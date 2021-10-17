Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября, - мэр Труханов

Одесса с понедельника, 18 октября, переходит в "красную зону" эпидемической опасности, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"С 18 октября Одесса входит в "красную" зону", - написал Труханов.

Он отметил, что продолжается работа по подготовке отделений для пациентов с диагнозом COVID-19. "Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", - пояснил он.

Также мэр сообщил, что по итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к существующим.

"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", - отметил Труханов.

При этом, градоначальник подчеркнул, что городские власти окажут медицинским работникам всю необходимую поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% ковидных коек загружены на Херсонщине. Болеет очень много детей, поступают молодые люди в тяжелом состоянии,- замглавы ОГА Якименко