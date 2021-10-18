УКР
1 367 18

Потрібно розблокувати шлях для підписання закону про олігархів, - Корнієнко

Парламент повинен розібратися із законом про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Потрібно зняти постанови про скасування і відкрити на підпис шлях для цього закону", - заявив він.

За словами нардепа, у вівторок парламент повинен розглянути законопроєкти щодо реформи банківської сфери, а в середу зайнятися бюджетним процесом.

Також читайте: Ми направимо на розгляд Венеціанської комісії проєкт закону про олігархів, який буде підписаний президентом, - Зеленський

"У четвер пропонуємо за спецпроцедурою проголосувати ресурсний законопроєкт про наповнення бюджету… Ми сподіваємося, що в п’ятницю почнемо розгляд законопроєкту про Фонд часткового гарантування кредитів - це третій закон "земельного блоку", щоб уже в жовтні ми виконали свою обіцянку і повністю запустили земельну реформу", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті № 5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, друга - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Автор: 

ВР (15193) Корнієнко Олександр (666) Закон про олігархів (149)
Топ коментарі
+3
18.10.2021 12:04 Відповісти
18.10.2021 12:04 Відповісти
+3
18.10.2021 12:18 Відповісти
18.10.2021 12:18 Відповісти
+2
это как с ошибками 108 человек с СНБО что Вы не делаете то через задницу но в пользу своих карманов
18.10.2021 12:11 Відповісти
18.10.2021 12:11 Відповісти
кому нужно, бегемот?
18.10.2021 11:56 Відповісти
18.10.2021 11:56 Відповісти
просто посмотри на эту харю))) ему место в тракторе, пахать поля.
18.10.2021 12:31 Відповісти
18.10.2021 12:31 Відповісти
Товарищ Сухов ))
18.10.2021 13:44 Відповісти
18.10.2021 13:44 Відповісти
такого кабанчика сразу зажарили бы))) тот был легкий, прогонистый, а это пропитое чмо.
18.10.2021 13:52 Відповісти
18.10.2021 13:52 Відповісти
Если посадят первых олигархов Украины,то Зеленский реабилитирован. Время пошло.
18.10.2021 11:58 Відповісти
18.10.2021 11:58 Відповісти
А имущество розкрасти. Молодец. Соображаеш.
18.10.2021 12:05 Відповісти
18.10.2021 12:05 Відповісти
Мягкий знак поставь в конце ))
18.10.2021 12:07 Відповісти
18.10.2021 12:07 Відповісти
Зеля вперед!
18.10.2021 12:08 Відповісти
18.10.2021 12:08 Відповісти
Даже не надейтесь на реабилитацию)для этого зекрыса должна взять Донецк или вступить в НАТО,как минимум
18.10.2021 12:59 Відповісти
18.10.2021 12:59 Відповісти
За такое и на второй срок можно выдвигать ))
18.10.2021 13:43 Відповісти
18.10.2021 13:43 Відповісти
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії в "законі" влада змінить несуттєві речі, врахувавши лише окремі зауваження комісії.
18.10.2021 12:03 Відповісти
18.10.2021 12:03 Відповісти
18.10.2021 12:04 Відповісти
18.10.2021 12:04 Відповісти
это как с ошибками 108 человек с СНБО что Вы не делаете то через задницу но в пользу своих карманов
18.10.2021 12:11 Відповісти
18.10.2021 12:11 Відповісти
18.10.2021 12:18 Відповісти
18.10.2021 12:18 Відповісти
18.10.2021 12:27 Відповісти
18.10.2021 12:27 Відповісти
Шалений принтер...
18.10.2021 12:35 Відповісти
18.10.2021 12:35 Відповісти
Чего жеманиться, принимайте! Вам же пофиг Регламент и голосование, олигархи ожидают.
18.10.2021 13:45 Відповісти
18.10.2021 13:45 Відповісти
Во всем мире для борьбы с "олигархами" есть антимонопольные законы....а у нас какая-то очень примитивная борьба ,когда за два года правления Зе олигархи, владельцы каналов, стали богаче в 2-3 раза ... Когда на словах офигенно "борются" и в тоже время разрешают приобрести очередной облгаз фирташу или облэнерго ахметову ....
18.10.2021 14:44 Відповісти
18.10.2021 14:44 Відповісти
 
 