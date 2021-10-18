Путин специально уменьшает прокачку газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, - Витренко

Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, в прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

"Путин специально уменьшает объемы газа для того, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130-140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавить дополнительное оборудование", - объяснил Витренко.

Глава НАК считает, что, сокращая транзит газа через Украину, что вызывает рост цен в Европе, "Газпром" шантажирует Европейскую комиссию, заставляя сертификацировать "Северный поток-2".

Витренко добавил, что для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко