Підняти мінімальні ціни на алкоголь, - пропозиція Мінекономіки

Міністерство економіки України пропонує підняти мінімальні ціни на алкоголь.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонують підняти на 8,3%, на віскі, ром і джин - на 8,4%, на коньяк (бренді) - 4,8-8,3%, на виноробну продукцію - на 8,2-34,2%.

"Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі і газовані винні напої не змінюються", - сказано в проєкті постанови.

У разі підвищення цін мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100%-го спирту, який використовується при розрахунках розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів, становитиме 368,84 грн з ПДВ (в 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).

Читайте також: Сьогодні Єврокомісія обговорить різке зростання цін на енергоносії

Пропозицію підвищити ціну в Мінекономіки пояснюють тим, що з 2018 року виробництво 1 літра 100%-го спирту подорожчало на 14,7% - з 139,82 грн до 160,41 грн.

За даними міністерства, зростання мінімальних цін на алкоголь допоможе збільшити прибуток виробників з 1 грн/л 100%-го спирту до 20 грн/л.

алкоголь (1259) ціни (4165) Мінекономрозвитку (2401)
+23
Это вся макроэкономическая и микроэкономическая политика Зе команды!
18.10.2021 18:19 Відповісти
+13
И продавать алкоголь только вакцинированным!
18.10.2021 18:24 Відповісти
+13
Заодно введите талоны на сахар и дрожжи. С чего вышли туда и возвращаемся. Уже нормальные алкогольные напитки как пол зарплаты стоят. Еще и трындят о том как власть будет мирным путем освобождать крым и даунбас. Если там даунбаситы и крысчаны узнают какие у нас бешенные цены на продукты да еще на алкоголь, о мирном возвращении окупированных территорий забудьте. Дебилы.
18.10.2021 18:37 Відповісти
Опустить зеПЕДа!!!
18.10.2021 18:49 Відповісти
а заодно отравить всех алкоголиков суррогатным алкоголем.
18.10.2021 19:07 Відповісти
Это было бы круто.
19.10.2021 08:50 Відповісти
Правильно, харе бухать и голосовать по-приколу. Зебараны даже еще не поняли что их уже третий год стригут...
18.10.2021 18:20 Відповісти
Правильно,нация спивается,нахрена вообще алкоголь нужен!
18.10.2021 20:30 Відповісти
Валяй, и побольше, побольше, чтобы зебобикам и вода вином показалась. Вот оно очередное чудо Господне на новый лад. Выясняется, чтобы стать бессмертным достаточно поднять цены на алкоголь
18.10.2021 18:22 Відповісти
Цінова політика повинна корелювати із надходженнями громадян.
Якщо доходи громадян падатимуть і надалі - ніхто вашу бадягу акцизну втридорога не купуватиме - буде процвітати чорний ринок і самогоноваріння.
Ну але в ЗЕклоунади - своя економіка 95го кварталу )))
18.10.2021 18:23 Відповісти
Як казав бравий солдат Швейк: "Влада, яка піднімає ціни на спиртне довго не протримається"...
18.10.2021 22:36 Відповісти
вєрной дарогой бєгьотє, таваріщі - к бистрой кончінє обломков совка
18.10.2021 18:23 Відповісти
- А эту шапочку всем дают?
- Нет, только партийным
18.10.2021 18:48 Відповісти
краще продавати тим хто голосував за нелоха і слуг урода !
18.10.2021 20:24 Відповісти
Меня больше интерисуют новости о зедебиле и офшорах
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
зеублюдки на сигаретьі уже акциз подьімали, шо, дохрена прибьіли получили? дебильі, бл@! (c)
18.10.2021 18:26 Відповісти
Все ясно, бабла в казне нету от слова совсем.
18.10.2021 18:26 Відповісти
ударим по зиленому кризису самогонным апаратом!
18.10.2021 20:59 Відповісти
Все правильно: элохторат офшорного клоуна должен страдать!
18.10.2021 18:26 Відповісти
Л-логика...
19.10.2021 08:53 Відповісти
Самогон всему голова !
18.10.2021 18:27 Відповісти
18.10.2021 18:28 Відповісти
Еще надо ввезти акциз на газировку. В Орде об этом уже подумывают. А мы что, хуже?
18.10.2021 18:30 Відповісти
стандартный ход популистов
18.10.2021 18:32 Відповісти
Бросайте пить и будет вам пофиг.
18.10.2021 18:36 Відповісти
Не вихід. Зелені на щось інше підвищать ціни. Їх же не боротьба з алкоголізмом турбує, а те як більше грошей накосити. Тим більше, що підвищенні цін на алкоголь нарід переходить на сурогати ... Так що невідомо ще, як краще?
18.10.2021 18:42 Відповісти
Не подсказывай
18.10.2021 18:48 Відповісти
А какую власть за 30 лет волновало наше здоровье? Сколько раз были подняты цены на бухло и курево? Дохрена раз. Любой власти нужно пополнять бюджет. Подакцизные товары для того и существуют.
18.10.2021 18:49 Відповісти
Ну да,не пейте ,мерзните и не ешьте,главное,чтоб зекрыса напоследок бабла накосила -логика зедегенератов
18.10.2021 18:53 Відповісти
Лерочка, опять в разливайке нализалась? Я же тебе говорил: бросай бухать - дурочкой станешь. А ты не послушала.
Итак, для особо упоротых типа тебя:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/5/519588/ С начала 2015 года в Украине акцизные сборы на спирт и спиртные напитки выросли на 5% .

