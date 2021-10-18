Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, - Лавров

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - отметил министр.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к послу РФ в Бельгии.

Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

