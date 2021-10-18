3 413 11
Украина не ведет переговоры о поставках вакцины Moderna, - Кузин
Украинская сторона не ведет переговоры о коммерческих поставках вакцины Moderna от коронавируса. Но эта вакцина еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.
Ранее сообщалось, что если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer
Топ комментарии
+6 Диды Выпивали
показать весь комментарий18.10.2021 12:22 Ответить Ссылка
+2 Alter Nator
показать весь комментарий18.10.2021 12:26 Ответить Ссылка
+1 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий18.10.2021 12:20 Ответить Ссылка
Дорого.
Модерны в городе попом ешь!
Ну как первая рюмка за счёт заведения. Но всё равно дорого.
Глушь и *****. Граница Запорожской и Донецких областей. Больница в райцентре. 2 прививки Модерной. С сертификатом. Сейчас в пятидневной доступности Пфайзер.
Пока Киев носом крутил, её в области направили.
Что не оставили запас на 2-ю прививку? Так это не угадаешь. В Мариуполе половина на повторную Модерной не явились. Большая часть телефонов липовой оказалась. Её (вакцину) с Мариуполя забрали.
Уже с четверга, 21 октября, больничные кассы Израиля начнут при вакцинации использовать не только препараты Pfizer и Moderna, но и британско-шведской фирмы AstraZeneca, который называется Vaxzevria. Он предназначен для тех, кто из-за аллергии не может привиться вакциной Pfizer - либо предпочитает прививку, разработанную по другой технологии. Такое сообщение опубликовал израильский минздрав утром в понедельник, 18 октября.
В сообщении отмечается, что вакцинирование препаратом от AstraZeneca будет проводиться по направлению лечащего врача в особых случаях, а также если человек по какой-либо причине не может получить вакцину, основанную на технологии нуклеиновых кислот (мРНК).
Что касается правил «зеленого стандарта», то с вакциной AstraZeneca это будет работать следующим образом: человек будет признан «защищенным» только после получения двух доз препарата, которые будут введены с разницей в 14 дней. И только после того, как пройдет еще 14 дней после второй прививки.
Через пять месяцев после нее потребуется сделать третью прививку, и статус «защищенного» вступит в силу также через 14 дней после третьей прививки.
Отметим, что вакцина Vaxzevria создана совместно Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Она разработана на основе векторной технологии, давно используемой в в создании прививок. В этом виде вакцин белки вредноносного вируса, против которого нужно сформировать иммунитет, «доставляет» в организм другой, безопасный для человека вирус. С этой целью в безопасный вирус вводится генетический код для формирования определенных частей соответствующего патогена.
В качестве такой «платформы», или «вектора» для доставки вакцина AstraZeneca использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. Препарат хранится при температуре бытового холодильника и стоит 3-4 доллара за дозу. Первая партия вакцин Vaxzevria https://detaly.co.il/v-izrail-pribyla-pervaya-partiya-vaktsiny-astrazeneca/ прибыла в Израиль 26 сентября.
AstraZeneca входит в список вакцин от коронавируса, которые признает Всемирная организация здравоохранения. Исследования показали, что она https://detaly.co.il/issledovanie-kakie-vaktsiny-ot-koronavirusa-samye-effektivnye/ весьма эффективна .