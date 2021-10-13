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Сьогодні Єврокомісія обговорить різке зростання цін на енергоносії

Сьогодні Єврокомісія обговорить різке зростання цін на енергоносії

У Єврокомісії в середу відбудеться нарада щодо цін на енергоносії, які різко піднялися цієї осені.

Згідно з розкладом на середу, опублікованим на сайті європейської відеослужби, де транслюють заходи ЄС, нараду заплановано на першу половину дня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Минулого тижня єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на запитання в Європарламенті, заявила, що в Єврокомісії перевіряють дані про можливі маніпуляції з цінами на газ у Європі.

"Знаю, що деякі з вас стурбовані тим, що, можливо, були маніпуляції на європейському ринку енергетики. Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала вона, відповідаючи на запитання депутатів у Європарламенті.

"Згідно з нашими першими оцінками, Росія виконує всі довгострокові контракти, але при цьому - додаткових поставок не проводить", - додала вона.

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Сімсон пообіцяла, що Єврокомісія представить "інструментарій" заходів, які можна вжити в короткостроковій і середньостроковій перспективах для вирішення проблеми високих цін на енергоносії.

Вона також закликала країни-члени ЄС розробити і реалізувати заходи адресної держпідтримки жителям і малому бізнесу, які найбільше постраждали від зростання цін на газ та електроенергію.

"Надання адресної підтримки споживачам, прямі виплати тим, хто найбільше схильний до ризику "енергетичної бідності", зниження податків на електроенергію... - усе це заходи, які можна дуже швидко вжити відповідно до законів ЄС", - заявила Сімсон.

За її словами, "безпосереднім пріоритетом має бути пом'якшення соціальних наслідків і захист вразливих домогосподарств", необхідно гарантувати, що енергетична бідність не погіршиться.

Вона також зазначила, що підприємствам можна надати державну підтримку.

Сімсон вважає, що взимку ціни на енергоносії залишаться високими, а знизяться вони навесні.

Автор: 

газ (10447) Єврокомісія (2164) ціни (3969) Євросоюз (13446)


