Невакцинированные люди, переболевшие коронавирусом, чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться до года, - врач
Люди, которые заболели коронавирусом и при этом не были вакцинированы чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.
Об этом заявил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", - рассказал Черенок.
По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:
- затруднение дыхания,
- нарушение сна,
- одышка,
- трудности при концентрации внимания и т. д.
"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - резюмировал Черенок.
Вы главно проколитесь. А там видно будет.
уже целый год мучаюсь этим синдромом а он все не проходит , вот какой коварный короновирус
просто уже начался поток треша..