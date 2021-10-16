Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы - раскритиковала деолигархизацию власти как инструмент давления на политических оппонентов.

Об этом говорится в статье американского Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что идея "деолигархизации" на первый взгляд популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.

"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - отмечают авторы статьи.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Читайте также: Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп "ЕС" Синютка

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.