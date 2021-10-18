В ОРДЛО катастрофа из-за COVID-19, умирают по тысяче человек в день, - Гармаш

На оккупированных территориях Донбасса катастрофическая ситуация с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Захватить территорию - это одно, но удержать ее - совсем другое дело. Такая большая страна как Украина не может быть оккупирована. РФ придется решать вопрос с властью, а мы видим, что они не могут содержать ОРДЛО. Там сейчас катастрофа из-за COVID-19. Люди умирают по тысяче человек в день в одном только "ДНР". Тысяча умерших на два миллиона населения – это огромные цифры. Поэтому Украину они не удержат. Единственное, на что могут надеяться - приход пророссийской силы к власти, но этого не будет", - отметил Гармаш.

Жителей ОРДЛО заставляют прививаться российской вакциной Спутник-V, которая не зарегистрированна ВОЗ.

