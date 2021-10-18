РУС
Путин специально уменьшает прокачку газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, - Витренко

Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, в прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

"Путин специально уменьшает объемы газа для того, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130-140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавить дополнительное оборудование", - объяснил Витренко.

Глава НАК считает, что, сокращая транзит газа через Украину, что вызывает рост цен в Европе, "Газпром" шантажирует Европейскую комиссию, заставляя сертификацировать "Северный поток-2".

Витренко добавил, что для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

Газ (10254) путин владимир (32073) Северный поток (1460) Витренко Юрий (378)
+9
Капитан очевидность. Уже тридцать лет так происходит. Строительство СП-1 планировали ещё в прошлом веке...
18.10.2021 17:25 Ответить
+4
Путин правильно делает только у него есть товар, за который он получит определенную прибыль, сейчас цена на товар высокая и он продав меньше товара получит ту же прибыль, зачем ему продавать больше, учитывая что контракты не обязывают его это делать... вот из этого нужно исходить и искать выход для себя, а не ныть что Х#йло не правильно поступил...
18.10.2021 17:59 Ответить
+3
кацапы еще и заплатят за непрокачанные объёмы по договору с Украиной, лишь бы Украинская ГТС опустела до нуля. И тогда будут брать потерпевшего вислюка тёпленьким. Такой их план.
18.10.2021 17:19 Ответить
кацапы еще и заплатят за непрокачанные объёмы по договору с Украиной, лишь бы Украинская ГТС опустела до нуля. И тогда будут брать потерпевшего вислюка тёпленьким. Такой их план.
18.10.2021 17:19 Ответить
Потрібно переводити міські котельні на біопаливо, деревину та лушпиння соняшника і тоді російський газ нам не буде потрібен взагалі. Для побутових споживачів ми газ маємо, а опалювати будемо біопаливом!
18.10.2021 17:44 Ответить
А біопаливо будемо з зебобіків видобувати?
18.10.2021 18:22 Ответить
і на таких дебілів як ти, саме краще паливо.
18.10.2021 20:29 Ответить
их план - вступление малорашки как субъекта их *********
18.10.2021 17:44 Ответить
Это ещё цветочки,ягодки будут зимой
18.10.2021 19:16 Ответить
А штрафы за нарушения договоров ?
18.10.2021 17:22 Ответить
Там штрафов не предусмотрено. Москали должны оплатить стоимость транзита 40 млрд кубов, это около 1,5 млрд баксов, а будут ли они качать - дело ихнее. А вашим даже сказать нечего - они же москальский газ вроде как не покупают, значит и штрафовать не за что.
18.10.2021 17:36 Ответить
База данных EUvsDisinfo содержит множество примеров https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?disinfo_keywords%5B%5D=keyword_77366&date=&per_page= прокремлевских СМИ, распространяющих дезинформацию относительно энергетической политики ЕС и его государств-членов и их целей . Дезинформация от прокремлевских СМИ дает наблюдателям хорошее представление о политических приоритетах Кремля. Устойчивый ЕС, который в меньшей степени зависит от российского экспорта энергоносителей и имеет здоровый состав поставщиков энергоносителей, не входит в число конечных состояний, которых хочет видеть Кремль.
18.10.2021 17:23 Ответить
Капитан очевидность. Уже тридцать лет так происходит. Строительство СП-1 планировали ещё в прошлом веке...
18.10.2021 17:25 Ответить
да ладно? А вы когда с бубой подписывали кабальный контракт не догадывались об этом?
18.10.2021 17:27 Ответить
Ото одразу видно шо Вітренко - вчоний
18.10.2021 17:30 Ответить
Он образованный во всяком случае, а ты тупой манкурт пригожинский бот ,30 рашистско-неофашистских сребреников тебе на пользу не пойдут ...
18.10.2021 17:45 Ответить
То ж я і кажу, шо вчоний. Чи ти читати не вмієш?
18.10.2021 17:50 Ответить
И теперь Куйлу нужно чтобы это не стоило ему - умножить нашу ГТС на НОЛЬ, чтобы СП2 заработал на полную !!! и знаете что оно сделает !? Правильно - полномасштабное вторжение...
показать весь комментарий
зачем ему этот геморрой?достаточно повзрывать входы в Украину гтс
18.10.2021 17:34 Ответить
тогда обвинять будут кацапов, сакции, штрафы и т.д... и им это не выгодно...а война все спишет...
18.10.2021 17:38 Ответить
а за вторжение обвинений,санкций ,штрафов шо не будет?
18.10.2021 17:41 Ответить
нет не будет... Еврогеи промолчат так как не захотят мерзнуть...
18.10.2021 17:44 Ответить
То палка о двох кінцях. Єврогеї можуть і катарську газову промисловість інвестувати. (іранську, алжирську, і т.д.)
Їм на рашку взагалі то начхати. Головне гроші. А при ціні більше 500 баксів ну дуже багато привабливих проектів, ніяк не пов'язаних з ордою. Той же сланцевий газ, наприклад.
18.10.2021 17:52 Ответить
чтобы это произошло - нужно проста кацапов выбить из Сирии и по уже действующему газопроводу (который сейчас остановлен) пойдет газ в ЕС..
18.10.2021 18:01 Ответить
Знову буде нападати і нападати як Петя колись казав?
18.10.2021 17:41 Ответить
Гібридна війна орди з євроцивілізацією триває ,а Україна ,як завжди,в епіцентрі боротьби !!!))
18.10.2021 17:41 Ответить
Этот газопровод надо было взорвать ещё в 2014 году, когда началась оккупация Крыма. А тут в комментах втирают про договора. Крым забрали, часть Донбасса оккупировали - какие нах договора? Ну нельзя быть такими хитро мудрыми - рыбку сьесть и на х... сесть. Какой транзит, если враг на нашей земле...
18.10.2021 17:45 Ответить
18.10.2021 17:46 Ответить
Адольфовна и Ко все сделали чтоб был такой поворот событий ... осталось выкупить газовую трубу в Украины и утереть руки.
18.10.2021 17:49 Ответить
Что ун дурачком прикинулся, в 2020 по контракту 60 млрд а в 2021 уже 40 млрд, он же сам это и подписывал.
18.10.2021 17:51 Ответить
Скажу даже больше: за 40 млрд надо платить, но поставлять их никто не обязывает. Хочешь платить за транзит не поставленного газа? Да пожалуйста.
18.10.2021 18:45 Ответить
Путин правильно делает только у него есть товар, за который он получит определенную прибыль, сейчас цена на товар высокая и он продав меньше товара получит ту же прибыль, зачем ему продавать больше, учитывая что контракты не обязывают его это делать... вот из этого нужно исходить и искать выход для себя, а не ныть что Х#йло не правильно поступил...
18.10.2021 17:59 Ответить
Яценюк сказал что этот Витренко про*рал 5 миллиардов долларов народных денег, потому что не покупал дешевый газ, а ждал когда он подорожает.
18.10.2021 18:18 Ответить
Путин безусловно шантажирует ибо европа и лично байден дали ему такую возможность , а украинские политики и пригожинские тролли продолжают вопить байден хороший . Наслаждайтесь если с логикой не дружите .
18.10.2021 19:49 Ответить
путин обьемы наращивает а америка вообще слилась, но путин плохой потому что дает больше газа, а америка хорошая потому что газ вообще не дает, я все правильно понял? а по теме была создана комиссия которая расследовала рост цен на газ и тадааамм.... путин не виноват
19.10.2021 19:58 Ответить
Вже діти співають:

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!
18.10.2021 20:51 Ответить
 
 