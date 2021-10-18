Украина не ведет переговоры о поставках вакцины Moderna, - Кузин

Украинская сторона не ведет переговоры о коммерческих поставках вакцины Moderna от коронавируса. Но эта вакцина еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.

Ранее сообщалось, что если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer

