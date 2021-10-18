Поднять минимальные цены на алкоголь, - предложение Минэкономики

Министерство экономики Украины предлагает поднять минимальные цены на алкоголь.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают поднять на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк (бренди) - 4,8-8,3%, на винодельческую продукцию - на 8,2-34,2%.

"Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются", - говорится в проекте постановления.

В случае повышения цен минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -ного спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ликеро-водочных изделий, составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году - 321,34 грн), а его розничная цена - 484,1 грн (в 2018 году - 447,02 грн).

Предложение повысить цену в Минэкономики объясняют тем, что с 2018 года производство 1 литра 100% -ного спирта подорожало на 14,7% - с 139,82 грн до 160,41 грн.

По данным министерства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л.