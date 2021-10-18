Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена технічним газом, - оператор газопроводу

Перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до роботи.

Про це повідомив оператор будівництва Nord Stream 2 AG, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена. Відповідно до плану та проєктними вимогами нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн ​​куб. м, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі. Цього тиску досить, щоб в подальшому розпочати транспортування газу", - запевняє оператор.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про такі технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", - також наголошується в повідомленні.