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Топ коментарі
+8
Нееее, выразить глубокую озабоченность и подписать в Будапеште меморандум о гарантиях, что энергетическая бедность не усугубится.
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13.10.2021 08:54
+6
Поздно всрались. Путин в Европе уже с кем надо было все обсудил. Надо было европейцам больше Пуйла в жопу целовать.
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13.10.2021 09:01
+4
Обсудит и сглотнет?
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13.10.2021 08:52
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Обсудит и сглотнет?
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13.10.2021 08:52 Відповісти
Нееее, выразить глубокую озабоченность и подписать в Будапеште меморандум о гарантиях, что энергетическая бедность не усугубится.
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13.10.2021 08:54 Відповісти
Скажуть пуйлу: "Ай-ай-ай! Ніззя так робити!" І пальчиком погрозять...
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13.10.2021 08:55 Відповісти
Не скажут. Там не придерёшься.
"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом - дополнительных поставок не проводит", - добавила она. Источник:
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13.10.2021 09:21 Відповісти
Говноеды мавзолейные уже обсудили... и приговорили...,короновирус на РАБссии круче всякого газа....1 600 трупов в сутки...
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13.10.2021 08:57 Відповісти
Нужно было побольше в десна с ****** лупится!
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13.10.2021 08:57 Відповісти
Уровень газификации на РАБссии Димка Медведев отметил на уровне 47,7 %...если подорожал...то нищеброды Татьяны Голиковой в количестве 30 млн баранов подлключатся к газу НЕМЕДЛЕННО...
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13.10.2021 08:59 Відповісти
Поздно всрались. Путин в Европе уже с кем надо было все обсудил. Надо было европейцам больше Пуйла в жопу целовать.
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13.10.2021 09:01 Відповісти
Вот вы пишите: В Еврокомиссии в среду состоится совещание по ценам на энергоносители, которые резко поднялись этой осенью.
В связи с этим у меня вопрос: А почему вы так пишите осторожно и бережно? Ведь цены не сами поднялись, а их КТО-ТО поднял! Почему не написать, кто поднял - какие страны или фирмы? Это было бы очень информативно и очень справедливо. А так статья ни о чем... Кто-то поднял, что-то говорили..... Словно вы покрываете преступников.
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13.10.2021 09:03 Відповісти
Фишка тут в другом....быдло Мавзолейное шантажом хочет быстрее получить Сертификат для Северного Потопа Путлера....,но Сертификат может выдать только президент Польши Анджей Дуда...у него Золотой ключик...а Дуда взятки не берет...бараны вы Мавпа-золейные.... Шимпанзе долбанные..
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13.10.2021 09:04 Відповісти
Позвони Штирлицу...он на РАБссии "РЕШАЛА"
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13.10.2021 09:21 Відповісти
Я говорю реальные вещи Гопников РАБссии....,для них это привычное дело...шантаж запугивания убийства....,опустись на Землю чувак..
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13.10.2021 09:26 Відповісти
Премьер Британии Джонсон выступил в Палате Общин и Лордов по поводу газошантажа...,проклятые капиталисты шото придумали...им не впервой....,всякие Великие депресии побеждать...,это советскому быдлу всегда предложат очередную Перестройку говна под красивые слова....
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13.10.2021 09:18 Відповісти
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13.10.2021 09:28 Відповісти
На РАБссии уже радуются...Польша может выйти из ЕС по примеру Британии.... конечно и начнут строить новый ЕС без Мавзолейных Макронов и Меркелей..... и прочих Орбанов баранов лично я ЗА...новый ЕС и НАТО...
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13.10.2021 09:42 Відповісти
а кто кормить будет пшеков без Франции и Германии.
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13.10.2021 09:59 Відповісти
СПГ в Польше уже построены...не сцы Чувак... в Гданске тоже....
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13.10.2021 10:04 Відповісти
Ты из Казахстана реально? какие зарплаты у вас? сколько кассир в супермаркете получает? Врач? Учитель?
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13.10.2021 16:58 Відповісти
Не густо. И че там у вас сейчас?
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05.01.2022 18:25 Відповісти
А що там обговорювати? Європа сама себе перехитрила. Та і Україна вскочила в халепу з цим "експортом газу не з Росії".
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13.10.2021 09:49 Відповісти
Премьер Джонсон и президент Байден приняли Доктрину Байдена...,в чем суть спросите вы?Подробнее вам расскажет Юрий Швец...все тонкости хитрости современной политики...,подпишитесь в Ютьюбе на Борисыча и будете знать что к чему...
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13.10.2021 09:58 Відповісти
Фигасе оперативность. Цена же еще не 5 000$? К чему все эти совещания?
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13.10.2021 10:00 Відповісти
С большой высоты падать красивее....,так уже было ф нефтью...по 10 баксов за баррель...
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13.10.2021 10:02 Відповісти
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13.10.2021 10:06 Відповісти
Нищеброды РАБссии с газом и нефтией золотом алмазами и прочим хламом никогда не будут получать зарплаты круче чем у Боша или Гейтса с Джеффом Безосом... НИ КОГ ДА...
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13.10.2021 10:08 Відповісти
Оно и полезно. А то у европейцев мозги жиром заплыли от сытой и спокойной жизни. Может хоть сейчас начнут задумываться, кто такие на самом деле кацапы. Хотя...вряд ли, кремлевские деньги не пахнут
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13.10.2021 10:10 Відповісти
На 22 июня 1941 года Япония завоевала всю Азию вплоть до махоньких островов в Тихом океяне...ВСЮ до грамма...,вопрос простой...кто освободил всю Азию от японских империялистов?
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13.10.2021 10:18 Відповісти
 
 