Украина не ведет переговоры о поставках вакцины Moderna, - Кузин

Украинская сторона не ведет переговоры о коммерческих поставках вакцины Moderna от коронавируса. Но эта вакцина еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.

Ранее сообщалось, что если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer

Также читайте: Заполненность COVID-коек в Украине составляет 50-60%, - Кузин

Топ комментарии
+6
ублюдки спиз...ли все деньги из бюджета.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:22 Ответить
+2
показать весь комментарий
18.10.2021 12:26 Ответить
+1
а пічіму?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:20 Ответить
Дорого.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:30 Ответить
А тут какой-то дурачек из киевского горздрава распинался - ви все врети.
Модерны в городе попом ешь!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:22 Ответить
То была подарена через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах Источник:
Ну как первая рюмка за счёт заведения. Но всё равно дорого.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:32 Ответить
Подарена, не подарена, а жена не могла получить вторую дозу перед загранпоездкой, а этот малахольный рвал рубаху, что вакцины полно.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:34 Ответить
"слишком много просится. Где на всех набрать зубов, вот и безработица"
Глушь и *****. Граница Запорожской и Донецких областей. Больница в райцентре. 2 прививки Модерной. С сертификатом. Сейчас в пятидневной доступности Пфайзер.
Пока Киев носом крутил, её в области направили.
Что не оставили запас на 2-ю прививку? Так это не угадаешь. В Мариуполе половина на повторную Модерной не явились. Большая часть телефонов липовой оказалась. Её (вакцину) с Мариуполя забрали.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:08 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 12:26 Ответить
Не только Pfizer и Moderna: в Израиле начнут прививать третьей вакциной

Уже с четверга, 21 октября, больничные кассы Израиля начнут при вакцинации использовать не только препараты Pfizer и Moderna, но и британско-шведской фирмы AstraZeneca, который называется Vaxzevria. Он предназначен для тех, кто из-за аллергии не может привиться вакциной Pfizer - либо предпочитает прививку, разработанную по другой технологии. Такое сообщение опубликовал израильский минздрав утром в понедельник, 18 октября.

В сообщении отмечается, что вакцинирование препаратом от AstraZeneca будет проводиться по направлению лечащего врача в особых случаях, а также если человек по какой-либо причине не может получить вакцину, основанную на технологии нуклеиновых кислот (мРНК).

Что касается правил «зеленого стандарта», то с вакциной AstraZeneca это будет работать следующим образом: человек будет признан «защищенным» только после получения двух доз препарата, которые будут введены с разницей в 14 дней. И только после того, как пройдет еще 14 дней после второй прививки.

Через пять месяцев после нее потребуется сделать третью прививку, и статус «защищенного» вступит в силу также через 14 дней после третьей прививки.

Отметим, что вакцина Vaxzevria создана совместно Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Она разработана на основе векторной технологии, давно используемой в в создании прививок. В этом виде вакцин белки вредноносного вируса, против которого нужно сформировать иммунитет, «доставляет» в организм другой, безопасный для человека вирус. С этой целью в безопасный вирус вводится генетический код для формирования определенных частей соответствующего патогена.

В качестве такой «платформы», или «вектора» для доставки вакцина AstraZeneca использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. Препарат хранится при температуре бытового холодильника и стоит 3-4 доллара за дозу. Первая партия вакцин Vaxzevria https://detaly.co.il/v-izrail-pribyla-pervaya-partiya-vaktsiny-astrazeneca/ прибыла в Израиль 26 сентября.
AstraZeneca входит в список вакцин от коронавируса, которые признает Всемирная организация здравоохранения. Исследования показали, что она https://detaly.co.il/issledovanie-kakie-vaktsiny-ot-koronavirusa-samye-effektivnye/ весьма эффективна .
показать весь комментарий
18.10.2021 12:55 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31 Ответить
 
 