Посол Франции в Минске Лакост покинул Беларусь

Посол Франции в Минске Лакост покинул Беларусь

Посол Франции в Минске Николя де Лакост покинул Беларусь покинул страну по требованию местных властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь французского посольства в AFP

Прямая речь: "Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул Беларусь сегодня. Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте посольства".

Пресс-секретар, которая сделала заявление, не сказала, почему белорусские власти захотели, чтобы Николя де Лакост покинул страну.

Но, согласно сообщениям белорусских СМИ, Николя де Лакост никогда не встречался с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии верительных грамот.

Франция, как и другие страны ЕС, не признала претензию Лукашенко на шестой президентский срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

Неправильний заголовок. Дрібний бульбашкофюрер змусив посла, колись великої Держави, залишити свій пост. Жріть не обляпайтесть.
показать весь комментарий
18.10.2021 01:15 Ответить
В своем видеообращении посол призвал того, кто покинет Беларусь последним, закрыть кран и выключить сет.
показать весь комментарий
18.10.2021 01:22 Ответить
Франция я уверен, как нибудь переживёт, а вот о самой смачной новости дня Цензор пока умолчал : там это, как бы это сказать, на Чеченском халифате подрались участники сдачи на краповый берет, как обычно русский Ваня и толпа чеченских джигитов, так как последние подвозили своих на авто, пока вани ползали и бегали. Пришлось разнимать целому генералу. Витязь протестуя, снял свои береты и ходит в кепках. Висмурадов, шавка Царька, русских наругал и предупредил о последствиях. Кадыров даёт большие деньги за эти береты, естественно не со своего кармана. Так что дарю хохму, которую завтра можно раскрутить по полной
показать весь комментарий
18.10.2021 01:32 Ответить
Тема ушемления рос-иванов чеченами и прочими исконно "русскими" должна педалироваться 24/7. Не пропаганды, а истины ради. Тем более, ничего придумывать не надо: чебуреки регулярно набутыливают ватанов
показать весь комментарий
18.10.2021 02:05 Ответить
Тоже правильно, только за последнюю неделю 2 случая драк в московском метро, нападение группы кавказцев на полицейского с попыткой линчевания на Сургутщине и теперь вот фальшивые краповые береты и всё это в распиаренных на весь мир спецназах, а у нас тишина, все спят, пока Телега разрывается. Слабо ещё работаем, надо исправляться
показать весь комментарий
18.10.2021 02:18 Ответить
когда они там друг друга перережут - мы просто філіжаночку кави вип'ємо по ітогу
показать весь комментарий
18.10.2021 11:56 Ответить
Братьянавеки
показать весь комментарий
18.10.2021 05:41 Ответить
Слюнтяй Макрон поїде власноручно угомоніти ситуацію - він нерівно дихає в бік диктаторів.
показать весь комментарий
18.10.2021 01:47 Ответить
Странно, что по прошествии аж 14 месяцев.
показать весь комментарий
18.10.2021 02:03 Ответить
Ожидали на поклон
показать весь комментарий
18.10.2021 05:42 Ответить
Похоже на то. Пока страны ЕС занимают четкую позицию по непризнанию самозванца.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:14 Ответить
Классно Макрону в лицо плюнули. Бульбажор без ***** ничто. да и зачем французский посол в федеральном округе Расеи
показать весь комментарий
18.10.2021 07:17 Ответить
А чому піджопник жабоїду? Мабуть, на якийсь прийом прийшов у білій сорочці і червоній краватці,чим викликав істерику у бульболизів.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:22 Ответить
 
 