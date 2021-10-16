УКР
Forbes назвав деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

Forbes назвав деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи - розкритикувала деолігархізацію влади як інструмент тиску на політичних опонентів.

Про це йдеться в статті американського Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що ідея "деолігархізації" на перший погляд популярна в суспільстві, однак запропонована українською владою модель не знайшла підтримки в Європі.

"Це звучить добре, адже майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але занадто легко володіти нею як політичною зброєю, тому європейці вважають її грубою", - відзначають автори статті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Читайте також: Закон про олігархів не стане законом через негативн

Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Венеціанська комісія (227) олігарх (937) Закон про олігархів (149)
Топ коментарі
+26
А що це не правда ?
Якщо би закон про деолігархізацію діяв, то групи ахмєтова, коломойського, палиці за нього не голосували би.
показати весь коментар
16.10.2021 14:56 Відповісти
+19
Ну, тепер на Forbes РНБО санкції введе
показати весь коментар
16.10.2021 14:57 Відповісти
+17
Порошенко и их купил, он всех купил что б оговорить зеленского )))
показати весь коментар
16.10.2021 14:58 Відповісти
все як завжди
ніхто не читав ні вказану статтю ні закон про деолігархів
а в статті багато разів згадується Хантер Байден який по вуха корумпований через Бурисму, згадується відмова Байдена від блокування північного потоку і ще купа всього
про венеційську може щось і є, але я не знайшов
стаття для тих розумово недорозвинутих, хто читає лише заголовки і одразу лізе кидатись какашками в каментах
показати весь коментар
16.10.2021 17:42 Відповісти
деолігархізація по-зелЬОнські - це черговий шИзон, нажаль, вже реального серіалу "слуг народу" для особотупих залишків колись 73%го лохторату.. в розрахунку, що зебіли захавають останні вологі мрії Найвеличнішогго Вошьдя, "під сватів та кваквартал" ..
показати весь коментар
16.10.2021 17:53 Відповісти
начнем с того, что в Украине нет ни каких "олигархов" а есть Крысы которые в 90 с подачи кучмы разворовали страну, низкопробный уголовник ахмет, вор и аферист беня, все кто крутились в привате меРтвечук, тигипко, юльга ( капительман) тимошенко, фирташ, и т.д к стати этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат согласно этого бреда то-же олигарх, но в силу своего слабоумия этого не понимает....
показати весь коментар
16.10.2021 18:31 Відповісти
а Петя - олігарх?
показати весь коментар
16.10.2021 22:42 Відповісти
ну если хозяин твоего *********** с которым выводил украденные бабки с привата беня не олигарх, то Порох святой)))
показати весь коментар
17.10.2021 07:34 Відповісти
Ти не відповів на просте запитання
показати весь коментар
17.10.2021 08:55 Відповісти
я на дурные ватно-ваЗЕлиновские вопросы не отвечаю!!!
показати весь коментар
17.10.2021 09:49 Відповісти
Чому дурне запитання? Навіть дуже просте. Що заважає тобі дати відповідь?
показати весь коментар
17.10.2021 10:07 Відповісти
да не поймешь ты ответа моего, лучше у люськи арестович спроси, вы из одного палисадника...)))
показати весь коментар
17.10.2021 10:12 Відповісти
Постарайся чітко сформуювати відповідь. Якщо зможеш, звичайно.
показати весь коментар
17.10.2021 10:33 Відповісти
конечно нет, как и беня и твой ГиДрант малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат с киностудиями в ПИД,,,раша, работающими по сей день через шефиров, офшорами, жильем в Крыму переоформленным по ПИД,,,рашенским "законам" и т.д
показати весь коментар
17.10.2021 10:56 Відповісти
Слухай, я запитав тебе чи Петя є олігарх, а ти на мороз падаєш.
показати весь коментар
17.10.2021 11:03 Відповісти
надеюсь всем понятно какие имбецилы, олигофрены и больные деменцыей входили в состав 70%???
показати весь коментар
17.10.2021 11:07 Відповісти
З тобою все ясно
показати весь коментар
17.10.2021 11:12 Відповісти
А ты с детства дебил, или курсы какие тканчивал?
показати весь коментар
17.10.2021 09:55 Відповісти
"Украина - это коррупционная Саудовская Аравия". https://ukranews.com/news/807720-ukraina-eto-korruptsionnaya-saudovskaya-araviya-forbes-opublikoval-statyu-o-provalah-zelenskogo Forbes .
И тут же Forbes назвал деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов
показати весь коментар
16.10.2021 18:37 Відповісти
Ринат Ахметов - $2,8 млрд.
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петр Порошенко - $1,4 млрд.
https://file.liga.net/persons/gerega-aleksandr Александр Герега , https://file.liga.net/persons/galina-gerega Галина Герега - $1,3 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский - $1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский - $810 млн;
https://file.liga.net/persons/volkovetskiy-yaroslav Александр Ярославский - $725 млн.
показати весь коментар
16.10.2021 18:49 Відповісти
ЕКС, як же так і чому? Чому нема Фірташа? Олігарх,який затверджував на булаву пятого,і віддав Київ Віталіку, уже не олігарх,чи не має валюти?
показати весь коментар
16.10.2021 19:15 Відповісти
Это первая десятка,остальные беднее.
показати весь коментар
16.10.2021 19:18 Відповісти
Т.е. по этой логике оба Буша и Трамп олигархи?
показати весь коментар
17.10.2021 01:01 Відповісти
В Бушей собственности только на несколько десятков миллионов. В Клинтона и то больше. Но только чуть больше чем Бушей.
показати весь коментар
17.10.2021 11:05 Відповісти
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США
показати весь коментар
17.10.2021 11:12 Відповісти
Ок.
Кеннеди и Трамп олигархи?

