В рамках проекта "Большая стройка" переоснастят 48 больниц, - Ляшко

В рамках проекта

Министерство здравоохранения планирует обновление инфраструктуры больниц, заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что не весь медицинский персонал осваивает современную технику.

"Мы запускаем беспрецедентное обновление инфраструктурной и материально-технической базы наших больниц. То есть появляется инновационное оборудование. И если кто-то не хочет меняться, чтобы работать на этом инновационном оборудовании, оказывать более эффективную медицинскую помощь, то по факту он будет постепенно проигрывать конкуренцию другим врачам", - сказал министр.

По его словам, если раньше происходили точечные изменения, то сейчас Минздрав планирует "беспрецедентные" инвестиции в инфраструктуру.

"Сегодня в рамках программы президента Украины "Большая стройка" начинается реконструкция, строительство, техническое переоснащение 48 больниц, это с 48-мью больницами одна областная клиническая и одна областная детская больница. Параллельно с этим мы сейчас собираем потребность по всему крупногабаритному оборудованию по всем больницам, которые есть в Украине", - заявил он.

Как отметил Ляшко, средства на обновление материально-технической базы в бюджете есть. Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект №5600, который, по его мнению, может обеспечить "дополнительные поступления в бюджет".

Согласно медицинской и реформы децентрализации, больницы на местах передаются в одну или несколько громад - заработные платы, в зависимости от пакета медицинских услуг, финансируемых из госбюджета, а содержание, коммунальные услуги и другие текущие расходы учреждения - по местной властью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве хотят доплачивать медикам за переход в больницы, где не хватает специалистов

+9
Ляшко - ""Мы запускаем беспрецедентное обновление инфраструктурной и материально-технической базы........."

17.10.2021 23:02 Ответить
+6
Наш источник сообщает, что пришла закрытая социология по рейтингам. Результаты мягко говоря печальные.

Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.

Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).

Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».

Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.

То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.
Денис Ковалев цензору нет
18.10.2021 00:53 Ответить
+5
Невже від доріг відірвуть на лікарні гроші з КОВІДного фонду? Неподобство якесь!
17.10.2021 23:04 Ответить
Схоже, що гроші ніхто не побачить - ні дороги, ні лікарні...😁
===
tZE: Хроніка одного преЗЄдєнта
Аферы под названием "Велике будівництво" (бюджетная програма 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору») продолжают обрастать судебными исками и откровенным обманом подрядчиков. На этот раз жертвой аферистов стала турецкая фирма "Онур ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК Иншаат Тиджарет ве Санаи Аноним Ширкети" которой недоплатили 347.5 млн. грн задолженности.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:12 Ответить
Словаки за 2 года построили больницу под Братиславой за 50 млн евро, а Ахметов недавно купил самолёт « как у путина» за 50 млн евро
ДОЛГО УКРАИНЦЫ БУДУТ ТЕРПЕТЬ ОЛИГАРХОВ?

показать весь комментарий
17.10.2021 23:08 Ответить
17.10.2021 23:10 Ответить
И реклама постоянно жтой больницы везде

https://youtu.be/EXINhDRunsY
показать весь комментарий
17.10.2021 23:19 Ответить
Хотелось бы от вас получить список, кого из олигархов не нужно терпеть, а кого можно и потерпеть (скорее всего одного).
показать весь комментарий
17.10.2021 23:30 Ответить
Возьмите список Форбс Украины . Все они мильярды заработали , имея доступ к державным ресурсам
показать весь комментарий
17.10.2021 23:35 Ответить
Спасибо, посмотрел.
Вот они - красавцы.

показать весь комментарий
17.10.2021 23:53 Ответить
Сейчас только добавлю сюда эту сладкую парочку.

показать весь комментарий
17.10.2021 23:59 Ответить
Подскажите, кого ещё добавить в эту компанию.

показать весь комментарий
18.10.2021 00:03 Ответить
А кто там прячется
показать весь комментарий
18.10.2021 00:09 Ответить
Не прячется, а занимает стратегическую позицию!
показать весь комментарий
18.10.2021 05:13 Ответить
17.10.2021 23:57 Ответить
ЇХ МОЖНА СУДИТИ ВЖЕ ЗА ТЕ, ЩО ...

