Візит Макрона в Україну може відбутися в кінці листопада, - експосол Шамшур

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва може відбутися в кінці листопада цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав експосол України у Франції Олег Шамшур у статті "Чи встигне Макрон приїхати в Україну?" для "Дзеркала тижня".

"Здається, нарешті питання візиту в Україну президента Франції (після 23-річної паузи) перейшло у практичну площину. Чемно-обнадійливі фрази про те, що у господаря Єлисейського палацу "є бажання, і можливість візиту розглядається", які мені доводилося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичне наповнення зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, цьому була приурочена істотна частина переговорів під час недавнього візиту до Києва радника Еммануеля Макрона, колишнього посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. Кажуть, що візит відбудеться в кінці листопада", - написав Шамшур.

На думку дипломата, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п'ятирічної каденції, а далі все в його діяльності буде жорстко підпорядковано графіку виборчої кампанії для досягнення головної, хоча ще офіційно неоголошеної мети, - перемоги на президентських виборах у квітні 2022 року .

Шамшур зауважив, що для нас важливо, щоб українська проблематика не потонула у вирі французького політичного життя напередодні виборів.

"У цьому сенсі проведення або чергова відстрочка візиту французького глави дозволить зробити певні висновки щодо можливої динаміки двосторонніх відносин, принаймні в найближчій перспективі", - вважає експосол.

Ще одним важливим для України питанням він назвав напрямок подальшої еволюції "нової російської політики" Макрона: в бік реалізму або непотрібних розрахунків на взаємодію з метою "поліпшення умов колективної безпеки і стабільності Європи".

"Важливо, що почує під час переговорів в Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар'єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде "сухий залишок" від його візиту в Москву, який запланований відразу після відвідин Києва - по траєкторії Ангели Меркель, тільки в зворотному напрямку ", - резюмував дипломат.