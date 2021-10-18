РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Большинство немцев осуждают действия РФ по оккупации Крыма, - опрос

Большинство немцев осуждают действия РФ по оккупации Крыма, - опрос

Большая часть жителей Германии осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Опрос проводился еще в январе, однако результаты были обнародованы только на этой неделе. В ходе исследования по телефону было опрошено 1003 респондентов, имеющих право голоса в Германии, старше 18 лет.

73 процента опрошенных заявили, что "осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму". Более половины твердо отвечают на вопросы, 18 процентов скорее согласны. Лишь 8 процентов опрошенных дали отрицательный ответ.

Интересно также, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР - 77 против 58 процентов.

Также отношение к российской агрессии в Украине отличается и в зависимости от партийных симпатий немцев. К примеру, больше противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84 процента) и либералов (78 процентов). Наименьшее несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской Альтернативы для Германии (АПН) - (35 процентов) и Левой партии - (63 процента).

Читайте также: Это сделано для легализации оккупации полуострова, - Чубаров про перепись населения в оккупированном Крыму

Германия (7226) Крым (26455) оккупация (10267) опрос (2894)
+4
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.

При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
18.10.2021 09:08 Ответить
18.10.2021 08:46 Ответить
В Германии 7!процентов жителей казламордые.
18.10.2021 09:27 Ответить
18.10.2021 08:46 Ответить
Краще б вимагали повернення Кенісберга. Мокші самі ж порушими світовий порядок встановлений після другої світової війти. З іншого боку, німці раціональні. Знають , поки приберуть срачі в області після кацапів...
18.10.2021 09:06 Ответить
Німці вклали міліарди до Східної Німеччини, щоб довести до рівня Західної, та ще не дотягли. А кацапи там так засрали, що дератізація буде без кінця.
18.10.2021 09:32 Ответить
Публикацию таких результатов при муркель тормозили восемь месяцев...
18.10.2021 08:51 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
18.10.2021 09:04 Ответить
не было никакого промедления. Приказы на открытие огня отдавались. Только выполнять их было некому - военные были заблокированы в их воинских частых, а те кто мог сопротивляться в ВМФ - оказались предателями.
18.10.2021 09:29 Ответить
А почему после оккупации, сегодня и вчера и последние семь лет никто не отошел от шока? Почему нет Украинской агитации направленной на жителей Крыма? Где проукраинские Крымские партизаны? Зачем Украина все эти семь лет целенаправленно отталкивает от себя Крымчан?
18.10.2021 09:26 Ответить
Сейчас там всё забивается насилием, пропагандой и бешеными деньгами в ущерб вечно загнивающей провинции Срашки. Надо начинать хотя бы с помощи крымским татарам, против которых реально сейчас нынешний людоедский режим Кремля устроил террор. Надо помогать им в требованих создать там крымско-татаркую автономию или даже свою государственность. А в этом может помочь весь мусульманский мир, включая влиятельную Турцию, и саудитов, которые могли бы обвалить цены на нефть, что для Срашки было бы самоубийственно
18.10.2021 09:31 Ответить
Интересная точка зрения. Только не очень понятная. Чем вам Татары не угодили? И чем они отличаются от Коряков или КараКалпаков или Русских с Украинцами? А с ценами на нефть, так это вообще в моём мозгу не помещается. Куда уж больше их обваливать? Тут и так мировой энергетический кризис, а что же будет, если рашка перестанет продавать углеводороды?
18.10.2021 10:01 Ответить
каким образом Украина может вести агитацию в Крыму и чем именно Украина отталкивает от себя крымчан? Тем что все еще признает украинские паспорта крымчан, не смотря на то что почти все они получили российские аусвайсы?
Чем? тем, что не ездим в Крым на курорты? у меня из знакомых в Крым ездят только к родственникам - на отдых - никто.
Чем Украина сейчас обижает крымчан, расскажи.
18.10.2021 09:31 Ответить
Я на вас удивляюсь. Если Вы пренебрегаете агитацией путём личного общения с Крымчанами во время отдыха, учёбы, работы, если Вы назло жителям перекрыли транзит пресной воды даже в ущерб своей экономике. Торговая блокада, отсутствие Украинского радио, телевидения, гастролей артистов. Да много ещё есть способов антиагитации, но видимо цель на сближение никому и не нужна. Продали Крым и хрен с ним, такая логика просматривается.
18.10.2021 09:42 Ответить
В Германии 7!процентов жителей казламордые.
18.10.2021 09:27 Ответить
а сколько в Чехии?
18.10.2021 09:32 Ответить
В Чехии гораздо меньше. В Чехии больше всего украинцев, среди иностранцев.
18.10.2021 09:36 Ответить
а украинцы шифер с ермаком и зелей -одобряют.
18.10.2021 09:46 Ответить
не прошло и 8 лет оккупации
18.10.2021 09:52 Ответить
 
 