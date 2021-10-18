РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5299 посетителей онлайн
Новости
993 1

В четверг может состояться внеочередное заседание ВР, - Стефанчук

В четверг может состояться внеочередное заседание ВР, - Стефанчук

В четверг может состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, оно будет посвящено евроинтеграционным законам.

"Прошу скорректировать деятельность ваших фракций и групп", - обратился спикер к присутствующим руководителям фракций и групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук закрыл внеочередное заседание Рады: Нет необходимого количества нардепов

Автор: 

ВР (29395) евроинтеграция (2127) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 