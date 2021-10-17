УКР
Візит Макрона в Україну може відбутися в кінці листопада, - експосол Шамшур

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва може відбутися в кінці листопада цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав експосол України у Франції Олег Шамшур у статті "Чи встигне Макрон приїхати в Україну?" для "Дзеркала тижня".

"Здається, нарешті питання візиту в Україну президента Франції (після 23-річної паузи) перейшло у практичну площину. Чемно-обнадійливі фрази про те, що у господаря Єлисейського палацу "є бажання, і можливість візиту розглядається", які мені доводилося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичне наповнення зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, цьому була приурочена істотна частина переговорів під час недавнього візиту до Києва радника Еммануеля Макрона, колишнього посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. Кажуть, що візит відбудеться в кінці листопада", - написав Шамшур.

На думку дипломата, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п'ятирічної каденції, а далі все в його діяльності буде жорстко підпорядковано графіку виборчої кампанії для досягнення головної, хоча ще офіційно неоголошеної мети, - перемоги на президентських виборах у квітні 2022 року .

Шамшур зауважив, що для нас важливо, щоб українська проблематика не потонула у вирі французького політичного життя напередодні виборів.

"У цьому сенсі проведення або чергова відстрочка візиту французького глави дозволить зробити певні висновки щодо можливої динаміки двосторонніх відносин, принаймні в найближчій перспективі", - вважає експосол.

Читайте також: Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" можлива в найближчі тижні, - Єлисейський палац

Ще одним важливим для України питанням він назвав напрямок подальшої еволюції "нової російської політики" Макрона: в бік реалізму або непотрібних розрахунків на взаємодію з метою "поліпшення умов колективної безпеки і стабільності Європи".

"Важливо, що почує під час переговорів в Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар'єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде "сухий залишок" від його візиту в Москву, який запланований відразу після відвідин Києва - по траєкторії Ангели Меркель, тільки в зворотному напрямку ", - резюмував дипломат.

Топ коментарі
+14
Нах.. воно тут потрібне????? Недоробок зустрічається з аферистом недоробком!!!!!! Будуть один одного підтримувати, як їм утриматися на своїх кріслах!!!!
17.10.2021 14:06 Відповісти
+9
Жабячі лапки до зеленої локшини пасують !!!)))
17.10.2021 14:05 Відповісти
+7
Кластеры свои расхваливать будет…
17.10.2021 14:07 Відповісти
Макаронич приїде зелену локшину хряцати !!!)))
17.10.2021 14:03 Відповісти
Макрон пріде -- порядок наведе!
17.10.2021 14:06 Відповісти
ага... европейска повия...
17.10.2021 14:32 Відповісти
Жабячі лапки до зеленої локшини пасують !!!)))
17.10.2021 14:05 Відповісти
Нах.. воно тут потрібне????? Недоробок зустрічається з аферистом недоробком!!!!!! Будуть один одного підтримувати, як їм утриматися на своїх кріслах!!!!
17.10.2021 14:06 Відповісти
А на куя цей візит пропутіноїда?
17.10.2021 14:06 Відповісти
Кластеры свои расхваливать будет…
17.10.2021 14:07 Відповісти
Гарні хлопці українці -- ні в кишені, ні в ширинці. (с)
17.10.2021 14:11 Відповісти
О, кацап! Зубами цап…
17.10.2021 14:14 Відповісти
Нехай Зеля до ***** їзде -- шо то вам той Хранцїі?
17.10.2021 14:08 Відповісти
Проездом после *****?
17.10.2021 14:12 Відповісти
17.10.2021 14:20 Відповісти
опять будет охмурять зелю ...
17.10.2021 14:29 Відповісти
а его и охмурять не надо...достаточно только похвалить абызашо...и все ))))
17.10.2021 14:57 Відповісти
Макрону тільки це і залишається
17.10.2021 14:39 Відповісти
Шо там Макрону залишається? -- дорівняти Францію до України... -- чи навпаки щось?
Кажить повільно -- я записую... *)
17.10.2021 14:42 Відповісти
Цей ************* буде врахувати діру в Україну...
17.10.2021 14:43 Відповісти
"Макарон" хоче теж медальку чи орден, як у "ФрауРібентроп" від НайЗеленішого.
А там і @уйло за медалькою підтягнеться.
17.10.2021 14:46 Відповісти
Будет теперь Украине свои подлодки старые втюхивать втридорога?
17.10.2021 14:51 Відповісти
Зачем?
17.10.2021 14:54 Відповісти
как это "зачем" ? ))) чтоб потешить преЗЕдентское самолюбование и суппер-значимость в собственных глазах... ну и в бельмах зелебобов... - этого мало штоли ??? ))))
17.10.2021 14:59 Відповісти
За медалькою їде - Макрель дали, тепер і йому захотілося.
17.10.2021 15:55 Відповісти
Едет свое старое говно пытаться впарить,от которого австралийцы отказались? Или опытом старой шлюхи делиться с молодой?
17.10.2021 16:04 Відповісти
Друге більш цікаве) не кожного дня бачиш як стара жінка має молодого чоловіка не за гроші...)))
17.10.2021 17:33 Відповісти
Немолодая жена макрона хочет отстрапонить молодую попку вововчки?
17.10.2021 16:21 Відповісти
саркозі уламував Саакашвілі покоритися москалям - тепер обидва у в'язницях. Тепер макрон їде зеленського уламувати покоритися москалям. Гротеск.
17.10.2021 16:56 Відповісти
Срочно нужно попиариться, громко озаботиться и подписать кредит. Как это, янки и томми залезли, а петушки хуже?
17.10.2021 18:39 Відповісти
У Макрона хватит смелости посмотреть в лицо ребятам в блиндажах ?
Пусть посмотрит к чему приводит его политика поддержки ******.
17.10.2021 21:24 Відповісти
 
 