Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом, - оператор газопровода

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе.

Об этом сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - уверяет оператор.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - также отмечается в сообщении.

