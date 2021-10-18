УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8143 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
612 4

Завантаженість COVID-ліжок в Україні становить 50-60%, - Кузін

Завантаженість COVID-ліжок в Україні становить 50-60%, - Кузін

В Україні завантаженість ліжок у медичних закладах для пацієнтів з COVID-19 становить 50-60%, і є контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив на пресконференції в "Укрінформі".

"Зараз завантаженість ліжок у нас на рівні 50-60 відсотків. І ми намагаємося тримати ситуацію в межах цього інтервалу. Є регіони, де точково є перевищення, там де є завантаженість лікарень вища аніж 60-70 відсотків. Тому такі лікарні розвантажуються оперативно в межах ручного режиму . Зараз ситуація є контрольованою, перезавантаженості саме ліжок у нас не спостерігається. Але є дійсно точкові проблеми, коли у нас рушаться маршрути по госпіталізації пацієнтів, і ми бачимо точкові перезавантаження лікарень", - сказав Кузін.

Він зазначив, що на зростання кількості госпіталізацій та летальних випадків від коронавірусу впливає поширення штаму "Дельта", який набагато небезпечніший та має тяжчий перебіг, аніж базовий штам. За його словами, штам "Дельта" реєструється в кожній області України і офіційно було зареєстровано 1847 лабораторно підтверджених випадків.

Також читайте: Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Як повідомлялося, минулої доби в Україні зафіксували 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи, одужало – 2 329 418, летальних випадків – 60 810, проведено 13 581 768 ПЛР-тестувань.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да послать на вас международных экспертов,окажется что ваших ковидников составит менее процента,а бабло из бюджета отстегиавете за всех стодесять.
показати весь коментар
18.10.2021 11:29 Відповісти
- Поздравляю, Ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!

- Какую?

- "Золотой глобус".
показати весь коментар
18.10.2021 12:32 Відповісти
странно... У нас в городе мест нет Наверное, врут
показати весь коментар
18.10.2021 11:30 Відповісти
А де ж володар чорного пояса по боротьбі з КОВІД? Усе ніяк до тями не прийде? Унюхався, бідний.
показати весь коментар
18.10.2021 12:14 Відповісти
 
 