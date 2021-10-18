Більшість німців засуджують дії РФ щодо окупації Криму, - опитування
Велика частина жителів Німеччини засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму.
Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Infratest dimap на замовлення фонду імені Конрада Аденауера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Опитування провели ще в січня, однак його результати були оприлюднені лише цього тижня. У ході дослідження телефоном було опитано 1003 респонденти, що мають право голосу в Німеччині, старше 18 років.
73 відсотки опитаних заявили, що "засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму". Більше половини твердо відповідають на питання, 18 відсотків швидше згодні. Лише 8 відсотків опитаних дали негативну відповідь.
Цікаво також, що на заході Німеччини засудження дій Росії вище, ніж на території колишньої НДР - 77 проти 58 відсотків.
Також ставлення до російської агресії в Україні відрізняється і залежно від партійних симпатій німців. Наприклад, більше противників російської політики в українському конфлікті серед прихильників "Зелених" (84 відсотки) і лібералів (78 відсотків). Найменшу незгоду з діями Росії висловлюють прихильники правопопулістської Альтернативи для Німеччини (АПН) - 35 відсотків та Лівої партії - 63 відсотки.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
Чем? тем, что не ездим в Крым на курорты? у меня из знакомых в Крым ездят только к родственникам - на отдых - никто.
Чем Украина сейчас обижает крымчан, расскажи.