Украина - дверь в Европу для Азербайджана, - посол Ахундова

Украина - дверь в Европу для Азербайджана, - посол Ахундова

Украина является дверью в Европу для Азербайджана, как Азербайджан является дверью на Кавказ и в Азию для Украины.

Об этом заявила посол Азербайджанской Республики в Украине, народная писательница Азербайджана Эльмира Ахундова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина - важный партнер для Азербайджана. Я всегда говорю: Украина для нас - дверь в Европу, как мы для вас - дверь на Кавказ, дверь в Азию. Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудную минуту, во время тяжелых моментов современной истории, а значит Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом и братом", - сказала посол.

"Мы два государства, которые борются за территориальную целостность. Мы два потенциала: потенциал Украины, и экономическая мощь растущей и финансовые возможности Азербайджана", - добавила Ахундова.

Посол заявила, что Азербайджан с нетерпением ждет заседания межправительственной комиссии с Украиной и привлечения украинских IT-специалистов к реконструкции Карабаха.

+2
А для Украины кто дверь в Европу и пачиму мы еще не в НАТА?
18.10.2021 16:39 Ответить
+2
Добро пожаловать . Враги наших врагов - друзья. Давите их с востока. А мы с Запада. Байрактары всех стран - объединяйтемь ! ))
18.10.2021 16:42 Ответить
+1
Прошлогодняя операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является для нас показательным примером, как надо делать, а не вечно болтать. Спасибо госпожа Ахундова за интересный урок
18.10.2021 16:45 Ответить
Україна центр Європи, і тому двері нам шукати необхідності немає, нехай до нас стукають!
18.10.2021 16:47 Ответить
Куда?
18.10.2021 16:40 Ответить
Урок очень скучный и совсем неинтересный. Для нас, по крайней мере.
18.10.2021 16:52 Ответить
Прям вижу, как где-то под Лейпцигом на базарчике чувак с клювом орла кричит вслед дородной немке: Неі, нören Sie, meine liebe Frau! Vach-vach, solche Pfirsiche werden Sie nirgendwo anders finden! Mamoi klianus!
18.10.2021 16:47 Ответить
ми не двері, не вікно, не міст і навіть не дорога. Ми Держава Україна і крапка.
18.10.2021 17:20 Ответить
Вопрос: зачем Украине дверь на Кавказ и в Азию?

И зачем Азербайджану Европа, когда у них есть такой классный друг султан-Эрдоган?
18.10.2021 21:22 Ответить
Не пи.дите. Украина отдельно. Азербайджан отдельно. И Украина не может и не будет олигофрению Алиева вытаскивать из того места, в которое его тщеславие его загнало с голой опой, но в картузе Украина - дверь в Европу для Азербайджана, - посол Ахундова.
Это настолько же смешно, насколько звучит несуразно.
18.10.2021 21:34 Ответить
 
 