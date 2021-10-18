Посол Франции в Минске Лакост покинул Беларусь

Посол Франции в Минске Николя де Лакост покинул Беларусь покинул страну по требованию местных властей.

Прямая речь: "Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул Беларусь сегодня. Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте посольства".

Пресс-секретар, которая сделала заявление, не сказала, почему белорусские власти захотели, чтобы Николя де Лакост покинул страну.

Но, согласно сообщениям белорусских СМИ, Николя де Лакост никогда не встречался с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии верительных грамот.

Франция, как и другие страны ЕС, не признала претензию Лукашенко на шестой президентский срок.

