Большинство немцев осуждают действия РФ по оккупации Крыма, - опрос
Большая часть жителей Германии осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Опрос проводился еще в январе, однако результаты были обнародованы только на этой неделе. В ходе исследования по телефону было опрошено 1003 респондентов, имеющих право голоса в Германии, старше 18 лет.
73 процента опрошенных заявили, что "осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму". Более половины твердо отвечают на вопросы, 18 процентов скорее согласны. Лишь 8 процентов опрошенных дали отрицательный ответ.
Интересно также, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР - 77 против 58 процентов.
Также отношение к российской агрессии в Украине отличается и в зависимости от партийных симпатий немцев. К примеру, больше противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84 процента) и либералов (78 процентов). Наименьшее несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской Альтернативы для Германии (АПН) - (35 процентов) и Левой партии - (63 процента).
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
Чем? тем, что не ездим в Крым на курорты? у меня из знакомых в Крым ездят только к родственникам - на отдых - никто.
Чем Украина сейчас обижает крымчан, расскажи.