Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО, - Лавров

Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО, - Лавров

Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У відповідь на дії НАТО ми призупиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, зокрема роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - зазначив міністр.

"По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії", - додав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до посла РФ в Бельгії.

Лавров зазначив, що "міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений" про заходи Росії у відповідь.

ой как же НАТО будет тяжело.
показати весь коментар
18.10.2021 15:14 Відповісти
+31
А по факту опечалятся только сотни российских представителей при НАТО в Брюсселе. Домой ведь ехать надо. А они уже кирзовые сапоги разучились с портянкой надевать. Да и клинское вместо ламбиков придется употреблять.
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
+26
показати весь коментар
18.10.2021 15:17 Відповісти
ой как же НАТО будет тяжело.
показати весь коментар
18.10.2021 15:14 Відповісти
школу еще какую нибудь расстреляйте в знак протеста
в этот раз выдайте очередному дурачку пулемет
показати весь коментар
18.10.2021 15:16 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:17 Відповісти
боже, какой удар!)
показати весь коментар
18.10.2021 15:17 Відповісти
Яка потеря, ваше представництво нічим іншим як шпіонажем по типу цап-царап при НАТО і не займається
показати весь коментар
18.10.2021 15:18 Відповісти
А по факту опечалятся только сотни российских представителей при НАТО в Брюсселе. Домой ведь ехать надо. А они уже кирзовые сапоги разучились с портянкой надевать. Да и клинское вместо ламбиков придется употреблять.
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
да уж, привыкакть опять к балтике - это удар ниже пояса) сам был свидетелем как в Дрездене устраивают шопинг туры из калининграда для затоваривания пивасом и сосисонами)) смешно было смотреть на победивший в ВОВ нарид в очередях у палаток проигравших бюргеров)
показати весь коментар
18.10.2021 15:45 Відповісти
И заметь, скрепы нисколько не мешают!
показати весь коментар
18.10.2021 18:23 Відповісти
Веселые животные?)
показати весь коментар
18.10.2021 20:17 Відповісти
Ну всё, нате пепец
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
горе то какое я плачу.
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
Назло водителю - соседу,куплю билет и не поеду.
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
Всё, победили НАТУ одним телефонным звонком.
показати весь коментар
18.10.2021 15:25 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
показати весь коментар
18.10.2021 15:27 Відповісти
Ну раз уже ссылаетесь на кацапский источник, ну подавайте уже новость полностью))) Ну нифига же не понятно)))
"

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение https://www.interfax.ru/world/795679?utm_source=interlink&utm_medium=797904 отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.

После решения о лишении аккредитации Столтенберг https://www.interfax.ru/world/795864?utm_source=interlink&utm_medium=797904 пояснил , что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.
показати весь коментар
18.10.2021 15:27 Відповісти
Как я понял, то НАТО выгнало 8 кацапов, а рашка обиделась и выгнала всех остальных)))
показати весь коментар
18.10.2021 15:30 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699439.html З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"



показати весь коментар
18.10.2021 15:31 Відповісти
Кислобздій - це ім'я
Тиходрищенко - прізвище
показати весь коментар
18.10.2021 16:00 Відповісти
чим менше касапів в Європі - тим світ чистішим буде.
Взагалі, для очищення світової атмосфери касапів потрібно згноїти (можна і натуральним чином).
показати весь коментар
18.10.2021 15:31 Відповісти
Фу-у...
После них надо подмести, пропылесосить и продезинфицировать.
показати весь коментар
18.10.2021 15:32 Відповісти
Кому-кому,а печально кацапчику который шарился там представителем при НАТО.
показати весь коментар
18.10.2021 15:37 Відповісти
Вернётся в Мацкву, с матами-перематами, хамством на дорогах, с вездесущими откормленными силовиками и доходягами-пенсионерами.
показати весь коментар
18.10.2021 15:59 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:43 Відповісти
Теперь в штаб-квартире НАТО из туалета перестанет пропадать туалетная бумага...
показати весь коментар
18.10.2021 15:52 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:56 Відповісти
А вот так! Нате вам, НАТО! Мало будет - Воронеж бомбанем!
показати весь коментар
18.10.2021 15:57 Відповісти
Трагедия!
показати весь коментар
18.10.2021 16:02 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 16:07 Відповісти
вот бьі еще отказались от ВСЕГО американского, начиная от айфонов, и заканчивая всем имуществом, и ВСЕХ своих родьічей оттуда что-бьі забрали ***** обратно...
показати весь коментар
18.10.2021 16:15 Відповісти
У роки моєї військової служби у ЗУ СРСР США назвалось "вероятним противником" і здох СРСР. Теперішній лаптестан йде правільним шляхом.
показати весь коментар
18.10.2021 16:23 Відповісти
Ох, це НАТО, не слухається московитіків і не відмовляють Україні у їх членстві в НАТО. А так би сказали, що мов московія проти і направляйтеся по-тихому під них, щоб неповадно було. А виходить що, з даунбасят всі сміються, з крисчанів всі сміються, що вони повернулися в середньовіччя, а Україна рухається до цивілізації.
показати весь коментар
18.10.2021 16:29 Відповісти
Жалко НАТО.....совсем пропадут ! Давайте хором попросим ,- Передумай вовка ла-ла-ла-ла-ла!
показати весь коментар
18.10.2021 16:47 Відповісти
КНДР - переросток!!!
показати весь коментар
18.10.2021 17:14 Відповісти
Гасова бочка уявила себе бензиновою цистерною.
показати весь коментар
18.10.2021 17:48 Відповісти
РФійських представників вигнали з НАТО тому Кляча сива і говорить що вони зупиняють своє представництво А що залишається.
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
Баба з возу ...
показати весь коментар
18.10.2021 18:35 Відповісти
Глава МЗС Росії Лавров - конякін заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада.
За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.
Давай , лавруша , па па 😆
показати весь коментар
18.10.2021 20:23 Відповісти
Як хтось із дописувачів у таких випадках постійно повторює:-сльозі мєшают мінє гаваріть!
Мінє то же.
показати весь коментар
18.10.2021 21:21 Відповісти
 
 