У межах проєкту "Велике будівництво" переоснастять 48 лікарень, - Ляшко

У межах проєкту

Міністерство охорони здоров'я планує оновлення інфраструктури лікарень, заявив глава відомства Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у "Суботньому інтерв'ю" Радіо Свобода.

У такий спосіб він відповів на питання про те, що не весь медичний персонал освоює сучасну техніку.

"Ми запускаємо безпрецедентне оновлення інфраструктурної та матеріально-технічної бази наших лікарень. Тобто з’являється інноваційне обладнання. І якщо хтось не хоче змінюватися, щоб працювати на цьому інноваційному обладнанні, надавати ефективнішу медичну допомогу, то фактично він буде поступово програвати конкуренцію іншим лікарям", – сказав міністр.

За його словами, якщо раніше відбувалися точкові зміни, то зараз МОЗ планує "безпрецедентні" інвестиції в інфраструктуру.

"Сьогодні в межах програми президента України "Велике будівництво" розпочинається реконструкція, будівництво, технічне переоснащення 48 лікарень, це з 48-ми лікарень одна обласна клінічна і одна обласна дитяча лікарня. Паралельно з цим ми зараз збираємо запити щодо всього великогабаритного обладнання у всіх лікарнях, які є в Україні", – заявив він.

Як зазначив Ляшко, кошти на оновлення матеріально-технічної бази в бюджеті є. Він висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає законопроєкт №5600, який, на його думку, може забезпечити "додаткові надходження у бюджет".

Відповідно до медичної і реформи децентралізації, лікарні на місцях передаються в одну або декілька громад – заробітні плати, залежно від пакету медичних послуг, фінансуються із держбюджету, а утримання, комунальні послуги та інші поточні видатки закладу – за місцевою владою.

Читайте також: У МОЗ хочуть доплачувати медикам за перехід в лікарні, де не вистачає фахівців

18.10.2021 00:53
Ляшко - ""Мы запускаем беспрецедентное обновление инфраструктурной и материально-технической базы........."

показати весь коментар
17.10.2021 23:02 Відповісти
то вже якийсь "зелений сюррр"...а почалось все з масок...які кудись продали ще до першої хвилі...
показати весь коментар
17.10.2021 23:14 Відповісти
Попіл Марії Антуанетти вже стукає у "добре" серце Валадимира Ссанича.
показати весь коментар
17.10.2021 23:25 Відповісти
Наш источник сообщает, что пришла закрытая социология по рейтингам. Результаты мягко говоря печальные.

Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.

Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).

Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».

Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.

То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.
Денис Ковалев цензору нет
показати весь коментар
18.10.2021 00:53 Відповісти
Невже від доріг відірвуть на лікарні гроші з КОВІДного фонду? Неподобство якесь!
показати весь коментар
17.10.2021 23:04 Відповісти
Схоже, що гроші ніхто не побачить - ні дороги, ні лікарні...😁
===
tZE: Хроніка одного преЗЄдєнта
Аферы под названием "Велике будівництво" (бюджетная програма 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору») продолжают обрастать судебными исками и откровенным обманом подрядчиков. На этот раз жертвой аферистов стала турецкая фирма "Онур ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК Иншаат Тиджарет ве Санаи Аноним Ширкети" которой недоплатили 347.5 млн. грн задолженности.
показати весь коментар
18.10.2021 00:12 Відповісти
Словаки за 2 года построили больницу под Братиславой за 50 млн евро, а Ахметов недавно купил самолёт « как у путина» за 50 млн евро
ДОЛГО УКРАИНЦЫ БУДУТ ТЕРПЕТЬ ОЛИГАРХОВ?

показати весь коментар
17.10.2021 23:08 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 23:10 Відповісти
И реклама постоянно жтой больницы везде

https://youtu.be/EXINhDRunsY
показати весь коментар
17.10.2021 23:19 Відповісти
Хотелось бы от вас получить список, кого из олигархов не нужно терпеть, а кого можно и потерпеть (скорее всего одного).
показати весь коментар
17.10.2021 23:30 Відповісти
Возьмите список Форбс Украины . Все они мильярды заработали , имея доступ к державным ресурсам
показати весь коментар
17.10.2021 23:35 Відповісти
Спасибо, посмотрел.
Вот они - красавцы.

показати весь коментар
17.10.2021 23:53 Відповісти
Сейчас только добавлю сюда эту сладкую парочку.

показати весь коментар
17.10.2021 23:59 Відповісти
Подскажите, кого ещё добавить в эту компанию.

