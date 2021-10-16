Forbes назвав деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи - розкритикувала деолігархізацію влади як інструмент тиску на політичних опонентів.

Про це йдеться в статті американського Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що ідея "деолігархізації" на перший погляд популярна в суспільстві, однак запропонована українською владою модель не знайшла підтримки в Європі.

"Це звучить добре, адже майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але занадто легко володіти нею як політичною зброєю, тому європейці вважають її грубою", - відзначають автори статті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Читайте також: Закон про олігархів не стане законом через негативн

Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.