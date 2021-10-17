РУС
1 375 30

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев может состояться в конце ноября текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур в статье "Успеет ли Макрон приехать в Украину?" для "Зеркала недели".

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание, и возможность визита рассматривается", которые мне приходилось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практическое наполнение встречи на наивысшем уровне. Очевидно, этому была приурочена существенная часть переговоров во время недавнего визита в Киев советника Эмманюэля Макрона, бывшего посла Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября", - написал Шамшур.

По мнению дипломата, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально необъявленной цели, - победы на президентских выборах в апреле 2022 года.

Шамшур заметил, что для нас важно, чтобы украинская проблематика не утонула в водовороте французской политической жизни накануне выборов.

"В этом смысле проведение или очередная отсрочка визита французского главы позволит сделать определенные выводы относительно возможной динамики двусторонних отношений, по крайней мере в ближайшей перспективе", - считает экс-посол.

Читайте также: Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона совершить визит в Украину, - Кулеба

Еще одним важным для Украины вопросом он назвал направление дальнейшей эволюции "новой российской политики" Макрона: в сторону реализма или бесполезных расчетов на взаимодействие с целью "улучшения условий коллективной безопасности и стабильности Европы".

"Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву, который запланирован сразу после посещения Киева - по траектории Ангелы Меркель, только в обратном направлении", - резюмировал дипломат.

Зеленский Владимир (21666) Франция (3580) Шамшур Олег (56) Макрон Эмманюэль (1423)
Топ комментарии
+14
Нах.. воно тут потрібне????? Недоробок зустрічається з аферистом недоробком!!!!!! Будуть один одного підтримувати, як їм утриматися на своїх кріслах!!!!
17.10.2021 14:06 Ответить
+9
Жабячі лапки до зеленої локшини пасують !!!)))
17.10.2021 14:05 Ответить
+7
Кластеры свои расхваливать будет…
17.10.2021 14:07 Ответить
Макаронич приїде зелену локшину хряцати !!!)))
17.10.2021 14:03 Ответить
Макрон пріде -- порядок наведе!
17.10.2021 14:06 Ответить
ага... европейска повия...
17.10.2021 14:32 Ответить
Жабячі лапки до зеленої локшини пасують !!!)))
17.10.2021 14:05 Ответить
Нах.. воно тут потрібне????? Недоробок зустрічається з аферистом недоробком!!!!!! Будуть один одного підтримувати, як їм утриматися на своїх кріслах!!!!
17.10.2021 14:06 Ответить
А на куя цей візит пропутіноїда?
17.10.2021 14:06 Ответить
Кластеры свои расхваливать будет…
17.10.2021 14:07 Ответить
Гарні хлопці українці -- ні в кишені, ні в ширинці. (с)
17.10.2021 14:11 Ответить
О, кацап! Зубами цап…
17.10.2021 14:14 Ответить
Нехай Зеля до ***** їзде -- шо то вам той Хранцїі?
17.10.2021 14:08 Ответить
Проездом после *****?
17.10.2021 14:12 Ответить
17.10.2021 14:20 Ответить
опять будет охмурять зелю ...
17.10.2021 14:29 Ответить
а его и охмурять не надо...достаточно только похвалить абызашо...и все ))))
17.10.2021 14:57 Ответить
Макрону тільки це і залишається
17.10.2021 14:39 Ответить
Шо там Макрону залишається? -- дорівняти Францію до України... -- чи навпаки щось?
Кажить повільно -- я записую... *)
17.10.2021 14:42 Ответить
Цей ************* буде врахувати діру в Україну...
17.10.2021 14:43 Ответить
"Макарон" хоче теж медальку чи орден, як у "ФрауРібентроп" від НайЗеленішого.
А там і @уйло за медалькою підтягнеться.
17.10.2021 14:46 Ответить
Будет теперь Украине свои подлодки старые втюхивать втридорога?
17.10.2021 14:51 Ответить
Зачем?
17.10.2021 14:54 Ответить
как это "зачем" ? ))) чтоб потешить преЗЕдентское самолюбование и суппер-значимость в собственных глазах... ну и в бельмах зелебобов... - этого мало штоли ??? ))))
17.10.2021 14:59 Ответить
За медалькою їде - Макрель дали, тепер і йому захотілося.
17.10.2021 15:55 Ответить
Едет свое старое говно пытаться впарить,от которого австралийцы отказались? Или опытом старой шлюхи делиться с молодой?
17.10.2021 16:04 Ответить
Друге більш цікаве) не кожного дня бачиш як стара жінка має молодого чоловіка не за гроші...)))
17.10.2021 17:33 Ответить
Немолодая жена макрона хочет отстрапонить молодую попку вововчки?
17.10.2021 16:21 Ответить
саркозі уламував Саакашвілі покоритися москалям - тепер обидва у в'язницях. Тепер макрон їде зеленського уламувати покоритися москалям. Гротеск.
17.10.2021 16:56 Ответить
Срочно нужно попиариться, громко озаботиться и подписать кредит. Как это, янки и томми залезли, а петушки хуже?
17.10.2021 18:39 Ответить
У Макрона хватит смелости посмотреть в лицо ребятам в блиндажах ?
Пусть посмотрит к чему приводит его политика поддержки ******.
17.10.2021 21:24 Ответить
 
 