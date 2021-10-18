Потрібно розблокувати шлях для підписання закону про олігархів, - Корнієнко

Парламент повинен розібратися із законом про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Потрібно зняти постанови про скасування і відкрити на підпис шлях для цього закону", - заявив він.

За словами нардепа, у вівторок парламент повинен розглянути законопроєкти щодо реформи банківської сфери, а в середу зайнятися бюджетним процесом.

"У четвер пропонуємо за спецпроцедурою проголосувати ресурсний законопроєкт про наповнення бюджету… Ми сподіваємося, що в п’ятницю почнемо розгляд законопроєкту про Фонд часткового гарантування кредитів - це третій закон "земельного блоку", щоб уже в жовтні ми виконали свою обіцянку і повністю запустили земельну реформу", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті № 5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, друга - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.