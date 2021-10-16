РУС
Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы - раскритиковала деолигархизацию власти как инструмент давления на политических оппонентов.

Об этом говорится в статье американского Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что идея "деолигархизации" на первый взгляд популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.

"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - отмечают авторы статьи.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Читайте также: Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп "ЕС" Синютка

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) олигарх (1027) Закон об олигархах (119)
Топ комментарии
+26
А що це не правда ?
Якщо би закон про деолігархізацію діяв, то групи ахмєтова, коломойського, палиці за нього не голосували би.
16.10.2021 14:56 Ответить
+19
Ну, тепер на Forbes РНБО санкції введе
16.10.2021 14:57 Ответить
+17
Порошенко и их купил, он всех купил что б оговорить зеленского )))
16.10.2021 14:58 Ответить
все як завжди
ніхто не читав ні вказану статтю ні закон про деолігархів
а в статті багато разів згадується Хантер Байден який по вуха корумпований через Бурисму, згадується відмова Байдена від блокування північного потоку і ще купа всього
про венеційську може щось і є, але я не знайшов
стаття для тих розумово недорозвинутих, хто читає лише заголовки і одразу лізе кидатись какашками в каментах
16.10.2021 17:42 Ответить
деолігархізація по-зелЬОнські - це черговий шИзон, нажаль, вже реального серіалу "слуг народу" для особотупих залишків колись 73%го лохторату.. в розрахунку, що зебіли захавають останні вологі мрії Найвеличнішогго Вошьдя, "під сватів та кваквартал" ..
16.10.2021 17:53 Ответить
начнем с того, что в Украине нет ни каких "олигархов" а есть Крысы которые в 90 с подачи кучмы разворовали страну, низкопробный уголовник ахмет, вор и аферист беня, все кто крутились в привате меРтвечук, тигипко, юльга ( капительман) тимошенко, фирташ, и т.д к стати этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат согласно этого бреда то-же олигарх, но в силу своего слабоумия этого не понимает....
16.10.2021 18:31 Ответить
а Петя - олігарх?
16.10.2021 22:42 Ответить
ну если хозяин твоего *********** с которым выводил украденные бабки с привата беня не олигарх, то Порох святой)))
17.10.2021 07:34 Ответить
Ти не відповів на просте запитання
17.10.2021 08:55 Ответить
я на дурные ватно-ваЗЕлиновские вопросы не отвечаю!!!
17.10.2021 09:49 Ответить
Чому дурне запитання? Навіть дуже просте. Що заважає тобі дати відповідь?
17.10.2021 10:07 Ответить
да не поймешь ты ответа моего, лучше у люськи арестович спроси, вы из одного палисадника...)))
17.10.2021 10:12 Ответить
Постарайся чітко сформуювати відповідь. Якщо зможеш, звичайно.
17.10.2021 10:33 Ответить
конечно нет, как и беня и твой ГиДрант малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат с киностудиями в ПИД,,,раша, работающими по сей день через шефиров, офшорами, жильем в Крыму переоформленным по ПИД,,,рашенским "законам" и т.д
17.10.2021 10:56 Ответить
Слухай, я запитав тебе чи Петя є олігарх, а ти на мороз падаєш.
17.10.2021 11:03 Ответить
надеюсь всем понятно какие имбецилы, олигофрены и больные деменцыей входили в состав 70%???
17.10.2021 11:07 Ответить
З тобою все ясно
17.10.2021 11:12 Ответить
А ты с детства дебил, или курсы какие тканчивал?
17.10.2021 09:55 Ответить
"Украина - это коррупционная Саудовская Аравия". https://ukranews.com/news/807720-ukraina-eto-korruptsionnaya-saudovskaya-araviya-forbes-opublikoval-statyu-o-provalah-zelenskogo Forbes .
И тут же Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов
16.10.2021 18:37 Ответить
Ринат Ахметов - $2,8 млрд.
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петр Порошенко - $1,4 млрд.
https://file.liga.net/persons/gerega-aleksandr Александр Герега , https://file.liga.net/persons/galina-gerega Галина Герега - $1,3 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский - $1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский - $810 млн;
https://file.liga.net/persons/volkovetskiy-yaroslav Александр Ярославский - $725 млн.
16.10.2021 18:49 Ответить
ЕКС, як же так і чому? Чому нема Фірташа? Олігарх,який затверджував на булаву пятого,і віддав Київ Віталіку, уже не олігарх,чи не має валюти?
16.10.2021 19:15 Ответить
Это первая десятка,остальные беднее.
16.10.2021 19:18 Ответить
Т.е. по этой логике оба Буша и Трамп олигархи?
17.10.2021 01:01 Ответить
В Бушей собственности только на несколько десятков миллионов. В Клинтона и то больше. Но только чуть больше чем Бушей.
17.10.2021 11:05 Ответить
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США
17.10.2021 11:12 Ответить
Ок.
Кеннеди и Трамп олигархи?

