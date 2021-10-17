РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 249 28

Супруги получили сотрясение мозга при обстреле в оккупированном Докучаевске, - СММ ОБСЕ

Супруги получили сотрясение мозга при обстреле в оккупированном Докучаевске, - СММ ОБСЕ

Супружеская пара пострадала в результате обстрела в оккупированном Докучаевске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет мониторинговой миссии, мужчина и женщина рассказали по телефону, что утром 11 сентября они были во дворе своего дома на улице Грибной в южной части Докучаевска, когда они услышали звуки обстрела и укрылись в гараже. По словам обоих, они потеряли сознание, находясь в гараже. Женщина, сообщила, что плохо себя чувствовала, когда пришла в сознание, и увидела, что ее муж окровавлен.

"15 сентября медработники больницы в Докучаевске сообщили по телефону, что в тот же день в больницу доставили женщину и мужчину (50-59 лет) с сотрясениями мозга. 12 октября наблюдатели видели медицинские справки женщины и мужчины, в которых было указано, что у обоих были симптомы, соответствующие последствиям тяжелого сотрясения мозга", - говорится в публикации.

Также беспилотник СММ зафиксировал две пробоины на кровле дома пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование работы миссии ОБСЕ: Оккупанты устроили "пикет" перед отелем в Донецке, где проживают наблюдатели. Установили 22 палатки

Автор: 

