Нужно разблокировать путь для подписания закона об олигархах, - Корниенко

Парламент должен разобраться с законом о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Нужно снять постановления об отмене и открыть на подпись путь для этого закона", - заявил он.

По словам нардепа, во вторник парламент должен рассмотреть законопроекты по реформе банковской сферы, а в среду заняться бюджетным процессом.

"В четверг предлагаем по спецпроцедуре проголосовать ресурсный законопроект о наполнении бюджета… Мы надеемся, что в пятницу начнем рассмотрение законопроекта о Фонде частичного гарантирования кредитов - это третий закон "земельного блока", чтобы уже в октябре мы выполнили свое обещание и полностью запустили земельную реформу", - отметил Корниенко.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.