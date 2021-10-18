Підняти мінімальні ціни на алкоголь, - пропозиція Мінекономіки

Міністерство економіки України пропонує підняти мінімальні ціни на алкоголь.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонують підняти на 8,3%, на віскі, ром і джин - на 8,4%, на коньяк (бренді) - 4,8-8,3%, на виноробну продукцію - на 8,2-34,2%.

"Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі і газовані винні напої не змінюються", - сказано в проєкті постанови.

У разі підвищення цін мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100%-го спирту, який використовується при розрахунках розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів, становитиме 368,84 грн з ПДВ (в 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).

Пропозицію підвищити ціну в Мінекономіки пояснюють тим, що з 2018 року виробництво 1 літра 100%-го спирту подорожчало на 14,7% - з 139,82 грн до 160,41 грн.

За даними міністерства, зростання мінімальних цін на алкоголь допоможе збільшити прибуток виробників з 1 грн/л 100%-го спирту до 20 грн/л.