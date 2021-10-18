Украина - дверь в Европу для Азербайджана, - посол Ахундова

Украина является дверью в Европу для Азербайджана, как Азербайджан является дверью на Кавказ и в Азию для Украины.

Об этом заявила посол Азербайджанской Республики в Украине, народная писательница Азербайджана Эльмира Ахундова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина - важный партнер для Азербайджана. Я всегда говорю: Украина для нас - дверь в Европу, как мы для вас - дверь на Кавказ, дверь в Азию. Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудную минуту, во время тяжелых моментов современной истории, а значит Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом и братом", - сказала посол.

"Мы два государства, которые борются за территориальную целостность. Мы два потенциала: потенциал Украины, и экономическая мощь растущей и финансовые возможности Азербайджана", - добавила Ахундова.

Посол заявила, что Азербайджан с нетерпением ждет заседания межправительственной комиссии с Украиной и привлечения украинских IT-специалистов к реконструкции Карабаха.