Вы в курсе, что финансовое состояние - это только один из факторов? Причем не самый главный.
показати весь коментар
17.10.2021 11:24 Відповісти
А тебя он на петушиный угол утвердил? Бо все в мире происходит по воле его)))
показати весь коментар
17.10.2021 09:57 Відповісти
А спижженные у Привата $5,5 млрд каломойский, разумеется, отдал в детдом.
показати весь коментар
17.10.2021 08:58 Відповісти
так, але це зброя не проти олігархів, а проти тих, хто тільки хоче стати олігархом. Святе місце вже зайняте.
показати весь коментар
16.10.2021 20:03 Відповісти
Зелені! Ви прийшли до влади на гроші олігархів, використавши зухвалу щоденну телебрехню. Ви й зараз обманюєте народ України. Хіба ваш закон проти дійсної монополії олігархату? Ні! Це фікція, фейк, це тільки для виду, для рейтінга Зеленського. Бо інакше ви б зайнялися демонополізацією - але ви не здатні. Ви б пред'явили підозру Коломойському- але він вам платить. Ви б заарештували Єрмака - зрадника - але ви нічого не розумієте - хто є хто.

Сподіваюсь, народ прозріє і викине вас як сміття.
показати весь коментар
16.10.2021 21:22 Відповісти
Если закон про олигархов уже есть, то почему каломойша не сидит.
показати весь коментар
16.10.2021 21:37 Відповісти
після Параши сяде
показати весь коментар
17.10.2021 07:02 Відповісти
И тебе кондитер рошенку в труселя подсунул?))
показати весь коментар
17.10.2021 09:59 Відповісти
параша это твой дед и ты вместе с ним, тормоз ваЗЕлиновский!!!
показати весь коментар
17.10.2021 10:14 Відповісти
В законе нет статьи посадить олигархов. Есть убрать их влияние на политику
показати весь коментар
17.10.2021 14:31 Відповісти
На сайте президента есть петиция с требованием ликвидации несколькомиллионного, антинародного "избирательного" залога на выборах президента.
https://petition.president.gov.ua/petition/123436
Поддержим.
показати весь коментар
17.10.2021 03:23 Відповісти
Этот залог есть главной опорой для поддержки олигархической системы. Без его ликвидации побороть олигархическую систему не получится никакими иными мерами.
В группе своих комментариев к этой статье от 16.10.2021 15:50 я написал об этом залоге подробно. Ликвидация залога приведет к сильнейшему удару по олигархической системе.
показати весь коментар
17.10.2021 03:39 Відповісти
То что я написал в действительности не интересно почти всем здешним комментаторам. Так как они участники проплаченных ботоферм олигархов. Здесь борьба ботоферм межжу собой.
показати весь коментар
17.10.2021 03:50 Відповісти
То что ты написал, не интересно, в первую очередь, харанту
показати весь коментар
17.10.2021 10:00 Відповісти
Форбс і євросоплєжуї йдуть найух
показати весь коментар
17.10.2021 07:01 Відповісти
И как? Ты ж место занял!
показати весь коментар
17.10.2021 10:01 Відповісти
ватан!!! прими бояры, подмойся и успокойся))))
показати весь коментар
17.10.2021 10:15 Відповісти
Может на Кипр все махнём, вместо того, чтоб олигархов защищать
показати весь коментар
17.10.2021 14:32 Відповісти
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.
показати весь коментар
17.10.2021 20:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 