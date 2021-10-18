Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО, - Лавров

Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У відповідь на дії НАТО ми призупиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, зокрема роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - зазначив міністр.

"По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії", - додав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до посла РФ в Бельгії.

Лавров зазначив, що "міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений" про заходи Росії у відповідь.