Коли в 1990 році Україна входила в двадцятку найрозвиненіших країн світу і була п'ятою по промисловості в Європі, то за 30 років "української дьєрьмократії" (за даними Світового банку):
-- Україна стала найбіднішою країною в Європі, чотирнадцятою в Африці і майже останньою в світі. ВВП на душу населення в середньому по світу в 1920 році досяг 11058 доларів США, в Україні це тільки 33% - 3653 долара. У порівнянні з країнами ЄС - 34047 дол - різниця майже в десять разів.
-- Частка України в світовому ВВП скоротилася втричі - з 0,49% до 0,16%.
-- Відбулася ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. З орієнтованої на важку промисловість, вона перетворилася на яскраво виражену сировинну економіку.
-- Якщо в 1990 році ми не знали, що таке безробіття, то в 2020 воно сягнуло більше 10%, і це тільки офіційним даним. По іншим - безробіття втричі вище.
-- По данним Мінфіну, державний і гарантований державою борг України на червень 2021 року склав 92,5 млрд. дол. Це більше ніж два бюджети України на 2021 рік.
-- По данним Держстату, українців стало на 10 млн менше: з 51,9 млн чоловік до 41,9. І це знову-таки по офіційним джерелам, по іншим - на 15 млн. А це вже геноцид.
Добавте сюди зменшення території, продаж землі, збільшення вдвічі кількості самогубств.
Висновок: роздеребанили, розікрали багату колись країну.
17.10.2021 23:58 Ответить
Спасибо, объективно и честно , там правда жаль на фото за компанию ещё яныка не хватает
показать весь комментарий
18.10.2021 00:06 Ответить
На этом фото президенты.
А олигарх среди них только один.
Так кого нам нужно перестать терпеть?
показать весь комментарий
18.10.2021 00:10 Ответить
Официально да ,а не официально трое из них миллиардеры
показать весь комментарий
18.10.2021 00:17 Ответить
Не официально (без решения суда) у нас только санкции СНБО вводятся.
Мы не СНБО и обвинять не официальных не имеем права.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:21 Ответить
Вы не загоняйте общение в демагогию .
все реально понимают финансовое состояния президентов .
показать весь комментарий
18.10.2021 01:09 Ответить
Демагогией занимаетесь вы, оперируя всем известными фразами, а я показал конкретных субьектов, которых нужно привести в соответствие с нашими Законами.
А вам это делать не позволяют двойные стандарты.
У вас есть один безгрешный и неприкасаемый, оттого и ваше бла-бла-бла.
показать весь комментарий
18.10.2021 07:28 Ответить
ти москальський проплачений троль? "в 1920 році"? "3653 долара"?

Доводжу до відома, що згідно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цих даних в 2018-ому (не 1920-ому) ПКС України був 9283 долара, а не 3653! Це раз, а два: навіть ПКС є дуже дефектним показником розвитку, бо наприклад Катар з показником 130 тис. доларів складно назвати розвиненою і багатою країною, де населення практично немає, територія мізерна і виготовляють вони одну нафту!
показать весь комментарий
18.10.2021 07:19 Ответить
18.10.2021 00:11 Ответить
Да, поделить наворованное 😀😅😀
а Вы почему себе 7 млрд евро не заработали ???
показать весь комментарий
18.10.2021 01:08 Ответить
...ять. У нас в районной опорной больнице второй раз за две недели кончается кислород и городской бизнес свозит баллоны с миру по нитке чтобы больным было чем дышать. А оно сказки вещает.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:09 Ответить
Где у нас, указывайте конкретно место , это важно для читателя
показать весь комментарий
17.10.2021 23:41 Ответить
Ага. И именно поэтому долги по зарплатам перед врачами составляют около 0.5 млрд. грн. А долги по больничным выплатам составляют более 3 млрд.грн. Это ведь "чиновник пэтелох просто бабло косит", правда? Только вот закон о осударственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания (принят еще в 2017 году при ненавистном вам Пэте) предусматривает чтобы в госбюджете сохранилась норма в 5% от ВПП на медицину, а зеленые в реальности на 2021 и в проекте на 2022 год предусмотрели медикам примерно 2,7 - 2,9% от ВПП. Вот вам и обещанное "повышение" финансирования и "зарплат врачам" от Зели. Глотайте и смачного.
показать весь комментарий
18.10.2021 01:44 Ответить
Ну это хорошо. Есть и положительные моменты у зеленой власти. Строят они и вправду немало, как на мой взгляд.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:10 Ответить
а крадуть схоже теж немало...
показать весь комментарий
17.10.2021 23:11 Ответить
Берут кредиты и строят. Тебе тоже желаю всю жизнь в кредитах буть
показать весь комментарий
17.10.2021 23:12 Ответить
"Буть"грамотно пиши "доброжелатель "
показать весь комментарий
17.10.2021 23:55 Ответить
16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск

В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.

Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.

«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
17.10.2021 23:16 Ответить
"Армия, мова, вира" не прошли среди избирателей, так может быть дороги и больницы народу понравятся. При чём вне зависимости от цвета, вкуса и возраста
показать весь комментарий
17.10.2021 23:28 Ответить
дороги на кладбища а больницы без персонала и кислорода...?!
а скоро и дома без отопления...да-очень "понравятся"...как и новые серии "сватов"...
показать весь комментарий
18.10.2021 00:27 Ответить
Сьогодні знайомого, якому хріново від ковіду і якому сімейний лікар призначив лікування вдома, повезла дружина в обласний центр. Це порадили зробити лікарі швидкої бувшого райцентру, які приїжджали на виклик. В Кропивницькому ні одна лікарня хворого не прийняла, мусили їхати додому. Надіються знайти лікаря в райцентрі (тьфу, псевдоадмінцентрі ОТГ), щоб приписав крапельниці. І т.д. і т.п. Отака йухня, малята. Бардак повний. Люди реально не змогли попасти в лікарню.
показать весь комментарий
18.10.2021 02:57 Ответить
Ну звісно. Прививатись не хочуть, а як прижало то стогнуть - Зрада!
показать весь комментарий
18.10.2021 07:15 Ответить
Все стройки нужны для откатов!
показать весь комментарий
17.10.2021 23:31 Ответить
так званій опозиції ніколи нічого не подобається
показать весь комментарий
18.10.2021 07:13 Ответить
а літом замість доріг то не можна було зробити...?!!!
чекали поки почнеться нова хвиля КОВІДу...?!
чи думали що пронесе...?!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 23:11 Ответить
А у нас за лето капитально отремонтировали больницу, сделали ее опорной, установили кислородную станцию, томограф, сделали 3 ковидных отделений.

