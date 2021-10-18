Украина и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Этот звонок стал первым контактом глав МИД с 1998 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить в следующем году Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мнение РФ о вступлении Украины в НАТО нас не интересует, у России нет права голоса, - Кулеба