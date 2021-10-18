РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5299 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 485 109

В ОРДЛО катастрофа из-за COVID-19, умирают по тысяче человек в день, - Гармаш

В ОРДЛО катастрофа из-за COVID-19, умирают по тысяче человек в день, - Гармаш

На оккупированных территориях Донбасса катастрофическая ситуация с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Захватить территорию - это одно, но удержать ее - совсем другое дело. Такая большая страна как Украина не может быть оккупирована. РФ придется решать вопрос с властью, а мы видим, что они не могут содержать ОРДЛО. Там сейчас катастрофа из-за COVID-19. Люди умирают по тысяче человек в день в одном только "ДНР". Тысяча умерших на два миллиона населения – это огромные цифры. Поэтому Украину они не удержат. Единственное, на что могут надеяться - приход пророссийской силы к власти, но этого не будет", - отметил Гармаш.

Жителей ОРДЛО заставляют прививаться российской вакциной Спутник-V, которая не зарегистрированна ВОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может пользоваться ртом Медведева во всех смыслах, - Гармаш о статье экс-президента РФ про Украину

Автор: 

оккупация (10267) Донбасс (26962) Гармаш Сергей (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Это счастливая смерть в счастливой стране.Если бы они не окочурились в прекрасной республике их бы убили солдаты нато или биндеровцы угнали бы в рабство.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:06 Ответить
+32
да и пихуй
показать весь комментарий
18.10.2021 11:59 Ответить
+23
об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3294315

Цензор, Гармаш - представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, а не представитель ОРДЛО. Я понимаю, что тексты писать - это не несогласных банить, но всё-таки напрягайте изредка извилины.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чем больше их там здохнет тем нам лучше!!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:05 Ответить
Конкретно тебе чем будет лучше? Больше солнечного света и тепла получишь, материальньіх благ?
Чем?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:34 Ответить
Цензор ! Гармаш не представник ОРДЛО !
показать весь комментарий
18.10.2021 14:21 Ответить
Вынужденные переселенцы с Донбасса - журналист https://www.facebook.com/sergiy.garmash/ Сергей Гармаш , блогер https://www.facebook.com/den.kazansky/ Денис Казанский , врач-травматолог https://www.facebook.com/k.libster Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" https://www.facebook.com/profile.php?id=100004390697638 Вадим Горан , принимают участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Первые два - "от Донецка", последние - "от Луганска"

показать весь комментарий
18.10.2021 16:27 Ответить
Слева направо - Казанский, Либстер, Горан, Гармаш
показать весь комментарий
18.10.2021 16:33 Ответить
Вірно. Сорі. Це мене ОРДЛО перемкнуло на "ЛНР -ДНР".
показать весь комментарий
20.10.2021 19:59 Ответить
Редакція ... вибачаюсь !! Це мене "ОРДЛО" перемкнуло на "ЛНР -ДНР".
показать весь комментарий
20.10.2021 20:00 Ответить
Умирают в основном пенсы и хроники всякие. Они же не бойцы. Плюс на них еще деньги из бюджета надо тратить. И зачем их спасать лечить?
"Л" - логика
"С" - стратегия
С волками жить - по волчьи выть.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 