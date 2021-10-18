РУС
Поднять минимальные цены на алкоголь, - предложение Минэкономики

Поднять минимальные цены на алкоголь, - предложение Минэкономики

Министерство экономики Украины предлагает поднять минимальные цены на алкоголь.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают поднять на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк (бренди) - 4,8-8,3%, на винодельческую продукцию - на 8,2-34,2%.

"Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются", - говорится в проекте постановления.

В случае повышения цен минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -ного спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ликеро-водочных изделий, составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году - 321,34 грн), а его розничная цена - 484,1 грн (в 2018 году - 447,02 грн).

Предложение повысить цену в Минэкономики объясняют тем, что с 2018 года производство 1 литра 100% -ного спирта подорожало на 14,7% - с 139,82 грн до 160,41 грн.

По данным министерства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л.

алкоголь (1668) цены (2299) Минэкономразвития (652)
Топ комментарии
+23
Это вся макроэкономическая и микроэкономическая политика Зе команды!
18.10.2021 18:19 Ответить
+13
И продавать алкоголь только вакцинированным!
18.10.2021 18:24 Ответить
+13
Заодно введите талоны на сахар и дрожжи. С чего вышли туда и возвращаемся. Уже нормальные алкогольные напитки как пол зарплаты стоят. Еще и трындят о том как власть будет мирным путем освобождать крым и даунбас. Если там даунбаситы и крысчаны узнают какие у нас бешенные цены на продукты да еще на алкоголь, о мирном возвращении окупированных территорий забудьте. Дебилы.
18.10.2021 18:37 Ответить
Это вся макроэкономическая и микроэкономическая политика Зе команды!
18.10.2021 18:19 Ответить
Опустить зеПЕДа!!!
18.10.2021 18:49 Ответить
а заодно отравить всех алкоголиков суррогатным алкоголем.
18.10.2021 19:07 Ответить
Это было бы круто.
19.10.2021 08:50 Ответить
Правильно, харе бухать и голосовать по-приколу. Зебараны даже еще не поняли что их уже третий год стригут...
18.10.2021 18:20 Ответить
Правильно,нация спивается,нахрена вообще алкоголь нужен!
18.10.2021 20:30 Ответить
Валяй, и побольше, побольше, чтобы зебобикам и вода вином показалась. Вот оно очередное чудо Господне на новый лад. Выясняется, чтобы стать бессмертным достаточно поднять цены на алкоголь
18.10.2021 18:22 Ответить
Цінова політика повинна корелювати із надходженнями громадян.
Якщо доходи громадян падатимуть і надалі - ніхто вашу бадягу акцизну втридорога не купуватиме - буде процвітати чорний ринок і самогоноваріння.
Ну але в ЗЕклоунади - своя економіка 95го кварталу )))
18.10.2021 18:23 Ответить
Як казав бравий солдат Швейк: "Влада, яка піднімає ціни на спиртне довго не протримається"...
18.10.2021 22:36 Ответить
вєрной дарогой бєгьотє, таваріщі - к бистрой кончінє обломков совка
18.10.2021 18:23 Ответить
И продавать алкоголь только вакцинированным!
18.10.2021 18:24 Ответить
- А эту шапочку всем дают?
- Нет, только партийным
18.10.2021 18:48 Ответить
краще продавати тим хто голосував за нелоха і слуг урода !
18.10.2021 20:24 Ответить
Меня больше интерисуют новости о зедебиле и офшорах
18.10.2021 18:24 Ответить
18.10.2021 18:39 Ответить
зеублюдки на сигаретьі уже акциз подьімали, шо, дохрена прибьіли получили? дебильі, бл@! (c)
18.10.2021 18:26 Ответить
Все ясно, бабла в казне нету от слова совсем.
18.10.2021 18:26 Ответить
ударим по зиленому кризису самогонным апаратом!
18.10.2021 20:59 Ответить
Все правильно: элохторат офшорного клоуна должен страдать!
18.10.2021 18:26 Ответить
Л-логика...
19.10.2021 08:53 Ответить
Самогон всему голова !
18.10.2021 18:27 Ответить
18.10.2021 18:28 Ответить
Еще надо ввезти акциз на газировку. В Орде об этом уже подумывают. А мы что, хуже?
18.10.2021 18:30 Ответить
стандартный ход популистов
18.10.2021 18:32 Ответить
Бросайте пить и будет вам пофиг.
18.10.2021 18:36 Ответить
Не вихід. Зелені на щось інше підвищать ціни. Їх же не боротьба з алкоголізмом турбує, а те як більше грошей накосити. Тим більше, що підвищенні цін на алкоголь нарід переходить на сурогати ... Так що невідомо ще, як краще?
18.10.2021 18:42 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:48 Ответить
А какую власть за 30 лет волновало наше здоровье? Сколько раз были подняты цены на бухло и курево? Дохрена раз. Любой власти нужно пополнять бюджет. Подакцизные товары для того и существуют.
18.10.2021 18:49 Ответить
Ну да,не пейте ,мерзните и не ешьте,главное,чтоб зекрыса напоследок бабла накосила -логика зедегенератов
18.10.2021 18:53 Ответить
Лерочка, опять в разливайке нализалась? Я же тебе говорил: бросай бухать - дурочкой станешь. А ты не послушала.
Итак, для особо упоротых типа тебя:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/5/519588/ С начала 2015 года в Украине акцизные сборы на спирт и спиртные напитки выросли на 5% .

