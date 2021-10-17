Супруги получили сотрясение мозга при обстреле в оккупированном Докучаевске, - СММ ОБСЕ
Супружеская пара пострадала в результате обстрела в оккупированном Докучаевске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет мониторинговой миссии, мужчина и женщина рассказали по телефону, что утром 11 сентября они были во дворе своего дома на улице Грибной в южной части Докучаевска, когда они услышали звуки обстрела и укрылись в гараже. По словам обоих, они потеряли сознание, находясь в гараже. Женщина, сообщила, что плохо себя чувствовала, когда пришла в сознание, и увидела, что ее муж окровавлен.
"15 сентября медработники больницы в Докучаевске сообщили по телефону, что в тот же день в больницу доставили женщину и мужчину (50-59 лет) с сотрясениями мозга. 12 октября наблюдатели видели медицинские справки женщины и мужчины, в которых было указано, что у обоих были симптомы, соответствующие последствиям тяжелого сотрясения мозга", - говорится в публикации.
Также беспилотник СММ зафиксировал две пробоины на кровле дома пострадавших.
Ну разве что путлера- чтобы его разорвало на мелкие куски,все остальное полный хаос в стране мы сделали сами. Кто тупостью,кто продажностью,кто своей ненавистью к Украине.
Говоря примитивнее надо сплачитваться и делать генеральную уборку в своем доме , нравится нам или нет,но за нас это никто не сделает.
Приведите пример Румынии, пример цивилизованных стран в борьбе за независимость,зачем приводить пример росиян и китайцев,у нас с ними разный менталитет, украинцы никогда не были рабами.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
=======================================================
отже з цього випливає, що стріляли ЗСУ. І тут така дивина: як тільки є можливість показати, що стріляли ЗСУ-ОБСЄ тут як тут, але коли стріляють з ОРДЛО-ОБСЄ це не бачить.