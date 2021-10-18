РУС
Украина и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Этот звонок стал первым контактом глав МИД с 1998 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить в следующем году Украину.

Топ комментарии
+13
вова ищет место жительства новое
18.10.2021 17:33 Ответить
+8
Тупі мандельські макаки загнали ПАР у прірву, а наші клоуни вирішили з ними співпрацю відновляти
18.10.2021 17:39 Ответить
+6
там мало обрезанных - не выживет)
18.10.2021 17:35 Ответить
вова ищет место жительства новое
18.10.2021 17:33 Ответить
там мало обрезанных - не выживет)
18.10.2021 17:35 Ответить
Оно не обрезанное, оно обдолбанное. А в ЮАР косячков и веселой муки немеряно.
18.10.2021 17:54 Ответить
у нього є 100% шанс стати новим "африканером"
18.10.2021 17:37 Ответить
Не , его шугонул Порох, шобы наконец то клоун начал искать концы с каменным углем(Зима же ведь тупо на носу, а кацапы начали играться. на свою погибель, с ценами на газ)... ЗЫ...Правда юаровский уголь - самый курной и дубовый уголь на планете.
18.10.2021 17:48 Ответить
Не знаю, ця Наледі чоловік чи жінка, а як вони вугілля купляли в ПАР?
18.10.2021 17:37 Ответить
це жiнка (Грейс)
18.10.2021 17:41 Ответить
Безконтактно.
18.10.2021 17:51 Ответить
З БРІКСа мордву викинули.
18.10.2021 17:39 Ответить
Тупі мандельські макаки загнали ПАР у прірву, а наші клоуни вирішили з ними співпрацю відновляти
18.10.2021 17:39 Ответить
А в это время в другой курортной африканской стране Кабо-Верде уполномоченная РФ официальным послом Наталья Поклонская тоже налаживает контакты с местными аборигенами где ни будь под пальмой
18.10.2021 17:40 Ответить
Портрет Николая Второго хоть к той пальме прибили? Ну чтоб сие действо освящал?
18.10.2021 17:48 Ответить
Шутки шутками но Кабо-Верде это остров с населением менее 600 тысяч человек ! Там ничего нет кроме песка, солнца и океана ( экзотики) что там делать послу вообще не понятно кроме как жизнью наслаждаться во всех ее проявлениях.
18.10.2021 17:54 Ответить
С США отношения охладели...с ЮАР потеплели...и зеленые скоты считают это равнозначной заменой..
18.10.2021 17:42 Ответить
нам бонаны им арбузы-бартер однако
18.10.2021 17:45 Ответить
ага.. решили зайти на Кабо-Верде через ЮАР.. хитро!(сарказм)..
18.10.2021 17:45 Ответить
Типо, под прикрытием южноафриканского уголька-с?
18.10.2021 17:50 Ответить
Ну и правильно. Вот Мандела молодец.
18.10.2021 17:46 Ответить
Так мы шо, уголь из ЮАР безконтактно завозили?
18.10.2021 17:50 Ответить
А чО безконтактно, Порох его намедне вгондурасил, насчет уголька из ЮАР...
18.10.2021 17:56 Ответить
Кстати ВВП в ЮАР на душу населения 5 090,72 USD (2020 г.) в Украине 3 726,93 USD (2020 г.).. они там лучше живут
18.10.2021 17:51 Ответить
Спадщина від білих. З приходом Мандели та його партії (АНК) - з кожним роком ситуація все гірше і гірше. У білих фермерів відбирають землю і вбивають, бюджет крадуть не гірше ніж у нас. Літом був конкретний шухер, зулуси почали бунтувати та все трощити, результат - 300+ вбитих і та ~3 млдр. баксів економічних збитків.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:11 Ответить
А мы кто? серые?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:12 Ответить
Ми - постімперська та пострадянська олігархія. Хоч люди і білі, але більшість новітньої історії ми були рабами - наймитами ляхів, кріпаками кацапів та жидів, безправним пролетаріатом у совків. Адекватного суспільного розвитку не було при імперії і тим паче при совку. От зараз все це нам боком і вилазить. Ментально ми (під "ми" я маю на увазі більшість населення України) відстаємо від Західної Європи на сотні років розвитку.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:20 Ответить
А чего контакты были разорваны?
18.10.2021 17:54 Ответить
ВДуплял полтора года шо и к чему...
18.10.2021 17:58 Ответить
Посли ПАР в Україні
Діон ван Скуер (Deon van Schoor) (1993-1995), по
Ілія дю Буіссон (Ilia du Buisson) (1995-1996) т.п.
****** Пітер фан Рензбург (Peter Fan Renzburg ******) (1996-1998)
Девід де Вільє дю Буіссон (David de Villa du Buisson) (1998-1999) т.п.
Деларей Ван Тондер (Delarey Van Tonder) (1999-2004)
Ашраф Сентсо (Ashraf Sentso) (2004-2008)
Андріс Фентер (Andris Fenter) (2008-2012)
Чупу Стенлі Матабата (Chupu Stan Mathabatha) (2012-2013)
Тандо Даламба (Tando Dalamba) (2013-2014) т.п.
Христіан Альбертус Бассон (Christiaan Albertus Basson) (2014-2018)
Номонді Мджолі (2018-2019) т.п.
Андре Йоганнес Хруневалд (Andre Johannes **********) (з 2019).


