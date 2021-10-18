Заполненность COVID-коек в Украине составляет 50-60%, - Кузин

В Украине загруженность коек в медицинских учреждениях для пациентов с COVID-19 составляет 50-60%, и является контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил на пресс-конференции в "Укринформе".

"Сейчас загруженность коек у нас на уровне 50-60%. И мы стараемся держать ситуацию в рамках этого интервала. Есть регионы, где точечно есть превышение, там где есть загруженность больниц выше чем 60-70%. Поэтому такие больницы разгружаются оперативно в ручном режиме. Сейчас ситуация контролируемая, перезагруженности именно коек у нас не наблюдается. Но действительно есть точечные проблемы, когда у нас рушатся маршруты по госпитализации пациентов, и мы видим точечные перезагрузки больниц", - сказал Кузин.

Он отметил, что на рост количества госпитализаций и летальных исходов от коронавируса влияет распространение штамма "Дельта", который гораздо опаснее и имеет тяжелое течение, чем базовый штамм. По его словам, штамм "Дельта" регистрируется в каждой области Украины и официально было зарегистрировано 1847 лабораторно подтвержденных случаев.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 9524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 644 694 человека, выздоровели - 2 329 418, летальных случаев - 60 810, проведено 13 581 768 ПЦР-тестов.