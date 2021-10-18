РУС
Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом, - оператор газопровода

Первая нитка

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе.

Об этом сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - уверяет оператор.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - также отмечается в сообщении.

Читайте также: "Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий

+9
Что значит принудят? Никто не заставляет покупать Российский газ. Вас в магазине тоже принуждают продукты покупать?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:35 Ответить
+4
Украина должна сама развиваться так,чтобы не воспринимать такие новости как поражения.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:56 Ответить
+4
не позор а гешефт для любого уважающего себя мера Киева)
показать весь комментарий
18.10.2021 11:58 Ответить
Принудят Европу сначала получать газ, а уж потом...
показать весь комментарий
18.10.2021 11:35 Ответить
Что значит принудят? Никто не заставляет покупать Российский газ. Вас в магазине тоже принуждают продукты покупать?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:35 Ответить
Уводите в сторону своей метафорой о магазине!?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:15 Ответить
Он не прав? Вас заставляют покупать продукты в магазине? Сегодня правит рынок. - не согласен, покупай в другом месте.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:20 Ответить
Без магазина. Кто вас заставляет покупать газ у России? Никто, покупайте в другом месте или используйте альтернативные источники энергии. И Европу никто не заставляет, это исключительно желание покупателя.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:22 Ответить
Схоже що "караван іде", не дивлячись ні на що?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:44 Ответить
Били уже сегодня по бестолковке?Только честно😂🌷×××
показать весь комментарий
18.10.2021 11:51 Ответить
А у нас Подольский мост который в 20 раз меньше и в сто раз проще уже почти 30 лет ( с 1993) никак достроить не могут. И это в нашей столице. Позор.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:53 Ответить
не позор а гешефт для любого уважающего себя мера Киева)
показать весь комментарий
18.10.2021 11:58 Ответить
А что,мокшане как нормальная страна блюдет свои интересы.А что Украина в которой олигархи только и получали прибыль от транзита,вообразите какие если только в налогах на транзит страна терпит убытки в миллиарды баксов.А наши скважины до сих пор законсервированы да и не даютукраинским газодобытчикам развиваться в украине.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:52 Ответить
Украина должна сама развиваться так,чтобы не воспринимать такие новости как поражения.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:56 Ответить
Технический газ в трубе будет стоять , не двигаясь , до Нового года и дольше. Я прогнозирую долгую и мучительную сертификацию , с летальньім исходом.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:08 Ответить
А им даже лучше будет. От запредельных цен на газ Газпром получает запредельную прибыль которая за год полностью окупит его затраты на несколько СП 2. И придраться не к чему. - так вы сами не хотите получать наш газ. труба ведь заполнена )) -
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
Ошибаетесь , Газпром ничего не зарабатьівает на всплеске цен , потому , что ничего не поставляет на спотовьій рьінок. Ради запуска СП-2 , которьій может и не состояться.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:34 Ответить
Нерьіночное поведение Газпрома , которьій ушел со спотового рьінка , сулящего значительньіе прибьіли , ставит крест на привязке контрактньіх цен к спотовьім , в судах потребители анулируют данную привязку. Похоже , в Москве не извлекли вьіводов из Арбитража с Украиной.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:58 Ответить
Думаю европейские принципы подвинутся с наступлением холодов. Тем более что Германией руководят газпромовские лоббисты которым плевать и на екологию и на европейские ценности. Не зря же Шредер и Штанмайер приложили столько усилий чтоб закрыть в ЕС атомные електростанции под предлогом безопасности.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:40 Ответить
От запредельных цен на газ Газпром уже получает запредельную прибыль которая за год полностью окупит его затраты на несколько СП 2. И придраться ЕС не к чему. Газпром теперь ответит - так вы же сами не хотите получать наш газ. Новая труба ведь заполнена и готова качать
показать весь комментарий
18.10.2021 12:18 Ответить
і після цього кажіть що газова криза в європі не інспірована кацапами.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:19 Ответить
Ну что, кто там выпрыгивал из штанов и рассказывал что нам нужно идти по европейскому пути, закрывать АЕС и переходить на *зельоные тарифы*?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:48 Ответить
 
 