Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО, - Лавров
Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"У відповідь на дії НАТО ми призупиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, зокрема роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - зазначив міністр.
"По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії", - додав Лавров.
За словами глави МЗС РФ, якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до посла РФ в Бельгії.
Лавров зазначив, що "міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений" про заходи Росії у відповідь.
По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение https://www.interfax.ru/world/795679?utm_source=interlink&utm_medium=797904 отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.
"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.
После решения о лишении аккредитации Столтенберг https://www.interfax.ru/world/795864?utm_source=interlink&utm_medium=797904 пояснил , что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.
За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.
