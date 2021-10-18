УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини
4 316 35

Україна і ПАР відновили контакти після 23 років перерви, - МЗС

Україна і ПАР відновили контакти після 23 років перерви, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор. Цей дзвінок став першим контактом глав МЗС з 1998 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думка РФ про вступ України до НАТО нас не цікавить, у Росії немає права голосу, - Кулеба

Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - підкреслив він.

Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати наступного року Україну.

Автор: 

МЗС (4248) ПАР (168) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
вова ищет место жительства новое
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
+8
Тупі мандельські макаки загнали ПАР у прірву, а наші клоуни вирішили з ними співпрацю відновляти
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
+6
там мало обрезанных - не выживет)
показати весь коментар
18.10.2021 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вова ищет место жительства новое
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
там мало обрезанных - не выживет)
показати весь коментар
18.10.2021 17:35 Відповісти
Оно не обрезанное, оно обдолбанное. А в ЮАР косячков и веселой муки немеряно.
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
у нього є 100% шанс стати новим "африканером"
показати весь коментар
18.10.2021 17:37 Відповісти
Не , его шугонул Порох, шобы наконец то клоун начал искать концы с каменным углем(Зима же ведь тупо на носу, а кацапы начали играться. на свою погибель, с ценами на газ)... ЗЫ...Правда юаровский уголь - самый курной и дубовый уголь на планете.
показати весь коментар
18.10.2021 17:48 Відповісти
Не знаю, ця Наледі чоловік чи жінка, а як вони вугілля купляли в ПАР?
показати весь коментар
18.10.2021 17:37 Відповісти
це жiнка (Грейс)
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
Безконтактно.
показати весь коментар
18.10.2021 17:51 Відповісти
З БРІКСа мордву викинули.
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
Тупі мандельські макаки загнали ПАР у прірву, а наші клоуни вирішили з ними співпрацю відновляти
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
А в это время в другой курортной африканской стране Кабо-Верде уполномоченная РФ официальным послом Наталья Поклонская тоже налаживает контакты с местными аборигенами где ни будь под пальмой
показати весь коментар
18.10.2021 17:40 Відповісти
Портрет Николая Второго хоть к той пальме прибили? Ну чтоб сие действо освящал?
показати весь коментар
18.10.2021 17:48 Відповісти
Шутки шутками но Кабо-Верде это остров с населением менее 600 тысяч человек ! Там ничего нет кроме песка, солнца и океана ( экзотики) что там делать послу вообще не понятно кроме как жизнью наслаждаться во всех ее проявлениях.
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
С США отношения охладели...с ЮАР потеплели...и зеленые скоты считают это равнозначной заменой..
показати весь коментар
18.10.2021 17:42 Відповісти
нам бонаны им арбузы-бартер однако
показати весь коментар
18.10.2021 17:45 Відповісти
ага.. решили зайти на Кабо-Верде через ЮАР.. хитро!(сарказм)..
показати весь коментар
18.10.2021 17:45 Відповісти
Типо, под прикрытием южноафриканского уголька-с?
показати весь коментар
18.10.2021 17:50 Відповісти
Ну и правильно. Вот Мандела молодец.
показати весь коментар
18.10.2021 17:46 Відповісти
Так мы шо, уголь из ЮАР безконтактно завозили?
показати весь коментар
18.10.2021 17:50 Відповісти
А чО безконтактно, Порох его намедне вгондурасил, насчет уголька из ЮАР...
показати весь коментар
18.10.2021 17:56 Відповісти
Кстати ВВП в ЮАР на душу населения 5 090,72 USD (2020 г.) в Украине 3 726,93 USD (2020 г.).. они там лучше живут
показати весь коментар
18.10.2021 17:51 Відповісти
Спадщина від білих. З приходом Мандели та його партії (АНК) - з кожним роком ситуація все гірше і гірше. У білих фермерів відбирають землю і вбивають, бюджет крадуть не гірше ніж у нас. Літом був конкретний шухер, зулуси почали бунтувати та все трощити, результат - 300+ вбитих і та ~3 млдр. баксів економічних збитків.
показати весь коментар
18.10.2021 18:11 Відповісти
А мы кто? серые?
показати весь коментар
18.10.2021 18:12 Відповісти
Ми - постімперська та пострадянська олігархія. Хоч люди і білі, але більшість новітньої історії ми були рабами - наймитами ляхів, кріпаками кацапів та жидів, безправним пролетаріатом у совків. Адекватного суспільного розвитку не було при імперії і тим паче при совку. От зараз все це нам боком і вилазить. Ментально ми (під "ми" я маю на увазі більшість населення України) відстаємо від Західної Європи на сотні років розвитку.
показати весь коментар
18.10.2021 18:20 Відповісти
А чего контакты были разорваны?
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
ВДуплял полтора года шо и к чему...
показати весь коментар
18.10.2021 17:58 Відповісти
Посли ПАР в Україні
Діон ван Скуер (Deon van Schoor) (1993-1995), по
Ілія дю Буіссон (Ilia du Buisson) (1995-1996) т.п.
****** Пітер фан Рензбург (Peter Fan Renzburg ******) (1996-1998)
Девід де Вільє дю Буіссон (David de Villa du Buisson) (1998-1999) т.п.
Деларей Ван Тондер (Delarey Van Tonder) (1999-2004)
Ашраф Сентсо (Ashraf Sentso) (2004-2008)
Андріс Фентер (Andris Fenter) (2008-2012)
Чупу Стенлі Матабата (Chupu Stan Mathabatha) (2012-2013)
Тандо Даламба (Tando Dalamba) (2013-2014) т.п.
Христіан Альбертус Бассон (Christiaan Albertus Basson) (2014-2018)
Номонді Мджолі (2018-2019) т.п.
Андре Йоганнес Хруневалд (Andre Johannes **********) (з 2019).


