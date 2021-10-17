Супруги получили сотрясение мозга при обстреле в оккупированном Докучаевске, - СММ ОБСЕ

Супружеская пара пострадала в результате обстрела в оккупированном Докучаевске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет мониторинговой миссии, мужчина и женщина рассказали по телефону, что утром 11 сентября они были во дворе своего дома на улице Грибной в южной части Докучаевска, когда они услышали звуки обстрела и укрылись в гараже. По словам обоих, они потеряли сознание, находясь в гараже. Женщина, сообщила, что плохо себя чувствовала, когда пришла в сознание, и увидела, что ее муж окровавлен.

"15 сентября медработники больницы в Докучаевске сообщили по телефону, что в тот же день в больницу доставили женщину и мужчину (50-59 лет) с сотрясениями мозга. 12 октября наблюдатели видели медицинские справки женщины и мужчины, в которых было указано, что у обоих были симптомы, соответствующие последствиям тяжелого сотрясения мозга", - говорится в публикации.

Также беспилотник СММ зафиксировал две пробоины на кровле дома пострадавших.

