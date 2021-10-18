З 21 жовтня поліція перевірятиме COVID-сертифікати, - Білошицький
Поліцейські з допомогою планшетів перевірятимуть цифрові СOVID-сертифікати в "Дії", а також їхні паперові варіанти.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів в "Дії" або просканувавши паперовий його варіант.
"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків", - сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.
Білошицький наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.
"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - розповів він.
За виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.
