Україна - двері в Європу для Азербайджану, - посол Ахундова

Україна є дверима в Європу для Азербайджану, як Азербайджан є дверима на Кавказ та в Азію для України.

Про це заявила посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна — важливий партнер для Азербайджану. Я завжди кажу: Україна для нас — двері в Європу, як ми для вас — двері на Кавказ, двері в Азію. Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали один одному у важку хвилину, під час важких моментів сучасної історії, а значить Азербайджан був, є і буде для України надійним другом і братом", - сказала пані посол.

"Ми дві держави, що борються за територіальну цілісність. Ми два потенціали: потенціал України, і економічна міць, що зростає, і фінансові можливості Азербайджану", - додала Ахундова.

Посол заявила, що Азербайджан з нетерпінням чекає засідання міжурядової комісії з Україною і на залучення українських IT-фахівців до реконструкції Карабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Азербайджан оновлять угоду про взаємне визнання документів про освіту, - посол Ахундова

А для Украины кто дверь в Европу и пачиму мы еще не в НАТА?
18.10.2021 16:39 Відповісти
Добро пожаловать . Враги наших врагов - друзья. Давите их с востока. А мы с Запада. Байрактары всех стран - объединяйтемь ! ))
18.10.2021 16:42 Відповісти
Прошлогодняя операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является для нас показательным примером, как надо делать, а не вечно болтать. Спасибо госпожа Ахундова за интересный урок
18.10.2021 16:45 Відповісти
18.10.2021 16:39 Відповісти
Україна центр Європи, і тому двері нам шукати необхідності немає, нехай до нас стукають!
показати весь коментар
18.10.2021 16:47 Відповісти
Куда?
показати весь коментар
18.10.2021 16:40 Відповісти
18.10.2021 16:42 Відповісти
18.10.2021 16:45 Відповісти
Урок очень скучный и совсем неинтересный. Для нас, по крайней мере.
показати весь коментар
18.10.2021 16:52 Відповісти
Прям вижу, как где-то под Лейпцигом на базарчике чувак с клювом орла кричит вслед дородной немке: Неі, нören Sie, meine liebe Frau! Vach-vach, solche Pfirsiche werden Sie nirgendwo anders finden! Mamoi klianus!
показати весь коментар
18.10.2021 16:47 Відповісти
ми не двері, не вікно, не міст і навіть не дорога. Ми Держава Україна і крапка.
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
Вопрос: зачем Украине дверь на Кавказ и в Азию?

И зачем Азербайджану Европа, когда у них есть такой классный друг султан-Эрдоган?
показати весь коментар
18.10.2021 21:22 Відповісти
Не пи.дите. Украина отдельно. Азербайджан отдельно. И Украина не может и не будет олигофрению Алиева вытаскивать из того места, в которое его тщеславие его загнало с голой опой, но в картузе Украина - дверь в Европу для Азербайджана, - посол Ахундова.
Это настолько же смешно, насколько звучит несуразно.
показати весь коментар
18.10.2021 21:34 Відповісти
 
 