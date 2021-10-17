РУС
Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября, - мэр Труханов

Одесса переходит в

Одесса с понедельника, 18 октября, переходит в "красную зону" эпидемической опасности, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"С 18 октября Одесса входит в "красную" зону", - написал Труханов.

Он отметил, что продолжается работа по подготовке отделений для пациентов с диагнозом COVID-19. "Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", - пояснил он.

Также мэр сообщил, что по итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к существующим.

"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", - отметил Труханов.

При этом, градоначальник подчеркнул, что городские власти окажут медицинским работникам всю необходимую поддержку.

карантин (16729) Одесса (8011) Труханов Геннадий (319) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+8
По ходу самому Труханову пора переходити на зону
показать весь комментарий
17.10.2021 20:58 Ответить
+8
Сколько был в Одессе в этом году никто там никакой карантин не соблюдает. То же самое в Харькове и Днепре. А я из Киева приехал маску по инерции одеваю. А на меня все смотрят как на идиота.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:14 Ответить
+5
Он что еще не в сизо?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:15 Ответить
как это может быть..город на грани перехода в красную зону..а все работает без ограничений..
показать весь комментарий
17.10.2021 20:57 Ответить
Он что еще не в сизо?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:15 Ответить
Уг . дело по трухе - очередной сценарий «по-дебильному написанный» , чтобы перебить преступления самого ,зеИУДЫ по спонсированию террористов , его кумом Женей на 60 000 000 из УкрСимбанка и заламывание рук журналистам ………… и
показать весь комментарий
18.10.2021 07:31 Ответить
По ходу самому Труханову пора переходити на зону
показать весь комментарий
17.10.2021 20:58 Ответить
Черную
показать весь комментарий
17.10.2021 21:16 Ответить
Да давно уже надо, но как видно, ещё очень много бабла у него осталось, раз ещё на свободе.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:30 Ответить
интересно..а в маршрутках начнут маски носить..да и и деньги из рук в руки
показать весь комментарий
17.10.2021 20:59 Ответить
Зачем? Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
показать весь комментарий
17.10.2021 21:09 Ответить
он про маски вообще-то написал....при чем здесь вакцины??
показать весь комментарий
17.10.2021 21:20 Ответить
Так же ни при чем, как и маски
показать весь комментарий
17.10.2021 21:20 Ответить
Где то к концу этого начале следующего месяца начнут печатать о вреде вакцины . Уже так неспешно начинают - на Тайване число умерших от вакцинации превышает число умерших от ковида- интересно этот тролль будет в комментариях или исчезнет?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:40 Ответить
Есть еще одна вероятность...что создадут нечто такое, где смертность будет не 1-3 процента да и то у людей с ослабленым иммунитетом, а 15-20% смертности у молодых и здоровых...и вот тогда точно посадят всех на вакцины...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:05 Ответить
Ага и только сидячие места через одного в час пик
показать весь комментарий
17.10.2021 21:19 Ответить
Розгулявся ковід - всім сидіти вдома
показать весь комментарий
17.10.2021 21:02 Ответить
Ковид ковидом ,а трухан точно разгулялся а должен сидеть
показать весь комментарий
17.10.2021 22:27 Ответить
Сколько был в Одессе в этом году никто там никакой карантин не соблюдает. То же самое в Харькове и Днепре. А я из Киева приехал маску по инерции одеваю. А на меня все смотрят как на идиота.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:14 Ответить
Люди на столько добрые существа, будь вы в маске, хоть без маски, все равно будут думать что вы идиот . (Простите, обидеть не хотел)
Носите маску, как говорил наш гарант (господи прости), хуже не будет )))
показать весь комментарий
17.10.2021 21:19 Ответить
И статистика такая же как и с маской
показать весь комментарий
17.10.2021 21:20 Ответить
да нет... Как раз Киев еще куда ни шло, и пока не красная! так то не надо ля-ля. Маски всегда работают. Носить просто никто не хочет.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:21 Ответить
Я в группе риска...хожу по квартирам инет подключать в том числе и к больным, до этого 10 лет ничем из ОРВИ не болел...и с начала пандемии нигде маску не одевал...и этим летом таки хапнул и я и жена одновременно....
на 3 недели выпал 37,2-38,2...правда и не умер...а теперь и носить нет смысла
показать весь комментарий
17.10.2021 21:30 Ответить
иммунитет может быть всего пол-года, так что ваше время скоро истечет, и маску надеть придется. Ибо никакой гарантии, что 2ой раз вы заболеете легче чем 1ый.
И еще вопрос, вот вы выпали на 3 недели из жизни....Неужели носить маску такая непосильная задача, чтобы не выпадать?? просто не могу понять таких людей.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:56 Ответить
Задыхаюсь аллергия мгновенно сопли...+ надо постоянно в смартфон смотреть и запотевают очки...полный дискомфорт
показать весь комментарий
17.10.2021 22:01 Ответить
а тканевые пробовали?
показать весь комментарий
17.10.2021 22:05 Ответить
Ватно-марля в смысле... ?? нет..аптечную хирургическую ношу в сумке одеваю на кассе в АТБ...
Тем более она меня не спасет...для защиты себя нужен респиратор клапанный вариант на онове фильтра Петрянова либо Снежок-40 или лепесток 40...которые плотно прилегают к коже лица + очки...При особоопасных воздушнокапельных типа чумы уже не 40, а 200 соответветственно и менять каждые 2 часа...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:13 Ответить
даже обычная тканевая маска из комбинации разных тканей (хлопок-шелк) худо-бедно работает. Мне такую пошили)) На них не бывает аллергии и не запотевают очки. А высокий класс защиты вам и не нужен. Вы не работаете с зараженными людьми.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:31 Ответить
Как раз работаю и довольно часто...
показать весь комментарий
17.10.2021 22:32 Ответить
Я в Одессе живу, на меня тоже смотрят, как на идиёта. ( В транспорте езжу редко, но тем ни менее- всегда там, как тополь на Плющихе)
показать весь комментарий
17.10.2021 21:22 Ответить
Это вам так кажется не будьте настолько мнительны , считаете что так лучше носите, окружающим абсолютно без разницы
показать весь комментарий
17.10.2021 21:47 Ответить
плюйте на всех! это ваша жизнь и безопасность!
показать весь комментарий
17.10.2021 21:58 Ответить
Короче ковид это ограничитель человеческой деятельности и один из рычагов управления обществом в связи с перенаселением планеты и нежеланием а больше боязнью развязать третью мировую , дальше можно предвидеть чипирование мозга и роботизацию людства ,но для этого человечеству нужно научиться производить биопроцессоры (биочипы)
показать весь комментарий
17.10.2021 22:35 Ответить
а он не в сизо?????
показать весь комментарий
17.10.2021 21:14 Ответить
Ей как то больше вроде как синяя канает..
показать весь комментарий
17.10.2021 21:20 Ответить
Мэр каких труханОв?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:43 Ответить
Картина ясная - Одесса красная,
И мне с Одессой той не по пути (с)
показать весь комментарий
17.10.2021 21:46 Ответить
Ось так Одеса зустрічає карантин. https://apostrophe.ua/news/society/2021-10-17/odessa-otmechaet-perehod-v-krasnuyu-zonu-molodej-ustroila-massovyie-gulyaniya-video/246909
показать весь комментарий
18.10.2021 01:26 Ответить
Виноваты зеублюдки во всем , т.к. не организовали на гос.уровне работу с населением и вакцинацию ! Знаю прекрасно , как все в Германии и Испании было сделано
показать весь комментарий
18.10.2021 07:40 Ответить
 
 