Одеса переходить до "червоної" зони з 18 жовтня, - мер Труханов

Одеса з понеділка, 18 жовтня, потрапляє до "червоної зони" епідемічної небезпеки, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"З 18 жовтня Одеса переходить до "червоної" зони", - написав Труханов.

Він зазначив, що триває робота з підготовки відділень для пацієнтів із діагнозом COVID-19. "Відповідають всім санітарним нормам палати загальної та інтенсивної терапії, нове високотехнологічне обладнання та інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам", - пояснив він.

Також мер повідомив, що за підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додачу до наявних.

"Як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади", - зазначив Труханов.

Водночас мер міста підкреслив, що міська влада надасть медичним працівникам всю необхідну підтримку.

карантин (18172) Одеса (5601) Труханов Геннадій (382) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+8
По ходу самому Труханову пора переходити на зону
17.10.2021 20:58 Відповісти
+8
Сколько был в Одессе в этом году никто там никакой карантин не соблюдает. То же самое в Харькове и Днепре. А я из Киева приехал маску по инерции одеваю. А на меня все смотрят как на идиота.
17.10.2021 21:14 Відповісти
+5
Он что еще не в сизо?
17.10.2021 21:15 Відповісти
как это может быть..город на грани перехода в красную зону..а все работает без ограничений..
17.10.2021 20:57 Відповісти
Он что еще не в сизо?
17.10.2021 21:15 Відповісти
Уг . дело по трухе - очередной сценарий «по-дебильному написанный» , чтобы перебить преступления самого ,зеИУДЫ по спонсированию террористов , его кумом Женей на 60 000 000 из УкрСимбанка и заламывание рук журналистам ………… и
18.10.2021 07:31 Відповісти
По ходу самому Труханову пора переходити на зону
17.10.2021 20:58 Відповісти
Черную
17.10.2021 21:16 Відповісти
Да давно уже надо, но как видно, ещё очень много бабла у него осталось, раз ещё на свободе.
17.10.2021 23:30 Відповісти
интересно..а в маршрутках начнут маски носить..да и и деньги из рук в руки
17.10.2021 20:59 Відповісти
Зачем? Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
17.10.2021 21:09 Відповісти
он про маски вообще-то написал....при чем здесь вакцины??
17.10.2021 21:20 Відповісти
Так же ни при чем, как и маски
17.10.2021 21:20 Відповісти
Где то к концу этого начале следующего месяца начнут печатать о вреде вакцины . Уже так неспешно начинают - на Тайване число умерших от вакцинации превышает число умерших от ковида- интересно этот тролль будет в комментариях или исчезнет?
17.10.2021 21:40 Відповісти
Есть еще одна вероятность...что создадут нечто такое, где смертность будет не 1-3 процента да и то у людей с ослабленым иммунитетом, а 15-20% смертности у молодых и здоровых...и вот тогда точно посадят всех на вакцины...
17.10.2021 22:05 Відповісти
Ага и только сидячие места через одного в час пик
17.10.2021 21:19 Відповісти
Розгулявся ковід - всім сидіти вдома
17.10.2021 21:02 Відповісти
Ковид ковидом ,а трухан точно разгулялся а должен сидеть
17.10.2021 22:27 Відповісти
Сколько был в Одессе в этом году никто там никакой карантин не соблюдает. То же самое в Харькове и Днепре. А я из Киева приехал маску по инерции одеваю. А на меня все смотрят как на идиота.
17.10.2021 21:14 Відповісти
Люди на столько добрые существа, будь вы в маске, хоть без маски, все равно будут думать что вы идиот . (Простите, обидеть не хотел)
Носите маску, как говорил наш гарант (господи прости), хуже не будет )))
17.10.2021 21:19 Відповісти
И статистика такая же как и с маской
17.10.2021 21:20 Відповісти
да нет... Как раз Киев еще куда ни шло, и пока не красная! так то не надо ля-ля. Маски всегда работают. Носить просто никто не хочет.
17.10.2021 21:21 Відповісти
Я в группе риска...хожу по квартирам инет подключать в том числе и к больным, до этого 10 лет ничем из ОРВИ не болел...и с начала пандемии нигде маску не одевал...и этим летом таки хапнул и я и жена одновременно....
на 3 недели выпал 37,2-38,2...правда и не умер...а теперь и носить нет смысла
17.10.2021 21:30 Відповісти
иммунитет может быть всего пол-года, так что ваше время скоро истечет, и маску надеть придется. Ибо никакой гарантии, что 2ой раз вы заболеете легче чем 1ый.
И еще вопрос, вот вы выпали на 3 недели из жизни....Неужели носить маску такая непосильная задача, чтобы не выпадать?? просто не могу понять таких людей.
17.10.2021 21:56 Відповісти
Задыхаюсь аллергия мгновенно сопли...+ надо постоянно в смартфон смотреть и запотевают очки...полный дискомфорт
17.10.2021 22:01 Відповісти
а тканевые пробовали?
17.10.2021 22:05 Відповісти
Ватно-марля в смысле... ?? нет..аптечную хирургическую ношу в сумке одеваю на кассе в АТБ...
Тем более она меня не спасет...для защиты себя нужен респиратор клапанный вариант на онове фильтра Петрянова либо Снежок-40 или лепесток 40...которые плотно прилегают к коже лица + очки...При особоопасных воздушнокапельных типа чумы уже не 40, а 200 соответветственно и менять каждые 2 часа...
17.10.2021 22:13 Відповісти
даже обычная тканевая маска из комбинации разных тканей (хлопок-шелк) худо-бедно работает. Мне такую пошили)) На них не бывает аллергии и не запотевают очки. А высокий класс защиты вам и не нужен. Вы не работаете с зараженными людьми.
17.10.2021 22:31 Відповісти
Как раз работаю и довольно часто...
17.10.2021 22:32 Відповісти
Я в Одессе живу, на меня тоже смотрят, как на идиёта. ( В транспорте езжу редко, но тем ни менее- всегда там, как тополь на Плющихе)
17.10.2021 21:22 Відповісти
Это вам так кажется не будьте настолько мнительны , считаете что так лучше носите, окружающим абсолютно без разницы
17.10.2021 21:47 Відповісти
плюйте на всех! это ваша жизнь и безопасность!
17.10.2021 21:58 Відповісти
Короче ковид это ограничитель человеческой деятельности и один из рычагов управления обществом в связи с перенаселением планеты и нежеланием а больше боязнью развязать третью мировую , дальше можно предвидеть чипирование мозга и роботизацию людства ,но для этого человечеству нужно научиться производить биопроцессоры (биочипы)
17.10.2021 22:35 Відповісти
а он не в сизо?????
17.10.2021 21:14 Відповісти
Ей как то больше вроде как синяя канает..
17.10.2021 21:20 Відповісти
Мэр каких труханОв?
17.10.2021 21:43 Відповісти
Картина ясная - Одесса красная,
И мне с Одессой той не по пути (с)
17.10.2021 21:46 Відповісти
Ось так Одеса зустрічає карантин. https://apostrophe.ua/news/society/2021-10-17/odessa-otmechaet-perehod-v-krasnuyu-zonu-molodej-ustroila-massovyie-gulyaniya-video/246909
18.10.2021 01:26 Відповісти
Виноваты зеублюдки во всем , т.к. не организовали на гос.уровне работу с населением и вакцинацию ! Знаю прекрасно , как все в Германии и Испании было сделано
18.10.2021 07:40 Відповісти
 
 