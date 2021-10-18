Україна і ПАР відновили контакти після 23 років перерви, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор. Цей дзвінок став першим контактом глав МЗС з 1998 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - підкреслив він.

Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати наступного року Україну.