То что вы этого не видите и не знаете, не означает, что этого не существует
показать весь комментарий
17.10.2021 23:25 Ответить
та я з Вами згоден...ось тільки чому лише зараз , чому лише так мало...!!! а персонал в Вашій лікарні є...?! чи тільки обладнання та ліжка...?!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 23:28 Ответить
По персоналу не скажу, но знаю, что сейчас забито все, везут со всей округи.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:38 Ответить
и стоят они без эксплуатации! и пакетами никто воспользоваться не может .. и платят пациенты нал как и раньше!
показать весь комментарий
17.10.2021 23:33 Ответить
У меня брат двоюродный по весне в Днепре лежал в ковидном отделении 6 ГБ, спрашивал сколько платил, сказал НИЧЕГО, только при поступлении содрали 50 грн "на отделение", при чем кормили прилично.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:37 Ответить
Кормили прилично пишите , если не трудно в кратце опишите меню
показать весь комментарий
18.10.2021 00:27 Ответить
ну это из области фантастики...у меня знакомый чтобы выжить потратил 45 тыс гривен...видимо в разных странах живём...
показать весь комментарий
18.10.2021 00:28 Ответить
А міг би просто безкоштовно вколоти прививку
показать весь комментарий
18.10.2021 07:16 Ответить
Здоровья Вам и не болейте Ковидом. А то так все хорошо, а потом, вдруг, все так плохо.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:45 Ответить
Спасибо за пожелание, а вообще то каждый должен понимать что кроме государства сам должен заботится о своем здоровье.
Народ у нас такой, что из под палки не заставишь вакцинироваться, а потом начинается вы нам должны то и это, а просто ни одна система здравоохранения не выдержит массового наплыва пациентов. Мы это видели и в Европе, то же происходит и у нас.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:53 Ответить
Абсолютно с Вами согласен и поддерживаю. Но, к сожалению, ВОЗ прогнозирует пятую волну КОВИД. Вдумайтесь, пятую! А у нас с третей не могут справиться. В нашем городке заболеваемость выросла в 20 раз, это страшно, особенно, когда речь идет о детях.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:10 Ответить
бо сначала вакцин не было.одни "контракты"и монопольные поставщики (пан Степанов-если помните) ,а затем неправильное информирование и ознакомление...поэтому имеем то что имеем...
показать весь комментарий
18.10.2021 00:30 Ответить
Слышал от врачей причём дважды ,а так же от пациентов не раз ,что те кто выпивает, как то не поступают ,типа ковид и бухло не дружелюбны
показать весь комментарий
18.10.2021 00:31 Ответить
Кто сделал и где у вас???
показать весь комментарий
18.10.2021 00:08 Ответить
"Унас" это засекреченный военный городок, кстати он не один ту такой на форуме
показать весь комментарий
18.10.2021 00:35 Ответить
Прочитай мій пост вище.
показать весь комментарий
18.10.2021 02:59 Ответить
Іновационноє оборудованіє... Це як командир ********* авіалайнера, що відповідає за життя сотень пасажирів та екіпажу, пілотуючи складну та дороговартісну машину... і отримуючи за це 500 доларів на місяць....
показать весь комментарий
17.10.2021 23:15 Ответить
И посадят вокруг милион деревьев.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:25 Ответить
Хоть из золота! Зарплата врача побуждает его на дополнительный заработок! А ежегодные "курсы" , ежегодные 50 баллов на еще более отчаянные действия! И лишение отпуска из за этих "курсов"...
показать весь комментарий
17.10.2021 23:30 Ответить
Смотрю я в эти глаза зеленные и думаю, сколько он сегодня вынюхал.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:43 Ответить
У цього Ляшка немає клепки в голові. Де українське наукове медичне обладнання? Для нього не потрібні величезні будівлі, а лише невеликі кабінети, а ефективність лазерної терапії здатна заступити всю фарма-медицину.
показать весь комментарий
18.10.2021 00:05 Ответить
З моменту обрання дегенерата президентом я не чекаю нічого хорошого. Навпаки, буде тільки гірше і все закінчиться великим шухєром (погромом) і Майданами Лінча з подальшим мародерством. Тому озброюйтесь і готуйтесь. Якщо не прийдете за "слугами" Ви то до Вас напевне прийдуть якісь холуї-мародери і здеруть останнє разом зі шкірою...
показать весь комментарий
18.10.2021 01:04 Ответить
Угу. Третій рік свої мантри бурмочуть боти
показать весь комментарий
18.10.2021 07:18 Ответить
Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект №5600, который, по его мнению, может обеспечить "дополнительные поступления в бюджет". Источник:

И никому нету дела, что там в том законопроекте? Так денег станет еще меньше!
показать весь комментарий
18.10.2021 01:08 Ответить
... головокружение от успехов : хворобня майбутнього
показать весь комментарий
18.10.2021 04:27 Ответить
Ди аг нос ти ка !!! Сделайте ее быстрой, доступной, безошибочно правильной, и видимой всей системе в любой точке страны, любым врачем, в любом месте.
показать весь комментарий
18.10.2021 06:51 Ответить
Тупорилі не прививаються а потім шукають зраду скрізь
показать весь комментарий
18.10.2021 07:20 Ответить
а ляшко не уточнив, де він візьме інших лікарів? Ну тих, які будуть "вигравати конкуренцію" в існуючих?
показать весь комментарий
18.10.2021 07:22 Ответить
Исаак Голдблюм сидит в баре с несчастным лицом. Посетитель за соседним столиком:
- Простите, но вы выглядите таким подавленным. В чём дело?
- Вы таки правы. Я скажу вам, в чём проблема. Моя мать умерла в июне и оставила $ 25,000.
- Ну и дела. Это трудно, - сказал сочувственно клиент.
- Потом в июле, мой отец умер и оставил мне $ 100,000.
- Мне очень жаль слышать такое. Потеря двух родителей в течение двух месяцев - неудивительно, что у вас такая депрессия.
- А в прошлом месяце моя тетя умерла и оставила мне $ 150,000.
Клиент покачал головой в знак жалости:
- Какой ужас! Три близких члена семьи потерять за три месяца!
- А этот месяц уже кончается и... ничего!
показать весь комментарий
18.10.2021 07:37 Ответить
Переоснащення вже проходили при овощу. Коли у ліканні купували старий мотлох а видавали за нове обладнання. Кримінальні справи потім закривали гроші списували як інвестиції. Недумаю що Зебобіки спромоглися на інші схеми ніж їх вигадали кровосісі. А не можуть за ці гроші покрасити паркани.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:11 Ответить
 
 