Сьогодні Єврокомісія обговорить різке зростання цін на енергоносії
У Єврокомісії в середу відбудеться нарада щодо цін на енергоносії, які різко піднялися цієї осені.
Згідно з розкладом на середу, опублікованим на сайті європейської відеослужби, де транслюють заходи ЄС, нараду заплановано на першу половину дня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Минулого тижня єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на запитання в Європарламенті, заявила, що в Єврокомісії перевіряють дані про можливі маніпуляції з цінами на газ у Європі.
"Знаю, що деякі з вас стурбовані тим, що, можливо, були маніпуляції на європейському ринку енергетики. Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала вона, відповідаючи на запитання депутатів у Європарламенті.
"Згідно з нашими першими оцінками, Росія виконує всі довгострокові контракти, але при цьому - додаткових поставок не проводить", - додала вона.
Сімсон пообіцяла, що Єврокомісія представить "інструментарій" заходів, які можна вжити в короткостроковій і середньостроковій перспективах для вирішення проблеми високих цін на енергоносії.
Вона також закликала країни-члени ЄС розробити і реалізувати заходи адресної держпідтримки жителям і малому бізнесу, які найбільше постраждали від зростання цін на газ та електроенергію.
"Надання адресної підтримки споживачам, прямі виплати тим, хто найбільше схильний до ризику "енергетичної бідності", зниження податків на електроенергію... - усе це заходи, які можна дуже швидко вжити відповідно до законів ЄС", - заявила Сімсон.
За її словами, "безпосереднім пріоритетом має бути пом'якшення соціальних наслідків і захист вразливих домогосподарств", необхідно гарантувати, що енергетична бідність не погіршиться.
Вона також зазначила, що підприємствам можна надати державну підтримку.
Сімсон вважає, що взимку ціни на енергоносії залишаться високими, а знизяться вони навесні.
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"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом - дополнительных поставок не проводит", - добавила она. Источник:
В связи с этим у меня вопрос: А почему вы так пишите осторожно и бережно? Ведь цены не сами поднялись, а их КТО-ТО поднял! Почему не написать, кто поднял - какие страны или фирмы? Это было бы очень информативно и очень справедливо. А так статья ни о чем... Кто-то поднял, что-то говорили..... Словно вы покрываете преступников.