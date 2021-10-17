У реанімаційних відділеннях немає вакцинованих пацієнтів, - Ляшко
У реанімаційних відділеннях по всій Україні немає хворих, вакцинованих проти коронавірусу, серед пацієнтів COVID-госпіталів нещеплених - 97%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Вакцинуватися набагато простіше, ніж перенести хворобу. Вакциновані не потрапляють у реанімацію. Сьогодні можна зайти в будь-яку лікарню - вам скаже будь-який медичний працівник, реально в реанімації і в ковідніх госпіталях 97% - невакциновані люди, в реанімації - всі невакциновані", - розповів Ляшко.
Він зазначив, що навіть якщо людина перехворіла і пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, можна прийти до сімейного лікаря і зробити щеплення.
"Сьогодні обмежень доступу до вакцини не існує. У нас у країні - понад 10 млн доз. Можливо, немає в певному населеному пункті в фельдшера, але можна підійти до цього фельдшера, до сімейного лікаря, записатися - і приїде мобільна бригада і зробить щеплення", - пояснив міністр.
""Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированы не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидних" госпиталях 97% - вакцинированные люди, в реанимации - все вакцинированные ", - рассказал Ляшко."
Источник:
Когда же сюда наберут грамотных, адекватных и ответственных?
Это писатель-публицист так обосрался или все-таки Ляшко?
В первоисточнике всё верно.
Сначала стало известно, что такие меры предосторожности приняли в Швеции. Затем вакцинацию молодежи этим препаратом приостановили в Дании и Финляндии. Позже к ним присоединилась Исландия.
Глотни
По сообщениям в израильских СМИ, за минувшие сутки в Израиле было выявлено 733 новых зараженных коронавирусом
Проведено 46 тысяч тестов. Уровень позитивных тестов составляет 1.6% - примерно столько же, сколько на прошлой неделе.
Коэффициент заражения несколько увеличился - с 0.7 до 0.77.
В больницах находятся 386 тяжелобольных коронавирусом (76% из них - не привиты). 166 из них подсоединены к аппаратам ИВЛ, 42 - к аппаратам ЭКМО.
От коронавируса с начала эпидемии в Израиле умерли 7983 человека, из них 1500 - во время четвертой волны.
https://mignews.com/news/health/izrail-menshe-tysyachi-novyh-zarazhennyh.html