Невакцинированные люди, переболевшие коронавирусом, чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться до года, - врач

Люди, которые заболели коронавирусом и при этом не были вакцинированы чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

Об этом заявил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", - рассказал Черенок.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:

затруднение дыхания,

нарушение сна,

одышка,

трудности при концентрации внимания и т. д.

"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - резюмировал Черенок.

