Как депутатство улучшает жизнь нардепов из "Слуги народа", - расследование. ВИДЕО
Журналисткой BIHUS info Марии Землянской проанализировано состояние и бизнес непубличных нардепов из президентской партии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге журналистки.
"Эпоха бедности закончилась? Ну, если у вас нет, то у некоторых из "Слуг Народа" точно. Как за 2 года депутатства обжиться имениями в Козине и научиться покупать тачки подешевке?", - отмечается в блоге.
"Друг Шария на Гелике Дубинского (конечно же, незадекларированном), нардепа Негулевского, компания которого натендерила миллионы на "большом строительстве". А еще обнаружены фантастические скиллы депутата Брагаря, который купил старую евробляху, но гоняет на новенькой незадекларированной Тойоте. Все о конце эпохи бедности от "слуг", - говорится в описании видеоблога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://tverezo.info/post/145734
Нафіга нам парламент воровитих бабуїнів замість розумних та відповідальних ?
Але це ж не правда.
Ніщо не змиє позор із зебілів за їхній сороміцький вибір.
Такого балагану навіть біглий овоч собі не дозволяв. А тут прийшли голодранці з баблом воювати. Обіцяли зміни, посадки... І що ? Швидко здулись. І гірше не це. А те що вони тупі і залежні від зеленського. Тому і небезпечні для решти українців.
Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
По фізіономіях видно, як вони розжились. Мільйонерами стали...
А як себе почувають їхні обдурені виборці - будуть коментарі?
Одни начинают в лотерею систематически выигрывать, другие вспоминают, что забыли лимоны зарегистрировать...
Примитивно, как белый свет:
Есть корыто - а свиньи будут.
В них всегда недостатка нет.
(Н.Третьяк)