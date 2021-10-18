В четверг может состояться внеочередное заседание ВР, - Стефанчук
В четверг может состояться внеочередное заседание Верховной Рады.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.
По его словам, оно будет посвящено евроинтеграционным законам.
"Прошу скорректировать деятельность ваших фракций и групп", - обратился спикер к присутствующим руководителям фракций и групп.
