Исландия.
Глотни
17.10.2021 22:09 Відповісти
17.10.2021 22:09 Відповісти
.. может ты глотнёшь..тупорылое!!??? Разницу...ПРИОСТАНОВИЛИ!! одной категории населения... и ЗАБОРОНИЛИ!!! о чём ты ..тупорылое выше написал ...осознаешь!!!?? Спостерігай ..тупориле за своїм мозком... Він у тебе банально відсутній...бо писати навчилося..а розуміти так і не навчилося!!!))))
19.10.2021 23:22 Відповісти
19.10.2021 23:22 Відповісти
https://www.bfm.ru/news/483138 из RU..информацию черпаешь... тупорылое??!!)))))))))
19.10.2021 23:24 Відповісти
19.10.2021 23:24 Відповісти
Могут, но не привезут. У клоунов все в будущем времени, а потом все благополучно забывают. Благо у Зе-стада память гуппи.
17.10.2021 08:56 Відповісти
17.10.2021 08:56 Відповісти
" вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидних" госпиталях 97% - вакцинированные люди, в реанимации - все вакцинированные ", - рассказал Ляшко. Источник:
17.10.2021 08:56 Відповісти
17.10.2021 08:56 Відповісти
Некоторые умирают при вакцинации,как при прививках.Интернет полон душераздирающих подробностей.Я не верю.
17.10.2021 09:30 Відповісти
17.10.2021 09:30 Відповісти
Если читать все, что пишут сумашедшие в сети, то и самому можно заразиться кретинизмом. Самому соображать и определяться надо, используя статистику и логику. Вот статистика по нашей городской больнице и городу (60 тыс. чел. вместе с селами громады) за вчерашний день. Больницу я вижу из окна квартиры.
17.10.2021 10:22 Відповісти
17.10.2021 10:22 Відповісти
Вчера в Одессе какой-то антивакцер, который заболел на С-19, когда ему сказали, что если хочешь жить, надо ложиться на больничную койку, выпрыгнул с 9 этажа. Вот это начитался доморощенных гуру!!!
17.10.2021 10:27 Відповісти
17.10.2021 10:27 Відповісти
А с чего решили что он не вакцинирован был? 71г. Заболел ковидом после вакцинации и поехала крыша
17.10.2021 10:42 Відповісти
17.10.2021 10:42 Відповісти
Оговорка по Фрейду)
17.10.2021 10:04 Відповісти
17.10.2021 10:04 Відповісти
Конечно нет, они умирают первыми
17.10.2021 10:47 Відповісти
17.10.2021 10:47 Відповісти
ЗАСТЕГНИ ПУГОВИЦУ НА РУБАШКЕ И НАДЕНЬ ХОТЬ БАБОЧКУ. ТЫ ЧИНОВНИК И НЕ БРАТ МНЕ......В 2013-2014 БЫЛ ТАКОЙ ПО КИЕВУ, ПОПОВ ЗВАЛИ
17.10.2021 11:26 Відповісти
17.10.2021 11:26 Відповісти
Израиль: меньше тысячи новых зараженных

По сообщениям в израильских СМИ, за минувшие сутки в Израиле было выявлено 733 новых зараженных коронавирусом

Проведено 46 тысяч тестов. Уровень позитивных тестов составляет 1.6% - примерно столько же, сколько на прошлой неделе.

Коэффициент заражения несколько увеличился - с 0.7 до 0.77.

В больницах находятся 386 тяжелобольных коронавирусом (76% из них - не привиты). 166 из них подсоединены к аппаратам ИВЛ, 42 - к аппаратам ЭКМО.

От коронавируса с начала эпидемии в Израиле умерли 7983 человека, из них 1500 - во время четвертой волны.
https://mignews.com/news/health/izrail-menshe-tysyachi-novyh-zarazhennyh.html
17.10.2021 11:58 Відповісти
17.10.2021 11:58 Відповісти
Цікаво, таким пані та панам як ось цей Ляшко хтось ще має віру?
17.10.2021 12:00 Відповісти
17.10.2021 12:00 Відповісти
кому бы советовал обязательно привиться - это диабетикам. Практика показывает, что сочетание: возраст + диабет + ковид = 90% вероятности летального исхода.
17.10.2021 12:56 Відповісти
17.10.2021 12:56 Відповісти
який двбйоб назначив ляшка міністром?
17.10.2021 13:17 Відповісти
17.10.2021 13:17 Відповісти
..ну ооткуда..Вы... брехливые сказочники вылазите? Ну врал бы уже не так тупо и откровенно!!))))
17.10.2021 16:19 Відповісти
17.10.2021 16:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 