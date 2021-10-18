Путін спеціально зменшує прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко
Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
За його словами, минулого року російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб. м газу через українську ГТС, а цьогоріч 40 млрд кубів "не тому, що щось трапилося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".
"Путін спеціально зменшує обсяги газу для того, щоб шантажувати Європу. Пропускна здатність української ГТС для транзиту перевищує 130-140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно буде просто додати додаткове обладнання", - пояснив Вітренко.
Голова НАК вважає, що, скорочуючи транзит газу через Україну, що викликає зростання цін в Європі, "Газпром" шантажує Європейську комісію, змушуючи сертифікувати "Північний потік-2".
Вітренко додав, що для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи.
