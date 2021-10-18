УКР
Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена технічним газом, - оператор газопроводу

Перша нитка

Перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до роботи.

Про це повідомив оператор будівництва Nord Stream 2 AG, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена. Відповідно до плану та проєктними вимогами нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн ​​куб. м, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі. Цього тиску досить, щоб в подальшому розпочати транспортування газу", - запевняє оператор.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про такі технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", - також наголошується в повідомленні.

газ (10602) Північний потік (2478)
Топ коментарі
+9
Что значит принудят? Никто не заставляет покупать Российский газ. Вас в магазине тоже принуждают продукты покупать?
показати весь коментар
18.10.2021 11:35 Відповісти
+4
Украина должна сама развиваться так,чтобы не воспринимать такие новости как поражения.
показати весь коментар
18.10.2021 11:56 Відповісти
+4
не позор а гешефт для любого уважающего себя мера Киева)
показати весь коментар
18.10.2021 11:58 Відповісти
Принудят Европу сначала получать газ, а уж потом...
показати весь коментар
18.10.2021 11:35 Відповісти
Что значит принудят? Никто не заставляет покупать Российский газ. Вас в магазине тоже принуждают продукты покупать?
показати весь коментар
18.10.2021 11:35 Відповісти
Уводите в сторону своей метафорой о магазине!?
показати весь коментар
18.10.2021 12:15 Відповісти
Он не прав? Вас заставляют покупать продукты в магазине? Сегодня правит рынок. - не согласен, покупай в другом месте.
показати весь коментар
18.10.2021 12:20 Відповісти
Без магазина. Кто вас заставляет покупать газ у России? Никто, покупайте в другом месте или используйте альтернативные источники энергии. И Европу никто не заставляет, это исключительно желание покупателя.
показати весь коментар
18.10.2021 12:22 Відповісти
Схоже що "караван іде", не дивлячись ні на що?
показати весь коментар
18.10.2021 11:44 Відповісти
Били уже сегодня по бестолковке?Только честно😂🌷×××
показати весь коментар
18.10.2021 11:51 Відповісти
А у нас Подольский мост который в 20 раз меньше и в сто раз проще уже почти 30 лет ( с 1993) никак достроить не могут. И это в нашей столице. Позор.
показати весь коментар
18.10.2021 11:53 Відповісти
не позор а гешефт для любого уважающего себя мера Киева)
показати весь коментар
18.10.2021 11:58 Відповісти
А что,мокшане как нормальная страна блюдет свои интересы.А что Украина в которой олигархи только и получали прибыль от транзита,вообразите какие если только в налогах на транзит страна терпит убытки в миллиарды баксов.А наши скважины до сих пор законсервированы да и не даютукраинским газодобытчикам развиваться в украине.
показати весь коментар
18.10.2021 11:52 Відповісти
Украина должна сама развиваться так,чтобы не воспринимать такие новости как поражения.
показати весь коментар
18.10.2021 11:56 Відповісти
Технический газ в трубе будет стоять , не двигаясь , до Нового года и дольше. Я прогнозирую долгую и мучительную сертификацию , с летальньім исходом.
показати весь коментар
18.10.2021 12:08 Відповісти
А им даже лучше будет. От запредельных цен на газ Газпром получает запредельную прибыль которая за год полностью окупит его затраты на несколько СП 2. И придраться не к чему. - так вы сами не хотите получать наш газ. труба ведь заполнена )) -
показати весь коментар
18.10.2021 12:16 Відповісти
Ошибаетесь , Газпром ничего не зарабатьівает на всплеске цен , потому , что ничего не поставляет на спотовьій рьінок. Ради запуска СП-2 , которьій может и не состояться.
показати весь коментар
18.10.2021 12:34 Відповісти
Нерьіночное поведение Газпрома , которьій ушел со спотового рьінка , сулящего значительньіе прибьіли , ставит крест на привязке контрактньіх цен к спотовьім , в судах потребители анулируют данную привязку. Похоже , в Москве не извлекли вьіводов из Арбитража с Украиной.
показати весь коментар
18.10.2021 13:58 Відповісти
Думаю европейские принципы подвинутся с наступлением холодов. Тем более что Германией руководят газпромовские лоббисты которым плевать и на екологию и на европейские ценности. Не зря же Шредер и Штанмайер приложили столько усилий чтоб закрыть в ЕС атомные електростанции под предлогом безопасности.
показати весь коментар
18.10.2021 12:40 Відповісти
От запредельных цен на газ Газпром уже получает запредельную прибыль которая за год полностью окупит его затраты на несколько СП 2. И придраться ЕС не к чему. Газпром теперь ответит - так вы же сами не хотите получать наш газ. Новая труба ведь заполнена и готова качать
показати весь коментар
18.10.2021 12:18 Відповісти
і після цього кажіть що газова криза в європі не інспірована кацапами.
показати весь коментар
18.10.2021 12:19 Відповісти
Ну что, кто там выпрыгивал из штанов и рассказывал что нам нужно идти по европейскому пути, закрывать АЕС и переходить на *зельоные тарифы*?
показати весь коментар
18.10.2021 12:48 Відповісти
 
 