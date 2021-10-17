Одеса переходить до "червоної" зони з 18 жовтня, - мер Труханов
Одеса з понеділка, 18 жовтня, потрапляє до "червоної зони" епідемічної небезпеки, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"З 18 жовтня Одеса переходить до "червоної" зони", - написав Труханов.
Він зазначив, що триває робота з підготовки відділень для пацієнтів із діагнозом COVID-19. "Відповідають всім санітарним нормам палати загальної та інтенсивної терапії, нове високотехнологічне обладнання та інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам", - пояснив він.
Також мер повідомив, що за підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додачу до наявних.
"Як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади", - зазначив Труханов.
Водночас мер міста підкреслив, що міська влада надасть медичним працівникам всю необхідну підтримку.
Носите маску, как говорил наш гарант (господи прости), хуже не будет )))
на 3 недели выпал 37,2-38,2...правда и не умер...а теперь и носить нет смысла
И еще вопрос, вот вы выпали на 3 недели из жизни....Неужели носить маску такая непосильная задача, чтобы не выпадать?? просто не могу понять таких людей.
Тем более она меня не спасет...для защиты себя нужен респиратор клапанный вариант на онове фильтра Петрянова либо Снежок-40 или лепесток 40...которые плотно прилегают к коже лица + очки...При особоопасных воздушнокапельных типа чумы уже не 40, а 200 соответветственно и менять каждые 2 часа...
И мне с Одессой той не по пути (с)