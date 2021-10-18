РУС
Невакцинированные люди, переболевшие коронавирусом, чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться до года, - врач

Люди, которые заболели коронавирусом и при этом не были вакцинированы чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

Об этом заявил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", - рассказал Черенок.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:

  • затруднение дыхания,
  • нарушение сна,
  • одышка,
  • трудности при концентрации внимания и т. д.

"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - резюмировал Черенок.

+7
Что угодно уже чешут.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:38
+5
а у меня постковидный синдром заключается в отсутствии желания выпить спиртного, даже безалкогольного пива
уже целый год мучаюсь этим синдромом а он все не проходит , вот какой коварный короновирус
показать весь комментарий
18.10.2021 11:04
+4
Может длиться. А может и не длиться.

Вы главно проколитесь. А там видно будет.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:44
Что угодно уже чешут.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:38
Для дурнів то все природно. Все натурально , без хімії.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:39
Підтверджую. В мене з усіх симптомів була віддишка і проблеми з диханням. Правда відносно бистро пройшло - десь до 2 місяців.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:39
Может длиться. А может и не длиться.

Вы главно проколитесь. А там видно будет.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:44
а у меня постковидный синдром заключается в отсутствии желания выпить спиртного, даже безалкогольного пива
уже целый год мучаюсь этим синдромом а он все не проходит , вот какой коварный короновирус
показать весь комментарий
18.10.2021 11:04
Ну это не дело, возьми себя в руки, преодолей, пусть друзья помогут или специалисты)
показать весь комментарий
18.10.2021 11:08
Співчуваю... А в мене навпаки. Бажання випити не було, а тепер від 0,7 ні в адном глазу і лібідо зашкалює. Жінка не знає що робити з тим злом і добром, що привалило вкупі. Хоч, скільки того життя!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:09
когда уже будут новости по типу "У сборных по футболу больше шансов победить, если ее болельщики будут привиты", "Хочешь 25см и бентли? Сделай привику!" ?

просто уже начался поток треша..
показать весь комментарий
18.10.2021 11:24
Ця країна буде в сраці ще довго. Бо народ недалекий. Хочуть жити в нормальній країні а робити для того нічого не хочуть. "Суспільне благо. Ні не чув". Ну хочете сидіти без роботи і як бонус отримати ще і сувенір в легенях або джекпот - по рівній дорозі в крематорій. Ну то ок.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:38
Ця країна має жити власним розумом: слухати своїх мудрих людей, а не всякий ВОЗ, і прочій навоз. Грип - він і в Африці грип. Треба посилювати свій імунітет, а не ослаблювати його якимись мутними уколами.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:19
Родич мій. Ніколи не хворів. Як ви розповідав що вакцини зло і треба мати свій імунітет. Хоча "свій" це поняття доволі нечітке". Бо навіть частину антитіл від зараз ви отримали від материнського імунітету. Ну так перехворів він коронавірусом. За його словами ніколи так його не трусило. Запалення легенів. Вже дві неділі прошло як перехворів. А все хреново йому... Бахнуть з ноги свій імунітет. Ну так це дуже правильно. А може ще і зробити нову більш летальну мутацію вірусу. Щоб швидше поховати всіх оточуючих.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:29
 
 