В рамках проекта "Большая стройка" переоснастят 48 больниц, - Ляшко
Министерство здравоохранения планирует обновление инфраструктуры больниц, заявил глава ведомства Виктор Ляшко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в "Субботнем интервью" Радио Свобода.
Таким образом он ответил на вопрос о том, что не весь медицинский персонал осваивает современную технику.
"Мы запускаем беспрецедентное обновление инфраструктурной и материально-технической базы наших больниц. То есть появляется инновационное оборудование. И если кто-то не хочет меняться, чтобы работать на этом инновационном оборудовании, оказывать более эффективную медицинскую помощь, то по факту он будет постепенно проигрывать конкуренцию другим врачам", - сказал министр.
По его словам, если раньше происходили точечные изменения, то сейчас Минздрав планирует "беспрецедентные" инвестиции в инфраструктуру.
"Сегодня в рамках программы президента Украины "Большая стройка" начинается реконструкция, строительство, техническое переоснащение 48 больниц, это с 48-мью больницами одна областная клиническая и одна областная детская больница. Параллельно с этим мы сейчас собираем потребность по всему крупногабаритному оборудованию по всем больницам, которые есть в Украине", - заявил он.
Как отметил Ляшко, средства на обновление материально-технической базы в бюджете есть. Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект №5600, который, по его мнению, может обеспечить "дополнительные поступления в бюджет".
Согласно медицинской и реформы децентрализации, больницы на местах передаются в одну или несколько громад - заработные платы, в зависимости от пакета медицинских услуг, финансируемых из госбюджета, а содержание, коммунальные услуги и другие текущие расходы учреждения - по местной властью.
В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.
«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.
Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.
«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
То что вы этого не видите и не знаете, не означает, что этого не существует
Народ у нас такой, что из под палки не заставишь вакцинироваться, а потом начинается вы нам должны то и это, а просто ни одна система здравоохранения не выдержит массового наплыва пациентов. Мы это видели и в Европе, то же происходит и у нас.
И никому нету дела, что там в том законопроекте? Так денег станет еще меньше!
