Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября, - мэр Труханов
Одесса с понедельника, 18 октября, переходит в "красную зону" эпидемической опасности, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"С 18 октября Одесса входит в "красную" зону", - написал Труханов.
Он отметил, что продолжается работа по подготовке отделений для пациентов с диагнозом COVID-19. "Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", - пояснил он.
Также мэр сообщил, что по итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к существующим.
"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", - отметил Труханов.
При этом, градоначальник подчеркнул, что городские власти окажут медицинским работникам всю необходимую поддержку.
Носите маску, как говорил наш гарант (господи прости), хуже не будет )))
на 3 недели выпал 37,2-38,2...правда и не умер...а теперь и носить нет смысла
И еще вопрос, вот вы выпали на 3 недели из жизни....Неужели носить маску такая непосильная задача, чтобы не выпадать?? просто не могу понять таких людей.
Тем более она меня не спасет...для защиты себя нужен респиратор клапанный вариант на онове фильтра Петрянова либо Снежок-40 или лепесток 40...которые плотно прилегают к коже лица + очки...При особоопасных воздушнокапельных типа чумы уже не 40, а 200 соответветственно и менять каждые 2 часа...
И мне с Одессой той не по пути (с)