УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини
3 530 35

Путін спеціально зменшує прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко

Путін спеціально зменшує прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко

Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, минулого року російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб. м газу через українську ГТС, а цьогоріч 40 млрд кубів "не тому, що щось трапилося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".

"Путін спеціально зменшує обсяги газу для того, щоб шантажувати Європу. Пропускна здатність української ГТС для транзиту перевищує 130-140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно буде просто додати додаткове обладнання", - пояснив Вітренко.

Читайте також: "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2", щоб довести, що він не відповідає європейському законодавству, - Вітренко

Голова НАК вважає, що, скорочуючи транзит газу через Україну, що викликає зростання цін в Європі, "Газпром" шантажує Європейську комісію, змушуючи сертифікувати "Північний потік-2".

Вітренко додав, що для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи.

Автор: 

газ (10602) путін володимир (24681) Північний потік (2478) Вітренко Юрій (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Капитан очевидность. Уже тридцать лет так происходит. Строительство СП-1 планировали ещё в прошлом веке...
показати весь коментар
18.10.2021 17:25 Відповісти
+4
Путин правильно делает только у него есть товар, за который он получит определенную прибыль, сейчас цена на товар высокая и он продав меньше товара получит ту же прибыль, зачем ему продавать больше, учитывая что контракты не обязывают его это делать... вот из этого нужно исходить и искать выход для себя, а не ныть что Х#йло не правильно поступил...
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
+3
кацапы еще и заплатят за непрокачанные объёмы по договору с Украиной, лишь бы Украинская ГТС опустела до нуля. И тогда будут брать потерпевшего вислюка тёпленьким. Такой их план.
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапы еще и заплатят за непрокачанные объёмы по договору с Украиной, лишь бы Украинская ГТС опустела до нуля. И тогда будут брать потерпевшего вислюка тёпленьким. Такой их план.
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
Потрібно переводити міські котельні на біопаливо, деревину та лушпиння соняшника і тоді російський газ нам не буде потрібен взагалі. Для побутових споживачів ми газ маємо, а опалювати будемо біопаливом!
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
А біопаливо будемо з зебобіків видобувати?
показати весь коментар
18.10.2021 18:22 Відповісти
і на таких дебілів як ти, саме краще паливо.
показати весь коментар
18.10.2021 20:29 Відповісти
их план - вступление малорашки как субъекта их *********
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
Это ещё цветочки,ягодки будут зимой
показати весь коментар
18.10.2021 19:16 Відповісти
А штрафы за нарушения договоров ?
показати весь коментар
18.10.2021 17:22 Відповісти
Там штрафов не предусмотрено. Москали должны оплатить стоимость транзита 40 млрд кубов, это около 1,5 млрд баксов, а будут ли они качать - дело ихнее. А вашим даже сказать нечего - они же москальский газ вроде как не покупают, значит и штрафовать не за что.
показати весь коментар
18.10.2021 17:36 Відповісти
База данных EUvsDisinfo содержит множество примеров https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?disinfo_keywords%5B%5D=keyword_77366&date=&per_page= прокремлевских СМИ, распространяющих дезинформацию относительно энергетической политики ЕС и его государств-членов и их целей . Дезинформация от прокремлевских СМИ дает наблюдателям хорошее представление о политических приоритетах Кремля. Устойчивый ЕС, который в меньшей степени зависит от российского экспорта энергоносителей и имеет здоровый состав поставщиков энергоносителей, не входит в число конечных состояний, которых хочет видеть Кремль.
показати весь коментар
18.10.2021 17:23 Відповісти
Капитан очевидность. Уже тридцать лет так происходит. Строительство СП-1 планировали ещё в прошлом веке...
показати весь коментар
18.10.2021 17:25 Відповісти
