Підняти мінімальні ціни на алкоголь, - пропозиція Мінекономіки
Міністерство економіки України пропонує підняти мінімальні ціни на алкоголь.
Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.
Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонують підняти на 8,3%, на віскі, ром і джин - на 8,4%, на коньяк (бренді) - 4,8-8,3%, на виноробну продукцію - на 8,2-34,2%.
"Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі і газовані винні напої не змінюються", - сказано в проєкті постанови.
У разі підвищення цін мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100%-го спирту, який використовується при розрахунках розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів, становитиме 368,84 грн з ПДВ (в 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).
Пропозицію підвищити ціну в Мінекономіки пояснюють тим, що з 2018 року виробництво 1 літра 100%-го спирту подорожчало на 14,7% - з 139,82 грн до 160,41 грн.
За даними міністерства, зростання мінімальних цін на алкоголь допоможе збільшити прибуток виробників з 1 грн/л 100%-го спирту до 20 грн/л.
Якщо доходи громадян падатимуть і надалі - ніхто вашу бадягу акцизну втридорога не купуватиме - буде процвітати чорний ринок і самогоноваріння.
Ну але в ЗЕклоунади - своя економіка 95го кварталу )))
- Нет, только партийным
Итак, для особо упоротых типа тебя:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/5/519588/ С начала 2015 года в Украине акцизные сборы на спирт и спиртные напитки выросли на 5% .
https://tv.ua/news/938314-v-ukraine-podorozhal-alkogol Подорожание алкоголя 2016 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/9/628874/ Подорожание алкоголя 2017 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/641177/ Подорожание алкоголя 2018 год
https://hubs.ua/news/v-ukraine-podorozhal-ves-otechestvenny-j-alkogol-i-tabak-205655.html Подорожание алкоголя 2019-2020 годы
Так что выходи из комы и подумай: сколько за 2015-2020 годы зекрыса на бухле бабла накосила. На тебе тоже получается накосила.
У них денег - куры не клюют, А у нас - на водку не хватает!
Ви вже підняли акцизи на тютюнові вироби і отримали зниження надходжень до бюджету, а контрафакт і контрабанда стали мегаприбутковими...
Теж саме буде й з алкоголем...
я уже лет 8 употребляю только французский напиток"Самжене"