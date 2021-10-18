РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
612 4

Заполненность COVID-коек в Украине составляет 50-60%, - Кузин

Заполненность COVID-коек в Украине составляет 50-60%, - Кузин

В Украине загруженность коек в медицинских учреждениях для пациентов с COVID-19 составляет 50-60%, и является контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил на пресс-конференции в "Укринформе".

"Сейчас загруженность коек у нас на уровне 50-60%. И мы стараемся держать ситуацию в рамках этого интервала. Есть регионы, где точечно есть превышение, там где есть загруженность больниц выше чем 60-70%. Поэтому такие больницы разгружаются оперативно в ручном режиме. Сейчас ситуация контролируемая, перезагруженности именно коек у нас не наблюдается. Но действительно есть точечные проблемы, когда у нас рушатся маршруты по госпитализации пациентов, и мы видим точечные перезагрузки больниц", - сказал Кузин.

Он отметил, что на рост количества госпитализаций и летальных исходов от коронавируса влияет распространение штамма "Дельта", который гораздо опаснее и имеет тяжелое течение, чем базовый штамм. По его словам, штамм "Дельта" регистрируется в каждой области Украины и официально было зарегистрировано 1847 лабораторно подтвержденных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 9524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 644 694 человека, выздоровели - 2 329 418, летальных случаев - 60 810, проведено 13 581 768 ПЦР-тестов.

карантин (16729) статистика (2312) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да послать на вас международных экспертов,окажется что ваших ковидников составит менее процента,а бабло из бюджета отстегиавете за всех стодесять.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:29 Ответить
- Поздравляю, Ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!

- Какую?

- "Золотой глобус".
показать весь комментарий
18.10.2021 12:32 Ответить
странно... У нас в городе мест нет Наверное, врут
показать весь комментарий
18.10.2021 11:30 Ответить
А де ж володар чорного пояса по боротьбі з КОВІД? Усе ніяк до тями не прийде? Унюхався, бідний.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:14 Ответить
 
 