Посли України в ПАР
Гур'янов Леонід Миколайович (13.12.1995 - 30.12.1999)
Турянський Ігор Мефодійович (05.02.2001 - 16.02.2004)
Скуратовський Михайло Васильович (16.02.2004 - 09.08.2006)
Самойлова Лілія Іванівна (08.09.2007 - 16.07.2008) т.п.
Гребенюк Валерій Миколайович (17.07.2008 - 19.03.2014)
Буркат Євген Валерійович (20.08.2014 - 13.06.2017)
Абравітова Любов Олександрівна (13.06.2017 - 02.12.2018) т.п.
Кузьмич Тарас Олександрович (02.12.2018 - 19.07.2019)
Абравітова Любов Олександрівна (14.04.2020 -)
18.10.2021 17:55 Ответить
Вот и я о чем!!! А уголь из ЮАР уже все забыли?

Такое впечатление, что вся новость состоит в фамилии министра из ЮАР - она может сбивать настройки Гугл про "Пандора пэйперз"
18.10.2021 21:35 Ответить
Ой. От этих не набраться ничего кроме блох и СПИДа.
18.10.2021 18:11 Ответить
Зачем?
18.10.2021 18:32 Ответить
Теперь понятно почему наши Ми-24 столько лет без модернизации летали. У ЮАР хорошие возможности в этом плане. Хотя после того как оттуда стали прогонять белых, я уже не уверен что смогут местные аборигены
18.10.2021 19:23 Ответить
ой как неудобно , хотя о чем я ... после 23 лет перерыва , читаем официальный сайт

Опубліковано 15 травня 2020 року о 10:34

Двосторонні відносини України та Південно-Африканської Республіки

Робота Посольства щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та ПАР спрямована на виконання пріоритетних завдань зовнішньополітичного відомства, посилення політичної, економічної, військово-технічної, інформаційної, культурної присутності України на Півдні Африканського континенту, активізації політичного діалогу з керівництвом країни перебування, зміцненням іміджу нашої держави, поглиблення дружніх відносин України з Південно-Африканською Республікою у всіх галузях.

Листопад 1998 р. - офіційний візит Міністра закордонних справ України до ПАР.

Червень 2000 р. - візит Президента України до м. Кейптаун для участі у Саміті Землі.

Вересень 2000 р. - офіційний візит в Україну Заступника Президента ПАР.

Вересень 2002 р. - зустріч Міністра закордонних справ України з Міністром закордонних справ ПАР у м. Нью-Йорк.

Квітень 2011 р. - зустріч Прем'єр-міністра України з Президентом ПАР в рамках Саміту БРІКС у КНР.

Проведено три раунди політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та ПАР.

Останній раунд відбувся в Україні у травні 2017 року.
https://rsa.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/227-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-par
18.10.2021 19:48 Ответить
Читайте "проміж рядків": Кулеба намагається домовитись про термінові поставки з ПАР вугілля, бо інакше доведеться зєлі йти на уклін до лукашеску(читай - до *****) про постачання електрики - дефіцит якої в Україні не те що можливий - практично НЕМИНУЧИЙ (особливо якщо зима буде нє па-дєцкі холодною). Отака муйня малята...
18.10.2021 20:45 Ответить
Кулеба красава. ЮАР перспективная страна с хорошим ввп в Африке да и в мире
19.10.2021 07:55 Ответить
 
 