Вы в курсе, что финансовое состояние - это только один из факторов? Причем не самый главный.
17.10.2021 11:24 Ответить
А тебя он на петушиный угол утвердил? Бо все в мире происходит по воле его)))
17.10.2021 09:57 Ответить
А спижженные у Привата $5,5 млрд каломойский, разумеется, отдал в детдом.
17.10.2021 08:58 Ответить
так, але це зброя не проти олігархів, а проти тих, хто тільки хоче стати олігархом. Святе місце вже зайняте.
16.10.2021 20:03 Ответить
Зелені! Ви прийшли до влади на гроші олігархів, використавши зухвалу щоденну телебрехню. Ви й зараз обманюєте народ України. Хіба ваш закон проти дійсної монополії олігархату? Ні! Це фікція, фейк, це тільки для виду, для рейтінга Зеленського. Бо інакше ви б зайнялися демонополізацією - але ви не здатні. Ви б пред'явили підозру Коломойському- але він вам платить. Ви б заарештували Єрмака - зрадника - але ви нічого не розумієте - хто є хто.

Сподіваюсь, народ прозріє і викине вас як сміття.
16.10.2021 21:22 Ответить
Если закон про олигархов уже есть, то почему каломойша не сидит.
16.10.2021 21:37 Ответить
після Параши сяде
17.10.2021 07:02 Ответить
И тебе кондитер рошенку в труселя подсунул?))
17.10.2021 09:59 Ответить
параша это твой дед и ты вместе с ним, тормоз ваЗЕлиновский!!!
17.10.2021 10:14 Ответить
В законе нет статьи посадить олигархов. Есть убрать их влияние на политику
17.10.2021 14:31 Ответить
На сайте президента есть петиция с требованием ликвидации несколькомиллионного, антинародного "избирательного" залога на выборах президента.
https://petition.president.gov.ua/petition/123436
Поддержим.
17.10.2021 03:23 Ответить
Этот залог есть главной опорой для поддержки олигархической системы. Без его ликвидации побороть олигархическую систему не получится никакими иными мерами.
В группе своих комментариев к этой статье от 16.10.2021 15:50 я написал об этом залоге подробно. Ликвидация залога приведет к сильнейшему удару по олигархической системе.
17.10.2021 03:39 Ответить
То что я написал в действительности не интересно почти всем здешним комментаторам. Так как они участники проплаченных ботоферм олигархов. Здесь борьба ботоферм межжу собой.
17.10.2021 03:50 Ответить
То что ты написал, не интересно, в первую очередь, харанту
17.10.2021 10:00 Ответить
Форбс і євросоплєжуї йдуть найух
17.10.2021 07:01 Ответить
И как? Ты ж место занял!
17.10.2021 10:01 Ответить
ватан!!! прими бояры, подмойся и успокойся))))
17.10.2021 10:15 Ответить
Может на Кипр все махнём, вместо того, чтоб олигархов защищать
17.10.2021 14:32 Ответить
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.
17.10.2021 20:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 