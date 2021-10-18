Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, - Лавров
Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - отметил министр.
"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - добавил Лавров.
По словам главы МИД РФ, если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к послу РФ в Бельгии.
Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.
По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение https://www.interfax.ru/world/795679?utm_source=interlink&utm_medium=797904 отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.
"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.
После решения о лишении аккредитации Столтенберг https://www.interfax.ru/world/795864?utm_source=interlink&utm_medium=797904 пояснил , что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.
