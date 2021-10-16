Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов
Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы - раскритиковала деолигархизацию власти как инструмент давления на политических оппонентов.
Об этом говорится в статье американского Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание отмечает, что идея "деолигархизации" на первый взгляд популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.
"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - отмечают авторы статьи.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.