Посли України в ПАР
Гур'янов Леонід Миколайович (13.12.1995 - 30.12.1999)
Турянський Ігор Мефодійович (05.02.2001 - 16.02.2004)
Скуратовський Михайло Васильович (16.02.2004 - 09.08.2006)
Самойлова Лілія Іванівна (08.09.2007 - 16.07.2008) т.п.
Гребенюк Валерій Миколайович (17.07.2008 - 19.03.2014)
Буркат Євген Валерійович (20.08.2014 - 13.06.2017)
Абравітова Любов Олександрівна (13.06.2017 - 02.12.2018) т.п.
Кузьмич Тарас Олександрович (02.12.2018 - 19.07.2019)
Абравітова Любов Олександрівна (14.04.2020 -)
показати весь коментар
18.10.2021 17:55 Відповісти
Вот и я о чем!!! А уголь из ЮАР уже все забыли?

Такое впечатление, что вся новость состоит в фамилии министра из ЮАР - она может сбивать настройки Гугл про "Пандора пэйперз"
показати весь коментар
18.10.2021 21:35 Відповісти
Ой. От этих не набраться ничего кроме блох и СПИДа.
показати весь коментар
18.10.2021 18:11 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
18.10.2021 18:32 Відповісти
Теперь понятно почему наши Ми-24 столько лет без модернизации летали. У ЮАР хорошие возможности в этом плане. Хотя после того как оттуда стали прогонять белых, я уже не уверен что смогут местные аборигены
показати весь коментар
18.10.2021 19:23 Відповісти
ой как неудобно , хотя о чем я ... после 23 лет перерыва , читаем официальный сайт

Опубліковано 15 травня 2020 року о 10:34

Двосторонні відносини України та Південно-Африканської Республіки

Робота Посольства щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та ПАР спрямована на виконання пріоритетних завдань зовнішньополітичного відомства, посилення політичної, економічної, військово-технічної, інформаційної, культурної присутності України на Півдні Африканського континенту, активізації політичного діалогу з керівництвом країни перебування, зміцненням іміджу нашої держави, поглиблення дружніх відносин України з Південно-Африканською Республікою у всіх галузях.

Листопад 1998 р. - офіційний візит Міністра закордонних справ України до ПАР.

Червень 2000 р. - візит Президента України до м. Кейптаун для участі у Саміті Землі.

Вересень 2000 р. - офіційний візит в Україну Заступника Президента ПАР.

Вересень 2002 р. - зустріч Міністра закордонних справ України з Міністром закордонних справ ПАР у м. Нью-Йорк.

Квітень 2011 р. - зустріч Прем'єр-міністра України з Президентом ПАР в рамках Саміту БРІКС у КНР.

Проведено три раунди політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та ПАР.

Останній раунд відбувся в Україні у травні 2017 року.
https://rsa.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/227-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-par
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
Читайте "проміж рядків": Кулеба намагається домовитись про термінові поставки з ПАР вугілля, бо інакше доведеться зєлі йти на уклін до лукашеску(читай - до *****) про постачання електрики - дефіцит якої в Україні не те що можливий - практично НЕМИНУЧИЙ (особливо якщо зима буде нє па-дєцкі холодною). Отака муйня малята...
показати весь коментар
18.10.2021 20:45 Відповісти
Кулеба красава. ЮАР перспективная страна с хорошим ввп в Африке да и в мире
показати весь коментар
19.10.2021 07:55 Відповісти
 
 