да ладно? А вы когда с бубой подписывали кабальный контракт не догадывались об этом?
показати весь коментар
18.10.2021 17:27 Відповісти
Ото одразу видно шо Вітренко - вчоний
показати весь коментар
18.10.2021 17:30 Відповісти
Он образованный во всяком случае, а ты тупой манкурт пригожинский бот ,30 рашистско-неофашистских сребреников тебе на пользу не пойдут ...
показати весь коментар
18.10.2021 17:45 Відповісти
То ж я і кажу, шо вчоний. Чи ти читати не вмієш?
показати весь коментар
18.10.2021 17:50 Відповісти
И теперь Куйлу нужно чтобы это не стоило ему - умножить нашу ГТС на НОЛЬ, чтобы СП2 заработал на полную !!! и знаете что оно сделает !? Правильно - полномасштабное вторжение...
показати весь коментар
18.10.2021 17:30 Відповісти
зачем ему этот геморрой?достаточно повзрывать входы в Украину гтс
показати весь коментар
18.10.2021 17:34 Відповісти
тогда обвинять будут кацапов, сакции, штрафы и т.д... и им это не выгодно...а война все спишет...
показати весь коментар
18.10.2021 17:38 Відповісти
а за вторжение обвинений,санкций ,штрафов шо не будет?
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
нет не будет... Еврогеи промолчат так как не захотят мерзнуть...
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
То палка о двох кінцях. Єврогеї можуть і катарську газову промисловість інвестувати. (іранську, алжирську, і т.д.)
Їм на рашку взагалі то начхати. Головне гроші. А при ціні більше 500 баксів ну дуже багато привабливих проектів, ніяк не пов'язаних з ордою. Той же сланцевий газ, наприклад.
показати весь коментар
18.10.2021 17:52 Відповісти
чтобы это произошло - нужно проста кацапов выбить из Сирии и по уже действующему газопроводу (который сейчас остановлен) пойдет газ в ЕС..
показати весь коментар
18.10.2021 18:01 Відповісти
Знову буде нападати і нападати як Петя колись казав?
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
Гібридна війна орди з євроцивілізацією триває ,а Україна ,як завжди,в епіцентрі боротьби !!!))
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
Этот газопровод надо было взорвать ещё в 2014 году, когда началась оккупация Крыма. А тут в комментах втирают про договора. Крым забрали, часть Донбасса оккупировали - какие нах договора? Ну нельзя быть такими хитро мудрыми - рыбку сьесть и на х... сесть. Какой транзит, если враг на нашей земле...
показати весь коментар
18.10.2021 17:45 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:46 Відповісти
Адольфовна и Ко все сделали чтоб был такой поворот событий ... осталось выкупить газовую трубу в Украины и утереть руки.
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
Что ун дурачком прикинулся, в 2020 по контракту 60 млрд а в 2021 уже 40 млрд, он же сам это и подписывал.
показати весь коментар
18.10.2021 17:51 Відповісти
Скажу даже больше: за 40 млрд надо платить, но поставлять их никто не обязывает. Хочешь платить за транзит не поставленного газа? Да пожалуйста.
показати весь коментар
18.10.2021 18:45 Відповісти
Путин правильно делает только у него есть товар, за который он получит определенную прибыль, сейчас цена на товар высокая и он продав меньше товара получит ту же прибыль, зачем ему продавать больше, учитывая что контракты не обязывают его это делать... вот из этого нужно исходить и искать выход для себя, а не ныть что Х#йло не правильно поступил...
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
Яценюк сказал что этот Витренко про*рал 5 миллиардов долларов народных денег, потому что не покупал дешевый газ, а ждал когда он подорожает.
показати весь коментар
18.10.2021 18:18 Відповісти
Путин безусловно шантажирует ибо европа и лично байден дали ему такую возможность , а украинские политики и пригожинские тролли продолжают вопить байден хороший . Наслаждайтесь если с логикой не дружите .
показати весь коментар
18.10.2021 19:49 Відповісти
путин обьемы наращивает а америка вообще слилась, но путин плохой потому что дает больше газа, а америка хорошая потому что газ вообще не дает, я все правильно понял? а по теме была создана комиссия которая расследовала рост цен на газ и тадааамм.... путин не виноват
показати весь коментар
19.10.2021 19:58 Відповісти
Вже діти співають:

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!
показати весь коментар
18.10.2021 20:51 Відповісти
 
 