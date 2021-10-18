Україна і ПАР відновили контакти після 23 років перерви, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор. Цей дзвінок став першим контактом глав МЗС з 1998 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.
Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.
Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.
"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - підкреслив він.
Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.
Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати наступного року Україну.
Діон ван Скуер (Deon van Schoor) (1993-1995), по
Ілія дю Буіссон (Ilia du Buisson) (1995-1996) т.п.
****** Пітер фан Рензбург (Peter Fan Renzburg ******) (1996-1998)
Девід де Вільє дю Буіссон (David de Villa du Buisson) (1998-1999) т.п.
Деларей Ван Тондер (Delarey Van Tonder) (1999-2004)
Ашраф Сентсо (Ashraf Sentso) (2004-2008)
Андріс Фентер (Andris Fenter) (2008-2012)
Чупу Стенлі Матабата (Chupu Stan Mathabatha) (2012-2013)
Тандо Даламба (Tando Dalamba) (2013-2014) т.п.
Христіан Альбертус Бассон (Christiaan Albertus Basson) (2014-2018)
Номонді Мджолі (2018-2019) т.п.
Андре Йоганнес Хруневалд (Andre Johannes **********) (з 2019).
Посли України в ПАР
Гур'янов Леонід Миколайович (13.12.1995 - 30.12.1999)
Турянський Ігор Мефодійович (05.02.2001 - 16.02.2004)
Скуратовський Михайло Васильович (16.02.2004 - 09.08.2006)
Самойлова Лілія Іванівна (08.09.2007 - 16.07.2008) т.п.
Гребенюк Валерій Миколайович (17.07.2008 - 19.03.2014)
Буркат Євген Валерійович (20.08.2014 - 13.06.2017)
Абравітова Любов Олександрівна (13.06.2017 - 02.12.2018) т.п.
Кузьмич Тарас Олександрович (02.12.2018 - 19.07.2019)
Абравітова Любов Олександрівна (14.04.2020 -)
Такое впечатление, что вся новость состоит в фамилии министра из ЮАР - она может сбивать настройки Гугл про "Пандора пэйперз"
Опубліковано 15 травня 2020 року о 10:34
Двосторонні відносини України та Південно-Африканської Республіки
Робота Посольства щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та ПАР спрямована на виконання пріоритетних завдань зовнішньополітичного відомства, посилення політичної, економічної, військово-технічної, інформаційної, культурної присутності України на Півдні Африканського континенту, активізації політичного діалогу з керівництвом країни перебування, зміцненням іміджу нашої держави, поглиблення дружніх відносин України з Південно-Африканською Республікою у всіх галузях.
Листопад 1998 р. - офіційний візит Міністра закордонних справ України до ПАР.
Червень 2000 р. - візит Президента України до м. Кейптаун для участі у Саміті Землі.
Вересень 2000 р. - офіційний візит в Україну Заступника Президента ПАР.
Вересень 2002 р. - зустріч Міністра закордонних справ України з Міністром закордонних справ ПАР у м. Нью-Йорк.
Квітень 2011 р. - зустріч Прем'єр-міністра України з Президентом ПАР в рамках Саміту БРІКС у КНР.
Проведено три раунди політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та ПАР.
Останній раунд відбувся в Україні у травні 2017 року.
