С 21 октября полиция будет проверять COVID-сертификаты, - Билошицкий

Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификаты в "Дії", а также их бумажные варианты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов в "Дії" или при сканировании бумажного их варианта.

"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - рассказал он.

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тыс. гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

карантин (16729) Нацполиция (16713) сертификат (227) Билошицкий Алексей (112) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+22
Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификатов в "Дії", а также их бумажные варианты. Источник:
ЦЕ PZDC Фашизмом зовсім не пахне )
То що це не конституційно це одна справа, а те що скоро будуть створювати гетто
для не вакцінованих це вже інше - все іде до того.
18.10.2021 13:09 Ответить
+16
Кто нибудь обжалует этот беспридел в суде или стадо овец будут гонять умные бараны..
18.10.2021 13:10 Ответить
+14
В Украине введено чрезвычайное положение?
18.10.2021 14:10 Ответить
Сначала в Раду,а затем на танцы в Трусковец.
18.10.2021 20:40 Ответить
А якщо "обратка"?
У мене є, а у вас?
18.10.2021 23:03 Ответить