ОБСЕ (4897) Донбасс (26961)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Народ практично ЗАВЖДИ має ту владу, на яку заслуговує. Цю азбучну істину ще ніхто не заперечив. Приклади Росії, Білорусії та Україні лише підкріплюють її.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:26 Ответить
+2
Ну,и?..
показать весь комментарий
17.10.2021 12:04 Ответить
+2
Военное освобождение в принципе возможно. Но для этого необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну,и?..
показать весь комментарий
17.10.2021 12:04 Ответить
И прозрели, подумали и нафиг нам был нужен руцкий мир.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:31 Ответить
Прозрели. Но и поняли,что деваться собственно и некуда. Живя в гавне,не сильно отличается и от Украины...К сожалению. Страна не поменялась. И особого смысла стремиться туда для них нет.Этот далеко не ФРГ и гдр. Где люди под пулями убегали к свободе. Бо была ошеломляющая разница !
показать весь комментарий
17.10.2021 12:48 Ответить
Надо больше было за Зе голосовать,а потом ждать от уклониста и офшорника ,котрый радовался сбитым украинским танкам , помощи,и спасения, и снова тыкаем в Украину.Наибольший процент голосовавших за Зе- русскоязычные регионы,в том числе и Донбас.Война ничему не научила ни Донбас ,ни прочих сепаров живущих в Украине,хотели нагадить Украине,но тк. живут в Украине то нагадили под себя.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:38 Ответить
Не Украина виновата в том что тут тяжело жить,а люди которым Украина не нужна, но по крайней мере тут не случаются сотрясения мозга от взрывов .
показать весь комментарий
17.10.2021 15:40 Ответить
Вы не понимаете простых вещей...То,что в Украине не взрывается - это лишь временное явление. Украинские олигархи ничем не лучше донецких. Они тоже начнут звать путина,чтобы сохранить свои империи от справедливого суда.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:45 Ответить
Это вы не понимаете простых вещей, за все в жизни надо отвечать, вы же не ребенок и должны знать что это закон жизни. Кто позвал войну,тот и живет под снарядами,кто выбрал дурака теперь ему подчиняется.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:48 Ответить
Да я не за Зеленского ! Я против олигархов. А олигархи и в Украине. Это очень опасно. - Я читал Ваши посты раннее. Они мне нравились. Но сейчас не поймешь к чему Вы клоните.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:54 Ответить
Игорь ,я не верю в беспомощность народа,он сильнее всех олигархов, мы получаем всегда то, что заслуживаем, и этот случай не исключение а подтверждение моих слов. Некого винить.
Ну разве что путлера- чтобы его разорвало на мелкие куски,все остальное полный хаос в стране мы сделали сами. Кто тупостью,кто продажностью,кто своей ненавистью к Украине.
Говоря примитивнее надо сплачитваться и делать генеральную уборку в своем доме , нравится нам или нет,но за нас это никто не сделает.
показать весь комментарий
17.10.2021 15:58 Ответить
про "беспомощность" народа разное можно сказать, например в КНДР народ позволяет себя насиловать как угодно, россиянам тоже по нутру бутылка в заднице, белорусы долго определяются, но т.к. "майданить" им не рекомендовали их протестные лидеры, то тоже будут привыкать к бутылке, а украинцам гонять олигархов не позволит их власть, которая этими олигархами прикармливается в каждой каденции
показать весь комментарий
17.10.2021 19:06 Ответить
Олигархи ничто без людей,если только эти люди не продажны,.
Приведите пример Румынии, пример цивилизованных стран в борьбе за независимость,зачем приводить пример росиян и китайцев,у нас с ними разный менталитет, украинцы никогда не были рабами.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:08 Ответить
Военное освобождение в принципе возможно. Но для этого необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:14 Ответить
Но с нашими современными политиками это невозможно. Они только крадут.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:14 Ответить
Говорят, что наш народ глупый, не за тех голосует. Каким бы ни был наш народ, он заслуживает намного лучших политиков чем имеет. А имеет таких, в первую очередь, вследствие крайне недемократической системы выборов.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:16 Ответить
Народ практично ЗАВЖДИ має ту владу, на яку заслуговує. Цю азбучну істину ще ніхто не заперечив. Приклади Росії, Білорусії та Україні лише підкріплюють її.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:26 Ответить
Народ ничего не решает.Решают сильные личности. Способные увлечь за собой. Благо - если они грамотные и бескорыстные. Как Бандера. И вариант быть обманутым лжецами-олигархами. Тридцать лет у них это получается....
показать весь комментарий
17.10.2021 12:34 Ответить
Це дуже спрощений погляд. До нашого випадку це не відноситься. Наші політики не походять від нашого народу. У нас політикуу захопила комуняцька номенклатура бувшого СССР, селекційно-жорстокими методами виведена для нас московією із всяких мерзотників і зрадників. Головний критерій для селекції була ненависть відібраних до українського народу.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:50 Ответить
Очень грамотный анализ. И понимание ситуации. Снимаю шляпу.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:52 Ответить
Олигархи всегда будут опасны. Они могут иметь собственные сми и целые армии. Предавать страну,если это касается их личных интересов. Что и произошло в Донецкой области. А люди будут страдать.Их и обвинить то не за что. А какую ответственность они могут нести,если их с детства науськивали,что на Западе Украины живут Бандеры тупые ? _ Сначала это делал совок. Затем донецкие олигархи натихоря - им нужны элементы с непониманием истории и ситуации. Вот и получилось,что неграмотных натравили на Украину. К тому же глядя на разваленную олигархами Украину,создавалось мнимое благополучие Кацапии. Чем не пример ? - Я не говорю,что преступники не должны понести ответственность. Наоборот - каждый кто референдил ,должен как минимум быть отстранен на 10 лет от политики. Но ! Мы и должны четко понимать то,чья рука направляла темное население и дезинформировала его.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:30 Ответить
Правильно говорите. При этом следует понимать главную причину темноты нашего населения. Как известно - быт определяет сознание. Так вот наш быт это выворачивание мозгов населению всевозможными способами с применением многочисленных подлых технологий, для интересов олигархов и гадких политиков. Наше население жертва, а не виновник.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:12 Ответить
в оккупированном Докучаевске

=======================================================

отже з цього випливає, що стріляли ЗСУ. І тут така дивина: як тільки є можливість показати, що стріляли ЗСУ-ОБСЄ тут як тут, але коли стріляють з ОРДЛО-ОБСЄ це не бачить.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:32 Ответить
так вас там же не было в момент обстрела. Почему включили в отчет?"СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Она получила информацию от Вооруженных сил Украины и от вооруженных формирований только после того, как это произошло. В соответствии с ее методологией отчетности неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты Миссии" Источник:
показать весь комментарий
17.10.2021 12:34 Ответить
СММ ОБСЕ не включила в свой отчет информацию о задержании наемника РФ Андрея Косяка украинскими военнослужащими, так как не наблюдала за инцидентом напрямую. Источник:
показать весь комментарий
17.10.2021 12:34 Ответить
две пробоины - два сотрясения, совпадение? Не думаю...)))
показать весь комментарий
17.10.2021 13:10 Ответить
Так обстреляли немцы или марсиане?
показать весь комментарий
17.10.2021 18:43 Ответить
 
 