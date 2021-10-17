Одеса переходить до "червоної" зони з 18 жовтня, - мер Труханов

Одеса з понеділка, 18 жовтня, потрапляє до "червоної зони" епідемічної небезпеки, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"З 18 жовтня Одеса переходить до "червоної" зони", - написав Труханов.

Він зазначив, що триває робота з підготовки відділень для пацієнтів із діагнозом COVID-19. "Відповідають всім санітарним нормам палати загальної та інтенсивної терапії, нове високотехнологічне обладнання та інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам", - пояснив він.

Також мер повідомив, що за підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додачу до наявних.

"Як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади", - зазначив Труханов.

Водночас мер міста підкреслив, що міська влада надасть медичним працівникам всю необхідну підтримку.

