Путин специально уменьшает прокачку газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, - Витренко
Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его словам, в прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".
"Путин специально уменьшает объемы газа для того, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130-140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавить дополнительное оборудование", - объяснил Витренко.
Глава НАК считает, что, сокращая транзит газа через Украину, что вызывает рост цен в Европе, "Газпром" шантажирует Европейскую комиссию, заставляя сертификацировать "Северный поток-2".
Витренко добавил, что для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їм на рашку взагалі то начхати. Головне гроші. А при ціні більше 500 баксів ну дуже багато привабливих проектів, ніяк не пов'язаних з ордою. Той же сланцевий газ, наприклад.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!