https://tv.ua/news/938314-v-ukraine-podorozhal-alkogol Подорожание алкоголя 2016 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/9/628874/ Подорожание алкоголя 2017 год

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/641177/ Подорожание алкоголя 2018 год
https://hubs.ua/news/v-ukraine-podorozhal-ves-otechestvenny-j-alkogol-i-tabak-205655.html Подорожание алкоголя 2019-2020 годы

Так что выходи из комы и подумай: сколько за 2015-2020 годы зекрыса на бухле бабла накосила. На тебе тоже получается накосила.
18.10.2021 19:11 Ответить
Твоя зекрыса,дегенерат,обворовывает страну с 2012го года)на наркоту ,зесрань,хоть не повысила ?если не знаешь,то у деток своих поинтересуйся )
18.10.2021 19:21 Ответить
О, да ты видно последний разум пропила, синячка. Вопросов больше не имею. Иди дёрни еще соточку и расслабься.
18.10.2021 19:25 Ответить
)))зедегенерат,голосивший за наркомана, пытается тут втулить,что кого то мог вырастить ,кроме конченых наркоманов...
18.10.2021 19:34 Ответить
а настойки, растирки, ингаляции?
18.10.2021 21:01 Ответить
Заодно введите талоны на сахар и дрожжи. С чего вышли туда и возвращаемся. Уже нормальные алкогольные напитки как пол зарплаты стоят. Еще и трындят о том как власть будет мирным путем освобождать крым и даунбас. Если там даунбаситы и крысчаны узнают какие у нас бешенные цены на продукты да еще на алкоголь, о мирном возвращении окупированных территорий забудьте. Дебилы.
18.10.2021 18:37 Ответить
Даешь вдвое больше наливаек! Алени мля... Сиги уже победили. Полстраны курит контрабас и контрафакт.
18.10.2021 18:44 Ответить
В метро ларьки с контрабасом!!!вдумайтесь что происходит!
18.10.2021 20:39 Ответить
Как там было?
У них денег - куры не клюют, А у нас - на водку не хватает!
18.10.2021 18:47 Ответить
Из моей бывшей жизни. Соседка по подъезду - У меня денег на холодильник нет, а они квартиру ремонтируют.
18.10.2021 18:59 Ответить
Куркули проклятые
18.10.2021 19:56 Ответить
Повышайте.

18.10.2021 18:47 Ответить
Гомункулус
18.10.2021 21:16 Ответить
18.10.2021 18:52 Ответить
Чай пьешь-арол летаешь,водка жрош-земла палзошь!
19.10.2021 04:03 Ответить
Рискованный ход...
18.10.2021 18:52 Ответить
Тупой, как пробка ход.
19.10.2021 04:52 Ответить
18.10.2021 18:56 Ответить
Вы в слове дебилов буквой ошиблись. Первой.
18.10.2021 19:00 Ответить
А в ЖОПЗ и некоторых других ОПГ, зЕбилов нет...
18.10.2021 19:19 Ответить
Виноват, исправлюсь.
18.10.2021 19:31 Ответить
В любом мелком гастрономе продают суррогат по 30-40 гривен В чем выиграет государство?
18.10.2021 18:56 Ответить
18.10.2021 19:00 Ответить
18.10.2021 19:21 Ответить
Слава ЗЄ!
Ви вже підняли акцизи на тютюнові вироби і отримали зниження надходжень до бюджету, а контрафакт і контрабанда стали мегаприбутковими...
Теж саме буде й з алкоголем...
18.10.2021 19:43 Ответить
Ну-ну,на цигарки вже акцизи допідіймали та так,щзо половина українських курців курять "контрабанду",то давайте й на алкоголь,Горбачов також "допідіймався"! То де тепер СРСР? Базарні "економісти",мля.
18.10.2021 20:08 Ответить
а наш притончик гонит самогончик,
я уже лет 8 употребляю только французский напиток"Самжене"
18.10.2021 20:21 Ответить
А те, чим закусити не подорожчає?
18.10.2021 20:35 Ответить
Сигареты контрабас появилиь по цене в 2 раза дешевле,то же самое и с алкоголем будет.Но неужели баранов история ничему не учит?
18.10.2021 21:25 Ответить
А максимальні зменшать?)) супер, Джемейсон і Гленфідік стануть дешевше...))
18.10.2021 21:36 Ответить
Піднімайте, п.х.р, продукти, комуналку, все піднімацте, а зп хай буде 3 копійки
18.10.2021 22:01 Ответить
По данным министерства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л. Источник: - чесно і відверто !
18.10.2021 22:14 Ответить
 
 