https://tv.ua/news/938314-v-ukraine-podorozhal-alkogol Подорожание алкоголя 2016 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/9/628874/ Подорожание алкоголя 2017 год

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/641177/ Подорожание алкоголя 2018 год
https://hubs.ua/news/v-ukraine-podorozhal-ves-otechestvenny-j-alkogol-i-tabak-205655.html Подорожание алкоголя 2019-2020 годы

Так что выходи из комы и подумай: сколько за 2015-2020 годы зекрыса на бухле бабла накосила. На тебе тоже получается накосила.
18.10.2021 19:11 Відповісти
Твоя зекрыса,дегенерат,обворовывает страну с 2012го года)на наркоту ,зесрань,хоть не повысила ?если не знаешь,то у деток своих поинтересуйся )
18.10.2021 19:21 Відповісти
О, да ты видно последний разум пропила, синячка. Вопросов больше не имею. Иди дёрни еще соточку и расслабься.
18.10.2021 19:25 Відповісти
)))зедегенерат,голосивший за наркомана, пытается тут втулить,что кого то мог вырастить ,кроме конченых наркоманов...
18.10.2021 19:34 Відповісти
а настойки, растирки, ингаляции?
18.10.2021 21:01 Відповісти
Даешь вдвое больше наливаек! Алени мля... Сиги уже победили. Полстраны курит контрабас и контрафакт.
18.10.2021 18:44 Відповісти
В метро ларьки с контрабасом!!!вдумайтесь что происходит!
18.10.2021 20:39 Відповісти
Как там было?
У них денег - куры не клюют, А у нас - на водку не хватает!
18.10.2021 18:47 Відповісти
Из моей бывшей жизни. Соседка по подъезду - У меня денег на холодильник нет, а они квартиру ремонтируют.
18.10.2021 18:59 Відповісти
Куркули проклятые
18.10.2021 19:56 Відповісти
Повышайте.

18.10.2021 18:47 Відповісти
Гомункулус
18.10.2021 21:16 Відповісти
18.10.2021 18:52 Відповісти
Чай пьешь-арол летаешь,водка жрош-земла палзошь!
19.10.2021 04:03 Відповісти
Рискованный ход...
18.10.2021 18:52 Відповісти
Тупой, как пробка ход.
показати весь коментар
18.10.2021 18:56 Відповісти
Вы в слове дебилов буквой ошиблись. Первой.
18.10.2021 19:00 Відповісти
А в ЖОПЗ и некоторых других ОПГ, зЕбилов нет...
18.10.2021 19:19 Відповісти
Виноват, исправлюсь.
18.10.2021 19:31 Відповісти
В любом мелком гастрономе продают суррогат по 30-40 гривен В чем выиграет государство?
18.10.2021 18:56 Відповісти
18.10.2021 19:00 Відповісти
18.10.2021 19:21 Відповісти
Слава ЗЄ!
Ви вже підняли акцизи на тютюнові вироби і отримали зниження надходжень до бюджету, а контрафакт і контрабанда стали мегаприбутковими...
Теж саме буде й з алкоголем...
18.10.2021 19:43 Відповісти
Ну-ну,на цигарки вже акцизи допідіймали та так,щзо половина українських курців курять "контрабанду",то давайте й на алкоголь,Горбачов також "допідіймався"! То де тепер СРСР? Базарні "економісти",мля.
18.10.2021 20:08 Відповісти
а наш притончик гонит самогончик,
я уже лет 8 употребляю только французский напиток"Самжене"
18.10.2021 20:21 Відповісти
А те, чим закусити не подорожчає?
18.10.2021 20:35 Відповісти
Сигареты контрабас появилиь по цене в 2 раза дешевле,то же самое и с алкоголем будет.Но неужели баранов история ничему не учит?
18.10.2021 21:25 Відповісти
А максимальні зменшать?)) супер, Джемейсон і Гленфідік стануть дешевше...))
18.10.2021 21:36 Відповісти
Піднімайте, п.х.р, продукти, комуналку, все піднімацте, а зп хай буде 3 копійки
18.10.2021 22:01 Відповісти
По данным министерства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л. Источник: - чесно і відверто !
18.10.2021 22:14 Відповісти
 
 