Завантаженість COVID-ліжок в Україні становить 50-60%, - Кузін

В Україні завантаженість ліжок у медичних закладах для пацієнтів з COVID-19 становить 50-60%, і є контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив на пресконференції в "Укрінформі".

"Зараз завантаженість ліжок у нас на рівні 50-60 відсотків. І ми намагаємося тримати ситуацію в межах цього інтервалу. Є регіони, де точково є перевищення, там де є завантаженість лікарень вища аніж 60-70 відсотків. Тому такі лікарні розвантажуються оперативно в межах ручного режиму . Зараз ситуація є контрольованою, перезавантаженості саме ліжок у нас не спостерігається. Але є дійсно точкові проблеми, коли у нас рушаться маршрути по госпіталізації пацієнтів, і ми бачимо точкові перезавантаження лікарень", - сказав Кузін.

Він зазначив, що на зростання кількості госпіталізацій та летальних випадків від коронавірусу впливає поширення штаму "Дельта", який набагато небезпечніший та має тяжчий перебіг, аніж базовий штам. За його словами, штам "Дельта" реєструється в кожній області України і офіційно було зареєстровано 1847 лабораторно підтверджених випадків.

Також читайте: Кабмін не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Як повідомлялося, минулої доби в Україні зафіксували 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи, одужало – 2 329 418, летальних випадків – 60 810, проведено 13 581 768 ПЛР-тестувань.