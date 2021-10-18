РУС
Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, - Лавров

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, - Лавров

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - отметил министр.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к послу РФ в Бельгии.

Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров возмутился заявлением саммита ЕС-Украина, в котором Россия названа агрессором: "Это серьезно противоречит истине"

Лавров Сергей (2359) НАТО (10263) россия (96953)
+33
ой как же НАТО будет тяжело.
18.10.2021 15:14 Ответить
+31
А по факту опечалятся только сотни российских представителей при НАТО в Брюсселе. Домой ведь ехать надо. А они уже кирзовые сапоги разучились с портянкой надевать. Да и клинское вместо ламбиков придется употреблять.
18.10.2021 15:23 Ответить
+26
18.10.2021 15:17 Ответить
ой как же НАТО будет тяжело.
18.10.2021 15:14 Ответить
школу еще какую нибудь расстреляйте в знак протеста
в этот раз выдайте очередному дурачку пулемет
18.10.2021 15:16 Ответить
18.10.2021 15:17 Ответить
боже, какой удар!)
18.10.2021 15:17 Ответить
Яка потеря, ваше представництво нічим іншим як шпіонажем по типу цап-царап при НАТО і не займається
18.10.2021 15:18 Ответить
А по факту опечалятся только сотни российских представителей при НАТО в Брюсселе. Домой ведь ехать надо. А они уже кирзовые сапоги разучились с портянкой надевать. Да и клинское вместо ламбиков придется употреблять.
18.10.2021 15:23 Ответить
да уж, привыкакть опять к балтике - это удар ниже пояса) сам был свидетелем как в Дрездене устраивают шопинг туры из калининграда для затоваривания пивасом и сосисонами)) смешно было смотреть на победивший в ВОВ нарид в очередях у палаток проигравших бюргеров)
показать весь комментарий
18.10.2021 15:45 Ответить
И заметь, скрепы нисколько не мешают!
18.10.2021 18:23 Ответить
Веселые животные?)
18.10.2021 20:17 Ответить
Ну всё, нате пепец
показать весь комментарий
18.10.2021 15:23 Ответить
горе то какое я плачу.
18.10.2021 15:23 Ответить
Назло водителю - соседу,куплю билет и не поеду.
18.10.2021 15:24 Ответить
Всё, победили НАТУ одним телефонным звонком.
18.10.2021 15:25 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
18.10.2021 15:27 Ответить
Ну раз уже ссылаетесь на кацапский источник, ну подавайте уже новость полностью))) Ну нифига же не понятно)))
"

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение https://www.interfax.ru/world/795679?utm_source=interlink&utm_medium=797904 отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.

После решения о лишении аккредитации Столтенберг https://www.interfax.ru/world/795864?utm_source=interlink&utm_medium=797904 пояснил , что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.
18.10.2021 15:27 Ответить
Как я понял, то НАТО выгнало 8 кацапов, а рашка обиделась и выгнала всех остальных)))
18.10.2021 15:30 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699439.html З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"



18.10.2021 15:31 Ответить
Кислобздій - це ім'я
Тиходрищенко - прізвище
18.10.2021 16:00 Ответить
чим менше касапів в Європі - тим світ чистішим буде.
Взагалі, для очищення світової атмосфери касапів потрібно згноїти (можна і натуральним чином).
18.10.2021 15:31 Ответить
Фу-у...
После них надо подмести, пропылесосить и продезинфицировать.
18.10.2021 15:32 Ответить
Кому-кому,а печально кацапчику который шарился там представителем при НАТО.
18.10.2021 15:37 Ответить
Вернётся в Мацкву, с матами-перематами, хамством на дорогах, с вездесущими откормленными силовиками и доходягами-пенсионерами.
18.10.2021 15:59 Ответить
18.10.2021 15:43 Ответить
Теперь в штаб-квартире НАТО из туалета перестанет пропадать туалетная бумага...
18.10.2021 15:52 Ответить
18.10.2021 15:56 Ответить
А вот так! Нате вам, НАТО! Мало будет - Воронеж бомбанем!
18.10.2021 15:57 Ответить
Трагедия!
18.10.2021 16:02 Ответить
18.10.2021 16:07 Ответить
вот бьі еще отказались от ВСЕГО американского, начиная от айфонов, и заканчивая всем имуществом, и ВСЕХ своих родьічей оттуда что-бьі забрали ***** обратно...
18.10.2021 16:15 Ответить
У роки моєї військової служби у ЗУ СРСР США назвалось "вероятним противником" і здох СРСР. Теперішній лаптестан йде правільним шляхом.
18.10.2021 16:23 Ответить
Ох, це НАТО, не слухається московитіків і не відмовляють Україні у їх членстві в НАТО. А так би сказали, що мов московія проти і направляйтеся по-тихому під них, щоб неповадно було. А виходить що, з даунбасят всі сміються, з крисчанів всі сміються, що вони повернулися в середньовіччя, а Україна рухається до цивілізації.
18.10.2021 16:29 Ответить
Жалко НАТО.....совсем пропадут ! Давайте хором попросим ,- Передумай вовка ла-ла-ла-ла-ла!
18.10.2021 16:47 Ответить
КНДР - переросток!!!
18.10.2021 17:14 Ответить
Гасова бочка уявила себе бензиновою цистерною.
18.10.2021 17:48 Ответить
РФійських представників вигнали з НАТО тому Кляча сива і говорить що вони зупиняють своє представництво А що залишається.
18.10.2021 17:59 Ответить
Баба з возу ...
18.10.2021 18:35 Ответить
Глава МЗС Росії Лавров - конякін заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада.
За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.
Давай , лавруша , па па 😆
18.10.2021 20:23 Ответить
Як хтось із дописувачів у таких випадках постійно повторює:-сльозі мєшают мінє гаваріть!
Мінє то же.
18.10.2021 21:21 Ответить
 
 