В рамках проекта "Большая стройка" переоснастят 48 больниц, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует обновление инфраструктуры больниц, заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что не весь медицинский персонал осваивает современную технику.

"Мы запускаем беспрецедентное обновление инфраструктурной и материально-технической базы наших больниц. То есть появляется инновационное оборудование. И если кто-то не хочет меняться, чтобы работать на этом инновационном оборудовании, оказывать более эффективную медицинскую помощь, то по факту он будет постепенно проигрывать конкуренцию другим врачам", - сказал министр.

По его словам, если раньше происходили точечные изменения, то сейчас Минздрав планирует "беспрецедентные" инвестиции в инфраструктуру.

"Сегодня в рамках программы президента Украины "Большая стройка" начинается реконструкция, строительство, техническое переоснащение 48 больниц, это с 48-мью больницами одна областная клиническая и одна областная детская больница. Параллельно с этим мы сейчас собираем потребность по всему крупногабаритному оборудованию по всем больницам, которые есть в Украине", - заявил он.

Как отметил Ляшко, средства на обновление материально-технической базы в бюджете есть. Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект №5600, который, по его мнению, может обеспечить "дополнительные поступления в бюджет".

Согласно медицинской и реформы децентрализации, больницы на местах передаются в одну или несколько громад - заработные платы, в зависимости от пакета медицинских услуг, финансируемых из госбюджета, а содержание, коммунальные услуги и другие текущие расходы учреждения - по местной властью.

