У межах проєкту "Велике будівництво" переоснастять 48 лікарень, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує оновлення інфраструктури лікарень, заявив глава відомства Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у "Суботньому інтерв'ю" Радіо Свобода.

У такий спосіб він відповів на питання про те, що не весь медичний персонал освоює сучасну техніку.

"Ми запускаємо безпрецедентне оновлення інфраструктурної та матеріально-технічної бази наших лікарень. Тобто з’являється інноваційне обладнання. І якщо хтось не хоче змінюватися, щоб працювати на цьому інноваційному обладнанні, надавати ефективнішу медичну допомогу, то фактично він буде поступово програвати конкуренцію іншим лікарям", – сказав міністр.

За його словами, якщо раніше відбувалися точкові зміни, то зараз МОЗ планує "безпрецедентні" інвестиції в інфраструктуру.

"Сьогодні в межах програми президента України "Велике будівництво" розпочинається реконструкція, будівництво, технічне переоснащення 48 лікарень, це з 48-ми лікарень одна обласна клінічна і одна обласна дитяча лікарня. Паралельно з цим ми зараз збираємо запити щодо всього великогабаритного обладнання у всіх лікарнях, які є в Україні", – заявив він.

Як зазначив Ляшко, кошти на оновлення матеріально-технічної бази в бюджеті є. Він висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає законопроєкт №5600, який, на його думку, може забезпечити "додаткові надходження у бюджет".

Відповідно до медичної і реформи децентралізації, лікарні на місцях передаються в одну або декілька громад – заробітні плати, залежно від пакету медичних послуг, фінансуються із держбюджету, а утримання, комунальні послуги та інші поточні видатки закладу – за місцевою владою.

Читайте також: У МОЗ хочуть доплачувати медикам за перехід в лікарні, де не вистачає фахівців