Нужно разблокировать путь для подписания закона об олигархах, - Корниенко

Парламент должен разобраться с законом о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Нужно снять постановления об отмене и открыть на подпись путь для этого закона", - заявил он.

По словам нардепа, во вторник парламент должен рассмотреть законопроекты по реформе банковской сферы, а в среду заняться бюджетным процессом.

"В четверг предлагаем по спецпроцедуре проголосовать ресурсный законопроект о наполнении бюджета… Мы надеемся, что в пятницу начнем рассмотрение законопроекта о Фонде частичного гарантирования кредитов - это третий закон "земельного блока", чтобы уже в октябре мы выполнили свое обещание и полностью запустили земельную реформу", - отметил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

ВР (29395) Корниенко Александр (658) Закон об олигархах (119)
+3
18.10.2021 12:04 Ответить
+3
18.10.2021 12:18 Ответить
+2
это как с ошибками 108 человек с СНБО что Вы не делаете то через задницу но в пользу своих карманов
18.10.2021 12:11 Ответить
кому нужно, бегемот?
18.10.2021 11:56 Ответить
просто посмотри на эту харю))) ему место в тракторе, пахать поля.
18.10.2021 12:31 Ответить
Товарищ Сухов ))
18.10.2021 13:44 Ответить
такого кабанчика сразу зажарили бы))) тот был легкий, прогонистый, а это пропитое чмо.
18.10.2021 13:52 Ответить
Если посадят первых олигархов Украины,то Зеленский реабилитирован. Время пошло.
18.10.2021 11:58 Ответить
А имущество розкрасти. Молодец. Соображаеш.
18.10.2021 12:05 Ответить
Мягкий знак поставь в конце ))
18.10.2021 12:07 Ответить
Зеля вперед!
18.10.2021 12:08 Ответить
Даже не надейтесь на реабилитацию)для этого зекрыса должна взять Донецк или вступить в НАТО,как минимум
18.10.2021 12:59 Ответить
За такое и на второй срок можно выдвигать ))
18.10.2021 13:43 Ответить
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
18.10.2021 12:03 Ответить
18.10.2021 12:04 Ответить
18.10.2021 12:11 Ответить
18.10.2021 12:18 Ответить
18.10.2021 12:27 Ответить
Шалений принтер...
18.10.2021 12:35 Ответить
Чего жеманиться, принимайте! Вам же пофиг Регламент и голосование, олигархи ожидают.
18.10.2021 13:45 Ответить
Во всем мире для борьбы с "олигархами" есть антимонопольные законы....а у нас какая-то очень примитивная борьба ,когда за два года правления Зе олигархи, владельцы каналов, стали богаче в 2-3 раза ... Когда на словах офигенно "борются" и в тоже время разрешают приобрести очередной облгаз фирташу или облэнерго ахметову ....
18.10.2021 14:44 Ответить
 
 