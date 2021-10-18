Поднять минимальные цены на алкоголь, - предложение Минэкономики
Министерство экономики Украины предлагает поднять минимальные цены на алкоголь.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают поднять на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк (бренди) - 4,8-8,3%, на винодельческую продукцию - на 8,2-34,2%.
"Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются", - говорится в проекте постановления.
В случае повышения цен минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -ного спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ликеро-водочных изделий, составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году - 321,34 грн), а его розничная цена - 484,1 грн (в 2018 году - 447,02 грн).
Предложение повысить цену в Минэкономики объясняют тем, что с 2018 года производство 1 литра 100% -ного спирта подорожало на 14,7% - с 139,82 грн до 160,41 грн.
По данным министерства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л.
Якщо доходи громадян падатимуть і надалі - ніхто вашу бадягу акцизну втридорога не купуватиме - буде процвітати чорний ринок і самогоноваріння.
Ну але в ЗЕклоунади - своя економіка 95го кварталу )))
- Нет, только партийным
Итак, для особо упоротых типа тебя:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/5/519588/ С начала 2015 года в Украине акцизные сборы на спирт и спиртные напитки выросли на 5% .
https://tv.ua/news/938314-v-ukraine-podorozhal-alkogol Подорожание алкоголя 2016 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/9/628874/ Подорожание алкоголя 2017 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/641177/ Подорожание алкоголя 2018 год
https://hubs.ua/news/v-ukraine-podorozhal-ves-otechestvenny-j-alkogol-i-tabak-205655.html Подорожание алкоголя 2019-2020 годы
Так что выходи из комы и подумай: сколько за 2015-2020 годы зекрыса на бухле бабла накосила. На тебе тоже получается накосила.
У них денег - куры не клюют, А у нас - на водку не хватает!
Ви вже підняли акцизи на тютюнові вироби і отримали зниження надходжень до бюджету, а контрафакт і контрабанда стали мегаприбутковими...
Теж саме буде й з алкоголем...
я уже лет 8 употребляю только французский напиток"Самжене"