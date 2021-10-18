Україна - двері в Європу для Азербайджану, - посол Ахундова

Україна є дверима в Європу для Азербайджану, як Азербайджан є дверима на Кавказ та в Азію для України.

Про це заявила посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна — важливий партнер для Азербайджану. Я завжди кажу: Україна для нас — двері в Європу, як ми для вас — двері на Кавказ, двері в Азію. Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали один одному у важку хвилину, під час важких моментів сучасної історії, а значить Азербайджан був, є і буде для України надійним другом і братом", - сказала пані посол.

"Ми дві держави, що борються за територіальну цілісність. Ми два потенціали: потенціал України, і економічна міць, що зростає, і фінансові можливості Азербайджану", - додала Ахундова.

Посол заявила, що Азербайджан з нетерпінням чекає засідання міжурядової комісії з Україною і на залучення українських IT-фахівців до реконструкції Карабаху.