показати весь коментар
18.10.2021 00:03 Відповісти
А кто там прячется
показати весь коментар
18.10.2021 00:09 Відповісти
Не прячется, а занимает стратегическую позицию!
показати весь коментар
18.10.2021 05:13 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 23:57 Відповісти
ЇХ МОЖНА СУДИТИ ВЖЕ ЗА ТЕ, ЩО ...

Коли в 1990 році Україна входила в двадцятку найрозвиненіших країн світу і була п'ятою по промисловості в Європі, то за 30 років "української дьєрьмократії" (за даними Світового банку):
-- Україна стала найбіднішою країною в Європі, чотирнадцятою в Африці і майже останньою в світі. ВВП на душу населення в середньому по світу в 1920 році досяг 11058 доларів США, в Україні це тільки 33% - 3653 долара. У порівнянні з країнами ЄС - 34047 дол - різниця майже в десять разів.
-- Частка України в світовому ВВП скоротилася втричі - з 0,49% до 0,16%.
-- Відбулася ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. З орієнтованої на важку промисловість, вона перетворилася на яскраво виражену сировинну економіку.
-- Якщо в 1990 році ми не знали, що таке безробіття, то в 2020 воно сягнуло більше 10%, і це тільки офіційним даним. По іншим - безробіття втричі вище.
-- По данним Мінфіну, державний і гарантований державою борг України на червень 2021 року склав 92,5 млрд. дол. Це більше ніж два бюджети України на 2021 рік.
-- По данним Держстату, українців стало на 10 млн менше: з 51,9 млн чоловік до 41,9. І це знову-таки по офіційним джерелам, по іншим - на 15 млн. А це вже геноцид.
Добавте сюди зменшення території, продаж землі, збільшення вдвічі кількості самогубств.
Висновок: роздеребанили, розікрали багату колись країну.
показати весь коментар
17.10.2021 23:58 Відповісти
Спасибо, объективно и честно , там правда жаль на фото за компанию ещё яныка не хватает
показати весь коментар
18.10.2021 00:06 Відповісти
На этом фото президенты.
А олигарх среди них только один.
Так кого нам нужно перестать терпеть?
показати весь коментар
18.10.2021 00:10 Відповісти
Официально да ,а не официально трое из них миллиардеры
показати весь коментар
18.10.2021 00:17 Відповісти
Не официально (без решения суда) у нас только санкции СНБО вводятся.
Мы не СНБО и обвинять не официальных не имеем права.
показати весь коментар
18.10.2021 00:21 Відповісти
Вы не загоняйте общение в демагогию .
все реально понимают финансовое состояния президентов .
показати весь коментар
18.10.2021 01:09 Відповісти
Демагогией занимаетесь вы, оперируя всем известными фразами, а я показал конкретных субьектов, которых нужно привести в соответствие с нашими Законами.
А вам это делать не позволяют двойные стандарты.
У вас есть один безгрешный и неприкасаемый, оттого и ваше бла-бла-бла.
показати весь коментар
18.10.2021 07:28 Відповісти
ти москальський проплачений троль? "в 1920 році"? "3653 долара"?

Доводжу до відома, що згідно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цих даних в 2018-ому (не 1920-ому) ПКС України був 9283 долара, а не 3653! Це раз, а два: навіть ПКС є дуже дефектним показником розвитку, бо наприклад Катар з показником 130 тис. доларів складно назвати розвиненою і багатою країною, де населення практично немає, територія мізерна і виготовляють вони одну нафту!
показати весь коментар
18.10.2021 07:19 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 00:11 Відповісти
Да, поделить наворованное 😀😅😀
а Вы почему себе 7 млрд евро не заработали ???
показати весь коментар
18.10.2021 01:08 Відповісти
...ять. У нас в районной опорной больнице второй раз за две недели кончается кислород и городской бизнес свозит баллоны с миру по нитке чтобы больным было чем дышать. А оно сказки вещает.
показати весь коментар
17.10.2021 23:09 Відповісти
Где у нас, указывайте конкретно место , это важно для читателя
показати весь коментар
17.10.2021 23:41 Відповісти
Ага. И именно поэтому долги по зарплатам перед врачами составляют около 0.5 млрд. грн. А долги по больничным выплатам составляют более 3 млрд.грн. Это ведь "чиновник пэтелох просто бабло косит", правда? Только вот закон о осударственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания (принят еще в 2017 году при ненавистном вам Пэте) предусматривает чтобы в госбюджете сохранилась норма в 5% от ВПП на медицину, а зеленые в реальности на 2021 и в проекте на 2022 год предусмотрели медикам примерно 2,7 - 2,9% от ВПП. Вот вам и обещанное "повышение" финансирования и "зарплат врачам" от Зели. Глотайте и смачного.
показати весь коментар
18.10.2021 01:44 Відповісти
Ну это хорошо. Есть и положительные моменты у зеленой власти. Строят они и вправду немало, как на мой взгляд.
показати весь коментар
17.10.2021 23:10 Відповісти
а крадуть схоже теж немало...
показати весь коментар
17.10.2021 23:11 Відповісти
Берут кредиты и строят. Тебе тоже желаю всю жизнь в кредитах буть
показати весь коментар
17.10.2021 23:12 Відповісти
"Буть"грамотно пиши "доброжелатель "
показати весь коментар
17.10.2021 23:55 Відповісти
16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск

В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.

Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.

«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
показати весь коментар
17.10.2021 23:16 Відповісти
"Армия, мова, вира" не прошли среди избирателей, так может быть дороги и больницы народу понравятся. При чём вне зависимости от цвета, вкуса и возраста
показати весь коментар
17.10.2021 23:28 Відповісти
дороги на кладбища а больницы без персонала и кислорода...?!
а скоро и дома без отопления...да-очень "понравятся"...как и новые серии "сватов"...
показати весь коментар
18.10.2021 00:27 Відповісти
Сьогодні знайомого, якому хріново від ковіду і якому сімейний лікар призначив лікування вдома, повезла дружина в обласний центр. Це порадили зробити лікарі швидкої бувшого райцентру, які приїжджали на виклик. В Кропивницькому ні одна лікарня хворого не прийняла, мусили їхати додому. Надіються знайти лікаря в райцентрі (тьфу, псевдоадмінцентрі ОТГ), щоб приписав крапельниці. І т.д. і т.п. Отака йухня, малята. Бардак повний. Люди реально не змогли попасти в лікарню.
показати весь коментар
18.10.2021 02:57 Відповісти
Ну звісно. Прививатись не хочуть, а як прижало то стогнуть - Зрада!
показати весь коментар
18.10.2021 07:15 Відповісти
Все стройки нужны для откатов!
показати весь коментар
17.10.2021 23:31 Відповісти
так званій опозиції ніколи нічого не подобається
показати весь коментар
18.10.2021 07:13 Відповісти
а літом замість доріг то не можна було зробити...?!!!
чекали поки почнеться нова хвиля КОВІДу...?!
чи думали що пронесе...?!!!
показати весь коментар
17.10.2021 23:11 Відповісти
А у нас за лето капитально отремонтировали больницу, сделали ее опорной, установили кислородную станцию, томограф, сделали 3 ковидных отделений.

