УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8885 відвідувачів онлайн
Новини
10 261 13

Посол Франції в Мінську Лакост залишив Білорусь

Посол Франції в Мінську Лакост залишив Білорусь

Посол Франції у Мінську Ніколя де Лакост залишив країну на вимогу місцевої влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар французького посольства в AFP.

Пряма мова: "Білоруське МЗС зажадало, щоб посол поїхав до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив Білорусь сьогодні. Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу, яке завтра вранці з'явиться на сайті посольства".

Прессекретарка, яка зробила заяву, не сказала, чому білоруська влада захотіла, щоб Ніколя де Лакост залишив країну.

Але, згідно з повідомленнями білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, щоб передати йому копії вірчих грамот.

Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензію Лукашенка на шостий президентський термін.

Також читайте: Посол Польщі в ЄС Садось: Режим Лукашенка й далі намагається дестабілізувати ЄС і використовує дітей у міграційній кризі

Автор: 

Білорусь (8034) посол (1131) Франція (3149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тема ушемления рос-иванов чеченами и прочими исконно "русскими" должна педалироваться 24/7. Не пропаганды, а истины ради. Тем более, ничего придумывать не надо: чебуреки регулярно набутыливают ватанов
показати весь коментар
18.10.2021 02:05 Відповісти
+5
Франция я уверен, как нибудь переживёт, а вот о самой смачной новости дня Цензор пока умолчал : там это, как бы это сказать, на Чеченском халифате подрались участники сдачи на краповый берет, как обычно русский Ваня и толпа чеченских джигитов, так как последние подвозили своих на авто, пока вани ползали и бегали. Пришлось разнимать целому генералу. Витязь протестуя, снял свои береты и ходит в кепках. Висмурадов, шавка Царька, русских наругал и предупредил о последствиях. Кадыров даёт большие деньги за эти береты, естественно не со своего кармана. Так что дарю хохму, которую завтра можно раскрутить по полной
показати весь коментар
18.10.2021 01:32 Відповісти
+4
В своем видеообращении посол призвал того, кто покинет Беларусь последним, закрыть кран и выключить сет.
показати весь коментар
18.10.2021 01:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неправильний заголовок. Дрібний бульбашкофюрер змусив посла, колись великої Держави, залишити свій пост. Жріть не обляпайтесть.
показати весь коментар
18.10.2021 01:15 Відповісти
В своем видеообращении посол призвал того, кто покинет Беларусь последним, закрыть кран и выключить сет.
показати весь коментар
18.10.2021 01:22 Відповісти
Франция я уверен, как нибудь переживёт, а вот о самой смачной новости дня Цензор пока умолчал : там это, как бы это сказать, на Чеченском халифате подрались участники сдачи на краповый берет, как обычно русский Ваня и толпа чеченских джигитов, так как последние подвозили своих на авто, пока вани ползали и бегали. Пришлось разнимать целому генералу. Витязь протестуя, снял свои береты и ходит в кепках. Висмурадов, шавка Царька, русских наругал и предупредил о последствиях. Кадыров даёт большие деньги за эти береты, естественно не со своего кармана. Так что дарю хохму, которую завтра можно раскрутить по полной
показати весь коментар
18.10.2021 01:32 Відповісти
Тема ушемления рос-иванов чеченами и прочими исконно "русскими" должна педалироваться 24/7. Не пропаганды, а истины ради. Тем более, ничего придумывать не надо: чебуреки регулярно набутыливают ватанов
показати весь коментар
18.10.2021 02:05 Відповісти
Тоже правильно, только за последнюю неделю 2 случая драк в московском метро, нападение группы кавказцев на полицейского с попыткой линчевания на Сургутщине и теперь вот фальшивые краповые береты и всё это в распиаренных на весь мир спецназах, а у нас тишина, все спят, пока Телега разрывается. Слабо ещё работаем, надо исправляться
показати весь коментар
18.10.2021 02:18 Відповісти
когда они там друг друга перережут - мы просто філіжаночку кави вип'ємо по ітогу
показати весь коментар
18.10.2021 11:56 Відповісти
Братьянавеки
показати весь коментар
18.10.2021 05:41 Відповісти
Слюнтяй Макрон поїде власноручно угомоніти ситуацію - він нерівно дихає в бік диктаторів.
показати весь коментар
18.10.2021 01:47 Відповісти
Странно, что по прошествии аж 14 месяцев.
показати весь коментар
18.10.2021 02:03 Відповісти
Ожидали на поклон
показати весь коментар
18.10.2021 05:42 Відповісти
Похоже на то. Пока страны ЕС занимают четкую позицию по непризнанию самозванца.
показати весь коментар
18.10.2021 22:14 Відповісти
Классно Макрону в лицо плюнули. Бульбажор без ***** ничто. да и зачем французский посол в федеральном округе Расеи
показати весь коментар
18.10.2021 07:17 Відповісти
А чому піджопник жабоїду? Мабуть, на якийсь прийом прийшов у білій сорочці і червоній краватці,чим викликав істерику у бульболизів.
показати весь коментар
18.10.2021 08:22 Відповісти
 
 