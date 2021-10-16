Forbes назвав деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів
Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи - розкритикувала деолігархізацію влади як інструмент тиску на політичних опонентів.
Про це йдеться в статті американського Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання зазначає, що ідея "деолігархізації" на перший погляд популярна в суспільстві, однак запропонована українською владою модель не знайшла підтримки в Європі.
"Це звучить добре, адже майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але занадто легко володіти нею як політичною зброєю, тому європейці вважають її грубою", - відзначають автори статті.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.
И тут же Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.