То что вы этого не видите и не знаете, не означает, что этого не существует
показати весь коментар
17.10.2021 23:25 Відповісти
та я з Вами згоден...ось тільки чому лише зараз , чому лише так мало...!!! а персонал в Вашій лікарні є...?! чи тільки обладнання та ліжка...?!!!
показати весь коментар
17.10.2021 23:28 Відповісти
По персоналу не скажу, но знаю, что сейчас забито все, везут со всей округи.
показати весь коментар
17.10.2021 23:38 Відповісти
и стоят они без эксплуатации! и пакетами никто воспользоваться не может .. и платят пациенты нал как и раньше!
показати весь коментар
17.10.2021 23:33 Відповісти
У меня брат двоюродный по весне в Днепре лежал в ковидном отделении 6 ГБ, спрашивал сколько платил, сказал НИЧЕГО, только при поступлении содрали 50 грн "на отделение", при чем кормили прилично.
показати весь коментар
17.10.2021 23:37 Відповісти
Кормили прилично пишите , если не трудно в кратце опишите меню
показати весь коментар
18.10.2021 00:27 Відповісти
ну это из области фантастики...у меня знакомый чтобы выжить потратил 45 тыс гривен...видимо в разных странах живём...
показати весь коментар
18.10.2021 00:28 Відповісти
А міг би просто безкоштовно вколоти прививку
показати весь коментар
18.10.2021 07:16 Відповісти
Здоровья Вам и не болейте Ковидом. А то так все хорошо, а потом, вдруг, все так плохо.
показати весь коментар
17.10.2021 23:45 Відповісти
Спасибо за пожелание, а вообще то каждый должен понимать что кроме государства сам должен заботится о своем здоровье.
Народ у нас такой, что из под палки не заставишь вакцинироваться, а потом начинается вы нам должны то и это, а просто ни одна система здравоохранения не выдержит массового наплыва пациентов. Мы это видели и в Европе, то же происходит и у нас.
показати весь коментар
17.10.2021 23:53 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен и поддерживаю. Но, к сожалению, ВОЗ прогнозирует пятую волну КОВИД. Вдумайтесь, пятую! А у нас с третей не могут справиться. В нашем городке заболеваемость выросла в 20 раз, это страшно, особенно, когда речь идет о детях.
показати весь коментар
18.10.2021 00:10 Відповісти
бо сначала вакцин не было.одни "контракты"и монопольные поставщики (пан Степанов-если помните) ,а затем неправильное информирование и ознакомление...поэтому имеем то что имеем...
показати весь коментар
18.10.2021 00:30 Відповісти
Слышал от врачей причём дважды ,а так же от пациентов не раз ,что те кто выпивает, как то не поступают ,типа ковид и бухло не дружелюбны
показати весь коментар
18.10.2021 00:31 Відповісти
Кто сделал и где у вас???
показати весь коментар
18.10.2021 00:08 Відповісти
"Унас" это засекреченный военный городок, кстати он не один ту такой на форуме
показати весь коментар
18.10.2021 00:35 Відповісти
Прочитай мій пост вище.
показати весь коментар
18.10.2021 02:59 Відповісти
Іновационноє оборудованіє... Це як командир ********* авіалайнера, що відповідає за життя сотень пасажирів та екіпажу, пілотуючи складну та дороговартісну машину... і отримуючи за це 500 доларів на місяць....
показати весь коментар
17.10.2021 23:15 Відповісти
И посадят вокруг милион деревьев.
показати весь коментар
17.10.2021 23:25 Відповісти
Хоть из золота! Зарплата врача побуждает его на дополнительный заработок! А ежегодные "курсы" , ежегодные 50 баллов на еще более отчаянные действия! И лишение отпуска из за этих "курсов"...
показати весь коментар
17.10.2021 23:30 Відповісти
Смотрю я в эти глаза зеленные и думаю, сколько он сегодня вынюхал.
показати весь коментар
17.10.2021 23:43 Відповісти
У цього Ляшка немає клепки в голові. Де українське наукове медичне обладнання? Для нього не потрібні величезні будівлі, а лише невеликі кабінети, а ефективність лазерної терапії здатна заступити всю фарма-медицину.
показати весь коментар
18.10.2021 00:05 Відповісти
З моменту обрання дегенерата президентом я не чекаю нічого хорошого. Навпаки, буде тільки гірше і все закінчиться великим шухєром (погромом) і Майданами Лінча з подальшим мародерством. Тому озброюйтесь і готуйтесь. Якщо не прийдете за "слугами" Ви то до Вас напевне прийдуть якісь холуї-мародери і здеруть останнє разом зі шкірою...
показати весь коментар
18.10.2021 01:04 Відповісти
Угу. Третій рік свої мантри бурмочуть боти
показати весь коментар
18.10.2021 07:18 Відповісти
Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект №5600, который, по его мнению, может обеспечить "дополнительные поступления в бюджет". Источник:

И никому нету дела, что там в том законопроекте? Так денег станет еще меньше!
показати весь коментар
18.10.2021 01:08 Відповісти
... головокружение от успехов : хворобня майбутнього
показати весь коментар
18.10.2021 04:27 Відповісти
Ди аг нос ти ка !!! Сделайте ее быстрой, доступной, безошибочно правильной, и видимой всей системе в любой точке страны, любым врачем, в любом месте.
показати весь коментар
18.10.2021 06:51 Відповісти
Тупорилі не прививаються а потім шукають зраду скрізь
показати весь коментар
18.10.2021 07:20 Відповісти
а ляшко не уточнив, де він візьме інших лікарів? Ну тих, які будуть "вигравати конкуренцію" в існуючих?
показати весь коментар
18.10.2021 07:22 Відповісти
Исаак Голдблюм сидит в баре с несчастным лицом. Посетитель за соседним столиком:
- Простите, но вы выглядите таким подавленным. В чём дело?
- Вы таки правы. Я скажу вам, в чём проблема. Моя мать умерла в июне и оставила $ 25,000.
- Ну и дела. Это трудно, - сказал сочувственно клиент.
- Потом в июле, мой отец умер и оставил мне $ 100,000.
- Мне очень жаль слышать такое. Потеря двух родителей в течение двух месяцев - неудивительно, что у вас такая депрессия.
- А в прошлом месяце моя тетя умерла и оставила мне $ 150,000.
Клиент покачал головой в знак жалости:
- Какой ужас! Три близких члена семьи потерять за три месяца!
- А этот месяц уже кончается и... ничего!
показати весь коментар
18.10.2021 07:37 Відповісти
Переоснащення вже проходили при овощу. Коли у ліканні купували старий мотлох а видавали за нове обладнання. Кримінальні справи потім закривали гроші списували як інвестиції. Недумаю що Зебобіки спромоглися на інші схеми ніж їх вигадали кровосісі. А не можуть за ці гроші покрасити паркани.
показати весь коментар
19.10.2021 20:11 Відповісти
 
 